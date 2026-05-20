Η ύποπτη Γερμανίδα ευρωβουλευτής που την προστάτεψε η Ευρωβουλή από την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) δεν απογοητεύεται μόνο από το ελληνικό πολιτικό σύστημα, αλλά και από τους ίδιους τους θεσμούς της ΕΕ. Την Τρίτη 19 Μαϊου, ο θεσμός του οποίου ηγείται η Λάουρα Κοβέσι εισέπραξε ένα μεγάλο όχι στην περαιτέρω διερεύνηση φερόμενης κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκού χρήματος από την κεντροδεξιά Γερμανίδα ευρωβουλευτή Ανγκέλικα Νίμπλερ.

Την υπόθεση είχε αποκαλύψει τον Νοεμβρίου του 2025 το Der Spiegel και στη συνέχεια το Politico δημοσιεύοντας καταγγελίες για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από τη Νίμπλερ.

Ειδικότερα, από τα 30.769 ευρώ που λαμβάνουν οι ευρωβουλευτές για προσωπικό, είτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε στο γραφείο της εκλογικής τους περιφέρειας, η Νίμπλερ κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε χρήματα για ιδιωτικούς σκοπούς.

Ενώ η EPPO ζήτησε την άρση ασυλίας της, σε μυστική ψηφοφορία της Ολομέλειας την Τρίτη 309 ευρωβουλευτές ψήφισαν κατά, 283 υπέρ και 53 αποχές. Νωρίτερα τον Μάιο, η επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, στην οποία η Νίμπλερ είναι αναπληρωματικό μέλος, ψήφισε κεκλεισμένων των θυρών επίσης κατά της άρσης της ασυλίας.

Η Νίμπλερ έχει χαρακτηρίσει «αβάσιμες» τις κατηγορίες στο Politico περί απάτης που διατύπωσαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, ενώ ίδια δεν απάντησε σε σχετική ερώτηση στο που έκανε το ευρωπαϊκό μέσο Eobserver.

Η Νίμπλερ θεωρείται το νούμερο δύο της γερμανικής κεντροδεξιάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι μέλος του CSU από το οποίο προέρχεται ο Μάνφρεντ Βέμπερ πρόεδρος του ΕΛΚ.

Πρόκειται μια πολιτικό που ανήκει στους ευρωβουλευτές με τα υψηλότερα εισοδήματα εκτός Ευρωβουλής, με το Euobserver να εκτιμά τις απολαβές από 177.500 έως 195.000 ευρώ ετησίως, επιπλέον των 135.000 ευρώ που εισπράττει από την Ευρωβουλή. Να σκεφτεί κανείς ότι η Νίμπλερ είναι ευρωβουλευτής από το 1999, και συνεπώς έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια από το αξίωμά της μόνο.

Μεταξύ άλλων εξωκοινοβουλευτικών αμοιβών, προσφέρει υπηρεσίες στη δικηγορική εταιρεία Gibson, Dunn & Crutcher LLP, παρότι συμμετέχει στην επιτροπή Βιομηχανίας του Κοινοβουλίου. Η Gibson, Dunn & Crutcher LLP είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο διαφάνειας της ΕΕ, όπως αναφέρει το ευρωπαϊκό δημοσίευμα.

Τι απαντά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

«Σύμφωνα με το γερμανικό συνταγματικό δίκαιο, οι εισαγγελείς δεν μπορούν να ανοίξουν ποινική έρευνα εναντίον εν ενεργεία βουλευτή χωρίς προηγούμενη έγκριση από το αρμόδιο κοινοβούλιο», δήλωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο EUobserver μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. «Η άρνηση άρσης της ασυλίας δημιουργεί πλέον ένα διαδικαστικό εμπόδιο: ως αποτέλεσμα, η έρευνα δεν μπορεί να προχωρήσει πέρα από αυτό το προκαταρκτικό στάδιο», εξήγησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε δήλωσή της.

«Αυτό που έκαναν σήμερα οι ευρωβουλευτές ισοδυναμεί με παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης σε μια ποινική έρευνα. Η κοινοβουλευτική ασυλία είναι μια σημαντική δημοκρατική δικλείδα προστασίας των νομοθετών από πολιτικές διώξεις», αντέδρασε ο Νικ Αϊόσα, διευθυντής της Transparency International EU.

«Εκεί όπου τα γεγονότα θα μπορούσαν να αποκαλυφθούν, οι ευρωβουλευτές επέλεξαν να τα κρύψουν, υποδηλώνοντας για ακόμη μία φορά ότι θα προστατεύσουν τους δικούς τους αντί να προωθήσουν τη δίκαιη εφαρμογή του νόμου», πρόσθεσε ο Αϊόσα.

Όμως η προστασία μίας από τις ισχυρότερες ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκάλεσε επίσης άμεσες αντιδράσεις.

«Η κοινοβουλευτική ασυλία υπάρχει για να προστατεύει τη δημοκρατία, όχι τους πολιτικούς από τη λογοδοσία», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο καθηγητής ευρωπαϊκού δικαίου στο HEC Paris, Αλμπέρτο Αλεμάνο. Είπε ότι η ψηφοφορία αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση του «πώς η κοινοβουλευτική ασυλία εργαλειοποιείται».