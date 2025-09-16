Πυρηνική ενέργεια: Επιστρέφει η «υπέρτατη δύναμη»

Η συζήτηση γύρω από την πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά, καθώς η παγκόσμια ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα εκτοξεύεται, η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα και οι γεωπολιτικές ισορροπίες ανατρέπονται.

Οι επενδύσεις που προγραμματίζονται στον κλάδο ξεπερνούν τα 3 τρισ. δολάρια έως το 2050, με προοπτικές που φτάνουν ακόμη και τα 10 τρισ. σε βάθος χρόνου, αναφέρει σε σημείωμά της η Bank of America

Η ενέργεια μιας ζωής σε ένα ποτήρι νερό

Η δύναμη της πυρηνικής ενέργειας εντυπωσιάζει: ένα ποτήρι νερό μπορεί να δώσει καύσιμο σύντηξης αρκετό για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες ενός ανθρώπου σε όλη του τη ζωή.

Αντίστοιχα, μια μικρή ποσότητα ουρανίου μπορεί να αποδώσει το ίδιο αποτέλεσμα. Η τεχνολογία ανοίγει την πόρτα σε μια αγορά κολοσσιαίων διαστάσεων, τη στιγμή που η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και η ψηφιακή οικονομία απαιτούν ενέργεια που οι σημερινές υποδομές δεν μπορούν να εξασφαλίσουν.

Εκρηκτική ζήτηση

Μέχρι το 2030 η παγκόσμια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί κατά 30%. Μόνο τα data centers υπολογίζεται ότι θα καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από την Ιαπωνία έως το 2026 και από την Ινδία έως το 2030. Η ηλεκτροκίνηση σε μεταφορές και βιομηχανία προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη πίεση. Σε αυτό το περιβάλλον, η πυρηνική ενέργεια δεν θεωρείται πλέον εναλλακτική, αλλά απαραίτητη για ενεργειακή ασφάλεια, εθνική στρατηγική και μείωση εκπομπών άνθρακα. SMRs και το «άγιο δισκοπότηρο» της σύντηξης.

Οι Μικροί Αρθρωτοί Αντιδραστήρες (SMRs) παρουσιάζονται ως η ενδιάμεση λύση: πιο οικονομικοί, ασφαλείς και γρήγοροι στην εγκατάσταση σε σχέση με τους μεγάλους παραδοσιακούς σταθμούς, με αγορά που στις ΗΠΑ μόνο θα μπορούσε να φτάσει το 1 τρισ. δολάρια.

Όμως η μεγάλη ελπίδα παραμένει η πυρηνική σύντηξη, η οποία υπόσχεται αφθονία ενέργειας. Τα πρόσφατα άλματα σε υπεραγώγιμους μαγνήτες και τεχνητή νοημοσύνη για προσομοιώσεις φέρνουν πιο κοντά το στόχο της εμπορικής αξιοποίησης. Ενδεικτικό είναι ότι το 2024 η διάρκεια ελεγχόμενης σύντηξης αυξήθηκε στα 30 λεπτά από λίγα δευτερόλεπτα το 2023.

ΗΠΑ εναντίον Κίνας

Στο γεωπολιτικό πεδίο, η μάχη για την πυρηνική υπεροχή έχει ήδη ξεκινήσει. Οι ΗΠΑ διαθέτουν σήμερα τον μεγαλύτερο στόλο πυρηνικών εργοστασίων, αλλά η Κίνα κινείται με τέτοιους ρυθμούς ώστε θα μπορούσε να την ξεπεράσει πριν το 2030. Παρά τις αμερικανικές εξαγγελίες για τετραπλασιασμό της ισχύος έως το 2050, το Πεκίνο προσθέτει κάθε ενάμιση χρόνο νέα παραγωγική ικανότητα ίση με ολόκληρο το αμερικανικό δίκτυο. Στην αλυσίδα ανεφοδιασμού, καθοριστικό ρόλο παίζουν το Καζακστάν, ο Καναδάς και η Αυστραλία, που καλύπτουν τα δύο τρίτα της εξόρυξης ουρανίου.

Το μεγάλο στοίχημα των επενδύσεων

Οι επενδύσεις στην τεχνολογία της σχάσης υπολογίζονται σε 3 τρισ. δολάρια μέχρι το 2050, ποσό που φτάνει τα 4 τρισ. αν προστεθεί και η αγορά των SMRs. Αν όμως συμπεριληφθεί και η προοπτική της σύντηξης, τότε η συνολική αγορά του πυρηνικού οικοσυστήματος θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 10 τρισ. δολάρια.

Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πλέον απλώς ένα κομμάτι της ενεργειακής μετάβασης, αλλά και εργαλείο γεωπολιτικής ισχύος. Και η μάχη για το ποιος θα κυριαρχήσει σε αυτό το νέο τοπίο μόλις ξεκίνησε.