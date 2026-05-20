newspaper
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τραγωδία στο Δαφνί: Yποστελέχωση οδηγεί σε εξουθένωση, τμήματα απορρυθμίζονται, 2 νοσηλευτές για 31 ασθενείς
Ελλάδα 20 Μαΐου 2026, 21:12

Τραγωδία στο Δαφνί: Yποστελέχωση οδηγεί σε εξουθένωση, τμήματα απορρυθμίζονται, 2 νοσηλευτές για 31 ασθενείς

Με αφορμή το θλιβερό περιστατικό της δολοφονίας ενός τρόφιμου από έναν άλλο στο Δαφνί, ο Νεκτάριος Χαϊντάρ, μέλος ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο ΨΝΑ, μιλά στο in για την εξουθένωση του ιατρικού προσωπικού σε ένα νοσοκομείο το περιβάλλον του οποίου γίνεται επισφαλές για ασθενείς και εργαζόμενους.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Φταίει για το τραγικό περιστατικό στο ΨΝΑ – Δαφνί, η υποστελέχωση στο κεντρικό ψυχιατρικό νοσοκομείο της Αττικής;

«Ο καλύτερος γιατρός του κόσμου δεν μπορεί να πει ποιος ψυχιατρικός ασθενής μπορεί εν δυνάμει να γίνει κάποια στιγμή επιθετικός. Δεν υπάρχει λόγος για απομόνωση ασθενών ή διαχωρισμό τους» ξεκαθαρίζει μιλώντας στο in o Νεκτάριος Χαϊντάρ, ψυχίατρος και μέλος ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΨΝΑ Αττικής.

Οπως σπεύδει όμως να συμπληρώσει: «Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε πόσο οριακά λειτουργεί το ΨΝΑ τα τελευταία χρόνια και πόσο επισφαλές είναι αυτό το περιβάλλον για τους ασθενείς και κατ’ επέκταση για τους εργαζόμενους».

Το θλιβερό περιστατικό με τον 57χρονο ασθενή ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο πάτωμα του θαλάμου του, δίπλα από το κρεβάτι του, ενώ ένας 46χρονος ασθενής που βρισκόταν στον ίδιο θάλαμο δήλωσε ότι τον σκότωσε, επανέφερε στο προσκήνιο το θέμα της βαριάς υποστελέχωσης των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Σημειώνεται πως έναν χρόνο νωρίτερα, τον Φεβρουάριο του 2025, ένας 47χρονος ασθενής τραυμάτισε θανάσιμα με γυαλί μία 44χρονη γυναίκα, η οποία είχε μεταφερθεί για νοσηλεία στο ΨΝΑ λίγες ώρες νωρίτερα.

Δύο νοσηλευτές για 31 ασθενείς

Η υποστελέχωση στο ΨΝΑ είναι τόσο μεγάλη που το νοσοκομείο έχει ελλείψεις ακόμα και με το «ψαλιδισμένο» οργανόγραμμα που κληροδότησαν σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ τα μνημόνια.

Σύμφωνα με τον κ. Χαϊντάρ, αυτή τη στιγμή στο ΨΝΑ και σε όλες τις δομές που καλύπτει (Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης) υπηρετούν 46 μόνιμοι, ειδικοί γιατροί – διευθυντές και επιμελητές-.

Στο νοσοκομείο λειτουργούν 9 κλινικές, η κάθε μία με 1 διευθυντή και με 2 επιμελητές γιατρούς.

«Οι βάρδιες των νοσηλευτών καλύπτονται μετά βίας» εξηγεί ο κ. Χαϊντάρ.

Οπως περιγράφει, 2 νοσηλευτές είναι υπεύθυνοι για να φροντίζουν 31 ασθενείς. Οι 25 εξ’ αυτών βρίσκονται σε κρεβάτια και οι υπόλοιποι 6 σε ράντζα.

«Καταλαβαίνετε τι σημαίνει 2 νοσηλευτές για 31 ασθενείς. Βέβαια, υπήρχαν και εποχές που νοσηλεύαμε 43 ασθενείς σε μία κλινική. Αυτό σταμάτησε μετά από τις έντονες αντιδράσεις των εργαζομένων» λέει ο κ. Χαϊντάρ.

Το νοσοκομείο έχει βρεθεί πολλές φορές στο παρελθόν χωρίς κάλυψη από καρδιολόγο, ενώ πολλές φορές δεν έχει διαθέσιμο ασθενοφόρο.

To ΨΝΑ βγαίνει σε εφημερία 11 φορές τον μήνα. Σύμφωνα με τον κ. Χαϊντάρ, δεν είναι λίγες οι φορές που από τη μία εφημερία στην άλλη, το νοσοκομείο δεν έχει προλάβει να τον ρυθμό του.

«Εφημερεύουμε για παράδειγμα Παρασκευή και μετά ξανά Δευτέρα. Δεν έχουμε προλάβει να δώσουμε εξιτήρια το Σαββατοκύριακο και είμαστε αντιμέτωποι με νέα βάρδια. Τα τμήματα απορρυθμίζονται από την απανωτή εφημέρευση» σημειώνει ο ίδιος.

Η υποστελέχωση του ΨΝΑ όπως και των υπόλοιπων ψυχιατρικών κλινικών του ΕΣΥ έχει ως αποτέλεσμα υπεράριθμοι ασθενείς να περιφέρονται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο μέχρι να βρεθεί μια θέση.

Όπως σημείωναν σε ανακοίνωσή τους πριν από λίγες μέρες οι εργαζόμενοι στο ΨΝΑ:

«Στο διπλανό μας νοσοκομείο το Δρομοκαΐτειο, βάσει του παμπάλαιου οργανογράμματος, προβλέπονται μόνο 35 οργανικές θέσεις ψυχιάτρων από τις οποίες είναι καλυμμένες μόνο οι 25 και εξ αυτών μόνο 18 ψυχίατροι καλύπτουν τις ανάγκες των εφημεριών του νοσοκομείου. 18 μόνο ψυχίατροι χρειάζεται να καλύπτουν τις ανάγκες κλειστών και ανοιχτών εφημεριών μέσα σε ένα μήνα, την ώρα που πλέον το νοσοκομείο εφημερεύει 10 ημέρες μέσα στον μήνα. Ταυτόχρονα στο πρώην ΨΝΑ, που οι γιατροί μας χρειάζεται να καλύπτουν τις ανάγκες 9 Ψυχιατρικών Κλινικών Ενηλίκων, 3 Κέντρων Ψυχικής Υγείας, πολυάριθμων Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης σε όλη την Αττική, εξωτερικά ιατρεία και εφημερίες, υπάρχουν μόνο 46 ψυχίατροι σε 90 οργανικές θέσεις. Δηλαδή το 50% των θέσεων των ψυχιάτρων. Την ίδια στιγμή έχει να προσληφθεί μόνιμος ψυχίατρος στην Αττική από το 2024».

Το αποτέλεσμα της υπολειτουργίας των ψυχιατρικών ιδρυμάτων είναι οι ασθενείς πολλές φορές να παίρνουν εξιτήριο πιο γρήγορα απ’ ό,τι θα έπρεπε. Συχνά, επιστρέφουν πίσω γρήγορα, δεδομένου ότι υποστελεχωμένα είναι και τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας στην κοινότητα» εξηγεί ο κ. Χαϊντάρ.

H μεταρρύθμιση για τη ψυχική υγεία και οι μηνύσεις των αστυνομικών στους ψυχιάτρους

Οι εργαζόμενοι στον χώρο της ψυχικής υγείας λένε πως η κατάσταση άλλαξε δραματικά μετά τη ψήφιση του νόμου που έφερε ο πρώην υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Το «Εθνικό Δίκτυο Ψυχικής Υγείας» ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2024 και σύμφωνα με τους εργαζόμενους, προκάλεσε οργανωτική απορρύθμιση αντί να λειτουργήσει ως σωτήρια μεταρρύθμιση που τόσο έχει ανάγκη η ψυχική υγεία στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, η αυτόνομη διοικητική οργάνωση του συνόλου των ψυχιατρικών κλινικών αντικαταστάθηκε από ένα νέο αποκεντρωμένο μοντέλο συντονισμού , μέσω  δημιουργίας νέων διοικητικών θέσεων εντός των ΥΠΕ (υγειονομικών περιφερειών).

ΤΟ ΨΝΑ Δαφνί και το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης καθώς και οι διασυνδεόμενες με αυτά δομές καταργήθηκαν ως οργανισμοί.

Το αποτέλεσμα ήταν πολλοί ασθενείς να μείνουν «ξεκρέμαστοι» σύμφωνα με τον κ. Χαϊντάρ.

Και την ίδια στιγμή, μια επικίνδυνη, όπως τη χαρακτηρίζει ο κ. Χαϊντάρ, τροπολογία, παράλληλα με τον νέο νόμο, στοχοποίησε τους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με την τροπολογία, οι αστυνομικοί υπάλληλοι που συνοδεύουν ένα προς ακούσια εξέταση περιστατικό σε ψυχιατρικό νοσηλευτικό ίδρυμα, αποδεσμεύονται πριν ολοκληρωθεί η διαγνωστική διαδικασία, με την ευθύνη για την μετακίνηση του ασθενούς εντός ή εκτός της νοσηλευτικής μονάδας υποδοχής να βαραίνει τους εφημερεύοντες ψυχιάτρους και τους νοσηλευτές της βάρδιας.

Το αποτέλεσμα ήταν τον Φεβρουάριο του 2024, η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής, να μηνύσει τους ψυχίατρους που εφημέρευαν από την 01/02/2024 στο ΨΝΑ, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν οι τελευταίοι είχαν διαπράξει το αδίκημα «της παράβασης καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή» και της «έκθεσης ασθενών σε κίνδυνο».

Οι αστυνομικοί υποστήριζαν πως οι γιατροί αρνήθηκαν την εισαγωγή ψυχικά πασχόντων ή δήλωσαν αδυναμία νοσηλείας λόγω έλλειψης κλινών.

Οπως σημείωνε τότε σε ανακοίνωση της η ΟΕΝΓΕ: «Πρόκειται για απαράδεκτη, πρωτοφανή στα χρονικά, ενέργεια που ποινικοποιεί την άσκηση της ψυχιατρικής και στοχοποιεί τους ψυχίατρους των δημόσιων ψυχιατρικών κλινικών για τις τραγικές ελλείψεις σε διαθέσιμες κλίνες, αποτέλεσμα της αντιδραστικής ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που συρρίκνωσε δραματικά τη δημόσια δευτεροβάθμια ψυχιατρική περίθαλψη».

Συμπέρασμα;

Ο κ. Χαϊντάρ το συμπυκνώνει ως εξής:  «Στις δημόσια ψυχιατρικές κλινικές γιατροί και νοσηλευτές είμαστε εξουθενωμένοι.  Οι συνθήκες είναι επισφαλείς για όλους, εργαζόμενους και ασθενείς. Παρ’ όλα αυτά, εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας για να εξασφαλίσουμε μια ψυχική υγεία που θα καλύπτει τις ανάγκες όλων όσοι τη χρειάζονται».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Προς άντληση κεφαλαίων συνολικού ύψους 4,5 δισ. ευρώ, λέει το Reuters

ΔΕΗ: Προς άντληση κεφαλαίων συνολικού ύψους 4,5 δισ. ευρώ, λέει το Reuters

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

World
Περσικός Κόλπος: Η κρίση ίσως να βρίσκεται μόλις στην αρχή της

Περσικός Κόλπος: Η κρίση ίσως να βρίσκεται μόλις στην αρχή της

inWellness
inTown
Stream newspaper
EPPO: Στη δημοσιότητα οι δύο επιστολές της Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη
Ελλάδα 20.05.26

Στη δημοσιότητα οι δύο επιστολές της Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη

Οι ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον περιορισμό των εξουσιών της, οι επιστολές Κοβέσι σε Φλωρίδη, οι κυβερνητικές διευκρινίσεις και η μομφή για «περιθωριοποίηση της χώρας από τον ευρωπαϊκό πυρήνα του δικαίου και της δημοκρατίας».

Σύνταξη
Τραγωδία στο Δαφνί – Η ανακοίνωση των εργαζομένων μετά τον θάνατο ασθενούς
Τραγωδία 20.05.26

Τραγωδία στο Δαφνί – Η ανακοίνωση των εργαζομένων μετά τον θάνατο ασθενούς

Ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ υποστηρίζει ότι το συμβάν στο Δαφνί αναδεικνύει «τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, κάνοντας λόγο για λειτουργία "κάτω από τα όρια ασφαλείας"».

Σύνταξη
Οσμή αερίου στα νότια προάστια: «Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό» – Τι λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος
Ελλάδα 20.05.26

«Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό» - Τι λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για την οσμή αερίου

Ανάρτηση για την οσμή αερίου που έγινε αισθητή σε μεγάλο τμήμα του λεκανοπεδίου της Αττικής χθες το μεσημέρι έκανε ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Σύνταξη
Ρόδος: Τι αναφέρει η έκθεση για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε μητέρα και κόρη
Τραγωδία 20.05.26

Τι αναφέρει η έκθεση για το τροχαίο στη Ρόδο που στοίχισε τη ζωή σε μητέρα και κόρη

Ελεύθερος ο 44χρονος οδηγός, με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ - Στο επίκεντρο της αντιδικίας των δύο πλευρών για το τροχαίο στη Ρόδο ο φωτεινός σηματοδότης στη μοιραία διασταύρωση

Σύνταξη
Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Μόνο ο ειδικός φρουρός ζήτησε συγγνώμη – Έδωσαν στο δράστη χρόνο και χώρο να δράσει»
Ελλάδα 20.05.26

Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Μόνο ο ειδικός φρουρός ζήτησε συγγνώμη – Έδωσαν στο δράστη χρόνο και χώρο να δράσει»

«Έπρεπε να πετάξουν τη στολή τους και να φύγουνε μόνοι τους απ' το σώμα. Να ζητήσουνε μια συγγνώμη δημοσίως. Όχι σε μένα προσωπικά. Δημόσια στην Ελλάδα», τόνισε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα.

Σύνταξη
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»
Ελλάδα 20.05.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»

«Ο αφθώδης πυρετός προχωρούσε χωρίς κανένα σχέδιο για τις ταφές των ζώων» λέει στο in ο δασολόγος που έκανε μήνυση μαζί με άλλους κατοίκους κατά παντός υπευθύνου - Τι λέει στο in κτηνοτρόφος που είδε τα ζώα του να θάβονται με πρόχειρο και επικίνδυνο τρόπο

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στις ομάδες του final 4
Euroleague 20.05.26

Η εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στις ομάδες του final 4

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας, με τους ερυθρόλευκους να μετρούν αντίστροφα για το… συναπάντημα με τη Φενέρμπαχτσε. Τι έχει κάνει όμως στη regular season απέναντι στις ομάδες του Final Four.

Σύνταξη
Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα
Κόσμος 20.05.26

Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα

Ακριβότερα εισιτήρια, πιθανές ακυρώσεις και αλλαγές τελευταίας στιγμής. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί να περιπλέξει τις καλοκαιρινές διακοπές και η ΕΕ υπενθυμίζει στους ταξιδιώτες τα δικαιώματά τους

Σύνταξη
EPPO: Στη δημοσιότητα οι δύο επιστολές της Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη
Ελλάδα 20.05.26

Στη δημοσιότητα οι δύο επιστολές της Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη

Οι ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον περιορισμό των εξουσιών της, οι επιστολές Κοβέσι σε Φλωρίδη, οι κυβερνητικές διευκρινίσεις και η μομφή για «περιθωριοποίηση της χώρας από τον ευρωπαϊκό πυρήνα του δικαίου και της δημοκρατίας».

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων παραιτείται παραδεχόμενος «ανάρμοστες σχέσεις»
Βρυξέλλες 20.05.26

Ευρωκοινοβούλιο: Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων παραιτείται παραδεχόμενος «ανάρμοστες σχέσεις»

Ο συμπρόεδρος της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, Μπας Άικχουτ, ανακοίνωσε την παραίτησή του τόσο από βουλευτής όσο και από την ηγεσία. Στη δήλωσή του παραδέχθηκε ότι «δεν έκανε πάντα το σωστό».

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα
Άλλα Αθλήματα 20.05.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα για την 6η και τελευταία αγωνιστική των προημιτελικών ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
«Άδειασμα» Μπεν-Γκβιρ από Νετανιάχου για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα
Και από ΥΠΕΞ 20.05.26

«Άδειασμα» Μπεν-Γκβιρ από Νετανιάχου για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα

Ανοιχτό «άδειασμα» Νετανιάχου και Σαάρ στον Μπεν-Γκβιρ, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο με την εξευτελιστική μεταχείριση δεμένων ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας.

Σύνταξη
Ομοσπονδία ποδοσφαίρου του Ιράν: «Είμαστε πολύ σίγουροι και έχουμε ένα λεπτομερές σχέδιο για το Μουντιάλ»
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Ομοσπονδία ποδοσφαίρου του Ιράν: «Είμαστε πολύ σίγουροι και έχουμε ένα λεπτομερές σχέδιο για το Μουντιάλ»

Καθησυχαστική η Ομοσπονδία ποδοσφαίρου του Ιράν για τη συμμετοχή της Εθνικής ομάδας της χώρας στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο το καλοκαίρι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βόμβες Προκόπη Παυλόπουλου κατά Μητσοτάκη: Καταγγέλλει «εργαλειοποίηση» του Συντάγματος
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Βόμβες Προκόπη Παυλόπουλου κατά Μητσοτάκη: Καταγγέλλει «εργαλειοποίηση» του Συντάγματος

«Δεν είναι το Σύνταγμα εργαλείο» διαμήνυσε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος σε μία παρέμβαση κόλαφο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για τον τρόπο που ο πρωθυπουργός μεταχειρίζεται το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Athens Defence Summit: Πάρτυ κυβερνητικής διαπλοκής με την εταιρεία διοργάνωσης των γόνων και η σκιά του Γρηγόρη Δημητριάδη
Πολιτική 20.05.26

Athens Defence Summit: Πάρτυ κυβερνητικής διαπλοκής με την εταιρεία διοργάνωσης των γόνων και η σκιά του Γρηγόρη Δημητριάδη

Το συνέδριο για την ασφάλεια Athens Defence Summit διοργανώνεται από μια ΙΚΕ που ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 και που την τρέχουν ο υιός του Δημήτρη Αβραμόπουλου και ο υιός του γαλάζιου εκδότη Καραμανλή. Ο ρόλος του Γρηγόρη Δημητριάδη.

Βασίλης Ρίζος
To κινητό Τραμπ βάζει την «Αμερική πρώτη», αλλά η σημαία της στο πίσω μέρος του είναι σχεδιασμένη λάθος
Φιάσκο 20.05.26

To κινητό Τραμπ βάζει την «Αμερική πρώτη», αλλά η σημαία της στο πίσω μέρος του είναι σχεδιασμένη λάθος

Το πολυσυζητημένο κινητό Trump Mobile κυκλοφόρησε έπειτα από μήνες καθυστερήσεων, όμως η πρώτη εμφάνιση του κινητού του Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραγωδία στο Δαφνί – Η ανακοίνωση των εργαζομένων μετά τον θάνατο ασθενούς
Τραγωδία 20.05.26

Τραγωδία στο Δαφνί – Η ανακοίνωση των εργαζομένων μετά τον θάνατο ασθενούς

Ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ υποστηρίζει ότι το συμβάν στο Δαφνί αναδεικνύει «τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, κάνοντας λόγο για λειτουργία "κάτω από τα όρια ασφαλείας"».

Σύνταξη
Κούβα: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δίωξη του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο – Τραμπ: Η σύλληψη Μαδούρο ήταν μήνυμα
Λατινική Αμερική 20.05.26 Upd: 20:54

Κούβα: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δίωξη του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο – Τραμπ: Η σύλληψη Μαδούρο ήταν μήνυμα

Κλιμακώνει την πίεση ενάντια στην Κούβα η Ουάσιγκτον. Οι κατηγορίες εις βάρος του Ραούλ Κάστρο αφορούν την κατάρριψη δύο αεροσκαφών της οργάνωσης Brothers to the Rescue το 1996. Και απειλούν ευθέως με επέμβαση.

Σύνταξη
Έφτασε στην Αθήνα η Φενέρμπαχτσε – Μέλι: «Για να πάρουμε τον τίτλο πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες»
Μπάσκετ 20.05.26

Έφτασε στην Αθήνα η Φενέρμπαχτσε – Μέλι: «Για να πάρουμε τον τίτλο πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες»

Η Φενέρμπαχτσε έφτασε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (20/5) στην Ελλάδα, με τον Νικολό Μέλι να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους που περίμεναν στο Ελ. Βενιζέλος.

Σύνταξη
«Το Ιράν ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά» – Ο Τραμπ επανέρχεται με απειλές
Μέση Ανατολή 20.05.26 Upd: 20:24

«Το Ιράν ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά» – Ο Τραμπ επανέρχεται με απειλές

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι το Ιράν έχει μείνει χωρίς καμία στρατιωτική ισχύ. «Όλα έχουν χαθεί», είπε. «Το ναυτικό τους έχει χαθεί, η αεροπορία τους έχει χαθεί, σχεδόν τα πάντα»

Σύνταξη
Πέντε ιρανικές και μία ταινία από την Παλαιστίνη στο 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ ΑΓΩΝ
Culture Live 20.05.26

Πέντε ιρανικές και μία ταινία από την Παλαιστίνη στο 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ ΑΓΩΝ

Με δεκάδες συμμετοχές από διεθνείς παραγωγές και θεματικές που εκτείνονται από την αρχαιολογία και την ιστορική μνήμη έως τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, το Φεστιβάλ ΑΓΩΝ συνεχίζει να αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό πολιτιστικού διαλόγου και δημιουργικής έκφρασης.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Όταν η καχυποψία απέναντι στον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου γίνεται βεβαιότητα
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Υποκλοπές: Όταν η καχυποψία απέναντι στον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου γίνεται βεβαιότητα

Οι υποκλοπές και πάλι στο προσκήνιο με τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου να αρνείται να πάει και να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Άλλη μια κίνηση της Δικαιοσύνης που δυστυχώς παραπέμπει σε συγκάλυψη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
Cookies