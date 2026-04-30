Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Μάιος 2026]
Μηνιαία 30 Απριλίου 2026, 14:41

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και τα Don'ts του μήνα [Μάιος 2026]

Τα Do's και τα Don'ts του μήνα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει

Αγγελική Μανουσάκη
«Σκόπιμη ανικανότητα»: Όταν το «δεν μπορώ» σημαίνει όντως «δεν θέλω»

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

DO’S: Επικεντρώσου στα οικονομικά, στο ότι θέλεις είτε να έχεις τον έλεγχο στα χέρια σου είτε να αφήνεις άλλους να σε χειρίζονται (what?) και στα θέματα εμπιστοσύνης που τίθενται μεταξύ εσού και των απέναντι. Μόνο μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορέσεις να νιώσεις ασφαλής. Επαναξιολόγησε τους στόχους σου, γιατί κάποιοι είναι ανέφικτοι.

DON’TS: Μην ξεσπάς τα νεύρα σου πάνω σε αυτούς που δεν πρέπει. Αν θες τόσο πολύ να το κάνεις, σου έχω μια λίστα με άτομα (πλακίτσα!). Μην χάνεις τις ισορροπίες σου, είναι το καλύτερο και πιο λογικό που έχω να προτείνω. Μη διστάσεις να κάνεις ένα ξεσκαρτάρισμα ανάμεσα σε αυτούς που όντως είναι δίπλα σου και σε αυτούς που απλά δεν…

Ταύρος

DO’S: Μάζεψε δυνάμεις όσο ο μήνας είναι ήρεμος για σένα. Όταν τα πράγματα ζορίσουν (προς τα μέσα), φρόντισε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου. Όσο μπορείς. Μπορείς να περάσεις στην ενεργό δράση, πάντως, αν το επιθυμείς. Όπως επίσης μπορείς να κυνηγήσεις και κάποιους από τους στόχους σου, μιας και που έχεις τα φόντα να το κάνεις.

DON’TS: Μη γίνεσαι απρόσεκτος και ακραία επίμονος στις απόψεις σου, γιατί θα καταντήσεις να κουράζεις τους πάντες. Το θες αυτό; Δε νομίζω! Μην χάνεις τις ισορροπίες σου στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μην αγνοείς την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω, όταν συνομιλείς με κόσμο. Μη διστάσεις να δεις αν πας εκεί που θες, στα επαγγελματικά.

Δίδυμοι

DO’S: Έχεις αφήσει ανοιχτά μέτωπα στην καθημερινότητα και στο μέσα σου. Ο Μάης, λοιπόν, σε βάζει στον ίσιο δρόμο, καθώς σε καλεί να μαζέψεις τα μυαλά και τις δυνάμεις σου. Κόψε κάποιες συνήθειες ή άλλαξε ρουτίνα, για να ανανεωθείς. Ή μπορείς να λύσεις κάποια θέματα που υπάρχουν στον τομέα των επαγγελματικών. Κάντο με ωριμότητα.

DON’TS: Μην αγνοείς τα οικονομικά σου. Αν επιμένεις να το κάνεις, τότε μην αναρωτιέσαι, γιατί μονίμως νιώθεις μια ανασφάλεια να σε περιβάλλει, ναι; Ε! Ναι! Μη μένεις μόνο στο φαίνεσθαι και στις υλιστικές σου ανάγκες, καθώς το καλό ξεκινάει πέρα από αυτά. Στα επαγγελματικά, μην είσαι ανοργάνωτος και μην λες παραπάνω απ’ όσα πρέπει.

Καρκίνος

DO’S: Κάνε υπομονή μέχρι να έχεις την Αφροδίτη με το μέρος σου. Από τότε και μετά ποιος σε πιάνει; Θέλεις από πλευρά γοητείας; Θέλεις από πλευρά σταθερότητας και συναισθηματικής ηρεμίας; Όλα καλά λοιπόν! Άρα φρόντισε να κάνεις πράγματα δημιουργικά και ευχάριστα, έτσι ώστε να το ενισχύσεις αυτό το τέρμα θετικό vibe, σωστά;

DON’TS: Μη φοβάσαι να εκφραστείς και- γιατί όχι;- μέσω του έρωτα, έτσι; Μην αφήνεις άλλες υποχρεώσεις ανοιχτές, γιατί έχουν μαζευτεί ήδη πολλές και δεν μπορείς να νιώσεις ασφαλής με τίποτα! Στα επαγγελματικά, μην είσαι ακραία ανοργάνωτος. Μη διστάσεις να διώξεις από κοντά σου όσους δεν σε στηρίζουν μεν, στο παίζουν φίλοι δε. What?

Λέων

DO’S: Βάλε όρια στον εαυτό σου, γιατί έχεις ξεφύγει. Σταμάτα πια να αποφεύγεις κάποια πράγματα, καθώς πρέπει (επιτέλους!) να μπορέσεις να τα κοιτάξεις κατάματα και να τα αντιμετωπίσεις. Παράλληλα, πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι λίγο καλύτερα τα έντονα συναισθήματά σου, ναι; Στα ερωτικά και στα επαγγελματικά, κάνε αναθεωρήσεις.

DON’TS: Μην αφήσεις καμία ευκαιρία να πάει χαμένη σχετικά με τον τομέα της καριέρας, καθώς έρχεται η στιγμή να λάμψεις. Αν, βέβαια, κουνήσεις κι εσύ λίγο το δαχτυλάκι σου! Μη διστάσεις να πάρεις χρόνο για σένα, αν νιώθεις ότι ακριβώς αυτό είναι που χρειάζεσαι τώρα. Μη φοβάσαι να εκφραστείς άνετα. Μην ανακατεύεσαι άλλο με το παρελθόν.

Παρθένος

DO’S: Βάλε στο πρόγραμμα όμορφες μετακινήσεις και επαφές, καθώς μέσω αυτών θα βρεις την ευκαιρία που εδώ και καιρό ψάχνεις να εκφραστείς ελεύθερα. Ωστόσο πρόσεχε τον τρόπο με τον οποίο το κάνεις αυτό, ειδικά με τα κοντινά σου άτομα, γιατί οι εντάσεις δεν θέλουν και πολύ, για να ξεσπάσουν. Δέξου βοήθεια και στήριξη από τους φίλους σου.

DON’TS: Μην αγνοείς τα θέματα που υπάρχουν και σχετίζονται με την καθημερινότητά σου, γιατί αν δεν τα εξετάσεις λίγο πιο προσεκτικά, λύσεις δεν πρόκειται να τους βρεις. Μη διστάσεις να κάνεις και κάποια ξεκαθαρίσματα στον τομέα της οικογένειας. Μην λες «όχι» στις νέες εμπειρίες, γιατί έτσι θα μπορέσεις να εξελιχθείς, στα επαγγελματικά κυρίως.

Ζυγός

DO’S: Επειδή έχεις αφήσει ανοιχτές αρκετές εκκρεμότητες, κυρίως γύρω από τα οικονομικά και τα συναισθηματικά, θα σου πω να τις εξετάσεις προσεκτικά, ώστε να τις λύσεις, για να χαλαρώσεις. Γενικώς σου προτείνω αυτόν τον μήνα να ασχοληθείς με κάτι το δημιουργικό, το ερωτικό και με το να εκφραστείς. Επαναξιολόγησε σημαντικές καταστάσεις.

DON’TS: Μην αγνοείς την στήριξη που υπάρχει από τους γύρω σου προς τα επαγγελματικά σου. Όμως δεν πρέπει να αγνοήσεις ούτε και την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς, γιατί πρόκειται για μήνα με αυξημένες απαιτήσεις. Μην φοβάσαι να πάρεις σημαντικές αποφάσεις. Μην λες «όχι» στις αλλαγές που έρχονται.

Σκορπιός

DO’S: Ήδη από τις αρχές του μήνα υπάρχει μία Πανσέληνος στο ζώδιό σου, η οποία σε ωθεί να εστιάσεις στα προσωπικά σου θέματα- ανάγκες ή και στις αποφάσεις που πρέπει να πάρεις. Ίσως να πρέπει να επαναξιολογήσεις κάποια θέματα σχετικά με τον τομέα της οικογένειας. Έπειτα από όλη αυτή τη δουλειά, ναι, ίσως να νιώσεις πιο safe.

DON’TS: Μην αφήνεις να πάει χαμένη η τύχη και η εύνοια που έχεις αυτή την περίοδο. Δεν μιλάμε για κάτι τρελό πάνω στο οποίο μπορείς να στηριχτείς εξ’ ολοκλήρου, αλλά κάτι είναι κι αυτό, έτσι; Βέβαια δεν πρέπει να αφήνεις να πάει χαμένη ούτε και η στήριξη των δικών σου ανθρώπων. Υπάρχουν και ευκαιρίες για εξέλιξη. Δες το κι αυτό λιγάκι.

Τοξότης

DO’S: Σε θέλω προσεκτικό αυτόν τον μήνα, γιατί υπάρχει αρκετή ένταση. Βέβαια είσαι κι εσύ υπεύθυνος, καθώς κράταγες κρυμμένα κάποια συναισθήματα εδώ και καιρό κι αυτά τώρα έρχονται στο φως. Να πω καλά να πάθεις; Από την άλλη, υπάρχουν φοβίες και καταστάσεις που επίσης πρέπει να ξεκαθαριστούν. Εδώ σίγουρα θα σου ευχηθώ καλή τύχη!

DON’TS: Μην αρνείσαι ένα εξετάσεις ξανά και λίγο πιο προσεκτικά αυτή την φορά τα οικονομικά σου πλάνα, γιατί μάλλον δεν είναι τώρα η στιγμή να τα βάλεις μπροστά. Στα επαγγελματικά, μην λες «όχι» στις νέες συνεργασίες, γιατί μέσω αυτών ίσως βρεις ξανά τις χαμένες σου ισορροπίες. Ωστόσο μην πετάς χαρταετό, γιατί έχεις πολλή δουλειά.

Αιγόκερως

DO’S: Αυτόν τον μήνα μπορείς να επενδύσεις στην κοινωνικοποίηση με το να δεις λίγο  παραπάνω τους φίλους σου, να κάνεις νέες συνεργασίες ή ακόμα και να πεις «ναι» σε ομαδικές δραστηριότητες. Βέβαια επειδή πρέπει να δεις αν πας εκεί που κοιτάς, θα σου πω να κάνεις ένα τσεκ και στους στόχους που έχεις θέσει για το διάστημα αυτό, έτσι;

DON’TS: Στα ερωτικά και στα επαγγελματικά, δεν θέλω να κοιτάς από την άλλη, όταν παρουσιάζονται ευκαιρίες και εξελίξεις. Αργότερα μέσα στον μήνα, μη διστάσεις να πάρεις κάποιες αποστάσεις, για να ξεκουραστείς, καθώς θα δεις ότι αυτό αποτελεί βασική ανάγκη για σένα. Άλλωστε πρέπει και να μαζέψεις αρκετές δυνάμεις για αργότερα, σωστά;

Υδροχόος

DO’S: Ίσως εσύ, φίλε μου, πρέπει να πάρεις κάποιες αποστάσεις και πρέπει να κλειστείς λίγο στον εαυτό σου. Γιατί; Γιατί ο Πλούτωνας από το ζώδιό σου σε αναγκάζει, κατά μία έννοια, να αναθεωρήσεις λίγο την ταυτότητα και τους στόχους σου. Άσε που συμβαίνουν και κάποιες αποκαλύψεις τις οποίες πρέπει εσύ να αναλύσεις με μεγάλη προσοχή.

DON’TS: Μην αγνοείς τα θέματα που υπάρχουν και έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και την ρουτίνα σου, γιατί αν κάνεις κάποιες αλλαγές εκεί, θα μπορέσεις να βελτιώσεις τον τρόπο ζωής σου. Παράλληλα, όμως, δεν πρέπει να αγνοείς ούτε και τις εξελίξεις που υπάρχουν μέσα από τις ομάδες και τους φίλους σου, γιατί είναι θετικές, έτσι;

Ιχθύες

DO’S: Δώσε βάση στις αποκαλύψεις που γίνονται αυτή την στιγμή, γιατί μπορούν να αλλάξουν αρκετά τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τα πράγματα γύρω σου. Έπειτα, φρόντισε να πάρεις τις κατάλληλες αποφάσεις. Ίσως πρέπει να κοιτάξεις μέσα σου, ώστε να μπορέσεις να βρεις ποια μοτίβα επαναλαμβάνεις και δεν εξελίσσεσαι, όπως θα ήθελες.

DON’TS: Στα οικονομικά, μην φοβηθείς να διεκδικήσεις το κάτι παραπάνω, καθώς έτσι ίσως να μπορέσεις να σου δημιουργήσεις ένα όμορφο αίσθημα ασφάλειας. Μην λες «όχι» σε πράγματα δημιουργικά και ευχάριστα, όπως είναι ο έρωτας, ας πούμε. Μην αγνοείς την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο για το παρακάτω.

Λαγκάρντ: Ομόφωνη η απόφαση – Συζητήσαμε την αύξηση των επιτοκίων

«Σκόπιμη ανικανότητα»: Όταν το «δεν μπορώ» σημαίνει όντως «δεν θέλω»

«Χέγκσεθ, είσαι εγκληματίας πολέμου» – Ακτιβιστής διέκοψε την ακρόαση του υπουργού Άμυνας στη Γερουσία

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Η Μέριλ Στριπ γνώριζε ότι «Ο Διάβολος Φοράει Prada» θα ήταν επιτυχία
Κάν'το όπως η Μέριλ Στριπ - Αρνήθηκε ρόλο, ώστε να της προτείνουν διπλάσιο μισθό

Η Μέριλ Στριπ διάβασε το σενάριο της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada» και αμέσως κατάλαβε ότι θα γινόταν επιτυχία. Οπότε τι έκανε; Αρνήθηκε τον ρόλο, ώστε να διεκδικήσει μεγαλύτερη αμοιβή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Stavento – Παρουσίαση νέου άλμπουμ «10 Λέξεις» & απονομή πλατινένιου album «Για Σένα»
Stavento – Παρουσίαση νέου άλμπουμ «10 Λέξεις» & απονομή πλατινένιου album «Για Σένα»

Σε ένα ιδιαίτερα ζεστό και εορταστικό κλίμα, ο Stavento παρουσίασε για πρώτη φορά το νέο του project, ένα άλμπουμ που αποτελείται από 10 τραγούδια – 10 συνεργασίες, με τη συμμετοχή αγαπημένων καλλιτεχνών

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποφεύγει να βλέπει παλιές του ταινίες
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δεν θέλει να θυμάται το παρελθόν, οπότε αποφεύγει να βλέπει παλιές του ταινίες

«Όσο μεγαλώνεις, είναι δύσκολο να βλέπεις ταινίες από όταν ήσουν νεότερος, γιατί σκέφτεσαι ότι δεν μοιάζει καν [με αυτόν τον τύπο στην οθόνη]», δήλωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ρίτα Γουίλσον: Οι δύο χάρες που ζήτησε από τον Τομ Χανκς όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού
Ρίτα Γουίλσον: Οι δύο χάρες που ζήτησε από τον Τομ Χανκς όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού

Σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της αναφέρθηκε η ηθοποιός και παραγωγός Ρίτα Γουίλσον, η οποία μίλησε στο event Sound of a Woman στη Νέα Υόρκη

Φροίξος Φυντανίδης
Λίζα Κούντροου: Τόσα χρήματα κερδίζει σήμερα από τα Φιλαράκια
Η Λίζα Κούντροου αποκάλυψε τα χρήματα που κερδίζει κάθε χρόνο από τα Φιλαράκια - 22 χρόνια μετά το φινάλε

Μπορεί να έχουν περάσει 22 χρόνια από τότε που έπεσαν οι τίτλοι τέλους στα Φιλαράκια, ωστόσο η επιτυχημένη σειρά συνεχίζει να γεμίζει τους τραπεζικούς λογαριασμούς των πρωταγωνιστών

Φροίξος Φυντανίδης
Η πρώτη αντίδραση του Τσάνινγκ Τέιτουμ στον αρραβώνα της πρώην του Ζόι Κράβιτζ
Ποίηση και «χωρισμός»: Η πρώτη αντίδραση του Τσάνινγκ Τέιτουμ στον αρραβώνα της πρώην του Ζόι Κράβιτζ

Οι δύο γνωστοί ηθοποιοί Τσάνινγκ Τέιτουμ και Ζόι Κράβιτζ είχαν σχέση για περίπου τρία χρόνια προτού αποφασίσουν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους το 2024

Το Ισραήλ θα αποβιβάσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στην Ελλάδα – Σε συντονισμό με την κυβέρνηση
Το Ισραήλ θα αποβιβάσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στην Ελλάδα – Σε συντονισμό με την κυβέρνηση

Οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν σκάφη του Global Sumud Flotilla τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4), ανοιχτά της Κρήτης - Η αποστολή είχε στόχο να σπάσει το ισραηλινό εμπάργκο και να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα

Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό μελών της τουρκικής μαφίας στην Αττική – Τρεις συλλήψεις
Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό μελών της τουρκικής μαφίας στην Αττική – Τρεις συλλήψεις

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησε χθες συντονισμένες έρευνες για την καταπολέμηση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια

Η ωμή ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας με μικρά παιδιά
Η ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας με μικρά παιδιά σε μια χαοτική πόλη - Αδιαφορία των θεσμών, βία, φτώχεια και ο Ιησούς

Ο φωτογράφος Abdulhamid Kircher μας παρουσιάζει τη ζωή της Sierra Kiss, η οποία παλεύει να επιβιώσει στο Λος Άντζελες ως ανύπαντρη μητέρα, δίνοντας μάχη και με τους δικούς της δαίμονες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πάργα: Δύο ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο- Συνελήφθησαν και οι γονείς τους
Πάργα: Δύο ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο- Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο παιδιών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

Η Ομάδα Αλήθειας πάει Βρυξέλλες;
Η Ομάδα Αλήθειας πάει Βρυξέλλες;

Όταν χρειάζεται πρόσωπα από την Ελλάδα για δουλειές στις Βρυξέλλες, το ΕΛΚ διαλέγει από τους κύκλους που σχετίζονται με την Blue Skies.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
ΕΚΤ: Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η Κριστίν Λαγκάρντ απέρριψε τους φόβους ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα προκαλέσει μια παρατεταμένη περίοδο υψηλού πληθωρισμού και χαμηλής ανάπτυξη ενώ πληθαίνουν οι φωνές ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι χειρότερες από την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970.

Αρχεία Έπσταϊν: Η Πάμ Μπόντι καλείται να δώσει εξηγήσεις στο Κογκρέσο
Αρχεία Έπσταϊν: Η Πάμ Μπόντι καλείται να δώσει εξηγήσεις στο Κογκρέσο

Η πρώην Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Πάμ Μπόντι, θα εμφανιστεί στις 29 Μαΐου ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας, για να καταθέσει σχετικά με τον χειρισμό των λεγόμενων «αρχείων Έπσταϊν»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Σιμόνε Σότσα: Την Παρασκευή AVAR στην Ιταλία, την Κυριακή διαιτητής στην Τούμπα
Σιμόνε Σότσα: Την Παρασκευή AVAR στην Ιταλία, την Κυριακή διαιτητής στην Τούμπα

Η διαχείριση του διαιτητή του αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός στην χώρα του πριν από το ματς των πλέι οφ της Super League. Η διαιτησία του στο ντέρμπι Μίλαν-Γιουβέντους 0-0. Το παρελθόν του VAR Παϊρέτο.

Αμπελόκηποι: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την 72χρονη που λειτουργούσε παράνομο γηροκομείο – «Θα την πετάξω στα σκουπίδια»
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την 72χρονη που λειτουργούσε παράνομο γηροκομείο - «Θα την πετάξω στα σκουπίδια»

Η 72χρονη υποσχόταν φροντίδα σε ηλικιωμένες γυναίκες με 650 ευρώ τον μήνα - Απείλησε συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένης ότι θα την εγκατέλειπε εντός κάδου απορριμμάτων αν δεν της κατέβαλλε το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ

Υποκλοπές: Παραίτηση Τζαβέλλα ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Παραίτηση Τζαβέλλα ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κάνει λόγο για «θεσμική εκτροπή», υπογραμμίζοντας πως τίθεται ζήτημα δεοντολογίας λόγω προηγούμενης εμπλοκής του ίδιου εισαγγελικού λειτουργού στην υπόθεση.

Μίνα Μουστάκα
Πρωθυπουργός ντελιβεράς ιδιωτικών συμφερόντων
Πρωθυπουργός ντελιβεράς ιδιωτικών συμφερόντων

Η παρουσία του πρωθυπουργού στα εγκαίνια ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου χρηματοδοτημένου από το fund CVC απλώς επιβεβαίωσε ότι αυτή η κυβέρνηση μόνο να εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα ξέρει

Παναγιώτης Σωτήρης
Το ποδόσφαιρο στα χνάρια του μπάσκετ – Court seats για πολύ «γερά» πορτοφόλια στο Μουντιάλ
Το ποδόσφαιρο στα χνάρια του μπάσκετ – Court seats για πολύ «γερά» πορτοφόλια στο Μουντιάλ

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, θα υπάρχουν court seats για 12 φιλάθλους, οι οποίοι αναμένεται να πληρώσουν αδρά για να παρακολουθήσουν αγώνες του Μουντιάλ από την… γραμμή του πλαγίου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ξεκινώ επιχειρηματικά»: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους 70 εκατ. ευρώ για ενίσχυση νέων πτυχιούχων
«Ξεκινώ επιχειρηματικά»: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους 70 εκατ. ευρώ για ενίσχυση νέων πτυχιούχων

Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος στο «Ξεκινώ επιχειρηματικά», το κριτήριο πριμοδότησης, τα ποσά των ενισχύσεων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι
Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι

Επίθεση με σκληρή γλώσσα έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην κυβέρνηση για το θέμα των υποκλοπών από το Βήμα της Βουλής. Μίλησε για θεσμική παρακμή και παρακράτος. Στο στόχαστρο και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μετά τα όσα συνέβησαν στη Διάσκεψη των Προέδρων για την εκλογή επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

