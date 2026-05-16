Duran Duran – Από τη Βρετανία της οικονομικής ύφεσης στην κορυφή του κόσμου

O Σάιμον Λε Μπον δεν παραπονιέται. Απλώς το γεγονός ότι το κοινό τους αποτελούταν κυρίως από γυναίκες έτεινε να αποθαρρύνει τους υπεροπτικούς άντρες κριτικούς. «Νόμιζαν ότι ήμασταν οι επόμενοι Bay City Rollers» λέει στους Times ο Λε Μπον με ένα αναστεναγμό. Άρα οι Duran Duran δεν είχαν τον σεβασμό που τους άξιζε; «Σίγουρα όχι».

Χαμογελά με την ανάμνηση του πολύ σεβαστού Τομ Πέτι που τον χλεύασε στο λόμπι ενός ξενοδοχείου στο Λος Άντζελες. «Αλλά, ξέρεις, αυτό είναι το τίμημα που πληρώνεις για να είσαι δημοφιλής», λέει, γελώντας.

«Fab Five»

Παρ’ όλα αυτά, ο Le Bon έχει δίκιο. Οι Duran Duran ήταν μια δίνη φανταστικού ήχου και εικόνας που πήραν τη θεατρικότητα του ήρωά τους, Ντέιβιντ Μπόουι, και την πήγαν στη δεκαετία του ’80. Ήταν οι αγαπημένοι της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Το συγκρότημα ιδρύθηκε στο Μπέρμιγχαμ το 1978 και ονομάστηκε «Fab Five», ποζάροντας για το ανερχόμενο MTV ως, ναι, σέξι νεαροί άνδρες που έπαιζαν την αξέχαστη, funky και ενθουσιώδη synth-pop τους.

Για κάποιους ήταν περισσότερο στυλ παρά ουσία, κάτι που ο Moby αποκαλεί «κατάρα των Bee Gees» -εννοώντας ότι όταν ένας καλλιτέχνης είναι τόσο «επιτυχημένος και στιλιζαρισμένος» που δεν τον παίρνουν στα σοβαρά. Όχι ότι αυτό ενοχλεί τον Λε Μπον.

Το μεγαλύτερο συγκρότημα στον κόσμο

Με τραγούδια όπως τα Rio, Girls on Film και Ordinary World, οι Duran Duran δε χάθηκαν ποτέ μέσα στην τέχνη τους, αλλά αντίθετα πούλησαν περισσότερα από 100 εκατομμύρια δίσκους και συγκέντρωσαν 15,6 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify (ισοδύναμο με τους αντιπάλους τους Spandau Ballet και Culture Club μαζί).

Παρά τις πολλαπλές αλλαγές στη σύνθεση του συγκροτήματος και τους διάφορους φόβους ότι όλα θα μπορούσαν να τελειώσουν, συνεχίζουν ακόμα, ως headliners στο BST Hyde Park του Λονδίνου για δεύτερη φορά αυτό το καλοκαίρι.

«Ήμασταν το μεγαλύτερο συγκρότημα στον κόσμο» λέει ο Λε Μπον, ένας εξαιρετικά χαλαρός 67χρονος frontman, ξαπλωμένος σε έναν καναπέ σε ένα καφέ κοντά στο σπίτι του στο Λονδίνο, δίπλα στον ποταμό.

Ντυμένος απλά, με μπλε τζιν και μπλουζάκι… σκανδαλιάρης, θεατρικός και φιλικός. «Στοχεύαμε σε μια ραγδαία άνοδο προς την επιτυχία και την πετύχαμε».

Οι Duran Duran είναι πλέον τετραμελές συγκρότημα. Ο Άντι Τέιλορ, βασικό μέλος κατά την περίοδο της ακμής του συγκροτήματος, αποχώρησε πριν από καιρό, αφήνοντας τους Λε Μπον (φωνητικά), Νικ Ρόουντς, 63 ετών (πλήκτρα), Τζον Τέιλορ, 65 ετών (μπάσο), και Ρότζερ Τέιλορ, 66 ετών (ντραμς). Κανένας από τους Τέιλορ δεν έχει συγγενική σχέση μεταξύ τους, απλή συνωνυμία.

Σε όμορφα μέρη, όπως το Ρίο

Το συγκρότημα προετοιμάζεται για μια αμερικανική περιοδεία και την κυκλοφορία του νέου τους single με disco επιρροές, Free to Love, στο οποίο συμμετέχει ο παλιός συνεργάτης τους Νάιλ Ρότζερς, ο οποίος συνεργάστηκε για πρώτη φορά μαζί τους στο The Reflex το 1984.

Ο Ρότζερς τα περιγράφει πολύ καλά. «Οι Duran Duran μας πήγαν σε ένα ταξίδι», λέει. «Η Βρετανία και η Αμερική βίωναν οικονομική ύφεση. Ουρές για βενζίνη. Διακοπές ρεύματος. Αλλά μας πήγαν σε μέρη που φαινόταν πανέμορφα, όπως το Ρίο. Ο κόσμος τους ήταν αυτός που θέλαμε να δούμε. Όταν συναντηθήκαμε, περάσαμε τις καλύτερες στιγμές της ζωής μας. Και όχι μόνο επειδή ήμασταν μαστουρωμένοι».

Η δική τους στάση

Ο Λε Μπον χαμογελά. «Εδώ και καιρό μας κατηγορούν ότι βάζουμε το κεφάλι μας στην άμμο ή ότι παίζουμε βιολί ενώ η Ρώμη καίγεται» λέει για τη μακροχρόνια στάση της μπάντας του που είναι να διασκεδάζει.

«Αλλά υπάρχει χώρος για μια θετική στάση και πάντα ήμασταν, σε μεγάλο βαθμό, η μπάντα που βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο». Γι’ αυτό, πριν από χρόνια, ο Λε Μπον είπε ότι οι Duran Duran ήταν «το συγκρότημα για να χορεύεις όταν πέφτει η βόμβα».

Συνέχισαν να παίζουν μέσα από πολλούς βυθιζόμενους Τιτανικούς, συμπεριλαμβανομένου του Μπέρμιγχαμ το 1981, την ημέρα μετά τις ταραχές στο Χάντσγουορθ. Ο σκοπός της μπάντας ήταν να παραμένει έξω από την πολιτική, σωστά;

«Κοίτα, πάντα συμβαίνουν άσχημα πράγματα» εξηγεί ο Λε Μπον στους Times. «Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνουν και καλά πράγματα. Δεν θέλω όλα να περιστρέφονται γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Πρέπει να διατηρήσουμε τη θετική μας στάση, αλλά υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που νιώθουν ότι πρέπει να υπενθυμίζουν σε όλους ότι τα πράγματα είναι χάλια, και ότι αυτό τους κάνει πιο αξιόπιστους… Και ότι αυτοί έχουν τη δύναμη να δράσουν… Πράγμα που είναι, στην πραγματικότητα, μη ρεαλιστικό και γελοία αλαζονικό.

»Πάντα υπάρχει πολιτική, αλλά οι άνθρωποι χρειάζονται διασκέδαση. Οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν σεξ, να κάνουν παιδιά. Αλλιώς είναι το τέλος της ανθρωπότητας. Και μπορούμε να είμαστε μέρος αυτής της θετικής στάσης».

Αντίδοτο στη βρετανική κατάθλιψη

Οι Duran Duran δημιουργήθηκαν όταν οι παιδικοί φίλοι Τζον Τέιλορ, του οποίου ο πατέρας εργαζόταν σε εργοστάσιο, και Ρόουντς, του οποίου η μητέρα είχε κατάστημα παιχνιδιών, αποφάσισαν να σχηματίσουν ένα συγκρότημα -η πρώτη τους συναυλία έγινε τον Απρίλιο του 1979 στο Πολυτεχνείο του Μπέρμιγχαμ.

Σύντομα εντάχθηκαν και άλλοι, μεταξύ των οποίων ο Σάιμον Λε Μπον, μαθητής του γυμνασίου Pinner County. Το όνομά τους προέρχεται από τον Dr Durand Durand, έναν χαρακτήρα της λατρευτής ταινίας επιστημονικής φαντασίας Barbarella, ένα εξωπραγματικό όνομα που υποδηλώνει ότι η ποπ μουσική μπορούσε να προσφέρει ένα αντίδοτο στην κατάθλιψη της Βρετανίας.

Το σωτήριο glam

«Ήταν μια απόλυτη αντίδραση σε ό,τι περάσαμε στη δεκαετία του ’70», λέει ο Ρότζερ Τέιλορ. «Το να μεγαλώνεις στο Μπέρμιγχαμ ήταν αρκετά ζοφερό. Η πόλη βρισκόταν σε βιομηχανική παρακμή -ετοιμαζόσουν να πας στο σχολείο υπό το φως των κεριών και έτσι το glam ήταν σωτήριο για παιδιά σαν εμάς».

Αναφέρεται σε καλλιτέχνες όπως ο Μπόουι και οι Roxy Music. «Αυτή η σκηνή γεμάτη φιλοδοξίες συνυπήρχε παράλληλα με τη ζοφερή πραγματικότητα και, στην ουσία, απλώς αντιγράφαμε τα είδωλά μας».

Θυμάται ότι μοιραζόταν τον χώρο πρόβας με τους UB40 από το Μπέρμιγχαμ, όταν και οι δύο μπάντες ζούσαν από επιδόματα. «Αλλά ενώ εκείνοι τραγουδούσαν για το επίδομα ανεργίας, εμείς γράφαμε το Girls on Film».

Γκρίζα

Ποιο είναι το κύριο επίθετο που χρησιμοποιεί ο Ρόουντς για την πόλη όπου μεγάλωσε ως παιδί; «Γκρίζα. Από το χρώμα του ουρανού, μέχρι τα κτίρια, μέχρι τις εκφράσεις στα πρόσωπα των ανθρώπων… Λοιπόν, στα μέσα της δεκαετίας του ’80 αναγκαστήκαμε να φύγουμε από τη Βρετανία για μερικά χρόνια, γιατί η κατάσταση είχε γίνει πολύ δύσκολη» λέει.

«Άνοιγα το παράθυρό μου και έβλεπα πάντα κάποιον έξω με τηλεφακό, και αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστος τρόπος ζωής. Αλλά δεν παραπονιέσαι, απλά το αντιμετωπίζεις. Εγώ απλά μετακόμισα στο Παρίσι».

Κυρίως, όμως, ο Ρόουντς φαίνεται περήφανος. Ενθουσιασμένος που το 2019 οι Duran Duran έπαιξαν στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Κένεντι για να σηματοδοτήσουν τα 50 χρόνια από την προσγείωση στη Σελήνη.

«Πώς μια μπάντα από το Μπέρμιγχαμ, που ήταν μικρά παιδιά και το έβλεπαν αυτό στην ασπρόμαυρη τηλεόραση, κατέληξε να γιορτάζει αυτή τη στιγμή στη NASA;» λέει στους Times ακτινοβολώντας.

Το πέρασμα στο 1990

Είναι επίσης δικαίως περήφανος για τα υπέροχα και κουρασμένα από τη φήμη διπλά χτυπήματα της μπάντας στις αρχές της δεκαετίας του 1990, τα Ordinary World και Come Undone. «Οι καιροί είχαν αλλάξει και πολλοί άνθρωποι ήθελαν να κλειδώσουν την πόρτα της δεκαετίας του 1980 και να μας αφήσουν στην άλλη πλευρά», λέει ο Ρόουντς.

«Έτσι, έπρεπε να βρούμε τον δρόμο μας προς τη δεκαετία του 1990». Ισχυρίζεται μάλιστα ότι «πάτησε το κουμπί για το πρώτο download στον κόσμο» —«το 1997, οι Duran Duran έγιναν οι πρώτοι καλλιτέχνες μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας που πούλησαν ένα download» γράφει η Wikipedia.

…και στην ΑΙ

Από την άλλη, το συγκρότημα ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας. «Όποιος πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα εξαφανιστεί είναι σίγουρα τρελός» συνεχίζει ο Ρόουντς. Το συγκρότημα έγινε μάλιστα viral στο TikTok με το πρόσφατο τραγούδι τους «Invisible», όταν ένας τυχαίος χρήστης το χρησιμοποίησε ως μουσική υπόκρουση για το βιντεοπαιχνίδι Metal Gear Solid.

«Ευχαριστούμε λοιπόν γι’ αυτό, όποιος κι αν είσαι», λέει ο Ρόουντς, χαμογελώντας. «Δεν έχει καμία σχέση με εμάς».

Αντίρρηση για τα τζιν

Ο Τζον Τέιλορ βρίσκεται στο σπίτι του στο Γουίλτσαϊρ, φορώντας μια μαύρη και κίτρινη φόρμα, γεμάτος ζωντάνια, με ένα μόνιμο χαμόγελο χαραγμένο στο πρόσωπό του. «Πάντα είχαμε αυτή την αντίρρηση για τα τζιν» λέει, αναλογιζόμενος την εικόνα των Duran Duran.

«Απλά δεν μπορείς να βγεις στη σκηνή φορώντας τζιν». Λέει ότι το στυλ της μπάντας, που διαδόθηκε από το MTV, ήταν εξίσου καθοριστικό με τη μουσική τους. «Ο κόσμος μπορούσε να ταυτιστεί μαζί μας, σωστά;», λέει.

«Μοναχικοί, αποξενωμένοι άνθρωποι, που κάθονταν στο σπίτι τους και πίστευαν ότι δεν έχουν σχέση με κανέναν. Τότε, κάποια περίεργα βίντεο εμφανίστηκαν σε αυτό το μουσικό κανάλι και είδαν τον εαυτό τους σε εμάς». Σταματάει. «Ειλικρινά, τόσα πολλά παιδιά μου έχουν πει: “Ήμουν στο σπίτι μου στο Άκρον του Οχάιο και το MTV με έκανε να θέλω να γίνω κομμωτής. Έτσι μετακόμισα στη Νέα Υόρκη!”».

Σαν γάμος

Ο Τέιλορ αποχώρησε από το συγκρότημα το 1997, νιώθοντας εξαντλημένος, πριν επιστρέψει το 2001, αφού χρειάστηκε να περάσει κάποιο διάστημα μακριά, παίζοντας σε μικρές σκηνές και ακόμη και στους δρόμους, για να συνειδητοποιήσει ότι του έλειπαν οι φίλοι του.

«Δεν ήμουν σίγουρος αν ήμουν πια οπαδός των Duran Duran», λέει. Πράγματι, όλα τα μέλη εκτός από τον Λε Μπον και τον Ρόουντς έχουν αποχωρήσει κάποια στιγμή, αν και η σημερινή σύνθεση παραμένει σταθερή εδώ και δύο δεκαετίες.

«Είναι σαν ένας γάμος, έτσι δεν είναι;», λέει ο Τέιλορ. «Ακόμη και οι καλύτεροι, μακροχρόνιοι γάμοι περνούν περιόδους όπου αναρωτιέσαι: “Αυτό είναι;” Και τότε πρέπει να βρεις κάτι καινούργιο στον σύντροφό σου, ώστε να θέλεις να είσαι μαζί του».

Έξω το παλιό

Όταν ξεκίνησε το συγκρότημα, πριν από 48 χρόνια, υπήρχε η προσδοκία ότι θα διαρκέσει τόσο πολύ; «Όχι!» λέει ο Τέιλορ. «Τότε, ακόμα και με τους Rolling Stones και τους Who, υπήρχε η αίσθηση ότι ήταν απλώς θέμα χρόνου. “Σίγουρα δεν θα αργήσουν να αποσυρθούν; Αυτή πρέπει να είναι η αποχαιρετιστήρια περιοδεία τους;”.

»Αλλά, νομίζω, όλοι έχουμε φτάσει να εκτιμούμε τη μακροβιότητα με έναν τρόπο που δεν το κάναμε παλαιότερα. Έγινα μουσικός στην εποχή του πανκ. Ήταν πολύ έντονο το κλίμα του “έξω το παλιό”».

Και όταν φτάσαμε στο τέλος της δεκαετίας του ’80, οι Duran Duran φαίνονταν ξεπερασμένοι. Αλλά μετά φτάνεις σε ένα σημείο όπου περνάς μέσα από μια ντουλάπα -λίγο σαν τη Νάρνια- και η μουσική σου γίνεται απλά διαχρονική. Απλά γίνεται» καταλήγει ο Τζον Τέιλορ.

Γελάει. «Και όπως λέω πάντα, “Μείνε ζωντανός και όλα τα άλλα θα γίνουν”».

*Το «Free to Love» είναι ήδη διαθέσιμο. Οι Duran Duran είναι headliners στο BST Hyde Park στις 5 Ιουλίου

*Με στοιχεία από thetimes.com