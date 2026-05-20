Τραγωδία στο Δαφνί: Yποστελέχωση οδηγεί σε εξουθένωση, τμήματα απορρυθμίζονται, 2 νοσηλευτές για 31 ασθενείς

Φταίει για το τραγικό περιστατικό στο ΨΝΑ – Δαφνί, η υποστελέχωση στο κεντρικό ψυχιατρικό νοσοκομείο της Αττικής;

«Ο καλύτερος γιατρός του κόσμου δεν μπορεί να πει ποιος ψυχιατρικός ασθενής μπορεί εν δυνάμει να γίνει κάποια στιγμή επιθετικός. Δεν υπάρχει λόγος για απομόνωση ασθενών ή διαχωρισμό τους» ξεκαθαρίζει μιλώντας στο in o Νεκτάριος Χαϊντάρ, ψυχίατρος και μέλος ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΨΝΑ Αττικής.

Οπως σπεύδει όμως να συμπληρώσει: «Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε πόσο οριακά λειτουργεί το ΨΝΑ τα τελευταία χρόνια και πόσο επισφαλές είναι αυτό το περιβάλλον για τους ασθενείς και κατ’ επέκταση για τους εργαζόμενους».

Το θλιβερό περιστατικό με τον 57χρονο ασθενή ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο πάτωμα του θαλάμου του, δίπλα από το κρεβάτι του, ενώ ένας 46χρονος ασθενής που βρισκόταν στον ίδιο θάλαμο δήλωσε ότι τον σκότωσε, επανέφερε στο προσκήνιο το θέμα της βαριάς υποστελέχωσης των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Σημειώνεται πως έναν χρόνο νωρίτερα, τον Φεβρουάριο του 2025, ένας 47χρονος ασθενής τραυμάτισε θανάσιμα με γυαλί μία 44χρονη γυναίκα, η οποία είχε μεταφερθεί για νοσηλεία στο ΨΝΑ λίγες ώρες νωρίτερα.

Δύο νοσηλευτές για 31 ασθενείς

Η υποστελέχωση στο ΨΝΑ είναι τόσο μεγάλη που το νοσοκομείο έχει ελλείψεις ακόμα και με το «ψαλιδισμένο» οργανόγραμμα που κληροδότησαν σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ τα μνημόνια.

Σύμφωνα με τον κ. Χαϊντάρ, αυτή τη στιγμή στο ΨΝΑ και σε όλες τις δομές που καλύπτει (Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης) υπηρετούν 46 μόνιμοι, ειδικοί γιατροί – διευθυντές και επιμελητές-.

Στο νοσοκομείο λειτουργούν 9 κλινικές, η κάθε μία με 1 διευθυντή και με 2 επιμελητές γιατρούς.

«Οι βάρδιες των νοσηλευτών καλύπτονται μετά βίας» εξηγεί ο κ. Χαϊντάρ.

Οπως περιγράφει, 2 νοσηλευτές είναι υπεύθυνοι για να φροντίζουν 31 ασθενείς. Οι 25 εξ’ αυτών βρίσκονται σε κρεβάτια και οι υπόλοιποι 6 σε ράντζα.

«Καταλαβαίνετε τι σημαίνει 2 νοσηλευτές για 31 ασθενείς. Βέβαια, υπήρχαν και εποχές που νοσηλεύαμε 43 ασθενείς σε μία κλινική. Αυτό σταμάτησε μετά από τις έντονες αντιδράσεις των εργαζομένων» λέει ο κ. Χαϊντάρ.

Το νοσοκομείο έχει βρεθεί πολλές φορές στο παρελθόν χωρίς κάλυψη από καρδιολόγο, ενώ πολλές φορές δεν έχει διαθέσιμο ασθενοφόρο.

To ΨΝΑ βγαίνει σε εφημερία 11 φορές τον μήνα. Σύμφωνα με τον κ. Χαϊντάρ, δεν είναι λίγες οι φορές που από τη μία εφημερία στην άλλη, το νοσοκομείο δεν έχει προλάβει να τον ρυθμό του.

«Εφημερεύουμε για παράδειγμα Παρασκευή και μετά ξανά Δευτέρα. Δεν έχουμε προλάβει να δώσουμε εξιτήρια το Σαββατοκύριακο και είμαστε αντιμέτωποι με νέα βάρδια. Τα τμήματα απορρυθμίζονται από την απανωτή εφημέρευση» σημειώνει ο ίδιος.

Η υποστελέχωση του ΨΝΑ όπως και των υπόλοιπων ψυχιατρικών κλινικών του ΕΣΥ έχει ως αποτέλεσμα υπεράριθμοι ασθενείς να περιφέρονται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο μέχρι να βρεθεί μια θέση.

Όπως σημείωναν σε ανακοίνωσή τους πριν από λίγες μέρες οι εργαζόμενοι στο ΨΝΑ:

«Στο διπλανό μας νοσοκομείο το Δρομοκαΐτειο, βάσει του παμπάλαιου οργανογράμματος, προβλέπονται μόνο 35 οργανικές θέσεις ψυχιάτρων από τις οποίες είναι καλυμμένες μόνο οι 25 και εξ αυτών μόνο 18 ψυχίατροι καλύπτουν τις ανάγκες των εφημεριών του νοσοκομείου. 18 μόνο ψυχίατροι χρειάζεται να καλύπτουν τις ανάγκες κλειστών και ανοιχτών εφημεριών μέσα σε ένα μήνα, την ώρα που πλέον το νοσοκομείο εφημερεύει 10 ημέρες μέσα στον μήνα. Ταυτόχρονα στο πρώην ΨΝΑ, που οι γιατροί μας χρειάζεται να καλύπτουν τις ανάγκες 9 Ψυχιατρικών Κλινικών Ενηλίκων, 3 Κέντρων Ψυχικής Υγείας, πολυάριθμων Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης σε όλη την Αττική, εξωτερικά ιατρεία και εφημερίες, υπάρχουν μόνο 46 ψυχίατροι σε 90 οργανικές θέσεις. Δηλαδή το 50% των θέσεων των ψυχιάτρων. Την ίδια στιγμή έχει να προσληφθεί μόνιμος ψυχίατρος στην Αττική από το 2024».

Το αποτέλεσμα της υπολειτουργίας των ψυχιατρικών ιδρυμάτων είναι οι ασθενείς πολλές φορές να παίρνουν εξιτήριο πιο γρήγορα απ’ ό,τι θα έπρεπε. Συχνά, επιστρέφουν πίσω γρήγορα, δεδομένου ότι υποστελεχωμένα είναι και τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας στην κοινότητα» εξηγεί ο κ. Χαϊντάρ.

H μεταρρύθμιση για τη ψυχική υγεία και οι μηνύσεις των αστυνομικών στους ψυχιάτρους

Οι εργαζόμενοι στον χώρο της ψυχικής υγείας λένε πως η κατάσταση άλλαξε δραματικά μετά τη ψήφιση του νόμου που έφερε ο πρώην υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Το «Εθνικό Δίκτυο Ψυχικής Υγείας» ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2024 και σύμφωνα με τους εργαζόμενους, προκάλεσε οργανωτική απορρύθμιση αντί να λειτουργήσει ως σωτήρια μεταρρύθμιση που τόσο έχει ανάγκη η ψυχική υγεία στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, η αυτόνομη διοικητική οργάνωση του συνόλου των ψυχιατρικών κλινικών αντικαταστάθηκε από ένα νέο αποκεντρωμένο μοντέλο συντονισμού , μέσω δημιουργίας νέων διοικητικών θέσεων εντός των ΥΠΕ (υγειονομικών περιφερειών).

ΤΟ ΨΝΑ Δαφνί και το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης καθώς και οι διασυνδεόμενες με αυτά δομές καταργήθηκαν ως οργανισμοί.

Το αποτέλεσμα ήταν πολλοί ασθενείς να μείνουν «ξεκρέμαστοι» σύμφωνα με τον κ. Χαϊντάρ.

Και την ίδια στιγμή, μια επικίνδυνη, όπως τη χαρακτηρίζει ο κ. Χαϊντάρ, τροπολογία, παράλληλα με τον νέο νόμο, στοχοποίησε τους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με την τροπολογία, οι αστυνομικοί υπάλληλοι που συνοδεύουν ένα προς ακούσια εξέταση περιστατικό σε ψυχιατρικό νοσηλευτικό ίδρυμα, αποδεσμεύονται πριν ολοκληρωθεί η διαγνωστική διαδικασία, με την ευθύνη για την μετακίνηση του ασθενούς εντός ή εκτός της νοσηλευτικής μονάδας υποδοχής να βαραίνει τους εφημερεύοντες ψυχιάτρους και τους νοσηλευτές της βάρδιας.

Το αποτέλεσμα ήταν τον Φεβρουάριο του 2024, η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής, να μηνύσει τους ψυχίατρους που εφημέρευαν από την 01/02/2024 στο ΨΝΑ, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν οι τελευταίοι είχαν διαπράξει το αδίκημα «της παράβασης καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή» και της «έκθεσης ασθενών σε κίνδυνο».

Οι αστυνομικοί υποστήριζαν πως οι γιατροί αρνήθηκαν την εισαγωγή ψυχικά πασχόντων ή δήλωσαν αδυναμία νοσηλείας λόγω έλλειψης κλινών.

Οπως σημείωνε τότε σε ανακοίνωση της η ΟΕΝΓΕ: «Πρόκειται για απαράδεκτη, πρωτοφανή στα χρονικά, ενέργεια που ποινικοποιεί την άσκηση της ψυχιατρικής και στοχοποιεί τους ψυχίατρους των δημόσιων ψυχιατρικών κλινικών για τις τραγικές ελλείψεις σε διαθέσιμες κλίνες, αποτέλεσμα της αντιδραστικής ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που συρρίκνωσε δραματικά τη δημόσια δευτεροβάθμια ψυχιατρική περίθαλψη».

Συμπέρασμα;

Ο κ. Χαϊντάρ το συμπυκνώνει ως εξής: «Στις δημόσια ψυχιατρικές κλινικές γιατροί και νοσηλευτές είμαστε εξουθενωμένοι. Οι συνθήκες είναι επισφαλείς για όλους, εργαζόμενους και ασθενείς. Παρ’ όλα αυτά, εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας για να εξασφαλίσουμε μια ψυχική υγεία που θα καλύπτει τις ανάγκες όλων όσοι τη χρειάζονται».