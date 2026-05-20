Έμπολα: Πόσο υψηλός είναι ο κίνδυνος μόλυνσης στην Ευρώπη

Ο κίνδυνος μόλυνσης από τον ιό του Έμπολα στην ΕΕ είναι «πολύ χαμηλός» και «δεν υπάρχει τίποτα που να υποδεικνύει» ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να πάρουν ειδικά μέτρα πέρα από αυτά που προβλέπονται με βάση τις συνήθεις συστάσεις για τη δημόσια υγεία, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Γνωρίζουμε ότι οι ασθένειες δεν σταματούν στα σύνορα, και το ίδιο συμβαίνει και με τον Έμπολα», δήλωσε εκπρόσωπος του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ, η Εύα Χρεντσίροβα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Γι’αυτόν τον λόγο (…) κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε την περιοχή», πρόσθεσε.

«Πολύ χαμηλός» παραμένει ο κίνδυνος Έμπολα για την Ευρώπη, παρά τη νέα έξαρση κρουσμάτων στο Κονγκό που κινητοποίησε τον ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε την Κυριακή υγειονομικό συναγερμό σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση αυτής της νέας έξαρσης του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη 17η στην αχανή αυτή χώρα της κεντρικής Αφρικής των πάνω από 100 εκατομμυρίων κατοίκων.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τη ΛΔ Κονγκό», ανακοίνωσε επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Μια ανθρωπιστική αερογέφυρα δημιουργείται, και ως εκ τούτου σύντομα θα δρομολογήσουμε σε αυτή απαραίτητο υλικό: φάρμακα, εξοπλισμό προστασίας, υλικό αντιμετώπισης λοιμώξεων, σκηνές, όλα όσα έχουν ανάγκη», σημείωσε.

Ο Έμπολα προκαλεί αιμορραγικό πυρετό και έχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Ωστόσο ο ιός αυτός, που έχει προκαλέσει πάνω από 15.000 θανάτους τα τελευταία 50 χρόνια στην Αφρική, είναι σχετικά λιγότερο μεταδοτικός από, για παράδειγμα, την COVID-19 ή την ιλαρά.

Ο ΠΟΥ έκρινε εξάλλου σήμερα τον επιδημιολογικό κίνδυνο από την έξαρση του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό ως «υψηλό» για την κεντρική Αφρική, αλλά «χαμηλό» σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στα 600 τα ύποπτα κρούσματα

Εν τω μεταξύ, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι τα ύποπτα κρούσματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Ουγκάντα έχουν ήδη εκτιναχθεί στα 600, ενώ οι πιθανοί θάνατοι ανέρχονται στους 139.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, χαρακτήρισε την έξαρση ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν δεν συνιστά παγκόσμια πανδημική απειλή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο κίνδυνος είναι υψηλός σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά παραμένει χαμηλός παγκοσμίως, καθιστώντας επιτακτική την άμεση ενίσχυση των τοπικών συστημάτων υγείας.

Το νέο αυτό κύμα έρχεται μόλις πέντε μήνες μετά τη λήξη της προηγούμενης κρίσης στη χώρα. Βασική προτεραιότητα των ειδικών πλέον είναι η άμεση ιχνηλάτηση και ο εντοπισμός των αλυσίδων μετάδοσης.

Αυτό που εντείνει την ανησυχία των επιστημόνων είναι ότι η τρέχουσα επιδημία τροφοδοτείται από το στέλεχος «Μπουντιμπούγκιο». Πρόκειται για έναν τύπο του ιού για τον οποίο δεν υπάρχει μέχρι στιγμής εγκεκριμένο εμβόλιο ή εξειδικευμένη θεραπεία, περιορίζοντας τις παρεμβάσεις στην απλή αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Από τα 600 ύποπτα κρούσματα, τα 51 έχουν ταυτοποιηθεί εργαστηριακά στο Κονγκό, ενώ η Ουγκάντα καταγράφει δύο επιβεβαιωμένα περιστατικά (το ένα θανατηφόρο) σε άτομα που ταξίδεψαν από το Κονγκό.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η επιδημία ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο, ενώ υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για ένα αρχικό γεγονός υπερμετάδοσης. Τέλος, καθησυχαστικά είναι τα μηνύματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπρόσωποι της οποίας τονίζουν ότι η πιθανότητα εμφάνισης κρουσμάτων στην Ευρώπη παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, συνιστώντας απλώς την τήρηση των πάγιων υγειονομικών οδηγιών.