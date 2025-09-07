newspaper
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η ζήτηση για ενέργεια αναγεννά το ενδιαφέρον για πυρηνικούς σταθμούς
Διεθνής Οικονομία 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Η ζήτηση για ενέργεια αναγεννά το ενδιαφέρον για πυρηνικούς σταθμούς

Τα ακριβά εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας παρουσιάζουν καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Spotlight

Η τελευταία 20ετία δεν ήταν ευχάριστη για την πυρηνική ενέργεια, λέει ο Economist. Αν και η ενέργεια αυτή αποτελεί σημαντικό μέρος του ενεργειακού μείγματος σε ορισμένες χώρες (οπως φαίνεται στο διάγραμμα 1), κανένα εργοστάσιο δεν έχει κατασκευαστεί εντός του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού στην Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Καθώς το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει μειωθεί, τα ήδη δαπανηρά πυρηνικά έργα στην Αμερική, τη Βρετανία και τη Φινλανδία έχουν υποστεί καθυστερήσεις και τεράστιες υπερβάσεις κόστους.

Ποσοστό της πυρηνικής ενέργειας στο μίγμα επιλεγμένων κρατών , Economist

Η «άνοιξη» της πυρηνικής ενέργειας

Ωστόσο, στις 25 Αυγούστου, σε ένα πρόσφατο δείγμα ενθουσιασμού για την πυρηνική ενέργεια, η Fermi και η Westinghouse, μια εταιρεία πυρηνικής τεχνολογίας, ανακοίνωσαν μια συνεργασία με στόχο την έγκριση της κατασκευής τεσσάρων μεγάλων αντιδραστήρων ap1000 της Westinghouse στο Αμαρίλο. «Μήπως ο μακρύς πυρηνικός χειμώνας δείχνει τα πρώτα σημάδια της άνοιξης ;», ρωτά ο Economist.

«Κάντε την Αμερική ξανά πυρηνική». Αυτός είναι ο στόχος του Ρικ Πέρι, πρώην κυβερνήτη του Τέξας που υπηρέτησε ως υπουργός Ενέργειας κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου. Στις 4 Ιουλίου, για να υποστηρίξει το σύνθημα, ίδρυσε την Fermi America, μια εταιρεία που ελπίζει να κατασκευάσει το μεγαλύτερο συγκρότημα ενέργειας και κέντρου δεδομένων στον κόσμο.

Έξω από το Αμαρίλο, μια κτηνοτροφική πόλη στο βόρειο τμήμα του Τέξας, μπουλντόζες μετακινούν κόκκινο χώμα για την κατασκευή μιας εγκατάστασης που θα παράγει αρχικά ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιώντας φυσικό αέριο και ηλιακή ενέργεια, πριν από την κατασκευή συμβατικών πυρηνικών αντιδραστήρων και αρκετών μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR), οι οποίοι θα παράγουν 11 γιγαβάτ (GW) ισχύος.

H αυξανόμενη πυρηνική αισιοδοξία αντανακλά τρεις εξελίξεις. Πρώτον, οι κυβερνήσεις σε πολλές δυτικές χώρες επιθυμούν όλο και περισσότερο μια ασφαλή και ανεξάρτητη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Δεύτερον, η δίψα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών για αξιόπιστη ενέργεια και η ανησυχία τους για τις εκπομπές ρύπων έχουν φέρει στο προσκήνιο έναν πλούσιο «πράσινο …θείο».

Τρίτον, νέα επιχειρησιακά και χρηματοοικονομικά μοντέλα ενδέχεται να βελτιώσουν την επικίνδυνη οικονομία της πυρηνικής ενέργειας. «Αυτή τη φορά κάτι είναι διαφορετικό», επιμένει ο Σαμα Μπιλμπάο Ι Λεόν , επικεφαλής της World Nuclear ενός βιομηχανικού οργανισμού.

Το κλίμα στις ΗΠΑ

Πουθενά αλλού η αλλαγή στάσης δεν είναι πιο εμφανής από ό,τι στην Αμερική. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά τετραπλασιασμό της εγχώριας παραγωγικής ικανότητας σε 400 GW έως το 2050. Αν και ο στόχος αυτός είναι μη ρεαλιστικά φιλόδοξος, έχει κινητοποιήσει το πολιτικό σύστημα. Ο νόμος One Big Beautiful Bill Act, που ψηφίστηκε τον Ιούλιο, προσφέρει φορολογικές ελαφρύνσεις στη βιομηχανία.

Ρεπουμπλικανικές πολιτείες όπως το Τέξας την υποδέχονται με ανοιχτές αγκάλες. Το ίδιο κάνουν και ορισμένες πολιτείες που υποστηρίζουν τους Δημοκρατικούς. Αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη, η οποία έκλεισε ένα μεγάλο πυρηνικό εργοστάσιο το 2021, θέλουν τώρα η κρατική εταιρεία κοινής ωφέλειας να κατασκευάσει ένα νέο.

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον Ιούνιο έναν οδικό χάρτη, σύμφωνα με τον οποίο η πυρηνική παραγωγική ικανότητα θα αυξηθεί από 100 GW σε 145 GW έως το 2050. Η Γερμανία εγκατέλειψε την αντίθεσή της στην ταξινόμηση της πυρηνικής ενέργειας ως «πράσινης» στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, διευκολύνοντας τη Γαλλία να κατασκευάσει έξι νέα εργοστάσια.

Τον Ιούλιο, η βρετανική κυβέρνηση έλαβε την τελική απόφαση να προχωρήσει με το Sizewell C, δύο γιγαντιαίους αντιδραστήρες που θα μπορούσαν να κοστίσουν πάνω από 38 δισεκατομμύρια λίρες (51 δισεκατομμύρια δολάρια).

Εν τω μεταξύ, η Σουηδία επιβεβαίωσε πρόσφατα τα σχέδιά της να κατασκευάσει αρκετούς μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες (SMR), μικροσκοπικές γεννήτριες που μπορούν να κατασκευαστούν μαζικά από εργοστάσια και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε κατάλληλες τοποθεσίες.

Μια αγορά ενός τρισ. δολαρίων

Αν και η τεχνολογία δεν είναι ακόμη εμπορικά βιώσιμη, η υπόσχεση μικρότερων κεφαλαιουχικών δαπανών σε σύγκριση με τους μεγάλους αντιδραστήρες, καθώς και η υπόσχεση μικρότερων κεφαλαιουχικών δαπανών από ό,τι για τους μεγάλους αντιδραστήρες, καθώς και η ταχύτερη ανάπτυξη, είναι δελεαστικές.

Τα δεδομένα αυτα έχουν πείσει πάνω από 120 εταιρείες να επιχειρήσουν την ανάπτυξη SMR. Η τράπεζα Barclays προβλέπει ότι μεταξύ 2030 και 2050, η καθαρή πυρηνική ισχύς εκτός Κίνας και Ρωσίας θα αυξηθεί πιθανώς κατά περισσότερο από το ήμισυ, σε πάνω από 450 GW, με τα SMR να αντιπροσωπεύουν το 40-60% του συνόλου, υποδηλώνοντας μια αγορά 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Δεκάδες νεοσύστατες επιχειρήσεις επιδιώκουν επίσης την πυρηνική σύντηξη, μια πολύ πιο επικίνδυνη προσπάθεια που προσφέρει τη δυνατότητα σχεδόν απεριόριστης καθαρής ενέργειας.

Μεγάλες φιλοδοξίες

Οι τεχνολογικοί γίγαντες χρηματοδοτούν και τους δύο τύπους τεχνολογίας. Οι νεοσύστατες εταιρείες SMR έχουν συγκεντρώσει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια από τις αρχές του 2024. Τον Ιούνιο, η Oklo, με την υποστήριξη του Σαμ Αλτμαν , διευθυντή της Openai, συγκέντρωσε 460 εκατομμύρια δολάρια και η TerraPower, που ιδρύθηκε από τον Μπίλ Γκέιτς, συγκέντρωσε 650 εκατομμύρια δολάρια.

Αλλά δεν είναι μόνο οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες που επενδύουν χρήματα στον κλάδο. Οι εταιρείες ανάπτυξης πυρηνικής ενέργειας και οι εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας συγκεντρώνουν εκατοντάδες εκατομμύρια μέσω δημόσιων προσφορών, ενώ οι μετοχές των εισηγμένων εταιρειών πυρηνικής ενέργειας έχουν εκτοξευθεί στα ύψη από τότε που ο κ. Τραμπ εξέδωσε τις εκτελεστικές διαταγές του για τη στήριξη του κλάδου (βλ. διάγραμμα 2).

Όπως σημειώνει ο Τζέικομπ Ντεγουάϊτ, διευθυντής της Oklo: «Δεν υπάρχει πλέον η νοοτροπία της σπανιότητας που βασίζεται στην εξάρτηση από τα κρατικά χρήματα, οπότε μπορούμε να κάνουμε πολλές προσπάθειες για να πετύχουμε το στόχο».

Όλα αυτά συμβάλλουν στον τρίτο λόγο για την πυρηνική αισιοδοξία: την εμφάνιση νέων χρηματοοικονομικών μοντέλων και λειτουργικών πρακτικών που αντιμετωπίζουν την απογοητευτική οικονομική κατάσταση της κατασκευής πυρηνικών σταθμών. Όπως σημειώνει η Barclays, τόσο το κόστος των κανονικών πυρηνικών σταθμών όσο και των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR) «υπερβαίνει σήμερα την αγοραία τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας».

NUCLEAR

Το κατασκευαστικό κόστος σε τέσσερις χώρες (ΗΠΑ, Γαλλία, Νοτια Κορέα και Κίνα)

Ωστόσο, σημειώνει ο Economist, η Κίνα και η Νότια Κορέα έχουν αποδείξει ότι είναι δυνατό να κατασκευαστούν μεγάλοι αντιδραστήρες σε πέντε χρόνια και εντός του προϋπολογισμού (βλ. διάγραμμα 3). Και οι δύο χώρες τυποποίησαν τα σχέδια, κατασκεύασαν πολλαπλούς αντιδραστήρες ανά τοποθεσία και προχώρησαν γρήγορα από το ένα έργο στο άλλο, ώστε να διατηρήσουν ενεργούς τους εργαζομένους και τις αλυσίδες εφοδιασμού, όλα αυτά συνέβαλαν στη συγκράτηση του κόστους.

Ώρα για πειραματισμούς

Πολλά μπορούν ακόμη να ματαιώσουν την αναγέννηση της πυρηνικής ενέργειας. Παρά τις νέες καινοτομίες, τα οικονομικά παραμένουν προβληματικά. Η υπερβολική ρύθμιση εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο, και οι προσπάθειες για τη μείωση της γραφειοκρατίας ενέχουν τον κίνδυνο δημόσιας αντίδρασης. Οι αλυσίδες εφοδιασμού είναι υποανάπτυκτες και το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό είναι σπάνιο.

Όπως γνωρίζουν πολύ καλά όσοι έχουν περάσει την καριέρα τους στον κλάδο, τόσο η γενναιοδωρία της κυβέρνησης όσο και οι ιδιωτικές επενδύσεις μπορεί να αποδειχθούν ασταθείς.

Παρόλα αυτά, οι πρωτοπόροι δεν αποθαρρύνονται. «Δεν έχουμε την άνεση της κρατικής χρηματοδότησης για να επεκταθούμε και να εμπορευματοποιηθούμε», δηλώνει ο Κλέι Σελ , που διευθύνει την X-energy, μια νεοσύστατη εταιρεία SMR. Η εταιρεία του ετοιμάζεται να κατασκευάσει τους πρώτους τέσσερις αντιδραστήρες της σε μια πετροχημική εγκατάσταση της Dow στο Τέξας. Η Amazon έχει επενδύσει στην επέκτασή της και έχει δεσμευτεί να την βοηθήσει να εγκαταστήσει δεκάδες μονάδες.

Κατά την άποψή του, «υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για τους καινοτόμους στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας τώρα από ό,τι κατά την αυγή της εμπορικής πυρηνικής εποχής στη δεκαετία του 1960». Πρόκειται για μια δήλωση που αντικατοπτρίζει τις υψηλές φιλοδοξίες του κλάδου, αν όχι ακόμα την πραγματικότητα.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης

89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;
Διεθνής Οικονομία 07.09.25

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής – Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Σύνταξη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
Ψυχρή λογική 06.09.25

Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος

Το μήνυμα που εκπέμπει η Κίνα, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal, είναι σαφές: ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις.

Σύνταξη
Τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας – Ξαφνικά, βρίσκονται παντού και ψάχνουν… δουλειά
Θα μας ξεπεράσουν; 06.09.25

Τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας – Ξαφνικά, βρίσκονται παντού και ψάχνουν… δουλειά

Μια φρενίτιδα επενδύσεων έχει δημιουργήσει μια πληθώρα νέων σχεδίων ρομπότ που μοιάζουν με ανθρώπους - Ποιος θα τα προσλάβει;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία
Προειδοποίηση 06.09.25

Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία

«Δεν χρειάζεται να είσαι ο Τζορτζ Σόρος για να προβλέψεις ότι οι επενδυτές ομολόγων θα δοκιμάσουν τη συνοχή στην οικονομία της Ευρωζώνης αν εκλεγεί η Εθνική Συσπείρωση στη Γαλλία»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η μάχη για τη Fed – Οι τρεις φιναλίστ του Τραμπ και οι πιθανότητες
Διεθνής Οικονομία 06.09.25

Η μάχη για τη Fed – Οι τρεις φιναλίστ του Τραμπ και οι πιθανότητες

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να επιλέξει τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ στη Fed, με τρία πρόσωπα να βρίσκονται στο προσκήνιο και τις αγορές να στοιχηματίζουν για το αποτέλεσμα

Νατάσα Σινιώρη
Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία
Πρόστιμο δισ. 05.09.25

Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία

Η Επιτροπή δήλωσε ότι η Google ευνόησε τις δικές της διαδικτυακές υπηρεσίες τεχνολογίας προβολής εις βάρος των ανταγωνιστών και των διαδικτυακών εκδοτών και ότι καταχράστηκε την ισχύ της στην αγορά

Σύνταξη
Βέλγιο: Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη θα έπληττε τα χρηματιστήρια και το ευρώ
Προειδοποίηση 05.09.25

Βέλγιο: Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη θα έπληττε τα χρηματιστήρια και το ευρώ

Σημειώνεται ότι το Βέλγιο φιλοξενεί την Euroclear, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Σύνταξη
Ο Έλον Μασκ θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο – Πώς θα συμβεί αυτό;
Tesla 05.09.25

Ο Έλον Μασκ θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο – Πώς θα συμβεί αυτό;

Αυτή τη στιγμήμη, η καθαρή αξία του Μασκ ανέρχεται σε 430 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes, καθιστώντας τον τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Boeing Defense: Με νέες προσλήψεις απαντά στην απεργία – Εξετάζει να αντικαταστήσει μέλη του συνδικάτου
Πυρά συνδικάτων 05.09.25

Νέες προσλήψεις προς αντικατάσταση των απεργών μηχανικών σχεδιάζει η Boeing Defense

Επανάληψη των διαπραγματεύσεων ζητούν από την Boeing οι ηγέτες των συνδικάτων - Ο πρόεδρος της IAM Μπράιαν Μπράιαντ, χαρακτήρισε την απόφαση της εταιρείας ως συνέχεια της κακοδιαχείρισης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αργεντινή: Πέθανε στα 106 της η εμβληματική γιαγιά της Πλατείας Μαΐου, Ρόσα Ροϊσινμπλίτ
Ακούραστη αντιστασιακή 07.09.25

Πέθανε στα 106 της η εμβληματική Γιαγιά της Πλατείας Μαΐου στην Αργεντινή, Ρόσα Ροϊσινμπλίτ

Η Ροϊσινμπλίτ ήταν γνωστή για τον αντιδικτατορικό αγώνα της στην Αργεντινή - «Οι Γιαγιάδες της Πλατείας Μαΐου αποχαιρετούν με θλίψη την πολυαγαπημένη τους συντρόφισσα» έγραψε η οργάνωση

Σύνταξη
Ενημέρωση γονέων σε 7 επίπεδα πληροφόρησης
Τα Νέα της Αγοράς 07.09.25

Ενημέρωση γονέων σε 7 επίπεδα πληροφόρησης

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Σύνταξη
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
GSI 07.09.25

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Τι συμβαίνει με το έργο του GSI (Great Sea Interconnector) - Οι αντιφατικές δηλώσεις της Λευκωσίας για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, προκαλεί δυσαρέσκεια στις Βρυξέλλες και προβληματισμό στην Αθήνα.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Μαφία στην Κρήτη: Ιερωμένοι έδιναν και εντολές… ξυλοδαρμών
Κρητική μαφία 07.09.25

Ιερωμένοι έδιναν και εντολές... ξυλοδαρμών

Οι εκβιασμοί για τα εκκλησιαστικά ακίνητα και το παρασκήνιο των μεσολαβήσεων για τη χηρεύουσα μητροπολιτική έδρα - Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. το 2018 στην Κρήτη και οι ύποπτες διασυνδέσεις των εμπλεκομένων

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η Γαλλία στον φαύλο κύκλο αβεβαιότητας
Γυρίζουν σελίδα; 07.09.25

Η Γαλλία στον φαύλο κύκλο αβεβαιότητας

Με το πολιτικό σκηνικό να βυθίζεται σε παρατεταμένο αδιέξοδο στη Γαλλία, οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη σε Μακρόν και Μπαϊρού, ενώ η Εθνική Συσπείρωση εμφανίζεται ως «λογική» επιλογή

Αλεξία Κεφαλά
Αλεξία Κεφαλά
Μονή Σινά: Όσα φέρνει η έξοδος Δαμιανού
Μονή Σινά 07.09.25

Όσα φέρνει η έξοδος Δαμιανού

Το μέλλον της Μονής Σινά θα εξαρτηθεί από την ικανοποίηση τριών αξόνων - Χρονοδιάγραμμα διαδοχής, συνάθροιση της Σιναϊτικής Αδελφότητας σε πνεύμα ομόνοιας και επιλογή ενός «φωτισμένου προσώπου»

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Ο Ράιαν Ρέινολντς αδυνατούσε να πείσει τον Μπιλ Μάρεϊ να παίξει στην ταινία του – και έστειλε τον γιο του να «καθαρίσει»
Σωστός 07.09.25

Ο Ράιαν Ρέινολντς αδυνατούσε να πείσει τον Μπιλ Μάρεϊ να παίξει στην ταινία του – και έστειλε τον γιο του να «καθαρίσει»

Όταν όλες οι προσπάθειες απέτυχαν, ο Ράιαν Ρέινολντς επιστράτευσε τον 2χρονο γιο του, Όλιν, για να πείσει τον «άπιαστο» Μπιλ Μάρεϊ να εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι

Σύνταξη
Ο διάβολος στις λεπτομέρειες: Υποχρεωτικότητα για το 13ωρο κρύβει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
Παρέμβαση ΕΝΥΠΕΚΚ 07.09.25

Υποχρεωτικότητα για το 13ωρο κρύβει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

H κυβέρνηση επιμένει ότι το 13ωρο είναι προαιρετικό. Όμως αυτό δεν ισχύει, αφού η παροχή υπερωριακής εργασίας είναι καταρχάς υποχρεωτική με βάση τη νομολογία, οπως εξηγούν έγκριτοι εργατολόγοι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λες κι ανάλαβε χθες: Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΣΥ, Ενέργεια και το … Εθνικό Απολυτήριο
Πολιτική 07.09.25

Λες κι ανάλαβε χθες: Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΣΥ, Ενέργεια και το … Εθνικό Απολυτήριο

Σε χώρο που θύμιζε έντονα προεκλογική φιέστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης... ξεπέταξε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μιλώντας για διαχρονικές παθογένειες, παρουσίασε ως μαγική εικόνα το ΕΣΥ και δεν έδωσε λύση για τους ακριβούς λογαριασμούς ενέργειας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τα πλατάνια, το κύκνειο άσμα τους σε όλη την Ελλάδα και η φιλόδοξη λύση από φοιτητές στα Ιωάννινα
Μαζικές νεκρώσεις 07.09.25

Τα πλατάνια, το κύκνειο άσμα τους σε όλη την Ελλάδα και η φιλόδοξη λύση από φοιτητές στα Ιωάννινα

Η βραβευμένη ομάδα iGEM Ioannina που δημιουργήθηκε από φοιτητές στο τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, παρουσιάζει στο in το εγχείρημα της - Τι λέει δασοπόνος που ερευνά το θέμα εδώ και 20 χρόνια

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο