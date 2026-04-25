25.04.2026 | 08:08
Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το Σύνταγμα: Μια λεπτή ισορροπία
Opinion 25 Απριλίου 2026, 12:34

Η μόνη δυνατότητα μονομερούς αποδέσμευσης κράτους μέλους από ενωσιακό νομοθέτημα, έστω και στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας, παραμένει η αποχώρησή του από την ΕΕ εν συνόλω.

ΆποψηΚωνταντίνα Γεωργάκη
Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επαναφέρει στο προσκήνιο ένα διαχρονικό, αλλά ιδιαίτερα οξυμένο ερώτημα: πώς συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο όταν τέμνονται σε κρίσιμους τομείς, όπως η ποινική δίωξη.

Στην ελληνική έννομη τάξη, η συζήτηση έχει προσλάβει έντονα χαρακτηριστικά, ιδίως υπό το βάρος κυβερνητικών τοποθετήσεων που υπαινίσσονται υπέρβαση αρμοδιοτήτων εκ μέρους του ενωσιακού θεσμού.

Στο επίκεντρο αναδεικνύονται δύο κρίσιμα ερωτήματα: αφενός σε ποιον ανήκει η αρμοδιότητα ανανέωσης της θητείας των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων και, αφετέρου, αν δύναται η Ελλάδα να μεταβάλει μονομερώς τους όρους συμμετοχής της ή ακόμη και να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνολικά.

Κωνσταντίνα Γεωργάκη, Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης

Ως προς πρώτο ζήτημα, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 ορίζει ότι οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς προτείνονται από τα κράτη μέλη, ενώ ο διορισμός τους πραγματοποιείται για πενταετή ανανεώσιμη θητεία από το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, ως συλλογικού οργάνου, κατόπιν εισήγησης της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως. Ενόσω ο Κανονισμός δεν ρυθμίζει ρητά ποια είναι η διαδικασία ανανέωσης θητείας, το κενό αυτό καλύπτεται από την υπ’ αριθμ. 015/2025 απόφαση του Κολλεγίου, ως αρμόδιας αρχής διορισμού, περί συνθηκών απασχόλησης των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων. Σύμφωνα με αυτήν, η απόφαση ανανέωσης θητείας λαμβάνεται από το Κολλέγιο, κατόπιν πρότασης της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως και με τη συναίνεση του ενδιαφερομένου.

Στον αντίποδα, το ελληνικό δίκαιο – ιδίως το άρθρο 90 του Συντάγματος και ο ν. 4786/2021 –αναθέτει στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο την αρμοδιότητα πρότασης υποψηφίων προς διορισμό. Ωστόσο, τυχόν ερμηνευτική επέκταση της αρμοδιότητας αυτής και στο στάδιο ανανέωσης της θητείας των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων δημιουργεί σύγκρουση με το ανωτέρω ενωσιακό πλαίσιο, η οποία, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), αλλά και των ημεδαπών δικαστηρίων, δεν μπορεί να επιλυθεί υπέρ του εθνικού δικαίου — ακόμη και σε επίπεδο Συντάγματος — λόγω της αρχής της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου.

Κατά συνέπεια, η επίκληση εθνικών διατάξεων προς αμφισβήτηση αποφάσεων του Κολλεγίου στερείται νομικού ερείσματος. Εφόσον οι εθνικές αρχές θεωρούν ότι το Κολλέγιο υπερέβη την αρμοδιότητά του, ο ενδεδειγμένος δρόμος δεν είναι η μονομερής άρνηση εφαρμογής της απόφασής του, αλλά η προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με το τελευταίο να έχει σε κάθε περίπτωση τον τελικό λόγο ως προς την ερμηνεία και το κύρος της σχετικής ενωσιακής πράξης.

Ένα δεύτερο ερώτημα αφορά στη δυνατότητα μονομερούς αποχώρησης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με εθνική νομοθετική πρωτοβουλία. Η απάντηση πρέπει να είναι αρνητική. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει συσταθεί στο πλαίσιο διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας εντός της ΕΕ, με τη συμμετοχή κρατών μελών σε αυτήν να συνιστά ένταξη σε έναν δεσμευτικό ενωσιακό θεσμό.

Δεδομένου ότι οι ενωσιακές Συνθήκες δεν προβλέπουν δυνατότητα αποχώρησης από διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας και η τελευταία θεσμοθετείται βάσει εγκριτικής απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ, οι διαθέσιμες επιλογές αποδέσμευσης είναι περιορισμένες και θεσμικά σύνθετες: είτε τροποποίηση του σχετικού νομοθετήματος είτε συνολική κατάργησή του, μόνο κατόπιν συμφωνίας των εμπλεκόμενων κρατών μελών και του Συμβουλίου.

Η μόνη δυνατότητα μονομερούς αποδέσμευσης κράτους μέλους από ενωσιακό νομοθέτημα, έστω και στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας, παραμένει η αποχώρησή του από την ΕΕ εν συνόλω.

Το συμπέρασμα είναι διττό και σαφές: αφενός, σε περίπτωση σύγκρουσης, οι κανόνες του ενωσιακού δικαίου που διέπουν τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υπερισχύουν κάθε αντίθετης εθνικής ρύθμισης, ακόμη και σε συνταγματικό επίπεδο· αφετέρου, δεν υφίσταται δυνατότητα μονομερούς αποχώρησης από τον θεσμό με αμιγώς εθνική νομοθετική πρωτοβουλία. Υπό τα δεδομένα αυτά, καθίσταται επιβεβλημένη η ερμηνεία και η εφαρμογή των σχετικών εθνικών κανόνων κατά τρόπο σύμφωνο με το ενωσιακό δίκαιο, ώστε να προλαμβάνονται και να αποφεύγονται πολυεπίπεδες νομικές συγκρούσεις που δύνανται να φέρουν τη Χώρα μας αντιμέτωπη με ενωσιακές συνέπειες.

* Η Κωνσταντίνα Γεωργάκη είναι Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και Επίκουρη Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Εξοργισμένες
Opinion 24.04.26

Κάποιοι ισχυρίζονται πως «ποινικοποιήθηκε το φλερτ», άλλοι μοιράζουν με το αζημίωτο συμβουλές για το πως θα μεταμορφωθεί κάποιος σε «κυρίαρχο αρσενικό», την ώρα που οι γυναίκες κυρίως... κινδυνεύουν ή φοβούνται.

Αναστασία Γιάμαλη
Editorial 24.04.26

Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει το κόμμα. Εχει πατηθεί προ πολλού. Το «επιστρέφω» στηρίζουν ήδη 18 ομάδες εργασίας που εδώ και καιρό δουλεύουν εντατικά πάνω στο εγχείρημα

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Editorial 22.04.26

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Opinion 22.04.26

Το βαθύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι πως το δίκτυο πολιτικών σχέσεων αποτελεί τρόπο πρόσβασης σε πόρους – είναι ένας «ανεπίσημος μηχανισμός κοινωνικής ασφάλειας» – που δεν μπορεί να καταργηθεί με ένα θεσμικό μέτρο.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ασκήσεις Απανθρωπιάς 17.04.26

Ο αδόκητος θάνατος του 19χρομου κοριτσιού στην Κεφαλονιά μας υπενθυμίζει πόσο σκληροί και κακοποιητικοί μπορούμε να γίνουμε εις βάρος μιας νεκρής κοπέλας και γενικώς κάθε θύματος

Ολγα Στέφου
Το δράμα 16.04.26

Η εναντίον των πραττομένων μεταβολή

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Editorial 16.04.26

Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθωρισμού είναι απλώς ένα προμήνυμα της επιδείνωσης της κατάστασης στην οικονομία

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Editorial 15.04.26

Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Opinion 15.04.26

Ο μόνος τρόπος αποκοπής της πολιτικής από τον ομφάλιο λώρο σύνδεσής της με τη ρουσφετολογία και τη διαφθορά είναι η κατάργηση του σταυρού προτίμησης

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Editorial 14.04.26

Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ατύχημα 1986 25.04.26

Τα τελευταία χρόνια, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν βελτιωθεί σημαντικά, ενσωματώνοντας περισσότερα συστήματα ασφαλείας και μειώνοντας το κόστος κατασκευής και λειτουργίας

Ποδόσφαιρο 25.04.26

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Μπέτις και μάλλον αποχαιρέτησε οριστικά το φετινό πρωτάθλημα, κάτι που εξόργισε μερίδα οπαδών της που «υποδέχθηκε» το πούλμαν της ομάδας μετά το ματς στη Σεβίλλη.

Κόσμος 25.04.26

Η ουκρανική επίθεση στην Ρωσία ακολουθεί τη μαζική ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας με πυραύλους και drones, κατά την οποία 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες έχουν τραυματισθεί

Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Παρότι η αύξηση των μισθών στην ΕΕ ήταν ισχυρότερη στις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ και σε εκείνες με χαμηλότερα μισθολογικά επίπεδα, όπως η Ελλάδα, οι πολίτες δεν ζουν καλύτερα σήμερα, εξαιτίας της ακρίβειας και της χαμηλής αγοραστικής δύναμης

Νατάσα Ρουγγέρη
Πιπίλες και OnlyFans; 25.04.26

Στο επίκεντρο έντονης κριτικής βρίσκεται το Euphoria, καθώς ειδικοί προειδοποιούν ότι αμφιλεγόμενες σκηνές ενδέχεται να κανονικοποιούν επικίνδυνες πρακτικές και να θολώνουν κρίσιμα όρια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Premier League 25.04.26

LIVE: Φούλαμ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Άστον Βίλα για την 34η αγωνιστική της Premier League.

Περιβαλλοντικό έγκλημα 25.04.26

Για τα μπάζα σε περιοχή Natura κατατέθηκε μήνυση σε Λιμεναρχείο και Αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε η Κτηματική Υπηρεσία Αν. Αττικής - «Οι ασυνείδητοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη» λέει ο δήμαρχος Ωρωπού

Ελλάδα 25.04.26

Μιλώνταςγια τη σεισμική δόνηση των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή της Κρήτης, ο Ευθύμης Λέκκας εκτίμησε ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε φάση εκτόνωσης και κατά πάσα πιθανότητα επρόκειτο για τον κύριο σεισμό

Διπλωματία 25.04.26

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στις κοινές δηλώσεις του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράμμισε το βάθος και τη διάρκεια της φιλίας που συνδέει τις δύο χώρες, σημειώνοντας πως σε έναν κόσμο «όλο και πιο βίαιο και ασταθή», η ελληνογαλλική σχέση αποδεικνύεται σταθερή και ανθεκτική. Ο κ. Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία αντέδρασε […]

Διπλωματία 25.04.26

«Η Γαλλία είναι πραγματικός σύμμαχος της Ελλάδας και ο Εμανουέλ Μακρόν φίλος της χώρας και μπορώ να πω και προσωπικός μου φίλος», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε, μάλιστα, πως «αποδείξαμε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις […]

Καιρός 25.04.26

Τα μοντέλα δείχνουν ότι ο καιρός θα ψυχράνει μετά την Πρωτομαγιά - «Δεν έχει ακόμα κλειδώσει η ένταση, η διάρκεια και το πόσο νότια θα φτάσει η ψυχρή μάζα», λέει ο Θοδωρής Κολυδάς

Euroleague 25.04.26

Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στη νίκη επί της Μονακό και δεύτερη σερί χρονιά αναδείχθηκε MVP του μίνι τουρνουά της Euroleague.

«Στα όρια μου» 25.04.26

Η Σαρλίζ Θερόν απέδειξε γιατί θεωρείται η αδιαμφισβήτητη κυρίαρχος των ταινιών δράσης, πραγματοποιώντας ένα παράτολμο εγχείρημα στην καρδιά της Νέας Υόρκης

Διπλωματία 25.04.26

Οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν, μεταξύ άλλων, και μία συμφωνία για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας

Τραγωδία 25.04.26

Ο 20χρονος καθ' ομολογίαν δράστης που επιτέθηκε με το μαχαίρι και σκότωσε τον 27χρονο θα απολογηθεί στο Ναυτοδικείο την Τρίτη - Η δίκη των υπόλοιπων τριών συλληφθέντων αναβλήθηκε για τη Δευτέρα

Νέα Έρευνα 25.04.26

Ανασκαφή στη Γουατεμάλα φέρνει στο φως χώρο όπου οι Μάγια φαίνεται να έπαιρναν συλλογικές αποφάσεις, σηματοδοτώντας στροφή από τη θεϊκή βασιλεία σε πιο συμμετοχική διακυβέρνηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Πολιτική 25.04.26

Όπως αναφέρει η Νέα Αριστερά, «ο κ. Μητσοτάκης, για ακόμη μία φορά, πορεύεται δουλοπρεπώς και αγνοεί παντελώς το συμφέρον του ελληνικού λαού, το οποίο βρίσκεται μακριά από κάθε πόλεμο»

Οικονομία 25.04.26

Δυναμικό παρών για τέταρτη ημέρα στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

Κινηματογραφικό Αφιέρωμα 25.04.26

Η πρόεδρος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, Μαρία Κομνηνού, μιλάει στο in για την κάθοδο της ελληνικής υπαίθρου στις κάλπες κατά τη Μεταπολίτευση και τις εκλογές όπως αποτυπώθηκαν στο σινεμά.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
