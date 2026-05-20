Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί ότι η παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να αυξήσει το κόστος των διακοπών λόγω των επιπτώσεων του πετρελαίου και των καυσίμων σε όλα τα μέσα μεταφοράς.

Οι Βρυξέλλες επιμένουν: οι επιβάτες έχουν δικαίωμα σε σαφείς πληροφορίες, επιστροφή χρημάτων, αλλαγή δρομολογίου και βοήθεια.

Το de facto κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ έχει μειώσει δραστικά τις εξαγωγές ενέργειας δια θαλάσσης, σύμφωνα με την Επιτροπή.

Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση του κόστους καυσίμων που επηρεάζει τις αεροπορικές εταιρείες, τις οδικές μεταφορές, τα τρένα, τα πλοία και τους ταξιδιωτικούς πράκτορες.

Εάν η κρίση παραταθεί, οι ταξιδιώτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις, ακυρώσεις, μακρύτερα ταξίδια και υψηλότερες τιμές, σύμφωνα με το Euronews.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Βρυξέλλες έχουν δημοσιεύσει έναν οδηγό για να υπενθυμίσουν στους επιβάτες τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους έναντι των αεροπορικών εταιρειών, των μεσαζόντων και των διοργανωτών ταξιδιών.

Η πληροφόρηση είναι δύναμη

Η πρώτη σύσταση είναι σαφής: ενημερωθείτε πριν αγοράσετε και φυλάξτε όλα τα έγγραφα.

Εάν μια πτήση ακυρωθεί, ο επιβάτης έχει το δικαίωμα να επιλέξει μεταξύ επιστροφής χρημάτων, αλλαγής δρομολογίου ή επιστροφής στον τόπο αναχώρησης, καθώς και παροχής βοήθειας στο αεροδρόμιο.

Εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί λιγότερο από 14 ημέρες πριν την αναχώρηση, η αεροπορική εταιρεία πρέπει να καταβάλει αποζημίωση, εκτός εάν μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη έκτακτων περιστάσεων ή έχει προσφέρει εναλλακτική λύση εγκαίρως.

Η Επιτροπή διευκρινίζει ένα βασικό σημείο: μια τοπική έλλειψη καυσίμων που εμποδίζει την εκτέλεση μιας πτήσης μπορεί να θεωρηθεί «έκτακτη περίσταση». Ωστόσο, μια εξαιρετική αύξηση των τιμών των καυσίμων από μόνη της δεν απαλλάσσει την αεροπορική εταιρεία από τις υποχρεώσεις της.

Οι Βρυξέλλες υπενθυμίζουν επίσης ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν να αυξήσουν αναδρομικά την τιμή ενός εισιτηρίου που έχει ήδη αγοραστεί με το αιτιολογικό ότι το καύσιμο έχει γίνει πιο ακριβό.

Η τελική τιμή πρέπει να είναι σαφής από την αρχή της διαδικασίας κράτησης και να περιλαμβάνει όλα τα προβλέψιμα και αναπόφευκτα στοιχεία. Τυχόν προαιρετικά επιπλέον στοιχεία πρέπει να κοινοποιούνται με διαφάνεια και να γίνονται ρητά αποδεκτά.

Για τα οργανωμένα ταξίδια – π.χ. πτήση και ξενοδοχείο – οι κανόνες της ΕΕ επιτρέπουν στον διοργανωτή να αυξήσει την τιμή, εφόσον το προβλέπει η σύμβαση και η αύξηση σχετίζεται άμεσα με το κόστος των καυσίμων.

Υπάρχουν όμως όρια: αύξηση έως 8% δεν απαιτεί την αποδοχή του ταξιδιώτη· πάνω από αυτό το όριο, ο πελάτης μπορεί να αποδεχτεί την αύξηση ή να ακυρώσει χωρίς ποινή. Επιπλέον, οποιαδήποτε αύξηση πρέπει να κοινοποιείται τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την αναχώρηση, με αιτιολόγηση και λεπτομερή υπολογισμό.

Ευρώπη, ένα ασφαλές καταφύγιο από την κρίση στη Μέση Ανατολή

Ο Eduardo Santander, Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τουρισμού, πιστεύει ότι η Ευρώπη έχει ένα πλεονέκτημα ενόψει των παγκόσμιων αναταραχών: «Το 85% του τουρισμού στην Ευρώπη είναι ευρωπαϊκό και αυτό μας προστατεύει πολύ».

Κατά τη γνώμη του, αυτό το καλοκαίρι οι άνθρωποι θα ταξιδεύουν πιο κοντά στο σπίτι τους, εντός της ηπείρου, κάτι που θα μπορούσε να ευνοήσει την ανακάλυψη εκ νέου των ευρωπαϊκών προορισμών. «Η Ευρώπη είναι σαν χρυσός, ένα ασφαλές καταφύγιο», λέει.

Ο Santander συνιστά στους ταξιδιώτες να δίνουν πολύ μεγαλύτερη προσοχή στους όρους αγοράς.

«Συνήθως αποδεχόμαστε όλους τους όρους χωρίς να διαβάζουμε προσεκτικά τους όρους. Πρέπει να γνωρίζετε αν μπορείτε να ακυρώσετε, αν θα πάρετε τα χρήματά σας πίσω ή όχι», προειδοποιεί. Η κύρια συμβουλή του είναι να προγραμματίζετε εκ των προτέρων και να αναζητάτε βεβαιότητα: «Κανείς δεν πηγαίνει διακοπές για να υποφέρει».

Σχέση ποιότητας-τιμής

Η Gloria Guevara, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού, προβλέπει επίσης έναν ταξιδιώτη πιο ευαισθητοποιημένο ως προς τις τιμές και την αξία.

Σύμφωνα με την Guevara, οι τουρίστες θα δίνουν μεγαλύτερη σημασία στη σχέση ποιότητας-τιμής και θα επιλέγουν προορισμούς όπου θα αποκομίζουν τη μέγιστη απόδοση για τα χρήματά τους. Όσον αφορά τους προορισμούς, η σύσταση είναι να συνεχίσουν να δημιουργούν ελκυστικά και αξιόλογα προϊόντα.

Η Guevara πιστεύει ότι οι ταξιδιώτες ενδέχεται να μειώσουν τον αριθμό των ημερών που περνούν σε διακοπές και ότι θα δούμε περισσότερο τουρισμό εντός της Ευρώπης και λιγότερα ταξίδια προς την Ασία.

Συμβουλεύει επίσης να παρακολουθούνται οι τιμές και να ελέγχεται αν αυτό που προσφέρεται ανταποκρίνεται πραγματικά σε αυτό για το οποίο πληρώνεται.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει ότι τα κουπόνια μπορούν να αντικαταστήσουν την επιστροφή χρημάτων μόνο εάν ο επιβάτης τα αποδεχτεί ρητά.

Καλεί επίσης τις αεροπορικές εταιρείες και τους μεσάζοντες να αποφύγουν την επανάληψη των προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid: ανεπαρκείς πληροφορίες, δυσκολίες στην επικοινωνία με τις εταιρείες και καθυστερήσεις στις επιστροφές χρημάτων.

Θα συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε αυτό το καλοκαίρι, αλλά το αν αυτό θα γίνει ομαλά θα εξαρτηθεί περισσότερο από ποτέ από τον προγραμματισμό, γράφει το Euronews.

Η σύγκριση τιμών, η ανάγνωση των ψιλών γραμμάτων και η γνώση των δικαιωμάτων σας δεν είναι πλέον απλώς μια σύσταση· είναι η διαφορά μεταξύ του να απολαύσετε τις διακοπές σας και του να βρεθείτε αντιμέτωποι με ακυρώσεις, επιπλέον έξοδα και ατελείωτες καταγγελίες.