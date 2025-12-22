newspaper
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η ΕΕ κόβει τη ρωσική ενέργεια – Αλλά η Γαλλία θα παράξει πυρηνικά καύσιμα στη Γερμανία με ρωσική εταιρεία
Κόσμος 22 Δεκεμβρίου 2025 | 17:25

Η ΕΕ κόβει τη ρωσική ενέργεια – Αλλά η Γαλλία θα παράξει πυρηνικά καύσιμα στη Γερμανία με ρωσική εταιρεία

Η ρωσική εταιρεία θα παράσχει τα εξαρτήματα για τα πυρηνικά καύσιμα. Η Γερμανία θα αποφασίσει σύντομα για το σχέδιο, που στηρίζουν Παρίσι και Βερολίνο παρά τις ανησυχίες για κατασκοπεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ιατρικό breakthrough: Ο νέος ιικός «διακόπτης» που στοχεύει τα ανθεκτικά βακτήρια

Ιατρικό breakthrough: Ο νέος ιικός «διακόπτης» που στοχεύει τα ανθεκτικά βακτήρια

Spotlight

Υπό έγκριση είναι στη Γερμανία μια πρόταση να παραγάγει πυρηνικά καύσιμα, σε εργοστάσιο που θα φτιάξει γαλλορωσική κοινοπραξία. Η κίνηση αυτή έρχεται την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αποδεσμευθεί πλήρως από την ενέργεια της Ρωσίας, έχοντας απαγορεύσει σχεδόν πλήρως τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico, η γαλλορωσική κοινοπραξία θα κατασκευάζει ράβδους και συγκροτήματα πυρηνικών καυσίμων στο Λίνγκεν στη βορειοδυτική Γερμανία. Και το έργο αυτό παρουσιάζεται ως κλειδί για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, καθώς πλέον η πυρηνική ενέργεια θεωρείται απαραίτητη για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Η απόφαση των γερμανικών αρχών αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.

Η γαλλορωσική κοινοπραξία

Το έργο θα πραγματοποιήσει η Framatome, θυγατρική της γαλλικής κρατικής ενεργειακής εταιρείας EDF. Και το εργοστάσιο θα χρησιμοποιεί ρωσικά εξαρτήματα που παρέχονται από την TVEL, μέρος του ρωσικού κρατικού πυρηνικού γίγαντα Rosatom. Η ρωσική εταιρεία δεν θα εμπλέκεται άμεσα στη λειτουργία του εργοστασίου. Ο ρόλος της θα περιορίζεται στην προμήθεια των εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για να παραχθούν τα πυρηνικά καύσιμα.

Πρόκειται για καύσιμο ρωσικού σχεδιασμού, που χρησιμοποιείται σήμερα από 19 πυρηνικούς αντιδραστήρες σε πέντε χώρες της ΕΕ και σε 15 στην Ουκρανία.

Η Framatome ασκεί έντονη πίεση στις γερμανικές αρχές να εγκρίνουν το έργο, ωστόσο στη Γερμανία υπάρχει ανησυχία. Αιτία είναι οι κίνδυνοι ασφάλειας και η ρωσική κατασκοπεία. Αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να επιτραπεί σε ρωσική εταιρεία να αποκτήσει πρόσβαση στη Γερμανία, την ώρα που το Βερολίνο στηρίζει την Ουκρανία στον εν εξελίξει πόλεμο.

Ούτε οι γερμανικές περιφερειακές αρχές δείχνουν ενθουσιασμό για το σχέδιο για τα πυρηνικά καύσιμα, με τον υπουργό Περιβάλλοντος της Κάτω Σαξονίας να δηλώνει στο Politico:

«Η Γερμανία κάποτε επέτρεψε στην Gazprom πρόσβαση σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στην εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου στο Ρέχντεν. Και έγινε ευάλωτη σε εκβιασμούς όταν ο Πούτιν έκλεισε την κάνουλα φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια της κρίσης».

Παλιοί συνεργάτες

Η συνεργασία μεταξύ Framatome και Rosatom δεν είναι κάτι καινούργιο. Το 2021, οι δύο εταιρείες συμφώνησαν σε μια μακροπρόθεσμη συνεργασία για να παραγάγουν πυρηνικά καύσιμα. Ίδρυσαν επίσης μια κοινοπραξία στη Γαλλία, στην οποία η Framatome κατέχει το 75% των μετοχών και η θυγατρική της Rosatom, TVEL, κατέχει το 25%.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η θυγατρική της Framatome, Advanced Nuclear Fuels, υπέβαλε αίτηση στο υπουργείο περιβάλλοντος της Κάτω Σαξονίας για άδεια για την παραγωγή ρωσικού σχεδιασμού συγκροτημάτων πυρηνικών καυσίμων στο Λίνγκεν. Και παρά το γεγονός ότι η Rosatom συνέβαλε στην κατάληψη του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια από τη Μόσχα, η Framatome συνέχισε να προωθεί το σχέδιό της.

Η γαλλική εταιρεία υποστηρίζει ότι το έργο της θα οδηγήσει τελικά σε «μια πραγματικά ευρωπαϊκή λύση, 100% κυρίαρχη».  Σύμφωνα με τον Λιονέλ Γκεφ, αντιπρόεδρο της εταιρείας, «μόνο η Framatome μπορεί να το κάνει αυτό». Υποστήριξε, μιλώντας στο Politico, ότι το έργο για τα πυρηνικά καύσιμα θα επιτρέψει στην Ευρώπη να μειώσει «πολύ γρήγορα» την εξάρτησή της από τα ρωσικά πυρηνικά καύσιμα.

Η Framatome υποστηρίζει ότι κανένας Ρώσος μηχανικός δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι του στο εργοστάσιο του Λίνγκεν και ότι οι επαφές με εκπροσώπους της ρωσικής εταιρείας είναι περιορισμένες από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

«Μπορούμε να έχουμε ανταλλαγές, μπορούμε να έχουμε επαφές και μερικές φορές μπορούμε να συναντηθούμε μεταξύ Ρωσίας και Γαλλίας για να συζητήσουμε», είπε. «Ό,τι κάνουμε, εξ ορισμού, γίνεται με τις αρμόδιες διοικήσεις και εποπτικές αρχές. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό».

Βιομηχανική κατασκοπεία

Έκθεση εμπειρογνωμόνων του 2023, που ανατέθηκε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας, προειδοποίησε ότι η συνεργασία με τη Rosatom στο εργοστάσιο του Λίνγκεν θα μπορούσε να θέσει σοβαρές απειλές για την εθνική και εξωτερική ασφάλεια. Μεταξύ αυτών, ο κίνδυνος άμεσης παρέμβασης στις λειτουργίες του εργοστασίου, η επιρροή σε αποφάσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια, η συλλογή πληροφοριών σχετικά με εσωτερικές διαδικασίες και η βιομηχανικής κατασκοπείας. Η TVEL και η Rosatom δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό.

Κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Σολτς, η κυβέρνηση της Κάτω Σαξονίας ζήτησε και άλλες έρευνες. Η κατάρρευση όμως της ομοσπονδιακής κυβέρνησης τα σταμάτησε όλα. Η νέα κυβέρνηση υπό τον Φρίντριχ Μερτς αναβίωσε τη διαδικασία και η τοπική κυβέρνηση στην Κάτω Σαξονία ζητά εκ νέου αξιολογήσεις ασφαλείας. Ωστόσο, φαίνεται ότι το Βερολίνο θέλει να υλοποιηθεί το έργο, όπως και η γαλλική κυβέρνηση.

Οι Φρίντριχ Μερτς και Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Politico, έχουν συζητήσει το ζήτημα του πυρηνικού εργοστασίου στο Λίνγκεν.

Η γαλλική Framatome επιμένει ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να εγκριθεί το έργο. Και γιατί θα συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, αλλά και γιατί θα επιτρέψει στην Ευρώπη να μην εξαρτηθεί από τα αμερικανικά.

Στέλεχος της γαλλικής EDF  συνόψισε το σκεπτικό ως εξής: «Πρέπει τα ρωσικά καύσιμα να αντικατασταθούν από γαλλικά ή αμερικανικά καύσιμα; Είναι θέμα εμπορικού και οικονομικού πολέμου», εναντίον των ΗΠΑ, πρόσθεσε.

Καθυστερεί η απόφαση

Σύμφωνα με το Politico, η εταιρεία ανέμενε απόφαση για τις εγκαταστάσεις της στο Λίνγκεν πριν από τα τέλη Νοεμβρίου. Μέχρι σήμερα, δεν έχει ληφθεί απόφαση. Οι γερμανικές αρχές δεν επιβεβαιώνουν το χρονοδιάγραμμα. Εκπρόσωπος του γερμανικού ομοσπονδιακού υπουργείου περιβάλλοντος έγραψε στις 11 Νοεμβρίου: «Η απόφαση σχετικά με την αίτηση θα ληφθεί τελικά στην Κάτω Σαξονία. Δεν μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένη ημερομηνία».

Η κυβέρνηση στην Κάτω Σαξονία υποστηρίζει ότι «δεν διαθέτει ακόμη όλες τις απαραίτητες αξιολογήσεις και τις τρέχουσες αξιολογήσεις από τις ομοσπονδιακές αρχές σχετικά με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους ασφαλείας που θέτει η ρωσική εμπλοκή και τους κινδύνους δολιοφθοράς, κατασκοπείας και παραπληροφόρησης». Και πρόσθεσε ότι αυτές οι αξιολογήσεις «είναι απαραίτητα βήματα στη διαδικασία και θα ληφθούν υπόψη στην απόφαση έγκρισης του έργου».

Ωστόσο η Framatome κάνει ό,τι μπορεί να πιέσει και να επιταχύνει την απόφαση, μέσω και εταιρείας lobbying.

Δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές κυρώσεις

Πέρα από την όποια απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης, πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΕ δεν έχει μέχρι στιγμής επιβάλει κυρώσεις στην πυρηνική βιομηχανία της Ρωσίας ή στη Rosatom.

Ερωτηθείς σχετικά, εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε ότι «η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να αποσύρει σταδιακά όλη τη ρωσική ενέργεια από το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα. Όπως ορίζεται στον Χάρτη Πορείας REPowerEU, θα παρουσιάσουμε μέτρα που στοχεύουν και στη ρωσική πυρηνική ενέργεια. Οι εργασίες γι’ αυτά τα μέτρα βρίσκονται σε εξέλιξη».

Παρ’ όλα αυτά, η Framatome είναι μεταξύ των εταιρειών που υποστηρίζονται οικονομικά από την ΕΕ για την ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων, που θα παράγονται εξ ολοκλήρου στην Ευρώπη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Πρόσθετα μέτρα ζητά η ΤτΕ – Ανάχωμα στην άνοδο των τιμών

Στεγαστική κρίση: Πρόσθετα μέτρα ζητά η ΤτΕ – Ανάχωμα στην άνοδο των τιμών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ιατρικό breakthrough: Ο νέος ιικός «διακόπτης» που στοχεύει τα ανθεκτικά βακτήρια

Ιατρικό breakthrough: Ο νέος ιικός «διακόπτης» που στοχεύει τα ανθεκτικά βακτήρια

Ηλεκτρισμός
Ρευματοκλοπές: Στα 450 εκατ. ευρώ ετησίως το κόστος

Ρευματοκλοπές: Στα 450 εκατ. ευρώ ετησίως το κόστος

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πώς οι δασμοί έκλεψαν τον Άγιο Βασίλη
Για πρώτη φορά 22.12.25

Πώς οι δασμοί έκλεψαν τον Άγιο Βασίλη

Αν υπάρχει ένας κλάδος που δείχνει πώς το παγκόσμιο εμπόριο έχει αλλάξει με τρόπους που δεν αρέσουν στον Τραμπ, αυτός είναι τα παιχνίδια. Και οι δασμοί που επέβαλε το αποδεικνύουν.

Σύνταξη
Λούβρο: Νέα στοιχεία για τη ληστεία του αιώνα – Έκλεψαν πάνω από 8.700 διαμάντια, σμαράγδια, ζαφείρια και μαργαριτάρια
Κόσμος 22.12.25

Λούβρο: Νέα στοιχεία για τη ληστεία του αιώνα – Έκλεψαν πάνω από 8.700 διαμάντια, σμαράγδια, ζαφείρια και μαργαριτάρια

Τα κλεμμένα κοσμήματα από το Λούβρο δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα και παραμένει άγνωστο αν έχουν πουληθεί, διαλυθεί ή παραμένουν κρυμμένα

Σύνταξη
Η Συρία «νίκησε» την Αργεντινή – Για τον Economist είναι η πιο επιτυχημένη χώρα για το 2025
Λίστες 22.12.25

Η Συρία «νίκησε» την Αργεντινή – Για τον Economist είναι η πιο επιτυχημένη χώρα για το 2025

Ανάμεσα στις επιτυχίες του Χαβιέρ Μιλέι και εκείνες του Άχμαντ Αλ-Σάρα, ο Economist επέλεξε του δεύτερου. Έτσι, το 2025, η χώρα της χρονιάς είναι η Συρία -παρά τα τεράστια προβλήματά της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στην Αυστραλία εκπαιδεύτηκαν οι τρομοκράτες του Μποντάι – Τι έδειξε βίντεο σε κινητό
Σε φυλακή ο Ναβίντ Ακράμ 22.12.25

Στην Αυστραλία εκπαιδεύτηκαν οι τρομοκράτες του Μποντάι - Τι έδειξε βίντεο σε κινητό

«Δεν θα αφήσουμε τους τρομοκράτες που εμπνέονται από το Ισλαμικό Κράτος να νικήσουν και να διχάσουν την κοινωνία μας», διαμήνυσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε αναφερόμενος στη σφαγή του Μποντάι

Σύνταξη
Δεκαέξι νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στην Ινδονησία
Κόσμος 22.12.25

Δεκαέξι νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στην Ινδονησία

Τα τροχαία είναι τραγικά συχνά στην Ινδονησία, όπου πολλά οχήματα είναι πεπαλαιωμένα και ελλιπώς συντηρημένα και οι κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας δεν τηρούνται πάντα

Σύνταξη
Τζόρτζια Μελόνι, η νέα «σιδηρά κυρία» στην Ευρώπη;
Πολιτικός «Ιανός» 22.12.25

Τζόρτζια Μελόνι, η νέα «σιδηρά κυρία» στην Ευρώπη;

Ενισχυμένη από την τελευταία σύνοδο κορυφής της ΕΕ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ελίσσεται μεταξύ των ρόλων του ακροδεξιού «χαμαιλέοντα» και ενός «Δούρειου Ίππου» του Τραμπ στην Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΗΠΑ: Το CBS News αναβάλλει επ’ αόριστον την προβολή ντοκιμαντέρ για τη διαβόητη φυλακή CECOT στο Ελ Σαλβαδόρ
Του Ελ Σαλβαδόρ 22.12.25

CBS News: Αιφνίδια αναβολή της προβολής ντοκιμαντέρ για τη διαβόητη φυλακή CECOT

Η προβολή στο CBS News του ντοκιμαντέρ για τις «βάρβαρες και βασανιστικές» συνθήκες που επικρατούν στη φυλακή CECOT του Ελ Σαλβαδόρ αναβλήθηκε επ' αόριστον λίγες ώρες πριν βγει στον αέρα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλεξανδρούπολη: Ξυλοκόπησαν άγρια τον παππού του 3χρονου παιδιού που πέθανε από ασιτία – Τα έσπασαν και στο σπίτι
Ελλάδα 22.12.25

Αλεξανδρούπολη: Ξυλοκόπησαν άγρια τον παππού του 3χρονου παιδιού που πέθανε από ασιτία – Τα έσπασαν και στο σπίτι

Άγνωστοι επιτέθηκαν στο σπίτι της οικογένειας προκαλώντας μεγάλες ζημιές ενώ ξυλοκόπησαν τον παππού του παιδιού που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο - Πληροφορίες ότι είχαν βάλει το παιδάκι τιμωρία σε απομόνωση χωρίς τροφή και πέθανε

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Mendi-Christmas to all!
On Field 22.12.25

Mendi-Christmas to all!

Το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων σε όλους όσους αγαπούν τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Απεταξάμην Pride – Σοκαριστική πτώση 92% στη στήριξη των εταιρειών προς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα
Επικίνδυνη τάση 22.12.25

Απεταξάμην Pride – Σοκαριστική πτώση 92% στη στήριξη των εταιρειών προς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα

Εκτενής ανάλυση του The Guardian αποκαλύπτει ότι οι μεγαλύτεροι επιχειρηματικοί όμιλοι σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ μειώνουν δραματικά τη δημόσια στήριξή τους προς την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, οδηγώντας σε μια πρωτοφανή εξαφάνιση της ορατότητας του Pride από τη δημόσια σφαίρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο διεθνής Τύπος αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το ασύλληπτο «ψαλιδάκι» με το Μαρόκο! (vid)
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Ο διεθνής Τύπος αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το ασύλληπτο «ψαλιδάκι» με το Μαρόκο! (vid)

Αντικείμενο συζήτησης σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη έγινε το θεαματικό γκολ που σημείωσε με «ψαλιδάκι» ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα. Τι γράφει ο διεθνής Τύπος.

Σύνταξη
Not For Sale: Αυτό είναι το πρώτο «φρέσκο» -αλλά όχι καινούργιο- τραγούδι των Queen εδώ και τρεις δεκαετίες
Ιεροσυλία; 22.12.25

Not For Sale: Αυτό είναι το πρώτο «φρέσκο» -αλλά όχι καινούργιο- τραγούδι των Queen εδώ και τρεις δεκαετίες

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του Made in Heaven, του τελευταίου άλμπουμ των Queen και μοναδικού μετά τον θάνατο του Φρέντι Μέρκιουρι, το συγκρότημα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα ανέκδοτο τραγούδι. Αλλά δεν είναι καινούργιο...

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κικίλιας: Προς υλοποίηση έργα 26 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών – «Έμπρακτη ενίσχυση ασφάλειας»
Σε Χανιά και Λευκάδα 22.12.25

Έργα 26 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών - «Έμπρακτη ενίσχυση της ασφάλειας» λέει ο Κικίλιας

«Συνεχίζουμε να υλοποιούμε τον στρατηγικό μας σχεδιασμό» αναφέρει ο υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας - Οι παρεμβάσεις δίνουν έμφαση στην ασφαλή λειτουργία των λιμένων

Σύνταξη
«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών
Έκτη αίσθηση 22.12.25

«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών

Έχει περάσει ένας αιώνας από τότε οι επιστήμονες άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάποια ζώα προσανατολίζονται με βάση το μαγνητικό πεδίο της Γης. Όμως η βιολογική πυξίδα των πτηνών βρέθηκε μόλις τώρα,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ποιος δήμος της χώρας ανακηρύχθηκε «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026»
Διάκριση 22.12.25

Ποιος δήμος της χώρας ανακηρύχθηκε «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026»

Δήμαρχος Θέρμης: «Θα εργαστούμε ώστε η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026 να αφήσει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, ενισχύοντας τη συμμετοχή, τη βιωσιμότητα, την κοινωνική ένταξη και τη νεανική επιχειρηματικότητα»

Σύνταξη
Πώς οι δασμοί έκλεψαν τον Άγιο Βασίλη
Για πρώτη φορά 22.12.25

Πώς οι δασμοί έκλεψαν τον Άγιο Βασίλη

Αν υπάρχει ένας κλάδος που δείχνει πώς το παγκόσμιο εμπόριο έχει αλλάξει με τρόπους που δεν αρέσουν στον Τραμπ, αυτός είναι τα παιχνίδια. Και οι δασμοί που επέβαλε το αποδεικνύουν.

Σύνταξη
Μίνι ανασχηματισμός στους γενικούς γραμματείς λόγω εκλογών
Πολιτική Γραμματεία 22.12.25

Μίνι ανασχηματισμός στους γενικούς γραμματείς λόγω εκλογών

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι αλλαγές στις θέσεις γενικών γραμματέων υπουργείων ανακοινώνονται λόγω της επικείμενης υποψηφιότητας κάποιων στις εθνικές εκλογές, ενώ άλλοι αποχωρούν λόγω αντικατάστασης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων στην Ευρώπη – Πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα
Ανισότητες 22.12.25

Συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων στην Ευρώπη - Πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα

Χάσμα εισοδήματος δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat - Το υψηλότερο ποσό που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι στην Ευρώπη είναι υπερδεκαπλάσιο του χαμηλότερου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Εντυπωσιακή γήρανση του πληθυσμού και φυγή των νέων» – Κραυγή αγωνίας ορεινών δήμων στο Μαξίμου
Ζητούνται λύσεις 22.12.25

«Εντυπωσιακή γήρανση του πληθυσμού και φυγή των νέων» – Κραυγή αγωνίας ορεινών δήμων στο Μαξίμου

Το δίκτυο ορεινών δήμων «Πίνδος» επισκέφτηκε τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Αθ. Κοντογεώργη στο Μαξίμου, όπου κατατέθηκαν τροπολογίες και προτάσεις για το ΕΠΑ 2026–2030.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο