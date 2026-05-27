Γιώργος Κωνσταντίνου: «Κάποτε είχα μια εξάρτηση από ένα κακό πάθος, ίσως από τα χειρότερα»

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου βρέθηκε καλεσμένος στις Rainbow Mermaids και μίλησε για τον εθισμό του στον τζόγο, εξηγώντας γιατί αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τη συγκεκριμένη προσωπική του εμπειρία.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο σπουδαίος ηθοποιός ανέφερε: «Βέβαια, κοίταξε να δεις κάτι. Καμιά φορά ο παθών πρέπει να γίνεται δάσκαλος. Πρέπει να γίνεται και αφηγητής, να πει αυτό που πρέπει να πει. Έτσι κι εγώ ξεκίνησα και είπα ότι κάποτε είχα μια εξάρτηση από ένα κακό πάθος, ίσως από τα χειρότερα και θα μπορούσαν ένας-δυο άνθρωποι να μ’ ακούσουνε και να, ξέρω ‘γω, να το καταλάβουν καλύτερα το πράγμα».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Κωνσταντίνου σχολίασε τον τρόπο με τον οποίο προβλήθηκε η συγκεκριμένη εξομολόγησή του από τα media: «Δεν έτυχε ποτέ να συζητηθεί ξανά. Έχω γράψει τόσα και τόσα πράγματα, και έχω γράψει ένα βιβλίο, το “Showtime” με τη ζωή μου. Και έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά η δημοσιογραφία έδειξε ότι την ενδιαφέρει ο τζόγος».

Γιώργος Κωνσταντίνου: «Ο πατέρας μου ήταν πολύ αδιάφορος άνθρωπος»

Ο ηθοποιός μιλώντας στις αρχές του έτους στην εκπομπή της Κατερινάς Καινούργιου αναφέρθηκε στις δύσκολιες που αντιμετωπίσε στην αρχή της ζωής του.

«Ο πατέρας μου εξαφανίστηκε όταν ήμουν τριών χρονών και εμφανίστηκε μετά από πολλά χρόνια. Προσπάθησα να τον βοηθήσω όσο μπορούσα. Του έδωσα χρήματα, κάθε μήνα έδινα γιατί δεν μπορούσα να φερθώ άσχημα. Εκείνος όμως ήταν πολύ αδιάφορος άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

Στη συνέχεια περιέγραψε με χιούμορ τη στάση του πατέρα του απέναντί του, υπογραμμίζοντας πως ποτέ δεν κράτησε κακία. «Ερχόταν μια φορά τον μήνα και του έδινα κάτι σαν σύνταξη. Μου έλεγε “πώς πάμε;” και τα κοιτούσε στις τσέπες. Έχω γελάσει πάρα πολύ. Δεν κράτησα καμία κακία, ήταν αστείο αυτό που έκανε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου τόνισε επίσης ότι δεν υπήρχε ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ τους, ούτε γνώση για την επαγγελματική του πορεία. «Δεν είχαμε σχέσεις για να ξέρει τι κάνω, αλλά ούτε εγώ το ήξερα ότι θα γίνω ηθοποιός», πρόσθεσε, κλείνοντας με μια ανθρώπινη και αυθεντική αναφορά στη διαδρομή της ζωής του.

