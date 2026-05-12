magazin
Τρίτη 12 Μαϊου 2026
weather-icon 29o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οργισμένος Έρικ Κλάπτον: Αιφνιδιστιακή αποχώρηση από συναυλία μετά από επίθεση εις βάρος του
The Good Life 12 Μαΐου 2026, 14:25

Οργισμένος Έρικ Κλάπτον: Αιφνιδιστιακή αποχώρηση από συναυλία μετά από επίθεση εις βάρος του

Ένα αναπάντεχο και δυσάρεστο περιστατικό έβαλε αιφνίδιο τέλος στην τελευταία εμφάνιση του Έρικ Κλάπτον, αναγκάζοντας τον θρυλικό κιθαρίστα να διακόψει τη συναυλία του εξοργισμένος

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η συνήθεια που «κόβει» την επιθυμία για τσιγάρο

Η συνήθεια που «κόβει» την επιθυμία για τσιγάρο

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη και το κοινό παραδομένο στον «Θεό» της κιθάρας Έρικ Κλάπτον, μέχρι τη στιγμή που η αδιανόητη ενέργεια ενός θεατή κατέστρεψε τα πάντα.

Ο Έρικ Κλάπτον βρισκόταν στη μέση ενός από τα πλέον εμβληματικά του σόλο, όταν ένα αντικείμενο —που σύμφωνα με πληροφορίες της Page Six ήταν δίσκος βινυλίου— εκτοξεύτηκε από τις μπροστινές σειρές και τον χτύπησε στον ώμο.

Η αντίδραση του μουσικού ήταν ακαριαία. O Kλάπτον σταμάτησε να παίζει, κοίταξε προς το σημείο από όπου προήλθε η επίθεση με ένα βλέμμα γεμάτο περιφρόνηση και αποχώρησε αμέσως.

Παρά τις εκκλήσεις του κοινού για την επιστροφή του, τα φώτα της αρένας στη Μαδρίτη άναψαν λίγα λεπτά αργότερα, επισφραγίζοντας το οριστικό τέλος της βραδιάς.

Η ασφάλεια του καλλιτέχνη δήλωσε πως ο δράστης εντοπίστηκε από τις κάμερες ασφαλείας και απομακρύνθηκε από τον χώρο, ωστόσο η ζημιά είχε ήδη γίνει.

Η οργή των υπόλοιπων θεατών στράφηκε γρήγορα εναντίον του υπαίτιου, καθώς μια ολόκληρη αρένα στερήθηκε την ευκαιρία να δει έναν από τους τελευταίους εν ζωή θρύλους της rock να ολοκληρώνει το πρόγραμμά του.

Εκπρόσωπος του Κλάπτον τόνισε αργότερα πως ο καλλιτέχνης είναι καλά στην υγεία του, αλλά εξαιρετικά απογοητευμένος από το επίπεδο της συμπεριφοράς ορισμένων ατόμων, υπογραμμίζοντας πως «η σκηνή οφείλει να είναι ένας ιερός χώρος δημιουργίας και όχι πεδίο βολής».

Μετά το επεισόδιο, επικρατεί αβεβαιότητα για τις επόμενες προγραμματισμένες εμφανίσεις του κιθαρίστα. Ο Έρικ Κλάπτον έχει εκφράσει και στο παρελθόν τις επιφυλάξεις του για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγονται οι μεγάλες συναυλίες, και το συμβάν «ίσως αποτελέσει τον καταλύτη για αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας ή ακόμη και για μείωση των ζωντανών του εμφανίσεων».

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του, ο μουσικός θεωρεί πως η προσωπική του ακεραιότητα προέχει από οποιοδήποτε συμβόλαιο.

Η κοινότητα της μουσικής στέκεται στο πλευρό του, με πολλούς συναδέλφους του να καταδικάζουν την πράξη και να ζητούν επιτέλους τη λήψη δραστικών μέτρων στα στάδια.

Το φαινόμενο των επιθέσεων σε καλλιτέχνες

YouTube thumbnail

Το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο, αλλά έρχεται να προστεθεί σε μια ανησυχητική σειρά επιθέσεων εναντίον μουσικών πάνω στη σκηνή που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια.

Το 2023, η Bebe Rexha τραυματίστηκε στο μάτι όταν ένας θαυμαστής της πέταξε ένα τηλέφωνο στη μέση της συναυλίας της, και η Cardi B πέταξε μικρόφωνο σε θεατή συναυλίας της, όταν εκείνος έριξε πάνω της μπουκάλι -το μικρόφωνο δημοπρατήθηκε στο eBay και πωλήθηκε για 100.000 δολάρια.

YouTube thumbnail

Την επόμενη χρονιά, ο Νικ Τζόνας αποχώρησε από τη σκηνή όταν κάποιος από το κοινό έστρεψε ένα λέιζερ προς το μέρος του και η Μπίλι Άιλις χτυπήθηκε στο πρόσωπο από ένα βραχιόλι.

Το 2025, η Kέιτι Πέρι ήρθε αντιμέτωπη με έναν θαυμαστή που εισέβαλε στη σκηνή, και ο Λιουκ Μπράιαν χτυπήθηκε στο πρόσωπο με μια μπάλα κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας.

@nbcnewsA fan stormed the stage during a Katy Perry concert in #Sydney, #Australia.

♬ original sound – nbcnews

Σύμφωνα με μέλη της παραγωγής, ο Κλάπτον ένιωσε βαθιά προσβεβλημένος, θεωρώντας πως η έλλειψη παιδείας και σεβασμού υπονομεύει την ίδια την ουσία της ζωντανής μουσικής.

Η ιστορία του Έρικ Κλάπτον είναι γεμάτη από θριάμβους και τραγωδίες, αλλά αυτή η άδοξη στιγμή σε μια από τις τελευταίες του περιοδείες αφήνει μια πικρή γεύση σε όσους αναγνωρίζουν την τεράστια προσφορά του στην παγκόσμια μουσική κληρονομιά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΑΑΔΕ: Έως μέσα Ιουνίου οι αιτήσεις ΟΣΔΕ – Πότε θα πληρωθούν οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Έως μέσα Ιουνίου οι αιτήσεις ΟΣΔΕ – Πότε θα πληρωθούν οι αγρότες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Η συνήθεια που «κόβει» την επιθυμία για τσιγάρο

Η συνήθεια που «κόβει» την επιθυμία για τσιγάρο

Κόσμος
Ιράν: Εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης

Ιράν: Εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης

inWellness
inTown
Stream magazin
Metallica: Λένε ευχαριστώ στην Ελλάδα, κάνουν ρεκόρ στο ΟΑΚΑ – «Η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ»
The Good Life 11.05.26

Metallica: Λένε ευχαριστώ στην Ελλάδα, κάνουν ρεκόρ στο ΟΑΚΑ – «Η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ»

Το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου οι Μetallica πρωταγωνίστησαν σε μια «σεισμική δόνηση» που επαναπροσδιόρισε τα συναυλιακά χρονικά της χώρας και λένε ευχαριστώ

Σύνταξη
Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Tupac να τραγουδάει «You Don’t Bring Me Flowers»
«Ανέμελη ενέργεια» 11.05.26

Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Tupac να τραγουδάει το «You Don't Bring Me Flowers» με τον Ice-T

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει τον Tupac σε πιο σοβαρές δηλώσεις, αλλά μια κοινή, αστεία ερμηνεία του «You Don't Bring Me Flowers» με τον Ice-T αξίζει σίγουρα την προσοχή μας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ στο πρώτο τους ντουέτο θύμισαν εποχές Beatles
The Fab Two 10.05.26

Πολ ΜακΚάρτνεϊ - Ρίνγκο Σταρ: Τα δύο «Σκαθάρια» συνεργάστηκαν για το πρώτο τους ντουέτο και θύμισαν εποχές Beatles

Τα δύο θρυλικά μέλη των Beatles, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Ρίνγκο Σταρ, ηχογράφησαν το πρώτο τους ντουέτο, έστω κι αν γνωρίζονται πάνω από έξι δεκαετίες

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Metallica: Οι 80.000 θεατές, ο Ζορμπάς, οι Τρύπες και το Αστεροσκοπείο που μέτρησε τις δονήσεις
Music 10.05.26

Metallica: Οι 80.000 θεατές, ο Ζορμπάς, οι Τρύπες και το Αστεροσκοπείο που μέτρησε τις δονήσεις

To θρυλικό συγκρότημα επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «M72», χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show που έκανε το κοινό να παραληρεί.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division
Post-punk ποιητής 09.05.26

Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division

Η έκθεση «Ian Curtis: Insight» εξερευνά τη ζωή του frontman των Joy Division και στο πώς συνέβαλε στη διαμόρφωση του πολιτιστικού τοπίου του Μάντσεστερ στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπόνι Τάιλερ: Σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα επέμβαση στο έντερο
Nοσοκομείο της Πορτογαλίας 07.05.26

Μπόνι Τάιλερ: Σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα επέμβαση στο έντερο

«Συναγερμός» για την υγεία της Μπόνι Τάιλερ, με πορτογαλικά μέσα να μεταδίδουν ότι η 74χρονη τραγουδίστρια βρίσκεται σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση

Σύνταξη
Σαν σήμερα η Σφαγή του Kεντ – Ο Νιλ Γιάνγκ, το Ohio και μια προδομένη, ματωμένη επανάσταση
Ιστορία 04.05.26

Σαν σήμερα η Σφαγή του Kεντ – Ο Νιλ Γιάνγκ, το Ohio και μια προδομένη, ματωμένη επανάσταση

Στις 4 Μαΐου 1970, η Αμερική συγκλονίστηκε από τη Σφαγή του Κεντ. Η δολοφονία των φοιτητών έγινε αφορμή για το πιο οργισμένο ροκ κομμάτι διαμαρτυρίας στην ιστορία της μουσικής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ
Διπλωματία 12.05.26

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ

«Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί, υπό συνθήκες πολλών και δύσκολων προκλήσεων, μία πραγματική ένωση όλων των λαών της Ευρώπης», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Υπόθεση Έπσταϊν: Θύματα ή συνεργοί οι γυναίκες του κύκλου του;
Politico 12.05.26

Υπόθεση Έπσταϊν: Το Κογκρέσο ανοίγει τον πιο δύσκολο φάκελο – Θύματα ή συνεργοί οι γυναίκες του κύκλου του;

Το Κογκρέσο καλεί τη Σάρα Κέλεν, πρώην στενή βοηθό του Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς η έρευνα σκοντάφτει στο πιο δύσκολο δίλημμα της υπόθεσης: θύματα ή συνεργοί;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ηλιούπολη: «Συγγνώμη, σας αγαπώ πολύ» – Το σημείωμα που άφησε η μία 17χρονη πριν πέσει στο κενό με τη φίλη της
Ελλάδα 12.05.26

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: «Συγγνώμη, σας αγαπώ πολύ» - Το σημείωμα που άφησε η μία 17χρονη πριν πέσει στο κενό με τη φίλη της

Τα δύο 17χρονα κορίτσια πριν τη μοιραία πτώση, έκλεισαν την πόρτα της ταράτσας και στη συνέχεια βούτηξαν μαζί στο κενό - Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη.

Σύνταξη
Φάμελλος: Επείγει η ενότητα για να φύγει η επικίνδυνη κυβέρνηση – Ξεκάθαρη επιλογή της κυβέρνησης να απαξιωθεί η Δημόσια Υγεία
Πολιτική Γραμματεία 12.05.26

Φάμελλος: Επείγει η ενότητα για να φύγει η επικίνδυνη κυβέρνηση – Ξεκάθαρη επιλογή της κυβέρνησης να απαξιωθεί η Δημόσια Υγεία

Ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκαθάρισε ότι πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι «η σύσταση ενιαίου κλάδου νοσηλευτικής και η άμεση ένταξη των νοσηλευτών και νοσηλευτριών στα βαρέα και ανθυγιεινά, χωρίς αποκλεισμούς»

Σύνταξη
Αθώοι οι τρεις νεαροί για την υπόθεση της διαπόμπευσης σε βάρος του πρώην Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ
Ελλάδα 12.05.26

Αθώοι οι τρεις νεαροί για την υπόθεση της διαπόμπευσης σε βάρος του πρώην Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο με βάση τα στοιχεία της αποδεικτικής διαδικασίας  έκρινε πως οι τρεις νεαροί πρέπει να κηρυχθούν αθώοι, ενώ αθωωτική ήταν και η πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του νέου Σχολικού Συγκροτήματος Γουβιών – Κοντοκαλίου
Εκπαιδευτικές υποδομές 12.05.26

Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του νέου Σχολικού Συγκροτήματος Γουβιών – Κοντοκαλίου

Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων: «Η υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος για το σχολικό συγκρότημα Γουβιών – Κοντοκαλίου, γεννά σε όλους αισθήματα χαράς και ικανοποίησης».

Σύνταξη
Μικροπολιτικός: «Εκρήξεις» στο Μαξίμου ένα σαββατιάτικο πρωινό…
Πολιτική 12.05.26

Μικροπολιτικός: «Εκρήξεις» στο Μαξίμου ένα σαββατιάτικο πρωινό…

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της συνέντευξης του Γρηγόρη Δημητριάδη στην εφημερίδα «Real News» έχασε την ψυχραιμία και άρχισε να ωρύεται όπως αποκαλύπτει η στήλη Μικροπολιτικός της εφημερίδας τα ΝΕΑ

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο μπορεί να «κρατήσει» τον Μπενίτεθ
Super League 12.05.26

Ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο μπορεί να «κρατήσει» τον Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό

Η συνάντηση Αλαφούζου-Μπαλντίνι στο Λονδίνο, στο περιθώριο των γενεθλίων του Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο, ίσως να άλλαξε τα δεδομένα για την παραμονή του Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
ΔΣΑ: Αντίθετος στη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές – Ζητά 120
Ελλάδα 12.05.26

Αντίθετος στη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές ο ΔΣΑ - Ζητά 120

Ο ΔΣΑ ασκεί κριτική στο περιεχόμενο της ρύθμισης, επισημαίνοντας ότι δεν καλύπτει το σύνολο των υφιστάμενων οφειλών, αλλά μόνο όσες έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Σύνταξη
Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική 12.05.26

Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου

Την ώρα που οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών κλονίζουν την κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών βλέπει βελτίωση στις επιδόσεις των τελευταίων ετών

Σύνταξη
«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι
Δείτε βίντεο 12.05.26

«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι

Ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με την 96χρονη Κατερίνα Σωτηρίου στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι από το δίκτυο υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού

Σύνταξη
Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»
«Λίστα θυμάτων» 12.05.26

Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»

Η λάμψη του Met Gala φαίνεται πως δεν είναι αρκετή για να νικήσει τις προκαταλήψεις της Κάιλι Τζένερ που κράτησε τον Τιμοτέ Σαλαμέ μακριά της «για να μη χωρίσουν»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Το Σύνταγμα κ. Μητσοτάκη δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή
Πολιτική 12.05.26

Ανδρουλάκης: Το Σύνταγμα κ. Μητσοτάκη δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή

Μονόδρομο χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης την πολιτική αλλαγή στη χώρα, στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης της Κ.Ο. και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, όπου παρουσίασε τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
Η… Μεγάλη Δευτέρα του Μουρίνιο: Ανακοινώνει το μέλλον του και όλα «μυρίζουν» Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Η… Μεγάλη Δευτέρα του Μουρίνιο: Ανακοινώνει το μέλλον του και όλα «μυρίζουν» Ρεάλ

Ο Ζοζέ Μουρίνιο ρωτήθηκε για το μέλλον του και αυτό που... δεν απάντησε, «φωτογραφίζει» περισσότερο από ποτέ την πιθανή επιστροφή του στη Μαδρίτη για τη Ρεάλ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή: Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 12.05.26

Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή

Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα «ευχαριστώ», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στο βίντεο που ανήρτησε

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 12 Μαϊου 2026
Cookies