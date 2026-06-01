Ένας ροφός, τα «θολά νερά» και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα – Το σχόλιο Πολάκη για την ίδρυση της ΕΛΑΣ
Σχόλιο για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έκανε μέσω facebook ο Παύλος Πολάκης. Έχοντας ψαρέψει έναν ροφό 13,5 κιλών, έγραψε: «Εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά».
Με το αποτέλεσμα της ψαριάς του σχολίασε ο Παύλος Πολάκης την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook φωτογραφίες με ροφό 13,5 κιλών.
Οι φωτογραφίες συνοδεύονται από την εξής λεζάντα:
«ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ!!! Ίσως και να ‘ναι σημαδιακό…. Γιατί εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά!!!! Υγ. Ροφός 13.5 κιλά!!».
Ο Παύλος Πολάκης έχει βρεθεί στο επίκεντρο των εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα.
Ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, προχώρησε στη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, έπειτα από ανάρτηση με χαρακτηρισμούς για τον Δημήτρη Χατζησωκράτη αλλά και αιχμές προς το πρόσωπο του ίδιου του Σωκράτη Φάμελλου. Επίσης, ζητούσε επιτακτικά να συγκληθεί η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή.
Επίσης, με άλλη ανάρτησή του καλούσε μέλη του κόμματος να μην αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και να παραμείνουν για να τον ανασυγκροτήσουν.
