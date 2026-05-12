Οργισμένος Έρικ Κλάπτον: Αιφνιδιστιακή αποχώρηση από συναυλία μετά από επίθεση εις βάρος του

Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη και το κοινό παραδομένο στον «Θεό» της κιθάρας Έρικ Κλάπτον, μέχρι τη στιγμή που η αδιανόητη ενέργεια ενός θεατή κατέστρεψε τα πάντα.

Ο Έρικ Κλάπτον βρισκόταν στη μέση ενός από τα πλέον εμβληματικά του σόλο, όταν ένα αντικείμενο —που σύμφωνα με πληροφορίες της Page Six ήταν δίσκος βινυλίου— εκτοξεύτηκε από τις μπροστινές σειρές και τον χτύπησε στον ώμο.

Η αντίδραση του μουσικού ήταν ακαριαία. O Kλάπτον σταμάτησε να παίζει, κοίταξε προς το σημείο από όπου προήλθε η επίθεση με ένα βλέμμα γεμάτο περιφρόνηση και αποχώρησε αμέσως.

Παρά τις εκκλήσεις του κοινού για την επιστροφή του, τα φώτα της αρένας στη Μαδρίτη άναψαν λίγα λεπτά αργότερα, επισφραγίζοντας το οριστικό τέλος της βραδιάς.

Η ασφάλεια του καλλιτέχνη δήλωσε πως ο δράστης εντοπίστηκε από τις κάμερες ασφαλείας και απομακρύνθηκε από τον χώρο, ωστόσο η ζημιά είχε ήδη γίνει.

Η οργή των υπόλοιπων θεατών στράφηκε γρήγορα εναντίον του υπαίτιου, καθώς μια ολόκληρη αρένα στερήθηκε την ευκαιρία να δει έναν από τους τελευταίους εν ζωή θρύλους της rock να ολοκληρώνει το πρόγραμμά του.

Eric Clapton ended his Madrid concert early after being hit by a record sleeve thrown from the crowd while performing in Spain. pic.twitter.com/6HarN3bKIL — The Project (@theprojecttv) May 12, 2026

Εκπρόσωπος του Κλάπτον τόνισε αργότερα πως ο καλλιτέχνης είναι καλά στην υγεία του, αλλά εξαιρετικά απογοητευμένος από το επίπεδο της συμπεριφοράς ορισμένων ατόμων, υπογραμμίζοντας πως «η σκηνή οφείλει να είναι ένας ιερός χώρος δημιουργίας και όχι πεδίο βολής».

Μετά το επεισόδιο, επικρατεί αβεβαιότητα για τις επόμενες προγραμματισμένες εμφανίσεις του κιθαρίστα. Ο Έρικ Κλάπτον έχει εκφράσει και στο παρελθόν τις επιφυλάξεις του για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγονται οι μεγάλες συναυλίες, και το συμβάν «ίσως αποτελέσει τον καταλύτη για αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας ή ακόμη και για μείωση των ζωντανών του εμφανίσεων».

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του, ο μουσικός θεωρεί πως η προσωπική του ακεραιότητα προέχει από οποιοδήποτε συμβόλαιο.

Η κοινότητα της μουσικής στέκεται στο πλευρό του, με πολλούς συναδέλφους του να καταδικάζουν την πράξη και να ζητούν επιτέλους τη λήψη δραστικών μέτρων στα στάδια.

Το φαινόμενο των επιθέσεων σε καλλιτέχνες

Το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο, αλλά έρχεται να προστεθεί σε μια ανησυχητική σειρά επιθέσεων εναντίον μουσικών πάνω στη σκηνή που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια.

Το 2023, η Bebe Rexha τραυματίστηκε στο μάτι όταν ένας θαυμαστής της πέταξε ένα τηλέφωνο στη μέση της συναυλίας της, και η Cardi B πέταξε μικρόφωνο σε θεατή συναυλίας της, όταν εκείνος έριξε πάνω της μπουκάλι -το μικρόφωνο δημοπρατήθηκε στο eBay και πωλήθηκε για 100.000 δολάρια.

Την επόμενη χρονιά, ο Νικ Τζόνας αποχώρησε από τη σκηνή όταν κάποιος από το κοινό έστρεψε ένα λέιζερ προς το μέρος του και η Μπίλι Άιλις χτυπήθηκε στο πρόσωπο από ένα βραχιόλι.

Το 2025, η Kέιτι Πέρι ήρθε αντιμέτωπη με έναν θαυμαστή που εισέβαλε στη σκηνή, και ο Λιουκ Μπράιαν χτυπήθηκε στο πρόσωπο με μια μπάλα κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας.

Σύμφωνα με μέλη της παραγωγής, ο Κλάπτον ένιωσε βαθιά προσβεβλημένος, θεωρώντας πως η έλλειψη παιδείας και σεβασμού υπονομεύει την ίδια την ουσία της ζωντανής μουσικής.

Η ιστορία του Έρικ Κλάπτον είναι γεμάτη από θριάμβους και τραγωδίες, αλλά αυτή η άδοξη στιγμή σε μια από τις τελευταίες του περιοδείες αφήνει μια πικρή γεύση σε όσους αναγνωρίζουν την τεράστια προσφορά του στην παγκόσμια μουσική κληρονομιά.