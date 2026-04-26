Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [26.04 – 02.05.2026]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Σταμάτα πια να ασχολείσαι με οτιδήποτε είναι επιφανειακό, αυτό που βλέπει πεθερά που λέμε, ή με οτιδήποτε γίνεται απλά για τα μάτια του κόσμου. Καλό είναι λοιπόν να αρχίσεις να αναζητάς την πραγματική ουσία του κάθε πράγματος που κάνεις ή που σου κάνουν, καθώς η αλήθεια είναι πως τόσο καιρό εθελοτυφλείς. Καθάρισε το μυαλό σου.
DON’TS: Μη φοβάσαι πια να εκφράσεις όλα αυτά που θέλεις, γιατί μπορείς να εντυπωσιάσεις με τον τρόπο με τον οποίο μιλάς. Μην αγνοείς τις αξίες σου και μην παρεκκλίνεις από αυτές, γιατί έτσι εύκολα μπορεί να πιαστείς κορόιδο από ορισμένους επιτήδειους. Όταν είναι η ώρα να πάρεις αποφάσεις, δεν πρέπει να αγνοείς το ένστικτό σου, σωστά;
Ταύρος
DO’S: Εκμεταλλεύσου το ότι η προσοχή είναι στραμμένη όλη πάνω σου αυτή την εβδομάδα. Αυτό που με νοιάζει εμένα περισσότερο, είναι να μπορέσεις να δεις ότι αξίζεις και να σε εκτιμήσεις περισσότερο. Ή έστω στον ίδιο βαθμό στον οποίο σε εκτιμούν οι άνθρωποι που έχεις διαλέξει να έχεις δίπλα σου. Αξιοποίησε τις δυνατότητες και τα ταλέντα σου.
DON’TS: Μην κωλώσεις να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεσαι και συστήνεσαι στους απέναντι, καθώς η τωρινή έκδοση είναι και πιο αυθεντική, αλλά και πιο δυναμική. Μη διστάσεις να γίνεις πιο ξεκάθαρος και πιο ντόμπρος, που λέμε, όταν αποφασίσεις να εκφραστείς. Έχεις αυτοπεποίθηση, την οποία δεν πρέπει να καταπιέζεις.
Δίδυμοι
DO’S: Επειδή έχεις Αφροδίτη θέλω να εκμεταλλευτείς αυτή τη συνθήκη. Όχι μόνο αυτό αλλά και τον δυναμισμό με τον οποίο σε προικίζει. Παράλληλα, σου δίνει μία εύνοια στις επικοινωνίες και στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι. Άρα φρόντισε να πεις όλα αυτά που έχεις κατά νου, γιατί είναι εύκολο να πείσεις τους άλλους και να τους κερδίσεις, ναι;
DON’TS: Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεφύγεις από κάποια λογικά όρια που υπάρχουν γενικώς στον κόσμο μας. Αυτό που εννοώ είναι πως δεν πρέπει να είσαι έντονος στον τρόπο σου, καθώς έχεις μία ροπή προς τα εκεί. Μην φτάνεις στον εαυτό σου στα άκρα, γιατί το σώμα σου ήδη έχει αρχίσει και φωνάζει «βοήθεια». Μην είσαι ανοργάνωτος.
Καρκίνος
DO’S: Είναι μία καλή στιγμή να κάνεις τον απολογισμό σου και να αξιολογήσεις τι έμαθες από αυτά που πέρασες τελευταία. Με λίγα λόγια, ψάξε να βρεις την ουσία και την αλήθεια, γιατί ορισμένοι μπορεί να έχουν προσπαθήσει να τα αποκρύψουν. Βέβαια πρέπει να κάνεις κάτι, για να ξεπεράσεις τις φοβίες και τις ανασφάλειες του παρελθόντος.
DON’TS: Μη διστάσεις καθόλου να ζητήσεις βοήθεια και στήριξη από τους φίλους σου. Ωστόσο δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος στον τομέα αυτόν, γιατί πρέπει να γίνει μία εκκαθάριση εκεί, καθώς δεν είναι όλοι άξιοι να είναι δίπλα σου πια. Μην είσαι παράλογος, υπερβολικός ή ακόμα και ανοργάνωτος, όταν κάνεις σχέδια για το μέλλον.
Λέων
DO’S: Νιώθεις πως θέλεις να βγεις από το σπίτι και να δείξεις σε όλους το πόσο κοινωνικός είσαι. Οι απαιτήσεις της δουλειάς σου, όμως, έχουν αντίθετη άποψη. Εγώ προτείνω να βρεις τις ισορροπίες σου ανάμεσα σε αυτούς τους δύο τομείς, ώστε να τα προλάβεις όλα. Πες «ναι» στις νέες συνεργασίες, γιατί μπορεί να δημιουργήσουν και νέες φιλίες.
DON’TS: Μη διστάσεις να ασχοληθείς λίγο παραπάνω με το σπίτι και με την οικογένειά σου, καθώς πρέπει να ενισχυθούν λίγο παραπάνω αυτοί οι τομείς. Γενικώς μην κάνεις τον αδιάφορο. Μην ξεχνάς ότι πρέπει να εξετάζεις τα πράγματα γύρω σου πάντοτε με ρεαλισμό, αλλιώς κινδυνεύεις να χάσεις την μπάλα. Στα ερωτικά, μην αρκείσαι στις ξεπέτες.
Παρθένος
DO’S: Για αυτή την εβδομάδα σου έχω ένα challenge. Θέλω να καταφέρεις να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι κάποια πράγματα, χωρίς να ζαλίσεις τον περίγυρό σου γι’ αυτό με αχρείαστες κουβέντες. Μπορείς να το κάνεις; Εγώ πιστεύω πως ναι! Δες μέχρι ποιο σημείο η ρουτίνα σου επεμβαίνει και επηρεάζει σημαντικά τη δουλειά σου.
DON’TS: Μην αρνείσαι να κάνεις κάποιες αλλαγές που βλέπεις ότι εδώ και καιρό προετοιμάζονται και πρέπει πια να γίνουν. Μη διστάσεις να ασχοληθείς με τις γνώσεις, με γραφειοκρατικές ή και με νομικές υποθέσεις, αν έχεις αφήσει εκκρεμότητες εκεί. Μη φοβάσαι να ξεκινήσεις την υλοποίηση κάποιων από τους στόχους σου. Τώρα που γυρίζει!
Ζυγός
DO’S: Επειδή συνήθως έχεις μία τάση να βγαίνεις εκτός ελέγχου, όταν παίρνουν τα ηνία τα βαθύτερα συναισθήματά σου, θα ήθελα αυτή την εβδομάδα να κάτσεις και να ασχοληθείς με αυτά. Σοβαρά όμως! Έπειτα μπορείς να γίνεις λίγο πιο δημιουργικός, για να ανανεωθείς – αναγεννηθείς μέσα από τις στάχτες σου, που λέμε. Το έχεις άνετα!
DON’TS: Μην αφήσεις το αίσθημα της αυτοπεποίθησης που έχεις να πάει χαμένο, καθώς έτσι θα μπορέσεις να λύσεις αρκετά από τα οικονομικά προβλήματα που σε ζορίζουν. Ωστόσο δεν πρέπει να συνεχίζεις να αφήνεις ανοιχτές εκκρεμότητες εκεί, γιατί με αυτό το βιολάκι δεν θα νιώσεις ποτέ ασφαλής. Ήρεμα στο λέω, να το ξέρεις- ή και όχι!
Σκορπιός
DO’S: Σταμάτα πια να καταπιέζεις τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τα βαθύτερα συναισθήματά σου, γιατί τόσο καιρό που το έκανες, τι κατάλαβες, ας πούμε; Έτσι κι αλλιώς αυτή η εβδομάδα σου βάζει φρένο σε αυτό. Δούλεψε με τον εαυτό σου, χωρίς να το μάθει ο κόσμος, για να μπορέσεις να αποκοπείς από οτιδήποτε σε κρατάει πίσω χωρίς λόγο.
DON’TS: Μην λες μεγάλα λόγια και μη δίνεις μεγάλες υποσχέσεις, απλά και μόνο για να εντυπωσιάσεις, γιατί αυτό είναι ένα μικρό πυροτέχνημα, το οποίο δεν αποκλείεται καθόλου να σου σκάσει στη μούρη! Μήπως να επενδύσεις στην ειλικρινή επικοινωνία; Λέω τώρα εγώ! Αυτό με την ειλικρίνεια πάντως πρέπει να το μεταφέρεις και στα ερωτικά.
Τοξότης
DO’S: Αυτό που έχω να σου προτείνω για αυτή την εβδομάδα είναι να πάρεις χρόνο για τον εαυτό σου, καθώς πρέπει να κάνεις μία πιο εσωτερική δουλίτσα. Βέβαια πρέπει να μάθεις να ακούς παραπάνω και το ένστικτό σου. Έτσι θα μπορέσεις να αφήσεις πίσω σου το άγχος της καθημερινότητας ή και οτιδήποτε σε φορτίζει συναισθηματικά. Τέλειο!
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος ή και αδιάφορος ως προς τις γνωριμίες που κάνεις αυτή την περίοδο, γιατί αυτές ενδέχεται να παίξουν σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω εξέλιξή σου. Επίσης δεν πρέπει να είσαι ανοργάνωτος, όταν φτιάχνεις το εβδομαδιαίο πρόγραμμά σου, ειδικά εάν θέλεις να είσαι αποτελεσματικός σε οτιδήποτε κι αν κάνεις, έτσι;
Αιγόκερως
DO’S: Δώσε μία παραπάνω σημασία τόσο στις προσωπικές σου φιλοδοξίες, καθώς πρέπει να τις κάνεις πράξη, όσο και στην κοινωνική σου ζωή – εικόνα. Αν καταφέρεις να αξιοποιήσεις τις ικανότητές σου, τότε θα μπορέσεις επιτέλους να απολαύσεις τους καρπούς των κόπων σου. Κάνε πιο πρακτικές και πιο δημιουργικές κινήσεις γενικώς.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις φιλίες σου, γιατί ενδέχεται να αποκαλυφθούν οι αληθινές προθέσεις – κίνητρα κάποιου ατόμου από αυτό το περιβάλλον. Μη διστάσεις να αλλάξεις λίγο τρόπο σκέψης. Στα ερωτικά, μην φοβηθείς να αφήσεις το πάθος σου να βγει προς τα έξω, είτε είσαι ελεύθερος είτε είσαι δεσμευμένος. Θα καλοπεράσεις!
Υδροχόος
DO’S: Αξιοποίησε τη δύναμη και τη γοητεία με τα οποία σε προικίζει ο Πλούτωνας από το ζώδιό σου. Δεν συμβαίνουν και κάθε μέρα αυτά. Παράλληλα, πρέπει να αξιοποιήσεις και τις προσωπικές σου ικανότητες, καθώς το να τα περιμένεις όλα έτοιμα και στο χέρι, δεν αποτελεί λογική επιλογή και λύση. Βρες χρόνο για σένα και για να ηρεμήσεις.
DON’TS: Μην χάνεις τη μπάλα ανάμεσα στα θέματα που υπάρχουν στο σπίτι και στις απαιτήσεις της δουλειάς. Ξέρω πως είναι αρκετά αυτά που έχεις να κάνεις και στα δύο μέτωπα, αλλά δεν πρέπει να αφήνεις αυτό το βάρος να χαλάει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς με τους γύρω σου. Μήπως πρέπει να κόψεις κάποιες επιβλαβείς συνήθειες;
Ιχθύες
DO’S: Σταμάτα να αρκείσαι πια στο προφανές, γιατί η αλήθεια κρύβεται στο παρασκήνιο. Αυτό που πρέπει απλά να κάνεις εσύ, είναι να ψάξεις να την βρεις. Ή ίσως πρέπει να μάθεις να ακούς περισσότερο το ένστικτό σου, το οποίο ώρες ώρες σου φωνάζει. Λύσε τα προσωπικά κι εσωτερικά θέματα που έχεις τώρα και όχι αργότερα. Άκου που σου λέω!
DON’TS: Μη διστάσεις να προγραμματίσεις τώρα κάποιο ταξίδι ή να ασχοληθείς με την εκπαίδευση, αν είναι κάτι που γυρίζει στις σκέψεις σου. Μπορεί, ας πούμε, να έχεις αφήσει στη μέση τις σπουδές σου ή κάποιο μεταπτυχιακό – σεμινάριο. Στα ερωτικά, μην είσαι τόσο ξινός όσο ένα λεμόνι, γιατί θα μείνεις μόνος σου στο τέλος, να το ξέρεις.
