Σημαντική είδηση:
17.05.2026 | 17:08
Νέες εντολές εκκένωσης από το Ισραήλ για περιοχές στον Λίβανο
Εβδομαδιαία 17 Μαΐου 2026, 14:00
Eνσωμάτωση

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [17.05 – 23.05.2026]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει

Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός

DO’S: Πάρε κανένα ηρεμιστικό για την εβδομάδα που έρχεται, γιατί οι ήρεμες στιγμές μας τελείωσαν. Ό,τι πρόλαβες, πρόλαβες. Βέβαια οι καλοί μας οι πλανήτες σου δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για κάτι τέτοιο. Άρα θα αναρωτιέσαι τι σου τα χαλάει; Μα φυσικά οι ξαφνικές εκπλήξεις που συμβαίνουν. Από ειδήσεις μέχρι και αποκαλύψεις..!

DON’TS: Μην πεις εξαρχής «όχι» στις προτάσεις που σου γίνονται, γιατί ακόμα κι αν πρόκειται για κάτι που δεν περίμενες, δεν σημαίνει ότι θα βγει σε κακό, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος και παρορμητικός στις κουβέντες σου, αν θες να γλιτώσεις τις παρεξηγήσεις. Στα ερωτικά, μην αγνοείς τα συναισθήματά σου μεν, μην μπλέκεσαι σε ανακατωσούρες δε.

Ταύρος

DO’S: Ο Άρης στο ζώδιό σου σου δίνει αρκετό πείσμα και δυναμισμό, για να διεκδικήσεις πολλά (αν όχι όλα) από αυτά που θες. Όχι μόνο αυτό, αλλά μπορείς με το βλέμμα σου και μόνο να διαφυλάξεις τα κεκτημένα σου. Όρμα και μην λυπηθείς κανέναν, θα έλεγα, αν δεν έπρεπε να πω να κοντρολάρεις τον παρορμητισμό σου! Πάντως έχεις και ενέργεια!

DON’TS: Μην αρνείσαι να αλλάξεις τις προτεραιότητές σου, αν τυχόν συνειδητοποιήσεις ότι δεν πάει καλά το πράγμα ή αν σου αποκαλυφθούν σκηνικά που δεν γνώριζες. Γενικώς δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, για να κλείνεσαι σπίτι. Άρα μην λες «όχι» σε εξορμήσεις και βόλτες. Αν είσαι μπακούρι, δεν αποκλείεται να βρεις και γκομενάκι έτσι.

Δίδυμοι

DO’S: Εκμεταλλεύσου την λάμψη που σου προσδίδει η είσοδος του Ήλιου στο ζώδιό σου αυτή την εβδομάδα. Πάρε ανάσες, χαλάρωσε, βγες από το σπίτι και δείξε στον κόσμο πόσο ωραία είναι η ζωή. Κάνε embrace τις αλλαγές που συμβαίνουν, γιατί συμβαίνουν για το δικό σου καλό! Πέρνα στην ενεργό δράση. Μήπως όμως να δεις και το μέσα σου;

DON’TS: Αν νιώσεις- έτσι ξαφνικά- πως θες να κάνεις εσύ κάποιες αλλαγές, τότε μην το φοβηθείς. Trust the process, που λέμε. Άλλωστε δεν αποκλείεται να δεις πολλά που είχες για στανταράκια, να αρχίσουν να ανατρέπονται. Άρα πιστεύεις πραγματικά ότι έχεις επιλογή να κάνεις πίσω; Μην συνεχίζεις να κουβαλάς μαζί σου το οτιδήποτε σε καταπιέζει.

Καρκίνος

DO’S: Με Αφροδίτη τι να φοβηθείς; Αυτό που πρέπει να κάνεις απλά είναι να αγκαλιάσεις τη γοητεία που σου προσδίδει, γιατί μπορεί να σε ωφελήσει και στα ερωτικά, αλλά και γενικώς! Το να ανανεωθείς πάντως είναι must, έτσι; Άσε που συμβαίνουν και κάποια απρόοπτα σκηνικά τα οποία λειτουργούν υπέρ σου. Αν δεν είναι αυτό εύνοια, τότε τι;

DON’TS: Μην αφήνεις τους στόχους σου στη μοίρα τους. Κάτι πρέπει να κάνεις, για να γίνουν πράξη. Μην αφήνεις, όμως, ούτε τα όνειρά σου ανεκπλήρωτα. Μήπως, λοιπόν, ήρθε η ώρα να εστιάσεις πιο προς τα μέσα; Αν εκεί που είσαι έξω, περιτριγυρισμένος με κόσμο, νιώσεις ότι θες να κλειστείς στο καβούκι σου, μη διστάσεις να πας άμεσα σπίτι!

Λέων

DO’S: Ίσως δεις ότι οι συναισθηματικές σου ανάγκες βγαίνουν από το συρτάρι που τις είχες κρύψει και αρχίζουν να σου χτυπάνε την πόρτα. Είναι επειδή περιμένουν εδώ και πολύ καιρό να ασχοληθείς μαζί τους, αλλά εσύ το αποφεύγεις. Κάνε το τώρα λοιπόν. Δεν χωράνε άλλες αναβολές. Στα ερωτικά, αν είσαι μόνος, βγες λίγο από το σπίτι σου!

DON’TS: Μην απογοητευτείς ούτε από την πληθώρα υποχρεώσεων που έχεις, αλλά ούτε και από τις αλλεπάλληλες αλλαγές στα σχέδιά σου. Μπόρα είναι και θα περάσει! Εγώ πάντως δεν σε φοβάμαι! Μην απογοητευτείς ούτε από αυτά που μαθαίνεις μέσω φίλων. Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι αρνητικά. Στο λέω απλά για να μην είσαι απροετοίμαστος.

Παρθένος

DO’S: Απόλαυσε τις γλυκές κινήσεις και τα όμορφα λόγια που μοιράζεται μαζί σου ο περίγυρός σου. Ωστόσο φρόντισε να το ανταποδώσεις κι εσύ- έστω στους φίλους. Κοινώς γλύκανε λίγο! Οργάνωσε κάνα ταξίδι- εκδρομή. Παράλληλα, αν εκκρεμούν θέματα σχετικά με τον νόμο ή τις σπουδές, τότε φρόντισε να τα διευθετήσεις άμεσα. Τύπου τώρα.

DON’TS: Γενικώς υπάρχει μία μικρή εύνοια αυτές τις μέρες, οπότε φρόντισε να μην είσαι εσύ ο στραβός της υπόθεσης που κάνεις χαζομάρες. Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις να πάνε χαμένες ειδήσεις και νέα που λαμβάνεις. Μην αρνείσαι να αναπροσαρμόσεις τις κινήσεις σου, αν δε θες να χαλάσει εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Μην κλείνεσαι σπίτι.

Ζυγός

DO’S: Έχεις πολύ μεγάλη ανάγκη να ανανεωθείς και να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες. Επειδή δεν θα σταματήσει να σε τρώει αυτό το πράγμα, προτείνω να κάνεις κινήσεις προς τα εκεί άμεσα. Πρώτα απ’ όλα βάλε σε τάξη τα έντονα συναισθήματα που έχεις και τις οικονομικές εκκρεμότητες που υπάρχουν. Μετά φτιάξε την εικόνα σου.

DON’TS: Μην χάσεις την μπάλα, αν αλλάξουν κάποια σχέδια που έχεις κάνει την τελευταία στιγμή, καθώς ενδέχεται να προκύψουν νέες ιδέες και νέα δεδομένα. Μην λες «όχι» σε απρόσμενα ταξίδια. Μην απογοητευτείς, αν ξαφνικά γίνουν αποκαλύψεις. Στα ερωτικά, μη φοβάσαι να συζητήσεις με το αμόρε για το κοινό σας μέλλον. Κάποτε πρέπει να γίνει.

Σκορπιός

DO’S: Αν υπάρχουν εκκρεμότητες και δουλειές που σχετίζονται με το σπίτι, τότε προτείνω να τις βάλεις στο πρόγραμμα. Από την άλλη, δεν αποκλείεται εκεί που κάθεσαι να προκύψουν κάποιες σημαντικές συνειδητοποιήσεις μέσα σου. Πρέπει και αυτές να τις διαχειριστείς. Εκμεταλλεύσου το ότι ανοίγουν κάπως οι πνευματικές σου κεραίες.

DON’TS: Θέλω να ξέρεις πως ο Άρης στον Ταύρο προκαλεί εντάσεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Άρα δεν θέλω να με γράψεις κανονικά και να είσαι απροετοίμαστος, γιατί εσύ θα την πατήσεις στην τελική. Από την άλλη, πρέπει επιτέλους να μη φοβάσαι τα ίδια σου τα συναισθήματα. Μην φέρνεις στο παρόν οτιδήποτε ανήκει στο παρελθόν.

Τοξότης

DO’S: Αυτή την εβδομάδα σε θέλω έτοιμο για όλα και με γρήγορα αντανακλαστικά. Σου το λέω αυτό, γιατί και ξαφνικές αλλαγές προκύπτουν, αλλά και τα πάντα κινούνται με γρήγορους ρυθμούς. Μάλιστα οι υποχρεώσεις της καθημερινότητας αυξάνονται αρκετά. Μην πεις πως δεν σε προειδοποίησα. Πέρασε από κόσκινο συναισθηματικές ανάγκες.

DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν δεις ότι ενώ έχεις κανονίσει κάτι με τους δικούς σου ανθρώπους, τελικά αυτό ανατρέπεται ή αλλάζει εντελώς. Επίσης υπάρχουν και πολλά απρόοπτα, κάτι που επίσης δεν θέλω να σε ρίξει. Στα ερωτικά, μην κλείνεσαι σπίτι, γιατί υπάρχει περίπτωση να ερωτευτείς. Αν ανοιχτείς. Αν είσαι δεσμευμένος, μην πιέζεις το αμόρε.

Αιγόκερως

DO’S: Αυτή την εβδομάδα προκύπτουν αρκετά σημαντικές ευκαιρίες για σένα, τις οποίες πρέπει να είσαι σε ετοιμότητα, για να μπορέσεις να αρπάξεις. Άρα κάνε καλό ζέσταμα, για να έχεις γρήγορα αντανακλαστικά. Κάτι επίσης καλό είναι το ότι σταματούν οι εντάσεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Αξιοποίησε τη δημιουργικότητα και το πάθος σου.

DON’TS: Μην επιτρέπεις σε τίποτα και σε κανέναν να κλονίζουν την αυτοπεποίθησή σου. Μη διστάσεις να προωθήσεις τις ιδέες σου, γιατί αυτές τις μέρες είναι δύσκολο να σου αντισταθούν οι άλλοι. Μην αρνείσαι να αλλάξεις το πρόγραμμα και τις κινήσεις σου, αν τυχόν συμβούν ξαφνικές και απρόοπτες αλλαγές. Μην λες «όχι» στο να γίνεις τρυφερός.

Υδροχόος

DO’S: Αξιοποίησε τις ανατρεπτικές ιδέες που έχεις μεν, με σωστό και ισορροπημένο τρόπο δε, για να μπορέσεις να γλυτώσεις από την ένταση που επικρατεί. Επειδή έχεις αρκετή ενέργεια, θα σου πω να την αξιοποιήσεις, για να ηρεμήσεις την κατάσταση που επικρατεί στην καθημερινότητά σου. Λύσε τα θέματα που σχετίζονται με σπίτι και οικογένεια.

DON’TS: Μην αφήσεις το εκρηκτικό κλίμα αυτής της εβδομάδας να σε πάει πίσω ως προς την έμπνευση και τη δημιουργικότητα που έχεις. Μην κωλώσεις καθόλου να κάνεις κάτι πρωτοπόρο, ακόμα κι αν οι άλλοι δεν περιμένουν μία τέτοια κίνηση από εσένα. Κοινώς είναι η στιγμή να βάλεις τα γυαλιά σε όλους. Μην χαωθείς από τις εκπλήξεις στον έρωτα.

Ιχθύες

DO’S: Το κλίμα γύρω σου αυτή την εβδομάδα πρόκειται να είναι έντονο και φορτισμένο, κυρίως όσον αφορά τα συναισθήματά σου. Για να μπορέσεις να καλμάρεις και να το διαχειριστείς, θα σου πω να εστιάσεις στη δημιουργικότητά σου. Έτσι θα μπορέσεις να αξιοποιήσεις και κάποιες ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν. Υπάρχει balance!

DON’TS: Μην πάρεις στραβά τα ξαφνικά νέα που μπορεί να ακούσεις από την οικογένειά σου. Αν σε πιάσει η πρεμούρα του να θέλεις να ανανεώσεις τον προσωπικό σου χώρο ή ακόμα και να τον αλλάξεις εντελώς, τότε μην το αγνοήσεις αυτό. Μην είσαι απρόσεκτος στις επικοινωνίες και στις μετακινήσεις, γιατί ο Άρης στον Ταύρο σε ευνοεί σε αυτά.

Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη

Η Gucci μεταμόρφωσε την Times Square σε πασαρέλα – Σίντι Κρόφορντ και Τομ Μπρέιντι έδειξαν τη νέα συλλογή
Η εντυπωσιακή επίδειξη, που μεταδόθηκε ζωντανά σε διαφημιστικές πινακίδες σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα μέρη του πλανήτη, ήταν μια αναφορά στους δεσμούς της Gucci με το Μανχάταν.

Ο Τζον Λένον είχε μιλήσει για τον θάνατο στην τελευταία του συνέντευξη, λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί
Η συνέντευξη, που ηχογραφήθηκε πριν τη δολοφονία του Τζον Λένον, παρουσιάζεται στην ταινία «John Lennon: The Last Interview», η οποία έκανε πρεμιέρα στις Κάννες.

Η κόρη της Άννα Γουίντουρ χώρισε από τον σύζυγό της – Δύο εβδομάδες πριν εμφανίστηκαν μαζί στο Met Gala
Η κόρη της Άννα Γουίντουρ, Μπι Σέιφερ, και ο κληρονόμος της ιταλικής μόδας Φραντσέσκο Καροτσίνι χωρίζουν μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας.

Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει
Η Eurovision βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη διοργάνωσή της, μετά την αποχώρηση αρκετών χωρών και τις αυξανόμενες υποψίες για χειραγώγηση της τηλεψηφοφορίας. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που σημαδεύεται από αντιπαραθέσεις.

O Akylas πάει Eurovision – Η ανάρτηση λίγο πριν τον τελικό
Με φόντο το δωμάτιο του ξενοδοχείου του στη Βιέννη, ο Akylas φορώντας τον χαρακτηριστικό πορτοκαλί σκούφο του, απηύθυνε ένα κάλεσμα στους χρήστες του διαδικτύου: «ψηφίστε FERTO».

Κάπες, πτυχώσεις, ελάχιστο γυμνό – Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν (μέχρι στιγμής) στο κόκκινο χαλί των Καννών
Από τη Ντέμι Μουρ στην Ιζαμπέλ Ιπέρ και οι νέοι κανόνες ένδυσης -η πρώτη, δε, άρχισε να επιδεικνύει μια σειρά από εξαιρετικές εμφανίσεις με το που αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο και πάτησε στο έδαφος των Καννών.

Χανιά: Συλλαλητήρια για να κλείσει η βάση της Σούδας – «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»
Διαδηλώσεις έγιναν τόσο στο κέντρο της πόλεις των Χανίων όσο και στον Μουζουρά Ακρωτηρίου - Οι συμμετέχοντες έφτασαν κοντά στη βάση της Σούδας

Ανδρουλάκης από Καππαδοκία: Οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητά τους
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρακολούθησε τη θεία λειτουργία που τέλεσαν ο οικουμενικός πατριάρχης και ο αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ.κ. Ιωάννης σε έντονα συγκινησιακό κλίμα.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ σχολιάζει τις «μαύρες λίστες» του Χόλιγουντ
«Ο φόβος υπάρχει, το παραδέχομαι, αλλά πρέπει να κάνεις πράγματα ακόμα κι αν νιώθεις τρόμο», είπε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, μιλώντας στο περιοδικό Variety.

Axios: Η Κούβα προμηθεύτηκε στρατιωτικά drones και σχεδιάζει επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους
Διακινούνται πληροφορίες πως η Κούβα προμηθεύεται από το 2023 στρατιωτικά drones «διαφορετικών δυνατοτήτων» και τα έχει τοποθετήσει σε στρατηγικές θέσεις σε ολόκληρο το νησί, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους.

Κιλκίς: Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες από την ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε Αξιούπολη και Πολύκαστρο
Χιλιάδες στρέμματα με καλαμπόκι, σιτάρι, βαμβάκι και ηλιόσπορο που καταστράφηκαν ολοσχερώς από η χθεσινή χαλαζόπτωση στο Κιλκίς - Σήμερα τα νερά υποχώρησαν και φάνηκε το μέγεθος της καταστροφής

Η εντυπωσιακή επίδειξη, που μεταδόθηκε ζωντανά σε διαφημιστικές πινακίδες σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα μέρη του πλανήτη, ήταν μια αναφορά στους δεσμούς της Gucci με το Μανχάταν.

Ζαχαριάδης: Η ομιλία Μητσοτάκη είχε στόχο την κομματική γυμναστική – Τα προβλήματα της κοινωνίας παραμένουν
«Η σημερινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε έναν και μόνο στόχο: να πετύχει την προεκλογική συσπείρωση του κομματικού του ακροατηρίου», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία
Ενώ οι πολυεθνικές διαπιστώνουν ότι η αντικατάσταση εργαζομένων με τεχνητή νοημοσύνη δεν φέρνει τα προσδοκώμενα κέρδη, η Ευρώπη ρίχνει δισεκατομμύρια στην αλγοριθμική αναβάθμιση του στρατού

LIVE: ΟΦΗ – Βόλος
LIVE: ΟΦΗ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Βόλος για την 6η αγωνιστική των play offs 5-8 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

LIVE: Άρης – Λεβαδειακός
LIVE: Άρης – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Λεβαδειακός για την 6η αγωνιστική των play offs 5-8 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2: Το χοντρό λάθος του διαιτητή έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε με 3-2 της Νότιγχαμ Φόρεστ, για την προτελευταία αγωνιστική της Premier League, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε από το χοντρό λάθος του διαιτητή Σαλίσμπουρι στο 2-1.

Η εφορία στέλνει λογαριασμό: Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες με έξτρα φόρο
Το φετινό φορολογικό τοπίο, ωστόσο, κρύβει «παγίδες» για μεγάλο αριθμό πολιτών, αφού περισσότεροι από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη

Στην όγδοη θέση η Τζένγκο
Η Ελίνα Τζένγκο κατέλαβε την όγδοη θέση στον ακοντισμό στο μίτινγκ του Τόκιο.

Ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ ως Τζέιμς Μποντ
Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ ως 007 και, όπως ήταν λογικό, οι χρήστες του διαδικτύου αντέδρασαν αναλόγως.

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα
Πυρά κατά του πρωθυπουργού τον οποίο κατηγορεί για αλαζονεία και εξουσιαστική αντίληψη στην άσκηση της διακυβέρνησης, εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς. «Τρίτη θητεία ΝΔισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων», αναφέρει

Ακίνητα: Ανάπτυξη για τους δείκτες της οικονομίας, στεγαστική κρίση για τα νοικοκυριά
Χωρίς «φρένο» οι αυξήσεις τιμών στα ακίνητα. Ενώ στη κτηματομεσιτική αγορά και την οικονομία οι δείκτες μεταφράζονται ως «υγεία και ανάπτυξη», για την κοινωνία και το μέσο νοικοκυριό αποτυπώνουν το μέγεθος της στεγαστικής κρίσης.

Βασίλης Σπανάκης: Έδωσε το σύνθημα για μια τρίτη, «μπλε» τετραετία
Μήνυμα ενότητας, πολιτικής σταθερότητας και νίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές έστειλε από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο υφυπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βασίλης Σπανάκης.

LIVE: Ίντερ – Ελλάς Βερόνα
LIVE: Ίντερ – Ελλάς Βερόνα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Ελλάς Βερόνα για την 37η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Άγιοι Ανάργυροι: Τι λέει η μητέρα των τριών παιδιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες
Οι δυο γονείς των τριών μικρών παιδιών στους Αγίους Αναργύρους, παραμένουν κρατούμενοι μέχρι την Τρίτη που αναμένεται να δικαστούν στο αυτόφωρο.

Serie A: Ήττα-σοκ της Γιουβέντους, πήρε το ντέρμπι της πρωτεύουσας και βλέπει… αστέρια η Ρόμα
Εντός έδρας ήττα-σοκ υπέστη η Γιουβέντους από την αδιάφορη Φιορεντίνα και έπεσε στην 6η θέση και εκτός Champions League, με τη Ρόμα να εκμεταλλεύεται το γεγονός και να περνά 4η, μετά το 2-0 επί της Λάτσιο στο ντέρμπι της πρωτεύουσας.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

