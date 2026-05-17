Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [17.05 – 23.05.2026]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει
- Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε τρία αυτοκίνητα στο Γαλάτσι – Δείτε βίντεο
- Η θέση της Κίνας για τα Στενά του Ορμούζ: Τι σημαίνει πραγματικά «ανοιχτά»
- Ο Ντόναλντ Τραμπ ως 007 με όπλο στο χέρι - Άλλη μια αμφιλεγόμενη φωτογραφία δια χειρός Λευκού Οίκου
- «Είχα να καθαρίσω δυο μέρες όταν ήρθαν οι αστυνομικοί» - Τι λέει η μητέρα των παιδιών που ζούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Κριός
DO’S: Πάρε κανένα ηρεμιστικό για την εβδομάδα που έρχεται, γιατί οι ήρεμες στιγμές μας τελείωσαν. Ό,τι πρόλαβες, πρόλαβες. Βέβαια οι καλοί μας οι πλανήτες σου δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για κάτι τέτοιο. Άρα θα αναρωτιέσαι τι σου τα χαλάει; Μα φυσικά οι ξαφνικές εκπλήξεις που συμβαίνουν. Από ειδήσεις μέχρι και αποκαλύψεις..!
DON’TS: Μην πεις εξαρχής «όχι» στις προτάσεις που σου γίνονται, γιατί ακόμα κι αν πρόκειται για κάτι που δεν περίμενες, δεν σημαίνει ότι θα βγει σε κακό, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος και παρορμητικός στις κουβέντες σου, αν θες να γλιτώσεις τις παρεξηγήσεις. Στα ερωτικά, μην αγνοείς τα συναισθήματά σου μεν, μην μπλέκεσαι σε ανακατωσούρες δε.
Ταύρος
DO’S: Ο Άρης στο ζώδιό σου σου δίνει αρκετό πείσμα και δυναμισμό, για να διεκδικήσεις πολλά (αν όχι όλα) από αυτά που θες. Όχι μόνο αυτό, αλλά μπορείς με το βλέμμα σου και μόνο να διαφυλάξεις τα κεκτημένα σου. Όρμα και μην λυπηθείς κανέναν, θα έλεγα, αν δεν έπρεπε να πω να κοντρολάρεις τον παρορμητισμό σου! Πάντως έχεις και ενέργεια!
DON’TS: Μην αρνείσαι να αλλάξεις τις προτεραιότητές σου, αν τυχόν συνειδητοποιήσεις ότι δεν πάει καλά το πράγμα ή αν σου αποκαλυφθούν σκηνικά που δεν γνώριζες. Γενικώς δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, για να κλείνεσαι σπίτι. Άρα μην λες «όχι» σε εξορμήσεις και βόλτες. Αν είσαι μπακούρι, δεν αποκλείεται να βρεις και γκομενάκι έτσι.
Δίδυμοι
DO’S: Εκμεταλλεύσου την λάμψη που σου προσδίδει η είσοδος του Ήλιου στο ζώδιό σου αυτή την εβδομάδα. Πάρε ανάσες, χαλάρωσε, βγες από το σπίτι και δείξε στον κόσμο πόσο ωραία είναι η ζωή. Κάνε embrace τις αλλαγές που συμβαίνουν, γιατί συμβαίνουν για το δικό σου καλό! Πέρνα στην ενεργό δράση. Μήπως όμως να δεις και το μέσα σου;
DON’TS: Αν νιώσεις- έτσι ξαφνικά- πως θες να κάνεις εσύ κάποιες αλλαγές, τότε μην το φοβηθείς. Trust the process, που λέμε. Άλλωστε δεν αποκλείεται να δεις πολλά που είχες για στανταράκια, να αρχίσουν να ανατρέπονται. Άρα πιστεύεις πραγματικά ότι έχεις επιλογή να κάνεις πίσω; Μην συνεχίζεις να κουβαλάς μαζί σου το οτιδήποτε σε καταπιέζει.
Καρκίνος
DO’S: Με Αφροδίτη τι να φοβηθείς; Αυτό που πρέπει να κάνεις απλά είναι να αγκαλιάσεις τη γοητεία που σου προσδίδει, γιατί μπορεί να σε ωφελήσει και στα ερωτικά, αλλά και γενικώς! Το να ανανεωθείς πάντως είναι must, έτσι; Άσε που συμβαίνουν και κάποια απρόοπτα σκηνικά τα οποία λειτουργούν υπέρ σου. Αν δεν είναι αυτό εύνοια, τότε τι;
DON’TS: Μην αφήνεις τους στόχους σου στη μοίρα τους. Κάτι πρέπει να κάνεις, για να γίνουν πράξη. Μην αφήνεις, όμως, ούτε τα όνειρά σου ανεκπλήρωτα. Μήπως, λοιπόν, ήρθε η ώρα να εστιάσεις πιο προς τα μέσα; Αν εκεί που είσαι έξω, περιτριγυρισμένος με κόσμο, νιώσεις ότι θες να κλειστείς στο καβούκι σου, μη διστάσεις να πας άμεσα σπίτι!
Λέων
DO’S: Ίσως δεις ότι οι συναισθηματικές σου ανάγκες βγαίνουν από το συρτάρι που τις είχες κρύψει και αρχίζουν να σου χτυπάνε την πόρτα. Είναι επειδή περιμένουν εδώ και πολύ καιρό να ασχοληθείς μαζί τους, αλλά εσύ το αποφεύγεις. Κάνε το τώρα λοιπόν. Δεν χωράνε άλλες αναβολές. Στα ερωτικά, αν είσαι μόνος, βγες λίγο από το σπίτι σου!
DON’TS: Μην απογοητευτείς ούτε από την πληθώρα υποχρεώσεων που έχεις, αλλά ούτε και από τις αλλεπάλληλες αλλαγές στα σχέδιά σου. Μπόρα είναι και θα περάσει! Εγώ πάντως δεν σε φοβάμαι! Μην απογοητευτείς ούτε από αυτά που μαθαίνεις μέσω φίλων. Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι αρνητικά. Στο λέω απλά για να μην είσαι απροετοίμαστος.
Παρθένος
DO’S: Απόλαυσε τις γλυκές κινήσεις και τα όμορφα λόγια που μοιράζεται μαζί σου ο περίγυρός σου. Ωστόσο φρόντισε να το ανταποδώσεις κι εσύ- έστω στους φίλους. Κοινώς γλύκανε λίγο! Οργάνωσε κάνα ταξίδι- εκδρομή. Παράλληλα, αν εκκρεμούν θέματα σχετικά με τον νόμο ή τις σπουδές, τότε φρόντισε να τα διευθετήσεις άμεσα. Τύπου τώρα.
DON’TS: Γενικώς υπάρχει μία μικρή εύνοια αυτές τις μέρες, οπότε φρόντισε να μην είσαι εσύ ο στραβός της υπόθεσης που κάνεις χαζομάρες. Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις να πάνε χαμένες ειδήσεις και νέα που λαμβάνεις. Μην αρνείσαι να αναπροσαρμόσεις τις κινήσεις σου, αν δε θες να χαλάσει εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Μην κλείνεσαι σπίτι.
Ζυγός
DO’S: Έχεις πολύ μεγάλη ανάγκη να ανανεωθείς και να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες. Επειδή δεν θα σταματήσει να σε τρώει αυτό το πράγμα, προτείνω να κάνεις κινήσεις προς τα εκεί άμεσα. Πρώτα απ’ όλα βάλε σε τάξη τα έντονα συναισθήματα που έχεις και τις οικονομικές εκκρεμότητες που υπάρχουν. Μετά φτιάξε την εικόνα σου.
DON’TS: Μην χάσεις την μπάλα, αν αλλάξουν κάποια σχέδια που έχεις κάνει την τελευταία στιγμή, καθώς ενδέχεται να προκύψουν νέες ιδέες και νέα δεδομένα. Μην λες «όχι» σε απρόσμενα ταξίδια. Μην απογοητευτείς, αν ξαφνικά γίνουν αποκαλύψεις. Στα ερωτικά, μη φοβάσαι να συζητήσεις με το αμόρε για το κοινό σας μέλλον. Κάποτε πρέπει να γίνει.
Σκορπιός
DO’S: Αν υπάρχουν εκκρεμότητες και δουλειές που σχετίζονται με το σπίτι, τότε προτείνω να τις βάλεις στο πρόγραμμα. Από την άλλη, δεν αποκλείεται εκεί που κάθεσαι να προκύψουν κάποιες σημαντικές συνειδητοποιήσεις μέσα σου. Πρέπει και αυτές να τις διαχειριστείς. Εκμεταλλεύσου το ότι ανοίγουν κάπως οι πνευματικές σου κεραίες.
DON’TS: Θέλω να ξέρεις πως ο Άρης στον Ταύρο προκαλεί εντάσεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Άρα δεν θέλω να με γράψεις κανονικά και να είσαι απροετοίμαστος, γιατί εσύ θα την πατήσεις στην τελική. Από την άλλη, πρέπει επιτέλους να μη φοβάσαι τα ίδια σου τα συναισθήματα. Μην φέρνεις στο παρόν οτιδήποτε ανήκει στο παρελθόν.
Τοξότης
DO’S: Αυτή την εβδομάδα σε θέλω έτοιμο για όλα και με γρήγορα αντανακλαστικά. Σου το λέω αυτό, γιατί και ξαφνικές αλλαγές προκύπτουν, αλλά και τα πάντα κινούνται με γρήγορους ρυθμούς. Μάλιστα οι υποχρεώσεις της καθημερινότητας αυξάνονται αρκετά. Μην πεις πως δεν σε προειδοποίησα. Πέρασε από κόσκινο συναισθηματικές ανάγκες.
DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν δεις ότι ενώ έχεις κανονίσει κάτι με τους δικούς σου ανθρώπους, τελικά αυτό ανατρέπεται ή αλλάζει εντελώς. Επίσης υπάρχουν και πολλά απρόοπτα, κάτι που επίσης δεν θέλω να σε ρίξει. Στα ερωτικά, μην κλείνεσαι σπίτι, γιατί υπάρχει περίπτωση να ερωτευτείς. Αν ανοιχτείς. Αν είσαι δεσμευμένος, μην πιέζεις το αμόρε.
Αιγόκερως
DO’S: Αυτή την εβδομάδα προκύπτουν αρκετά σημαντικές ευκαιρίες για σένα, τις οποίες πρέπει να είσαι σε ετοιμότητα, για να μπορέσεις να αρπάξεις. Άρα κάνε καλό ζέσταμα, για να έχεις γρήγορα αντανακλαστικά. Κάτι επίσης καλό είναι το ότι σταματούν οι εντάσεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Αξιοποίησε τη δημιουργικότητα και το πάθος σου.
DON’TS: Μην επιτρέπεις σε τίποτα και σε κανέναν να κλονίζουν την αυτοπεποίθησή σου. Μη διστάσεις να προωθήσεις τις ιδέες σου, γιατί αυτές τις μέρες είναι δύσκολο να σου αντισταθούν οι άλλοι. Μην αρνείσαι να αλλάξεις το πρόγραμμα και τις κινήσεις σου, αν τυχόν συμβούν ξαφνικές και απρόοπτες αλλαγές. Μην λες «όχι» στο να γίνεις τρυφερός.
Υδροχόος
DO’S: Αξιοποίησε τις ανατρεπτικές ιδέες που έχεις μεν, με σωστό και ισορροπημένο τρόπο δε, για να μπορέσεις να γλυτώσεις από την ένταση που επικρατεί. Επειδή έχεις αρκετή ενέργεια, θα σου πω να την αξιοποιήσεις, για να ηρεμήσεις την κατάσταση που επικρατεί στην καθημερινότητά σου. Λύσε τα θέματα που σχετίζονται με σπίτι και οικογένεια.
DON’TS: Μην αφήσεις το εκρηκτικό κλίμα αυτής της εβδομάδας να σε πάει πίσω ως προς την έμπνευση και τη δημιουργικότητα που έχεις. Μην κωλώσεις καθόλου να κάνεις κάτι πρωτοπόρο, ακόμα κι αν οι άλλοι δεν περιμένουν μία τέτοια κίνηση από εσένα. Κοινώς είναι η στιγμή να βάλεις τα γυαλιά σε όλους. Μην χαωθείς από τις εκπλήξεις στον έρωτα.
Ιχθύες
DO’S: Το κλίμα γύρω σου αυτή την εβδομάδα πρόκειται να είναι έντονο και φορτισμένο, κυρίως όσον αφορά τα συναισθήματά σου. Για να μπορέσεις να καλμάρεις και να το διαχειριστείς, θα σου πω να εστιάσεις στη δημιουργικότητά σου. Έτσι θα μπορέσεις να αξιοποιήσεις και κάποιες ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν. Υπάρχει balance!
DON’TS: Μην πάρεις στραβά τα ξαφνικά νέα που μπορεί να ακούσεις από την οικογένειά σου. Αν σε πιάσει η πρεμούρα του να θέλεις να ανανεώσεις τον προσωπικό σου χώρο ή ακόμα και να τον αλλάξεις εντελώς, τότε μην το αγνοήσεις αυτό. Μην είσαι απρόσεκτος στις επικοινωνίες και στις μετακινήσεις, γιατί ο Άρης στον Ταύρο σε ευνοεί σε αυτά.
- Αταμάν: «Στο δεύτερο μέρος παίξαμε καλύτερη άμυνα»
- Χανιά: Συλλαλητήρια για να κλείσει η βάση της Σούδας – «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»
- Ανδρουλάκης από Καππαδοκία: Οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητά τους
- Αποθέωση για τον Άντερσον – Νέα ηγετική εμφάνιση από τον διεθνή μέσο της Νότιγχαμ
- Ο Χαβιέ Μπαρδέμ σχολιάζει τις «μαύρες λίστες» του Χόλιγουντ
- ΗΑΕ: Ομαλά τα επίπεδα ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό Μπαράκαχ μετά την επίθεση με drone
- Κρήτη: Τουρίστρια τραυματίστηκε σε φαράγγι στα Χανιά – Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την πυροσβεστική
- Axios: Η Κούβα προμηθεύτηκε στρατιωτικά drones και σχεδιάζει επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις