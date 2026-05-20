Κούβα: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δίωξη του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο – Τραμπ: Η σύλληψη Μαδούρο ήταν μήνυμα

Αντιμέτωπος με δίωξη από τις αμερικανικές αρχές είναι ο 94χρονος Ραούλ Κάστρο, στο πλαίσιο των προσπαθειών των ΗΠΑ να αλλάξει το πολιτικό καθεστώς στην Κούβα. Σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου υπάρχει σαφής απειλή για επέμβαση, τύπου Βενεζουέλας.

Ο Ραούλ Κάστρο, αδερφός του ηγέτη της κουβανικής επανάστασης, Φιντέλ, αναμένεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες που σχετίζονται με την κατάρριψη δύο αεροσκαφών της οργάνωσης Brothers to the Rescue, με έδρα τη Φλόριντα, το 1996. Τότε σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια δραματική κλιμάκωση στην εκστρατεία πίεσης του Ντόναλντ Τραμπ ενάντια στην Κούβα. Είχαν προηγηθεί το εμπάργκο και ο πετρελαϊκός αποκλεισμός, που στέγνωσε το νησί από καύσιμα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Πριν ανακοινωθεί η δίωξη, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δήλωσή του, είπε:

«Η Αμερική δεν θα ανεχθεί ένα αδίστακτο κράτος που φιλοξενεί εχθρικές ξένες στρατιωτικές, μυστικές και τρομοκρατικές επιχειρήσεις μόλις ενενήντα μίλια από την αμερικανική πατρίδα».

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το νησί δεν αποτελεί απειλή.

Ανακοίνωση του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε επίσης το προεδρικό μήνυμα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη, με την ευκαιρία της Ημέρας Ανεξαρτησίας της Κούβας. Σε αυτό ο πρόεδρος μιλάει για «γέννηση της Κουβανικής Δημοκρατίας» και επιτίθεται εναντίον της Αβάνας.

«Σήμερα τιμούμε τη γέννηση ενός έθνους που κάποτε ήταν ελεύθερο», δηλώνει ο Τραμπ στην αρχή του κειμένου, όπου συγκρίνει τον αγώνα για ανεξαρτησία της Κούβας με την Αμερικανική Επανάσταση και ισχυρίζεται ότι ο κουβανικός λαός διατηρεί ζωντανή «μια ακλόνητη επιθυμία για ελευθερία».

Ο πρόεδρος υποστηρίζει ότι το σημερινό καθεστώς στην Αβάνα αντιπροσωπεύει «μια άμεση προδοσία» των ιδρυτικών ιδανικών της Δημοκρατίας της Κούβας. Επίσης, κατηγορεί την κομμουνιστική κυβέρνηση ότι κατέστρεψε τις πολιτικές ελευθερίες, κατέστειλε τη διαφωνία και οδήγησε τη χώρα σε οικονομική κατάρρευση.

«Ενώ ο λαός υποφέρει, η κλεπτοκρατική ελίτ του καθεστώτος έχει συσσωρεύσει τους εναπομείναντες πόρους του νησιού για δικό της όφελος και πολυτελή τρόπο ζωής», σημειώνει. Ο Τραμπ κατηγορεί επίσης την κουβανική στρατιωτική ηγεσία ότι εξάγει βίαια «κομμουνισμό και δεσποτισμό» και διατηρεί δεσμούς με ξένες επιχειρήσεις εχθρικές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η απαγωγή Μαδούρο «ήταν μήνυμα»

Το κείμενο αναφέρει επίσης ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον του Νικολάς Μαδούρο και αναφέρει ότι η σύλληψή του έστειλε «ένα σαφές μήνυμα» στους συμμάχους του στην Αβάνα.

«Αυτό είναι το ημισφαίριό μας και όσοι το αποσταθεροποιούν και απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν συνέπειες», ισχυρίζεται ο Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε επίσης ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να σκληραίνει τις κυρώσεις κατά του κουβανικού στρατού και του μηχανισμού πληροφοριών και κατά όσων χρηματοδοτούν ή συντηρούν το καθεστώς.

«Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι ο λαός στην Κούβα να ανακτήσει την ελευθερία που οι πρόγονοί του πολέμησαν τόσο γενναία για να εγκαθιδρύσουν», καταλήγει το μήνυμα.

Σε σύγκρουση από τον Ψυχρό Πόλεμο

Το κατηγορητήριο εις βάρος του Ραούλ Κάστρο σηματοδοτεί ένα νέο χαμηλό στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Κούβα και ΗΠΑ είναι αντίπαλοι από τα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου.

Μετά την ανάληψη της εξουσίας, έπειτα από την επανάσταση το 1959, ο Φιντέλ Κάστρο σύναψε συμμαχία με τη Σοβιετική Ένωση. Στη συνέχεια εθνικοποίησε επιχειρήσεις και περιουσίες που ανήκαν σε πολίτες των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ έκτοτε διατηρούν οικονομικό εμπάργκο στο έθνος των περίπου 10 εκατομμυρίων κατοίκων.

Οι δύο πλευρές έχουν συνομιλήσει κατά διαστήματα όλα αυτά τα χρόνια. Οι διπλωματικές σχέσεις βελτιώθηκαν για λίγο κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Δημοκρατικού προέδρου Μπαράκ Ομπάμα. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ, Ρεπουμπλικάνος, έχει υιοθετήσει μια πιο σκληρή γραμμή.

Ανακοινώσεις με αφορμή την επέτειο της 20ής Μαΐου 1902

Το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μαϊάμι ανακοίνωσε τη δίωξη κατά του Ραούλ Κάστρο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για να τιμήσει τα θύματα του περιστατικού το 1996. Τότε, κουβανικά αεροσκάφη κατέρριψαν αεροπλάνα που χειριζόταν μια ομάδα Κουβανών εξόριστων.

Η τελετή πραγματοποιείται στην επέτειο του τέλους της τετραετούς στρατιωτικής κατοχής της Κούβας από τις ΗΠΑ στις 20 Μαΐου 1902. Η αμερικανική κατοχή ακολούθησε αιώνες ισπανικής αποικιακής κυριαρχίας. Η κυβέρνηση της Κούβας δεν εξετάζει την ημερομηνία ως ημέρα ανεξαρτησίας της χώρας. Υποστηρίζοντας ότι παρέμεινε υποτελής στην Ουάσιγκτον μέχρι την επανάσταση του 1959.

Σε ανάρτηση στο X, ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ ανέφερε ότι στην ιστορία της Κούβας, η 20ή Μαΐου σήμαινε «παρέμβαση, παρέμβαση, αποστέρηση, απογοήτευση».

Μαστίγιο και καρότο

Υπό τον Τραμπ, οι ΗΠΑ έχουν ουσιαστικά επιβάλει αποκλεισμό στην Κούβα. Απειλούν με κυρώσεις τις χώρες που την προμηθεύουν με καύσιμα, προκαλώντας διακοπές ρεύματος και επιδεινώνοντας τη χειρότερη κρίση εδώ και δεκαετίες.

Το πρωί της Τετάρτης, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κουβανικής καταγωγής, απευθύνθηκε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα στον κουβανικό λαό.



Σε αυτό προσφέρθηκε να σφυρηλατήσει μια νέα σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παράσχουν 100 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια. Επίσης, κατηγόρησε τους ηγέτες της Κούβας για ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας, τροφίμων και καυσίμων.

Απαντώντας, ο κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκες αποκάλεσε τον Ρούμπιο «φερέφωνο διεφθαρμένων και εκδικητικών συμφερόντων». Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αποδεχτεί τη βοήθεια, αν ξεκαθαριστούν οι όροι υπό τους οποίους την προσφέρουν οι ΗΠΑ.