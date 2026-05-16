Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 17:58
Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στις τουαλέτες στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
Duran Duran – Από τη Βρετανία της οικονομικής ύφεσης στην κορυφή του κόσμου
Music 16 Μαΐου 2026, 19:30

Duran Duran – Από τη Βρετανία της οικονομικής ύφεσης στην κορυφή του κόσμου

Το μόνο πρόβλημα, σύμφωνα με τον Simon Le Bon, ήταν τα κορίτσια, εκείνες οι νεαρές γυναίκες, οι Duranies, που κυνηγούσαν τους Duran Duran κατά τη δεκαετία του 1980.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
O Σάιμον Λε Μπον δεν παραπονιέται. Απλώς το γεγονός ότι το κοινό τους αποτελούταν κυρίως από γυναίκες έτεινε να αποθαρρύνει τους υπεροπτικούς άντρες κριτικούς. «Νόμιζαν ότι ήμασταν οι επόμενοι Bay City Rollers» λέει στους Times ο Λε Μπον με ένα αναστεναγμό. Άρα οι Duran Duran δεν είχαν τον σεβασμό που τους άξιζε; «Σίγουρα όχι».

Χαμογελά με την ανάμνηση του πολύ σεβαστού Τομ Πέτι που τον χλεύασε στο λόμπι ενός ξενοδοχείου στο Λος Άντζελες. «Αλλά, ξέρεις, αυτό είναι το τίμημα που πληρώνεις για να είσαι δημοφιλής», λέει, γελώντας.

«Fab Five»

Παρ’ όλα αυτά, ο Le Bon έχει δίκιο. Οι Duran Duran ήταν μια δίνη φανταστικού ήχου και εικόνας που πήραν τη θεατρικότητα του ήρωά τους, Ντέιβιντ Μπόουι, και την πήγαν στη δεκαετία του ’80. Ήταν οι αγαπημένοι της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Το συγκρότημα ιδρύθηκε στο Μπέρμιγχαμ το 1978 και ονομάστηκε «Fab Five», ποζάροντας για το ανερχόμενο MTV ως, ναι, σέξι νεαροί άνδρες που έπαιζαν την αξέχαστη, funky και ενθουσιώδη synth-pop τους.

Για κάποιους ήταν περισσότερο στυλ παρά ουσία, κάτι που ο Moby αποκαλεί «κατάρα των Bee Gees» -εννοώντας ότι όταν ένας καλλιτέχνης είναι τόσο «επιτυχημένος και στιλιζαρισμένος» που δεν τον παίρνουν στα σοβαρά. Όχι ότι αυτό ενοχλεί τον Λε Μπον.

Duran Duran

Τα μέλη του βρετανικού ποπ συγκροτήματος Duran Duran (από αριστερά προς τα δεξιά): ο κιθαρίστας Άντι Τέιλορ, ο τραγουδιστής Σάιμον λε Μπον, ο πληκτροφόρος Νικ Ρόουντς, ο μπασίστας Τζον Τέιλορ και ο ντράμερ Ρότζερ Τέιλορ ποζάρουν για τους φωτογράφους ενώ πλέουν με ένα παραδοσιακό τζουνκ στο λιμάνι Βικτόρια του Χονγκ Κονγκ, την Πέμπτη 26 Αυγούστου 2004. EPA/PAUL HILTON

Το μεγαλύτερο συγκρότημα στον κόσμο

Με τραγούδια όπως τα Rio, Girls on Film και Ordinary World, οι Duran Duran δε χάθηκαν ποτέ μέσα στην τέχνη τους, αλλά αντίθετα πούλησαν περισσότερα από 100 εκατομμύρια δίσκους και συγκέντρωσαν 15,6 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify (ισοδύναμο με τους αντιπάλους τους Spandau Ballet και Culture Club μαζί).

Παρά τις πολλαπλές αλλαγές στη σύνθεση του συγκροτήματος και τους διάφορους φόβους ότι όλα θα μπορούσαν να τελειώσουν, συνεχίζουν ακόμα, ως headliners στο BST Hyde Park του Λονδίνου για δεύτερη φορά αυτό το καλοκαίρι.

«Ήμασταν το μεγαλύτερο συγκρότημα στον κόσμο» λέει ο Λε Μπον, ένας εξαιρετικά χαλαρός 67χρονος frontman, ξαπλωμένος σε έναν καναπέ σε ένα καφέ κοντά στο σπίτι του στο Λονδίνο, δίπλα στον ποταμό.

Ντυμένος απλά, με μπλε τζιν και μπλουζάκι… σκανδαλιάρης, θεατρικός και φιλικός. «Στοχεύαμε σε μια ραγδαία άνοδο προς την επιτυχία και την πετύχαμε».

Οι Duran Duran είναι πλέον τετραμελές συγκρότημα. Ο Άντι Τέιλορ, βασικό μέλος κατά την περίοδο της ακμής του συγκροτήματος, αποχώρησε πριν από καιρό, αφήνοντας τους Λε Μπον (φωνητικά), Νικ Ρόουντς, 63 ετών (πλήκτρα), Τζον Τέιλορ, 65 ετών (μπάσο), και Ρότζερ Τέιλορ, 66 ετών (ντραμς). Κανένας από τους Τέιλορ δεν έχει συγγενική σχέση μεταξύ τους, απλή συνωνυμία.

«Ήμασταν το μεγαλύτερο συγκρότημα στον κόσμο» λέει ο Λε Μπον, ένας εξαιρετικά χαλαρός 67χρονος frontman, ξαπλωμένος σε έναν καναπέ σε ένα καφέ κοντά στο σπίτι του στο Λονδίνο, δίπλα στον ποταμό

Σε όμορφα μέρη, όπως το Ρίο

Το συγκρότημα προετοιμάζεται για μια αμερικανική περιοδεία και την κυκλοφορία του νέου τους single με disco επιρροές, Free to Love, στο οποίο συμμετέχει ο παλιός συνεργάτης τους Νάιλ Ρότζερς, ο οποίος συνεργάστηκε για πρώτη φορά μαζί τους στο The Reflex το 1984.

Ο Ρότζερς τα περιγράφει πολύ καλά. «Οι Duran Duran μας πήγαν σε ένα ταξίδι», λέει. «Η Βρετανία και η Αμερική βίωναν οικονομική ύφεση. Ουρές για βενζίνη. Διακοπές ρεύματος. Αλλά μας πήγαν σε μέρη που φαινόταν πανέμορφα, όπως το Ρίο. Ο κόσμος τους ήταν αυτός που θέλαμε να δούμε. Όταν συναντηθήκαμε, περάσαμε τις καλύτερες στιγμές της ζωής μας. Και όχι μόνο επειδή ήμασταν μαστουρωμένοι».

Η δική τους στάση

Ο Λε Μπον χαμογελά. «Εδώ και καιρό μας κατηγορούν ότι βάζουμε το κεφάλι μας στην άμμο ή ότι παίζουμε βιολί ενώ η Ρώμη καίγεται» λέει για τη μακροχρόνια στάση της μπάντας του που είναι να διασκεδάζει.

«Αλλά υπάρχει χώρος για μια θετική στάση και πάντα ήμασταν, σε μεγάλο βαθμό, η μπάντα που βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο». Γι’ αυτό, πριν από χρόνια, ο Λε Μπον είπε ότι οι Duran Duran ήταν «το συγκρότημα για να χορεύεις όταν πέφτει η βόμβα».

Συνέχισαν να παίζουν μέσα από πολλούς βυθιζόμενους Τιτανικούς, συμπεριλαμβανομένου του Μπέρμιγχαμ το 1981, την ημέρα μετά τις ταραχές στο Χάντσγουορθ. Ο σκοπός της μπάντας ήταν να παραμένει έξω από την πολιτική, σωστά;

«Κοίτα, πάντα συμβαίνουν άσχημα πράγματα» εξηγεί ο Λε Μπον στους Times. «Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνουν και καλά πράγματα. Δεν θέλω όλα να περιστρέφονται γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Πρέπει να διατηρήσουμε τη θετική μας στάση, αλλά υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που νιώθουν ότι πρέπει να υπενθυμίζουν σε όλους ότι τα πράγματα είναι χάλια, και ότι αυτό τους κάνει πιο αξιόπιστους… Και ότι αυτοί έχουν τη δύναμη να δράσουν… Πράγμα που είναι, στην πραγματικότητα, μη ρεαλιστικό και γελοία αλαζονικό.

»Πάντα υπάρχει πολιτική, αλλά οι άνθρωποι χρειάζονται διασκέδαση. Οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν σεξ, να κάνουν παιδιά. Αλλιώς είναι το τέλος της ανθρωπότητας. Και μπορούμε να είμαστε μέρος αυτής της θετικής στάσης».

Αντίδοτο στη βρετανική κατάθλιψη

Οι Duran Duran δημιουργήθηκαν όταν οι παιδικοί φίλοι Τζον Τέιλορ, του οποίου ο πατέρας εργαζόταν σε εργοστάσιο, και Ρόουντς, του οποίου η μητέρα είχε κατάστημα παιχνιδιών, αποφάσισαν να σχηματίσουν ένα συγκρότημα -η πρώτη τους συναυλία έγινε τον Απρίλιο του 1979 στο Πολυτεχνείο του Μπέρμιγχαμ.

Σύντομα εντάχθηκαν και άλλοι, μεταξύ των οποίων ο Σάιμον Λε Μπον, μαθητής του γυμνασίου Pinner County. Το όνομά τους προέρχεται από τον Dr Durand Durand, έναν χαρακτήρα της λατρευτής ταινίας επιστημονικής φαντασίας Barbarella, ένα εξωπραγματικό όνομα που υποδηλώνει ότι η ποπ μουσική μπορούσε να προσφέρει ένα αντίδοτο στην κατάθλιψη της Βρετανίας.

«Πάντα υπάρχει πολιτική, αλλά οι άνθρωποι χρειάζονται διασκέδαση. Οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν σεξ, να κάνουν παιδιά. Αλλιώς είναι το τέλος της ανθρωπότητας. Και μπορούμε να είμαστε μέρος αυτής της θετικής στάσης»

Το σωτήριο glam

«Ήταν μια απόλυτη αντίδραση σε ό,τι περάσαμε στη δεκαετία του ’70», λέει ο Ρότζερ Τέιλορ. «Το να μεγαλώνεις στο Μπέρμιγχαμ ήταν αρκετά ζοφερό. Η πόλη βρισκόταν σε βιομηχανική παρακμή -ετοιμαζόσουν να πας στο σχολείο υπό το φως των κεριών και έτσι το glam ήταν σωτήριο για παιδιά σαν εμάς».

Αναφέρεται σε καλλιτέχνες όπως ο Μπόουι και οι Roxy Music. «Αυτή η σκηνή γεμάτη φιλοδοξίες συνυπήρχε παράλληλα με τη ζοφερή πραγματικότητα και, στην ουσία, απλώς αντιγράφαμε τα είδωλά μας».

Θυμάται ότι μοιραζόταν τον χώρο πρόβας με τους UB40 από το Μπέρμιγχαμ, όταν και οι δύο μπάντες ζούσαν από επιδόματα. «Αλλά ενώ εκείνοι τραγουδούσαν για το επίδομα ανεργίας, εμείς γράφαμε το Girls on Film».

Γκρίζα

Ποιο είναι το κύριο επίθετο που χρησιμοποιεί ο Ρόουντς για την πόλη όπου μεγάλωσε ως παιδί; «Γκρίζα. Από το χρώμα του ουρανού, μέχρι τα κτίρια, μέχρι τις εκφράσεις στα πρόσωπα των ανθρώπων… Λοιπόν, στα μέσα της δεκαετίας του ’80 αναγκαστήκαμε να φύγουμε από τη Βρετανία για μερικά χρόνια, γιατί η κατάσταση είχε γίνει πολύ δύσκολη» λέει.

«Άνοιγα το παράθυρό μου και έβλεπα πάντα κάποιον έξω με τηλεφακό, και αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστος τρόπος ζωής. Αλλά δεν παραπονιέσαι, απλά το αντιμετωπίζεις. Εγώ απλά μετακόμισα στο Παρίσι».

Κυρίως, όμως, ο Ρόουντς φαίνεται περήφανος. Ενθουσιασμένος που το 2019 οι Duran Duran έπαιξαν στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Κένεντι για να σηματοδοτήσουν τα 50 χρόνια από την προσγείωση στη Σελήνη.

«Πώς μια μπάντα από το Μπέρμιγχαμ, που ήταν μικρά παιδιά και το έβλεπαν αυτό στην ασπρόμαυρη τηλεόραση, κατέληξε να γιορτάζει αυτή τη στιγμή στη NASA;» λέει στους Times ακτινοβολώντας.

Το πέρασμα στο 1990

Είναι επίσης δικαίως περήφανος για τα υπέροχα και κουρασμένα από τη φήμη διπλά χτυπήματα της μπάντας στις αρχές της δεκαετίας του 1990, τα Ordinary World και Come Undone. «Οι καιροί είχαν αλλάξει και πολλοί άνθρωποι ήθελαν να κλειδώσουν την πόρτα της δεκαετίας του 1980 και να μας αφήσουν στην άλλη πλευρά», λέει ο Ρόουντς.

«Έτσι, έπρεπε να βρούμε τον δρόμο μας προς τη δεκαετία του 1990». Ισχυρίζεται μάλιστα ότι «πάτησε το κουμπί για το πρώτο download στον κόσμο» —«το 1997, οι Duran Duran έγιναν οι πρώτοι καλλιτέχνες μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας που πούλησαν ένα download» γράφει η Wikipedia.

…και στην ΑΙ

Από την άλλη, το συγκρότημα ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας. «Όποιος πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα εξαφανιστεί είναι σίγουρα τρελός» συνεχίζει ο Ρόουντς. Το συγκρότημα έγινε μάλιστα viral στο TikTok με το πρόσφατο τραγούδι τους «Invisible», όταν ένας τυχαίος χρήστης το χρησιμοποίησε ως μουσική υπόκρουση για το βιντεοπαιχνίδι Metal Gear Solid.

«Ευχαριστούμε λοιπόν γι’ αυτό, όποιος κι αν είσαι», λέει ο Ρόουντς, χαμογελώντας. «Δεν έχει καμία σχέση με εμάς».

«Απλά δεν μπορείς να βγεις στη σκηνή φορώντας τζιν». Λέει ότι το στυλ της μπάντας, που διαδόθηκε από το MTV, ήταν εξίσου καθοριστικό με τη μουσική τους. «Ο κόσμος μπορούσε να ταυτιστεί μαζί μας, σωστά;»

Αντίρρηση για τα τζιν

Ο Τζον Τέιλορ βρίσκεται στο σπίτι του στο Γουίλτσαϊρ, φορώντας μια μαύρη και κίτρινη φόρμα, γεμάτος ζωντάνια, με ένα μόνιμο χαμόγελο χαραγμένο στο πρόσωπό του. «Πάντα είχαμε αυτή την αντίρρηση για τα τζιν» λέει, αναλογιζόμενος την εικόνα των Duran Duran.

«Απλά δεν μπορείς να βγεις στη σκηνή φορώντας τζιν». Λέει ότι το στυλ της μπάντας, που διαδόθηκε από το MTV, ήταν εξίσου καθοριστικό με τη μουσική τους. «Ο κόσμος μπορούσε να ταυτιστεί μαζί μας, σωστά;», λέει.

«Μοναχικοί, αποξενωμένοι άνθρωποι, που κάθονταν στο σπίτι τους και πίστευαν ότι δεν έχουν σχέση με κανέναν. Τότε, κάποια περίεργα βίντεο εμφανίστηκαν σε αυτό το μουσικό κανάλι και είδαν τον εαυτό τους σε εμάς». Σταματάει. «Ειλικρινά, τόσα πολλά παιδιά μου έχουν πει: “Ήμουν στο σπίτι μου στο Άκρον του Οχάιο και το MTV με έκανε να θέλω να γίνω κομμωτής. Έτσι μετακόμισα στη Νέα Υόρκη!”».

Σαν γάμος

Ο Τέιλορ αποχώρησε από το συγκρότημα το 1997, νιώθοντας εξαντλημένος, πριν επιστρέψει το 2001, αφού χρειάστηκε να περάσει κάποιο διάστημα μακριά, παίζοντας σε μικρές σκηνές και ακόμη και στους δρόμους, για να συνειδητοποιήσει ότι του έλειπαν οι φίλοι του.

«Δεν ήμουν σίγουρος αν ήμουν πια οπαδός των Duran Duran», λέει. Πράγματι, όλα τα μέλη εκτός από τον Λε Μπον και τον Ρόουντς έχουν αποχωρήσει κάποια στιγμή, αν και η σημερινή σύνθεση παραμένει σταθερή εδώ και δύο δεκαετίες.

«Είναι σαν ένας γάμος, έτσι δεν είναι;», λέει ο Τέιλορ. «Ακόμη και οι καλύτεροι, μακροχρόνιοι γάμοι περνούν περιόδους όπου αναρωτιέσαι: “Αυτό είναι;” Και τότε πρέπει να βρεις κάτι καινούργιο στον σύντροφό σου, ώστε να θέλεις να είσαι μαζί του».

Έξω το παλιό

Όταν ξεκίνησε το συγκρότημα, πριν από 48 χρόνια, υπήρχε η προσδοκία ότι θα διαρκέσει τόσο πολύ; «Όχι!» λέει ο Τέιλορ. «Τότε, ακόμα και με τους Rolling Stones και τους Who, υπήρχε η αίσθηση ότι ήταν απλώς θέμα χρόνου. “Σίγουρα δεν θα αργήσουν να αποσυρθούν; Αυτή πρέπει να είναι η αποχαιρετιστήρια περιοδεία τους;”.

»Αλλά, νομίζω, όλοι έχουμε φτάσει να εκτιμούμε τη μακροβιότητα με έναν τρόπο που δεν το κάναμε παλαιότερα. Έγινα μουσικός στην εποχή του πανκ. Ήταν πολύ έντονο το κλίμα του “έξω το παλιό”».

Και όταν φτάσαμε στο τέλος της δεκαετίας του ’80, οι Duran Duran φαίνονταν ξεπερασμένοι. Αλλά μετά φτάνεις σε ένα σημείο όπου περνάς μέσα από μια ντουλάπα -λίγο σαν τη Νάρνια- και η μουσική σου γίνεται απλά διαχρονική. Απλά γίνεται» καταλήγει ο Τζον Τέιλορ.

Γελάει. «Και όπως λέω πάντα, “Μείνε ζωντανός και όλα τα άλλα θα γίνουν”».

*Το «Free to Love» είναι ήδη διαθέσιμο. Οι Duran Duran είναι headliners στο BST Hyde Park στις 5 Ιουλίου

*Με στοιχεία από thetimes.com

Eurovision 2026: Akylas, θεωρία συνωμοσίας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και η «κατάρα» της 6ης θέσης
Στατιστικό παράδοξο 15.05.26

Eurovision 2026: Akylas, θεωρία συνωμοσίας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και η «κατάρα» της 6ης θέσης

Ο Akylas έχει πυροδοτήσει debate στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μια θεωρία που συνδέει τη σκηνική του παρουσία στη Eurovision με την πολιτιστική διπλωματία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης: Ποιός είναι ο εφημέριος από το Ναύπλιο που αποθεώνει το Pitchfork – «Μέταλ παράδεισος»
Techno ἐν Μοναστηρίῳ 15.05.26

Πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης: Ποιός είναι ο εφημέριος από το Ναύπλιο που αποθεώνει το Pitchfork – «Μέταλ παράδεισος»

Ο Πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης αποθεώνεται από τον διεθνή μουσικό Τύπο καθώς παντρεύει τη βυζαντινή μουσική με το dubstep και το metal φέρνοντας στα αυτιά μας ένα ορθόδοξο rave

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας
Δεν θα το ήθελε 13.05.26

Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας

Η Σερτάμπ Ερενέρ, η γυναίκα που χάρισε στην Τουρκία την πρώτη και μοναδική της νίκη στον διαγωνισμό της Eurovision, αρνήθηκε την τιμητική πρόσκληση της EBU για τον τελικό της Eurovision στη Βιέννη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Eurovision 2026: Συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης στην εμφάνιση του Ισραήλ – Συνελήφθη άτομο από το κοινό
«Σταματήστε τη γενοκτονία» 13.05.26

Eurovision 2026: Συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης στην εμφάνιση του Ισραήλ – Συνελήφθη άτομο από το κοινό

Με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, αποδοκιμασίες και μία σύλληψη συνοδεύτηκε η εμφάνιση του Ισραήλ στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οργισμένος Έρικ Κλάπτον: Αιφνιδιστιακή αποχώρηση από συναυλία μετά από επίθεση εις βάρος του
The Good Life 12.05.26

Οργισμένος Έρικ Κλάπτον: Αιφνιδιστιακή αποχώρηση από συναυλία μετά από επίθεση εις βάρος του

Ένα αναπάντεχο και δυσάρεστο περιστατικό έβαλε αιφνίδιο τέλος στην τελευταία εμφάνιση του Έρικ Κλάπτον, αναγκάζοντας τον θρυλικό κιθαρίστα να διακόψει τη συναυλία του εξοργισμένος

Σύνταξη
Metallica: Λένε ευχαριστώ στην Ελλάδα, κάνουν ρεκόρ στο ΟΑΚΑ – «Η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ»
The Good Life 11.05.26

Metallica: Λένε ευχαριστώ στην Ελλάδα, κάνουν ρεκόρ στο ΟΑΚΑ – «Η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ»

Το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου οι Μetallica πρωταγωνίστησαν σε μια «σεισμική δόνηση» που επαναπροσδιόρισε τα συναυλιακά χρονικά της χώρας και λένε ευχαριστώ

Σύνταξη
Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Tupac να τραγουδάει «You Don't Bring Me Flowers»
«Ανέμελη ενέργεια» 11.05.26

Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Tupac να τραγουδάει το «You Don't Bring Me Flowers» με τον Ice-T

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει τον Tupac σε πιο σοβαρές δηλώσεις, αλλά μια κοινή, αστεία ερμηνεία του «You Don't Bring Me Flowers» με τον Ice-T αξίζει σίγουρα την προσοχή μας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ στο πρώτο τους ντουέτο θύμισαν εποχές Beatles
The Fab Two 10.05.26

Πολ ΜακΚάρτνεϊ - Ρίνγκο Σταρ: Τα δύο «Σκαθάρια» συνεργάστηκαν για το πρώτο τους ντουέτο και θύμισαν εποχές Beatles

Τα δύο θρυλικά μέλη των Beatles, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Ρίνγκο Σταρ, ηχογράφησαν το πρώτο τους ντουέτο, έστω κι αν γνωρίζονται πάνω από έξι δεκαετίες

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από την βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι
Κόσμος 16.05.26

Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από την βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι

Η Βενεζουέλα υπό την Ροντρίγκες φαίνεται να διατηρεί αυστηρό έλεγχο των πολιτικών συνθηκών στο εσωτερικό της χώρας, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στον οικονομικό φιλελευθερισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Η «ζωγραφιά» του Σεμένιο της έδωσε το FA Cup
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Η «ζωγραφιά» του Σεμένιο της έδωσε το FA Cup

Μετά το League Cup η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε και το FA Cup επικρατώντας με 1-0 της Τσέλσι χάρη σε μαγικό τακουνάκι του Σεμένιο. Όγδοο Κύπελλο για τους «Πολίτες» που θα παλέψουν για το εγχώριο τρεμπλ.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ
Champions League 16.05.26

Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ

Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ. Παρακολουθήστε σε live streaming από το MEGA News στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ για τον δεύτερο προημιτελικό του LEN Champions League.

Σύνταξη
Super League: Live η κρίσιμη 9η αγωνιστική των play out
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Super League: Live η κρίσιμη 9η αγωνιστική των play out

Παρακολουθήστε live τις αναμετρήσεις Αστέρας-Κηφισιά και ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος, για την 9η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League - Αναβλήθηκε το Πανσερραϊκός - Παναιτωλικό λόγω κακοκαιρίας.

Σύνταξη
Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics, vids)
Μπάσκετ 16.05.26

Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics, vids)

Το πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης «Γαλανόλευκα Αστέρια Festival by EKO» συνεχίστηκε με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό του ρόλο στην ανάπτυξη του παιδικού μπάσκετ σε κάθε γωνιά της χώρας. Το in.gr ήταν στο Ολυμπιακό Χωριό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις – Πότε ανακοινώνονται το οριστικά αποτελέσματα
Ελλάδα 16.05.26

Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις – Πότε ανακοινώνονται το οριστικά αποτελέσματα

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός» της ΔΥΠΑ. Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας οι ενστάσεις. Εντός της επόμενης εβδομάδας τα οριστικά αποτελέσματα.

Σύνταξη
Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει
Για την ιστορία 16.05.26

Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει

Η Eurovision βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη διοργάνωσή της, μετά την αποχώρηση αρκετών χωρών και τις αυξανόμενες υποψίες για χειραγώγηση της τηλεψηφοφορίας. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που σημαδεύεται από αντιπαραθέσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιερουσαλήμ: Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να γκρεμίσουν τα ίδια τους τα σπίτια για να χτιστεί ισραηλινό θεματικό πάρκο
Ανατολική Ιερουσαλήμ 16.05.26

Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να γκρεμίσουν τα ίδια τους τα σπίτια για να χτιστεί ισραηλινό θεματικό πάρκο

Ζητήθηκε από τους κατοίκους της συνοικίας αλ-Μπουστάν στην Παλιά Ιερουσαλήμ να κάνουν χώρο για το «Kings Garden», καθώς η κατεδάφιση των ίδιων των σπιτιών τους αποτελεί φθηνότερη λύση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Άγιοι Ανάργυροι: Για ενδοοικογενειακή βία είχε συλληφθεί ο πατέρας της οικογένειας με 3 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες
Ελλάδα 16.05.26

Άγιοι Ανάργυροι: Για ενδοοικογενειακή βία είχε συλληφθεί ο πατέρας της οικογένειας με 3 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες

Τα τρία μικρά παιδιά της οικογένειας μεγάλωναν σε ένα διαμέρισμα τρώγλη στους Αγίους Αναργύρους χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Σοκάρουν τα στοιχεία για τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα – Το 15% των εφήβων προβαίνει σε αυτοτραυματισμό
Ελλάδα 16.05.26

Σοκάρουν τα στοιχεία για τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα – Το 15% των εφήβων προβαίνει σε αυτοτραυματισμό

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι 12% έως 16% των εφήβων ηλικίας 14 έως 19 ετών προβαίνουν σε αυτοτραυματισμό, ένδειξη βαθύτερης ψυχικής επιβάρυνσης που συχνά παραμένει αθέατη.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι
FA Cup 16.05.26

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι για τον τελικό του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

