«Το Ιράν ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά» – Ο Τραμπ επανέρχεται με απειλές

Ακόμη μία επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, το οποίο απειλεί με ολοκληρωτική καταστροφή «αν δεν υπογράψει το χαρτί». Μιλώντας στην Αμερικανική Ακτοφυλακή, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ξέχασε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ούτε την απαίτησή του το Ιράν να υπογράψει παράδοση άνευ όρων. Ήδη το Ιράν πιστεύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμάζεται για νέα επίθεση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι το Ιράν έχει μείνει χωρίς καμία στρατιωτική ισχύ. «Όλα έχουν χαθεί», είπε. «Το ναυτικό τους έχει χαθεί, η αεροπορία τους έχει χαθεί, σχεδόν τα πάντα», πρόσθεσε.

«Το μόνο ερώτημα είναι αν θα πάμε να το τελειώσουμε ή θα υπογράψουν κάποιο έγγραφο; Ας δούμε τι θα συμβεί».

«Τους έχουμε χτυπήσει σκληρά, μπορεί να τους χτυπήσουμε ακόμη πιο σκληρά», είπε επίσης.

«Καλύτερα να σκοτωθούν λίγοι παρά πολλοί»

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «δεν βιάζεται» να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

«Θα έπρεπε να ανοίξουμε τα Στενά [του Ορμούζ], αυτά θα άνοιγαν αμέσως. Οπότε θα δώσουμε μια ευκαιρία».

Και πρόσθεσε ότι θα ήταν καλύτερο «να δούμε λίγους ανθρώπους να σκοτώνονται παρά πολλούς. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε με οποιονδήποτε τρόπο».

«Ο Νετανιάχου κάνει ό,τι θέλω εγώ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κατηγορηθεί ότι σύρθηκε στον πόλεμο στον Ιράν από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε για πολλοστή φορά.

«Θα κάνει ό,τι θέλω να κάνει», είπε για τον Νετανιάχου. Και έσπευσε να τον υπερασπιστεί εν όψει των δικαστηρίων που αντιμετωπίζει για αδικήματα διαφθοράς.

«Είναι πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου και απλά δεν νομίζω ότι θα του φερθούν καλά», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.