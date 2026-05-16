Σάββατο 16 Μαϊου 2026
Κόσμος 16 Μαΐου 2026, 21:35

MV Hondius: Πώς μια πολυτελής κρουαζιέρα για φυσιολάτρεις μετατράπηκε σε εφιάλτη

Η επιδημία του χανταϊού στο MV Hondius προκάλεσε ανησυχία σε έναν κόσμο που εξακολουθεί να είναι τραυματισμένος από τον Covid. Για όσους βρίσκονταν στο πλοίο, ο κίνδυνος ήταν πολύ πιο κοντά.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια πολυτελής εξερεύνηση της άγριας φύσης στον Νότιο Ατλαντικό μετατράπηκε σε διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία επί του πλοίου MV Hondius.

Επιβάτες από περισσότερες από 20 χώρες επιβιβάστηκαν στο πλοίο προσδοκώντας ημέρες παρατήρησης πουλιών, παγωμένων τοπίων και εξερεύνησης απομακρυσμένων νησιών.

Αντ’ αυτού, το ταξίδι κατέστη το επίκεντρο μιας σπάνιας επιδημίας του χανταϊού, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων, την καραντίνα δεκάδων ατόμων και την άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών σε όλες τις ηπείρους. Η τραγωδία ξετυλίχθηκε σταδιακά, σχεδόν αόρατα στην αρχή, πριν εξελιχθεί σε μια κατάσταση που προκάλεσε συγκρίσεις με τους αρχικούς φόβους για μια άλλη πανδημία.

Η επιδημία έθεσε επείγοντα ερωτήματα σχετικά με τη μετάδοση ασθενειών σε απομονωμένα περιβάλλοντα και το πόσο γρήγορα ένα περιορισμένο περιβάλλον μπορεί να γίνει παγκόσμιο πρόβλημα.

Το ταξίδι ξεκινά: Ένα πλωτό καταφύγιο για τους λάτρεις της φύσης

Το Hondius, που λειτουργούσε για κρουαζιέρες εξερεύνησης, είχε σχεδιαστεί για να πλέει σε παγωμένα και απομακρυσμένα νερά.

Την 1η Απριλίου, αναχώρησε από την Ουσουάια της Αργεντινής, μεταφέροντας περίπου 175 επιβάτες και πλήρωμα, όπως γράφουν οι Financial Times.

Το δρομολόγιο υποσχόταν μια μοναδική εμπειρία: Νότια Γεωργία, Τριστάν ντα Κούνια και άλλα απομονωμένα νησιά πλούσια σε άγρια ζωή.

Μεταξύ των επιβατών ήταν παρατηρητές πουλιών, influencers ταξιδιών, επιστήμονες και συνταξιούχοι που αναζητούσαν σπάνια είδη. Ανάμεσά τους ήταν ο Leo και η Mirjam Schilperoord-Huisman, ένα ζευγάρι από την Ολλανδία γνωστό για το πάθος του για την παρατήρηση πουλιών. Για αυτούς, το ταξίδι ήταν η συνέχεια των χρόνων που πέρασαν ταξιδεύοντας στη Νότια Αμερική καταγράφοντας χιλιάδες είδη.

Η ζωή στο πλοίο ήταν χαλαρή και κοινωνική. Οι επιβάτες παρακολουθούσαν διαλέξεις, μοιράζονταν γεύματα σε μπουφέ και συγκεντρώνονταν στο κατάστρωμα για να παρατηρήσουν φάλαινες, πιγκουίνους και θαλάσσια πτηνά. Το πλοίο έμοιαζε με έναν αυτόνομο κόσμο αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στη φύση.

Πηγή: The Financial Times

Πρώτα σημάδια προβλημάτων

Ο πρώτος θάνατος ήρθε απροσδόκητα. Ένας επιβάτης πέθανε στο πλοίο, αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν από φυσικά αίτια. Ο καπετάνιος διαβεβαίωσε τους επιβάτες ότι η περίπτωση δεν ήταν μολυσματική και ότι δεν υπήρχε απειλή για την ασφάλεια.

Εκείνη τη στιγμή, η ανακοίνωση προκάλεσε θλίψη αλλά όχι πανικό. Το ταξίδι συνεχίστηκε. Οι επιβάτες συνέχιζαν να παρακολουθούν δείπνα, διαλέξεις για την άγρια φύση και κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολλοί υπέθεσαν ότι επρόκειτο για μεμονωμένο ιατρικό περιστατικό.

Ωστόσο, μέσα σε λίγες μέρες, άρχισαν να εμφανίζονται επιπλέον κρούσματα ασθένειας, σηματοδοτώντας κάτι πολύ πιο σοβαρό από ό,τι είχε συνειδητοποιήσει κανείς.

Η κρυφή απειλή: εμφάνιση του ιού Hantavirus

Οι υγειονομικές αρχές εντόπισαν αργότερα την πιθανή αιτία ως ένα στέλεχος του χανταϊου των Άνδεων, έναν σπάνιο αλλά επικίνδυνο ιό που μεταφέρεται κυρίως από τρωκτικά. Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, ιδιαίτερα σε στενούς χώρους.

Σε αντίθεση με πιο γνωστούς ιούς, ο ιός Hantavirus συνήθως δεν μεταδίδεται εύκολα μέσω περιστασιακής επαφής.

Ωστόσο, το περιορισμένο περιβάλλον ενός κρουαζιερόπλοιου —κοινόχρηστοι χώροι εστίασης, καμπίνες και συστήματα εξαερισμού— δημιούργησε συνθήκες που απαιτούσαν επείγουσα διερεύνηση.

Καθώς οι περιπτώσεις αυξάνονταν, η ανησυχία εξαπλώθηκε γρήγορα μεταξύ των επιβατών και των παγκόσμιων υγειονομικών αρχών. Αυτό που ήταν μια αποστολή παρατήρησης της άγριας φύσης αντιμετωπιζόταν πλέον ως ένα πιθανό σενάριο επιδημίας που απαιτούσε καραντίνα και διεθνή συντονισμό.

Οι επιβάτες ατένιζαν τον ορίζοντα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του «Hondius» από το Πράσινο Ακρωτήριο προς τις Καναρίους Νήσους.

Η ασθένεια εξαπλώνεται στο πλοίο

Καθώς το ταξίδι συνεχιζόταν, οι επιβάτες παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό ανυποψίαστοι για τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Οι δραστηριότητες εξακολουθούσαν να περιλαμβάνουν καθοδηγούμενες συνεδρίες παρατήρησης πουλιών, θεματικά δείπνα και εκδρομές στα νησιά.

Ένας ταξιδιώτης κατέγραψε μάλιστα την παρατήρηση δεκάδων ειδών πουλιών σε μία μόνο μέρα, αντανακλώντας πόσο φυσιολογική φαινόταν ακόμα η εμπειρία στην επιφάνεια.

Αλλά κάτω από αυτή την κανονικότητα, ο ιός εξαπλωνόταν.

Το ζευγάρι Schilperoord-Huisman, που είχε καταγράψει ενεργά είδη πουλιών σε όλη τη Νότια Αμερική, είχε επισκεφθεί περιοχές στην Αργεντινή που είχαν συνδεθεί στο παρελθόν με λοιμώξεις από τον χανταϊο. Αν και δεν επιβεβαιώθηκε καμία άμεση πηγή, οι επιδημιολόγοι εξέτασαν αργότερα πολλαπλά πιθανά σημεία έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων των στάσεων πριν την επιβίβαση στο πλοίο.

Ο σύζυγος αρρώστησε πρώτος και αργότερα πέθανε μετά από ιατρική περίθαλψη επί του πλοίου.

Μερικές ημέρες αργότερα, η σύζυγός του παρουσίασε επίσης συμπτώματα μετά την αποβίβασή της από το πλοίο και τελικά πέθανε σε νοσοκομείο στο Γιοχάνεσμπουργκ. Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν τη μόλυνση από τον χανταϊο.

Ένα πλοίο που μετατράπηκε σε ζώνη απομόνωσης

Καθώς εμφανίζονταν όλο και περισσότερα κρούσματα, ο φόβος άρχισε να αντικαθιστά την καθημερινή ζωή στο πλοίο. Οι επιβάτες που κάποτε συγκεντρώνονταν για κοινά γεύματα και κοινωνικές εκδηλώσεις άρχισαν να απομονώνονται. Η ιατρική ομάδα του πλοίου, μαζί με τους προσβεβλημένους επιβάτες και το πλήρωμα, ανέλαβε κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης.

Μέχρι τις αρχές Μαΐου, είχαν επιβεβαιωθεί ή υπήρχαν ισχυρές υποψίες για αρκετές μολύνσεις. Ο γιατρός του πλοίου και ένας Γερμανός επιβάτης πέθαναν επίσης, εντείνοντας την ανησυχία των υγειονομικών αρχών.

Η εταιρεία κρουαζιέρας Oceanwide Expeditions χαρακτήρισε τελικά την κατάσταση ως «σοβαρό ιατρικό περιστατικό» και εφάρμοσε πρωτόκολλα απομόνωσης, συντονιζόμενη με διεθνείς υγειονομικούς οργανισμούς.

Το Hondius δεν ήταν πλέον κρουαζιερόπλοιο — είχε μετατραπεί σε πλωτή ζώνη καραντίνας.

Διεθνής αντίδραση και αυξανόμενη ανησυχία

Μόλις επιβεβαιώθηκε η επιδημία, ενεπλάκησαν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και πολλοί εθνικοί υγειονομικοί οργανισμοί.

Η ιχνηλάτηση επαφών ξεκίνησε σε πολλές ηπείρους, καθώς οι επιβάτες αποβιβάζονταν σε διαφορετικά λιμάνια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Ορισμένα άτομα τοποθετήθηκαν σε εγκαταστάσεις καραντίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Άλλα τέθηκαν υπό παρακολούθηση αφού εντοπίστηκαν κίνδυνοι έκθεσης κατά τη διάρκεια πτήσεων και μεταφορών.

Υπήρξαν εικασίες ότι η επιδημία του ιού στο «Hondius» ξεκίνησε από αυτόν τον χώρο υγειονομικής ταφής στην Ουσουάια της Αργεντινής, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Ολλανδός που πέθανε στο πλοίο είχε επισκεφθεί την περιοχή. Πηγή… Cristian Urrutia/Agence France-Presse — Getty Images

Παρά τη σοβαρότητα της επιδημίας, οι υγειονομικές αρχές τόνισαν ότι ο ιός του χανταβίρου συνήθως δεν μεταδίδεται εύκολα μεταξύ ανθρώπων. Ωστόσο, αναγνώρισαν επίσης ότι υπό ασυνήθιστες συνθήκες — όπως η παρατεταμένη στενή επαφή — δεν μπορούσε να αποκλειστεί εντελώς.

Η αβεβαιότητα ενέτεινε την παγκόσμια ανησυχία, ειδικά σε έναν κόσμο που ακόμα αναρρώνει από τον ψυχολογικό αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19.

Η καμπή στο Πράσινο Ακρωτήριο

Όταν το πλοίο έφτασε στο Πράσινο Ακρωτήριο, οι αρχές αρνήθηκαν να επιτρέψουν στους επιβάτες να αποβιβαστούν αμέσως. Η απόφαση αντανακλούσε την ανησυχία για τον περιορισμό της πιθανής εξάπλωσης και τη διεξαγωγή κατάλληλων τεστ.

Ακολούθησαν διεθνείς διαπραγματεύσεις. Τελικά, η Ισπανία συμφώνησε να δεχτεί το πλοίο στις Καναρίους Νήσους μετά από συντονισμό με παγκόσμιες υγειονομικές υπηρεσίες. Η απόφαση πυροδότησε πολιτική συζήτηση σε τοπικό επίπεδο, καθώς ορισμένοι αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχία για την αποδοχή ενός σκάφους που συνδέεται με ενεργό κρούσμα.

Επί του σκάφους, οι επιβάτες περιέγραψαν αυξανόμενη ένταση, αλλά και στιγμές ανακούφισης καθώς έφτασαν ιατρικές ομάδες και άρχισαν να διαμορφώνονται σχέδια εκκένωσης.

Τελική αποβίβαση και καραντίνα

Όταν το πλοίο τελικά αγκυροβόλησε στην Τενερίφη, προσωπικό με προστατευτικές στολές επιβιβάστηκε για να βοηθήσει τους επιβάτες και το πλήρωμα. Ορισμένα άτομα εκκενώθηκαν για θεραπεία, ενώ άλλα μεταφέρθηκαν απευθείας σε εγκαταστάσεις καραντίνας.

Για πολλούς επιβάτες, το ταξίδι δεν τελείωσε με περιηγήσεις ή γιορτές, αλλά με αβεβαιότητα, ιατρικούς ελέγχους και εβδομάδες απομόνωσης.

Το ίδιο το Hondius απέπλευσε ξανά, επιστρέφοντας στη θάλασσα για διαδικασίες απολύμανσης.

Διδάγματα από μια πλωτή κρίση

Η επιδημία στο MV Hondius ανέδειξε πόσο γρήγορα οι μολυσματικές ασθένειες μπορούν να διαταράξουν ακόμη και προσεκτικά ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Τα κρουαζιερόπλοια, συχνά σχεδιασμένα για απομόνωση και αυτάρκεια, μπορούν να μετατραπούν σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου όταν ένας παθογόνος οργανισμός εισέλθει στο σύστημα.

Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της ταχείας διεθνούς συνεργασίας. Πολλές κυβερνήσεις, υγειονομικές υπηρεσίες και οργανισμοί έπρεπε να συντονιστούν σε πραγματικό χρόνο πέρα από σύνορα, ωκεανούς και νομικές δικαιοδοσίες.

Ενώ ο ιός Hantavirus παραμένει σπάνιος και γενικά δεν μεταδίδεται εύκολα μεταξύ ανθρώπων, το περιστατικό κατέδειξε ότι η απρόβλεπτη φύση αποτελεί καθοριστικό χαρακτηριστικό των αναδυόμενων απειλών για τη δημόσια υγεία.

Wall Street: Φόβοι για νέα «φούσκα» τύπου dot-com φοβούνται οι βετεράνοι αναλυτές

NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

Η κοινωνία αλλάζει 16.05.26

Ίσως οι νέοι δεν είναι τόσο αποστασιοποιημένοι από την πολιτική όσο νομίζουμε

Μία μεγάλη ανησυχία της εποχής είναι πως οι νέοι πλέον δεν ενδιαφέρονται για την κοινωνική συμμετοχή. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι ίσως η δική τους συμμετοχή έχει πάρει άλλη μορφή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κόσμος 16.05.26

Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο έμπειρος δύτης αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της αποστολής και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε.

Κόσμος 16.05.26

Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι

Η Βενεζουέλα υπό την Ροντρίγκες φαίνεται να διατηρεί αυστηρό έλεγχο των πολιτικών συνθηκών στο εσωτερικό της χώρας, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στον οικονομικό φιλελευθερισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Make England Great Again» 16.05.26

Πανικός στους δρόμους του Λονδίνου με πάνω από 80.000 διαδηλωτές από δύο αντίπαλες πορείες

Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής είναι οι αρχές στο Λονδίνο λόγω της πορείας «Unite the Kingdom» και της φιλοπαλαιστινιακής κινητοποίησης, δύο αντίπαλες διαδηλώσεις που διεξάγονται ταυτόχρονα

Ανατολική Ιερουσαλήμ 16.05.26

Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να γκρεμίσουν τα ίδια τους τα σπίτια για να χτιστεί ισραηλινό θεματικό πάρκο

Ζητήθηκε από τους κατοίκους της συνοικίας αλ-Μπουστάν στην Παλιά Ιερουσαλήμ να κάνουν χώρο για το «Kings Garden», καθώς η κατεδάφιση των ίδιων των σπιτιών τους αποτελεί φθηνότερη λύση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κόσμος 16.05.26

Το Συμβούλιο της Ευρώπης επαναπροσδιορίζει τα δικαιώματα των μεταναστών- Η Μελόνι προωθεί το «ιταλικό μοντέλο»

Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκριναν μια διακήρυξη που επαναπροσδιορίζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Τρόμος 16.05.26

Χιονοστιβάδα σαρώνει κατασκήνωση βάσης στο Έβερεστ - Ορειβάτες τρέχουν να προστατευτούν (βίντεο)

Στην αρχή ακούγεται κάτι σαν μια μακρινή βροντή και στη συνέχεια η χιονοστιβάδα αρχίζει να κατεβαίνει την πλαγιά με ιλιγγιώδη ταχύτητα - Οι εικόνες κόβουν την ανάσα

Υπόσχεση 75 ετών 16.05.26

Γιατί ο Τραμπ έχει δίκιο με την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από Γερμανία

Η σχεδιαζόμενη αποχώρηση προσφέρει ορισμένες από τις πρώτες απτές ενδείξεις της αμερικανικής απομάκρυνσης από τη Γερμανία που αναφερότανε στις Στρατηγικές Εθνικής Ασφάλειας και Εθνικής Άμυνας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Ελλάδα 16.05.26

Σοβαρό τροχαίο στη Σκιάθο με δύο τραυματίες – Μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με C-130

Οι δύο τραυματίες, ζευγάρι ηλικίας περίπου 50 ετών μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας στη Σκιάθο και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή τους προς την Ελευσίνα και εν συνεχεία με ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Οικονομία 16.05.26

Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ της ΕΕ και τα ανοιχτά μέτωπα - Γιατί η σύγκρουση δεν αφορά μόνο το πόσα που θα δοθούν

Προϋπολογισμός - μαμούθ, γεωπολιτικές αναταράξεις και βαθιές εσωτερικές διαιρέσεις συνθέτουν το σκηνικό των πιο κρίσιμων οικονομικών διαπραγματεύσεων στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ διαπραγματεύεται τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό της, αλλά σχεδόν κανείς δεν συμφωνεί για το πώς θα δαπανηθεί.

Στράτος Ιωακείμ
Ελλάδα 16.05.26

Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Πατησίων – Συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα και δύο μοτοσυκλέτες

Την ώρα του τροχαίου, το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό λόγω της βροχόπτωσης που επικρατούσε στην Αττική, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανός επιβαρυντικός παράγοντας για την πρόκληση της καραμπόλας.

Ελλάδα 16.05.26

Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης και κάνναβης στην Αττική

Σύμφωνα με την Αστυνομία το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν, σε συνδυασμό με το συνολικό χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε, υπολογίζεται τουλάχιστον στα 400.000 ευρώ.

Πανικός στους δρόμους του Λονδίνου με πάνω από 80.000 διαδηλωτές από δύο αντίπαλες πορείες

Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής είναι οι αρχές στο Λονδίνο λόγω της πορείας «Unite the Kingdom» και της φιλοπαλαιστινιακής κινητοποίησης, δύο αντίπαλες διαδηλώσεις που διεξάγονται ταυτόχρονα

Ποδόσφαιρο 16.05.26

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Η «ζωγραφιά» του Σεμένιο της έδωσε το FA Cup

Μετά το League Cup η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε και το FA Cup επικρατώντας με 1-0 της Τσέλσι χάρη σε μαγικό τακουνάκι του Σεμένιο. Όγδοο Κύπελλο για τους «Πολίτες» που θα παλέψουν για το εγχώριο τρεμπλ.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα



Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

