Έλεγχοι της ΑΑΔΕ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις και 48ωρο λουκέτο σε τρεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Σαρωτικούς και στοχευμένους ελέγχους πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, κατά τη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.

Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν 110 παραβάσεις σε 27 επιχειρήσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα που ανέρχονται σε 84.000 ευρώ.

Παράλληλα, επιβλήθηκε το μέτρο της αναστολής λειτουργίας («λουκέτο») για 48 ώρες σε τρεις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε Παλαιό Φάληρο, Άλιμο και Γλυφάδα.