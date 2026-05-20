Κάννες 2026: Στην πυρά ο Σεμπάστιαν Σταν για το «ξέσπασμα» κατά του Ντόναλντ Τραμπ
Ο Σεμπάστιαν Σταν, ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στη βιογραφική ταινία The Apprentice το 2024, βρέθηκε στις Κάννες για να προωθήσει τη νέα του ταινία Fjord.
Ο Σταν έδωσε συνέντευξη τύπου όπου ανάμεσα σε άλλα μίλησε για για τη λογοκρισία και τη συγκέντρωση των ΜΜΕ σε ολιγάρχες και φίλους του Ντόναλντ Τραμπ.
Η θέση του προκάλεσε οργή σε κανάλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με πολλούς να τον κατηγορούν πως είναι «ακόμη ένας προνομιούχος αποκομμένος από την πραγματικότητα».
Απαντώντας σε ερώτηση του περιοδικού Variety για το πώς βλέπει τη δουλειά του στο The Apprentice τώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ διανύει τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο, ο Σταν ήταν ξεκάθαρος:
«Δεν είναι αστείο, για να είμαι ειλικρινής. Πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ κακό σημείο. Όταν κοιτάζεις τι συμβαίνει με τη συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης, τη λογοκρισία, τις απειλές και τις υποτιθέμενες μηνύσεις που δεν τελειώνουν ποτέ αλλά δεν οδηγούν πουθενά… Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Τα είπαμε όλα με την ταινία».
Ο Σταν υπενθύμισε μάλιστα το θρίλερ που έζησε η παραγωγή το 2024, όταν τρεις ημέρες πριν από την πρεμιέρα στις Κάννες δεν ήταν σίγουρο αν η ταινία θα επιτραπεί να προβληθεί λόγω των νομικών απειλών από το επιτελείο του Τραμπ.
«Περάσαμε από σαράντα κύματα πριν καν βγούμε στον Τζίμι Κίμελ και τον Στίβεν Κολμπέρ. Εύχομαι τα πράγματα να μην ήταν έτσι», πρόσθεσε.
«Ελίτ σε φούσκα»
Οι δηλώσεις του Σταν δεν έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό από μεγάλη μερίδα του κοινού, με την πλατφόρμα X ιδιοκτησίας Έλον Μασκ να παίρνει φωτιά από αρνητικά σχόλια.
«Αυτοί οι ηλίθιοι ζουν σε μια φούσκα. Κανένας πραγματικός Αμερικανός δεν σκέφτεται έτσι», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος συμπλήρωσε καυστικά:
«Οι απόψεις της ελίτ δεν έχουν καμία σημασία. Είναι άνθρωποι που ζουν σε περιφραγμένες κοινότητες εκατομμυρίων δολαρίων, με ιδιωτική ασφάλεια, εισοδήματα εκατομμυρίων και μηδενική επαφή με τον απλό πολίτη».
Παρ’ όλα αυτά, υπήρξαν και φωνές που υπερασπίστηκαν τον πρωταγωνιστή της Marvel, τονίζοντας ότι οι ανησυχίες του ξεπερνούν τα στενά κομματικά όρια.
«Σταματήστε να αποσπάται η προσοχή σας από τον Τραμπ, είναι απλώς το σύμπτωμα μιας μεγαλύτερης ασθένειας», σημείωσε ένας υποστηρικτής του.
«Τοξικές» Κάννες
Η παρέμβαση του Σεμπάστιαν Σταν δεν ήταν η μοναδική πολιτική δήλωση στο φετινό φεστιβάλ.
Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Χαβιέ Μπαρδέμ, προωθώντας τη δική του ταινία The Beloved, είχε εξαπολύσει επίσης πυρά κατά παγκόσμιων ηγετών —συμπεριλαμβανομένων του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Μπενιαμίν Νετανιάχου— κατηγορώντας τους για «τοξική ανδρική συμπεριφορά», αποδεικνύοντας ότι το Φεστιβάλ των Καννών παραμένει διαχρονικά μια πρώτης τάξεως πολιτική αρένα.
Οι αντιδράσεις απέναντι στον Μπαρδέμ ήταν επίσης διχασμένες. Κάποιοι τον αποθέωσαν ως τολμηρό ενώ άλλοι επιτέθηκαν στον Ισπανό σταρ απαιτώντας να μιλάει μόνο για την τέχνη του.
