«Καραμπόλα» τριών αυτοκίνητων και δύο μοτοσικλετών στην Πατησίων – Δύο άτομα στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πατησίων, έπειτα από καραμπόλα με εμπλοκή αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Τρία αυτοκίνητα, ανάμεσά τους και ένα φορτηγάκι, και δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν, δημιουργώντας μια σοβαρή καραμπόλα σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί αλλά και πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό οδηγών. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.