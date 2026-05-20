Ευρωκοινοβούλιο: Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων παραιτείται παραδεχόμενος «ανάρμοστες σχέσεις»

Κορυφαίος ευρωβουλευτής των Πρασίνων και συμπρόεδρος της Ομάδας ανακοίνωσε την παραίτησή του, με άμεση ισχύ. Ο Ολλανδός Μπας Άικχουτ, σε γραπτή δήλωσή του, παραδέχθηκε ότι «δεν έκανε πάντα το σωστό στο παρελθόν». Επίσης ότι «είχε σχέσεις που δεν άρμοζαν στη θέση του».

Ο Άικχουτ έχει διατελέσει μέλος του Ευρωκοινοβουλίου 17 χρόνια. Πλέον, αποχωρεί και από τη θέση αυτή και από την συμπροεδρία της Ομάδας των Πρασίνων/ Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας. Υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς πολιτικούς παράγοντες των Πρασίνων στις Βρυξέλλες. Είχε συμβάλει στη διαμόρφωση πολλών βασικών θεμάτων για το κλίμα. Επίσης, είχε αναδειχθεί σε κορυφαίο υπερασπιστή της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ και της ενεργειακής μετάβασης.

Η αποχώρηση του Eickhout έρχεται πριν από τον ενδιάμεσο ανασχηματισμό του Κοινοβουλίου το 2027. Τότε, όλες οι βασικές ηγετικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των προέδρων των πολιτικών ομάδων, θα τεθούν ξανά υπό διαπραγμάτευση.

Η δήλωση

Στη δήλωση της παραίτησή του, ο ευρωβουλευτής αναφέρει: «Πρόσφατα αναλογίστηκα τις δικές μου πράξεις ασκώντας κριτική. Δεν έκανα πάντα το σωστό στο παρελθόν. Είχα σχέσεις που δεν ήταν άρμοζαν στον ρόλο μου. Δεν έπρεπε να το είχα κάνει αυτό και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη».

BREEK – GroenLinks-veteraan Bas Eickhout stapt op. Onlangs biechtte hij op een relatie met een EP’er uit de fractie te hebben. https://t.co/pqPJGjqZyw https://t.co/qtK0QF9DaY pic.twitter.com/09OyNYjYsJ — Bas Paternotte (@baspaternotte) May 20, 2026



Ο 49χρονος Άικχουτ δημοσιοποίησε πρόσφατα τη σχέση του με την νεότερη ευρωβουλευτή του Σώματος. Την 25χρονη Αυστριακή, μέλος της Ομάδας των Πρασίνων, Λένα Σίλινγκ. Ωστόσο, μιλώντας στο Politico εκπρόσωπός του αρνήθηκε ότι η παραίτηση σχετίζεται με αυτήν τη σχέση.

Η Ομάδα των Πρασίνων, σε δήλωσή της, τόνισε ότι έχει λάβει «πολύ σοβαρά υπόψη τους ισχυρισμούς για παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας».

Eickhout stopt na zeventien jaar als Europarlementariër. Lees hier meer:https://t.co/oWmmOLamJ0 pic.twitter.com/sHvY9HLGGU — EW (@ewmagazinenl) May 20, 2026



«Ένα επαγγελματικό, ανοιχτό εργασιακό περιβάλλον για όλους είναι απαραίτητο και η ομάδα μας έχει ενεργήσει αναλόγως», αναφέρει. «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την οικοδόμηση μιας κουλτούρας σεβασμού, εμπιστοσύνης και ανοιχτότητας στον χώρο εργασίας», προσθέτει.

«Κατανοούμε τον αντίκτυπο αυτής της ανακοίνωσης και θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η ομάδα διαθέτει πόρους για όσους επηρεάζονται από αυτές τις αποφάσεις», καταλήγει.

Het partijbestuur van PvdAGroenLinks meldt WEL in de eerste alinea aan de leden dat Eickhout “relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol.” https://t.co/mf3g268zhF pic.twitter.com/dNNIiPghm1 — Bas Paternotte (@baspaternotte) May 20, 2026

Πλήγμα για τους Πράσινους

Η αποχώρηση του Μπας Άικχουτ έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για τους Πράσινους της Ευρώπης. Η ομάδα αγωνίζεται ενάντια σε μια ευρύτερη στροφή προς τα δεξιά σε ολόκληρο το μπλοκ. Επίσης, έχει απογοητευτικά αποτελέσματα στην Ολλανδία, όπου οι Ολλανδοί Πράσινοι δεν έχουν καταφέρει να ανακτήσουν τη δυναμική τους εν μέσω κατακερματισμού στην αριστερά και ανόδου της ακροδεξιάς.