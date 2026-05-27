Η Νορβηγία θα τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας – Υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Νορβηγία θα τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας, δήλωσε ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε, σε συνέντευξή του στο ειδησεογραφικό πρακτορείο NTB. Η απόφαση ελήφθη, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στην Ευρώπη σε σχέση με την δέσμευση των ΗΠΑ για την περιφερειακή ασφάλεια. Αλλά και γιατί αυξάνεται η ανησυχία για τη ρωσική απειλή.

Ήδη στην Ευρώπη, Γαλλία και Βρετανία, έχουν ανοίξει τον διάλογο για πυρηνική συνεργασία.

Στη συνάντηση που είχε στο Παρίσι με τον πρόεδρο της Γαλλίας, ο Γιόνας Γκαρ Στέρε υπέγραψε μια νέα αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία. Αυτή προβλέπει μεταξύ άλλων ότι η Νορβηγία θα συμμετάσχει στη γαλλική πρωτοβουλία πυρηνικής αποτροπής.

🇪🇺🇫🇷🇳🇴 Europe defense shift: France–Norway pact signed in Paris strengthens military cooperation. Norway and France have signed a new defense agreement aimed at expanding military coordination and strategic cooperation. Emmanuel Macron and Jonas Gahr Støre agreed to deepen… pic.twitter.com/TXXxvv7J0S — Defense Signal (@defensesignal) May 27, 2026



Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν η νέα αμυντική συμφωνία ανάμεσα στη Γαλλία και τη Νορβηγία, έχει στόχο την επέκταση της στρατιωτικής συνεργασίας. Αλλά και τον αμυντικό συντονισμό μεταξύ των δύο χωρών.

Εμβάθυνση δεσμών

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στόρε συμφώνησαν να εμβαθύνουν τους αμυντικούς δεσμούς, να βελτιώσουν τον κοινό σχεδιασμό και να ενισχύσουν την περιφερειακή συνεργασία για την ασφάλεια.

Η συμφωνία αντικατοπτρίζει τις αυξανόμενες προσπάθειες εντός της Ευρώπης για την ενίσχυση της αμυντικής ευθυγράμμισης εν μέσω των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων.

Norway said it will join France’s nuclear umbrella as Europe worries about long-term U.S. security support. Prime Minister Jonas Gahr Støre signed a new defense deal with Macron in Paris. Norway stressed that no nuclear weapons will be stationed there in peacetime. pic.twitter.com/trd34f6wYA — Clash Report (@clashreport) May 27, 2026



Στις δηλώσεις του, ο Γιόνας Γκαρ Στέρε, σημείωσε: «Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η Ρωσία αναπτύσσει μεγάλης κλίμακας παραγωγική ικανότητα πυρηνικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών όπλων χαμηλής απόδοσης».

Ο πρωθυπουργός Στέρε τόνισε επίσης ότι δεν θα σταθμεύουν στη Νορβηγία πυρηνικά όπλα σε καιρό ειρήνης.

❗️[ 🇳🇴 NORVÈGE | 🇫🇷 FRANCE ] 🔸 La Norvège rejoint une initiative européenne sur le rôle de la dissuasion nucléaire française dans la sécurité du continent, dans le cadre d’un accord de défense signé avec la France prévoyant aussi une assistance militaire mutuelle et un… pic.twitter.com/eUHwuzyi75 — Little Think Tank (@L_ThinkTank) May 27, 2026

Τα ευρωπαϊκά πυρηνικά

Η Βρετανία και η Γαλλία έχουν δεσμευθεί να συντονιστούν για τα πυρηνικά όπλα που διαθέτουν, διότι όπως επισήμαναν Εμανουέλ Μακρόν και Κιρ Στάρμερ θα ανταποκριθούν από κοινού για να προστατεύσουν την Ευρώπη από οποιαδήποτε «ακραία απειλή».

Ο Γάλλος πρόεδρος έχει καλέσει τις ευρωπαϊκές χώρες να ενταχθούν στη γαλλική πυρηνική ομπρέλα, εν μέσω ανησυχιών για το μέλλον του ΝΑΤΟ. Αλλά και για τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά την πυρηνική προστασία της Ευρώπης.