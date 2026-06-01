Νοσοκομείο στην Αγγλία έδιωξε τρεις φορές 20χρονη ασθενή χωρίς να την εξετάσει – Πέθανε σπίτι της

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μια υγιής φοιτήτρια αντιμετωπίστηκε ως «αργόσχολη» ή υπερβολική από το προσωπικό του νοσοκομείου, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, παρακολουθούσε τον αγώνα ποδοσφαίρου της εθνικής γυναικών στην τηλεόραση αντί να την περιθάλψει, όπως αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας.

Στην 20χρονη Λίμπι Ίνστοουν οι γιατροί είπαν ότι έπασχε από γαστρεντερίτιδα κατά τη διάρκεια τριών επισκέψεών της σε κέντρο επείγουσας περίθαλψης σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο των 24 ωρών. Η φοιτήτρια νομικής του Πανεπιστημίου του Newcastle είχε εμετούς για μέρες μετά την επιστροφή της από ένα ταξίδι στο Λονδίνο με τον φίλο της στις 16 Αυγούστου 2023.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, πήγε στο Κέντρο Επείγουσας Περίθαλψης – UCC (Urgent Care Clinic) του Νοσοκομείου North Tees δύο μέρες αργότερα, όπου της χορηγήθηκαν φάρμακα κατά της ναυτίας, αλλά δεν εξετάστηκε.

Η Λίμπι στάλθηκε στο σπίτι, αλλά η ανήσυχη οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας της Σούζαν, την πήγε ξανά στο UCC εκείνο το βράδυ, όπου ένας γιατρός είπε ότι η Λίμπι είχε γαστρεντερίτιδα. Η φοιτήτρια στάλθηκε ξανά στο σπίτι, αλλά οι γονείς της την πήγαν ξανά στο UCC στις 2.30 μ.μ. την επόμενη μέρα, καθώς ήταν «εντελώς εξαντλημένη και πολύ αδύναμη», σύμφωνα με τη μητέρα της.

Η Λίμπι εισήχθη σε θάλαμο εκείνο το βράδυ, και την επόμενη μέρα οι γονείς της την επισκέφτηκαν, αλλά ισχυρίστηκαν ότι το προσωπικό ήταν απασχολημένο παρακολουθώντας στην τηλεόραση την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Αγγλίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών με την Ισπανία, όπως τονίζει το σχετικό δημοσίευμα.

Νομίζαμε ότι μας σπαταλούσε τον χρόνο

Η Σούζαν είπε ότι είχαν ήδη περιμένει περίπου εννέα ώρες για να εξεταστεί η Λίμπι την προηγούμενη μέρα. Μια νοσοκόμα της έβαλε ορό και της χορηγήθηκαν παυσίπονα και φάρμακα κατά της ναυτίας. Αργότερα εκείνη την ημέρα, η Σούζαν είπε ότι η Λίμπι πήρε εξιτήριο, αλλά συνέχιζε να αισθάνεται τόσο άσχημα που έπρεπε να την μεταφέρουν στο κρεβάτι της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ανάκριση, η μητέρα της προσπάθησε να της δώσει να φάει ντοματόσουπα, αλλά εκείνη δεν κατάφερε να φάει. Η Σούζαν είπε: «Είπε ότι φοβόταν και ρώτησε αν θα πεθάνει. «Γέλασα και της είπα να μην είναι χαζή».

Λίγα λεπτά αργότερα, η Λίμπι κατέρρευσε και οι διασώστες μετέφεραν εσπευσμένα τη φοιτήτρια στο νοσοκομείο.

Δυστυχώς, δεν μπόρεσαν να τη σώσουν και πέθανε λόγω απόφραξης του λεπτού εντέρου της.

Η Σούζαν Ίνστοουν είπε ότι «μια υπάλληλος ήρθε τότε κοντά μου και μου είπε ότι απλώς νόμιζαν ότι μας σπαταλούσε τον χρόνο. Ήταν νοσοκόμα. Μόλις είχαμε χάσει τη Λίμπι και δεν ήξερα τι γινόταν».

Θα μπορούσε να έχει σωθεί, ενώ μπορούσε να γίνει και σωστή διάγνωση

Τις ημέρες μετά το θάνατό της, η κ. Ίνστοουν είπε ότι το νοσοκομείο ενημέρωσε την οικογένεια ότι η Λίμπι δεν θα μπορούσε να είχε σωθεί, και έμαθαν την αλήθεια μόνο έξι μήνες αργότερα.

Η μητέρα της είπε ότι «οι τελευταίες μέρες της ζωής της κόρης μου ήταν φρικτές. Η Λίμπι βρισκόταν σε συνεχή αγωνία, ήταν τρομαγμένη. Πήγαμε στο νοσοκομείο εμπιστευόμενοι τους ανθρώπους που πιστεύαμε ότι θα την φρόντιζαν, αλλά η Λίμπι απογοητεύτηκε από τους γιατρούς που υποτίθεται ότι έπρεπε να την φροντίσουν. Η Λίμπι αντιμετωπίστηκε ως ενόχληση, ως χάσιμο χρόνου και δεν της δείχτηκε ποτέ καμία συμπόνια».

Ένας ανεξάρτητος ιατρικός εμπειρογνώμονας διαπίστωσε ότι η Λίμπι δεν είχε καταφέρει να αδειάσει το έντερό της για αρκετές ημέρες, γεγονός που θα έπρεπε να είχε κινήσει τις υποψίες των ιατρών ότι δεν έπασχε από γαστρεντερίτιδα, καθώς ένα συνηθισμένο σύμπτωμα είναι η διάρροια.

Η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι χάθηκαν πολλές ευκαιρίες για τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας του στομάχου της και ότι μια χειρουργική επέμβαση θα μπορούσε να είχε θεραπεύσει επιτυχώς την απόφραξη του εντέρου της.

Γιατί οι γιατροί δεν την εξέτασαν;

Ο Δρ Μάικλ Στιούαρτ, επικεφαλής ιατρός του ομίλου των Νοσοκομείων North Tees and Hartlepool και South Tees (NHS Foundation Trusts), δήλωσε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ότι προσφέρει «μια ανεπιφύλακτη και ειλικρινή συγγνώμη για τις χαμένες ευκαιρίες στη φροντίδα της Λίμπι».

Ανέφερε ότι υπήρχε «ενός βαθμού προκατάληψης επιβεβαίωσης» (σ.σ. confirmation bias: Όταν πιστεύεις κάτι τόσο πολύ που αγνοείς σημαντικά στοιχεία περί του αντιθέτου) όσον αφορά τη σταθερή διάγνωση της γαστρεντερίτιδας.

Μετά την ετυμηγορία του ιατροδικαστή για αμέλεια, οι γονείς της Λίμπι, η Σούζαν και ο Ίαν, καθώς και οι αδελφοί της, ο Τζο και ο Άλφι, εξέδωσαν ένα κείμενο προς τιμήν της.

Η ανακοίνωση έγραφε ότι «η όμορφη Λίμπι μας ήταν αγαπητή σε όλους όσους την γνώριζαν, αλλά μας την άρπαξαν με τον πιο βάναυσο τρόπο λόγω των παραλείψεων εκείνων που υποτίθεται ότι έπρεπε να την φροντίσουν. Γιατί οι γιατροί δεν την εξέτασαν; Γιατί δεν την πίστεψαν όταν υπέφερε από φρικτό πόνο; Γιατί ισχυρίστηκαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να τη σώσουν, ενώ τώρα γνωρίζουμε ότι θα μπορούσε να είχε σωθεί;».