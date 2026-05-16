O Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου.

Είχε προηγηθεί ανάρτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με χαρακτηρισμούς για τον Δημήτρη Χατζησωκράτη αλλά και αιχμές προς το πρόσωπο του ίδιου του Σωκράτη Φάμελλου ενώ ζητούσε επιτακτικά να συγκληθεί η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή.

Όπως είχε γράψει το in ο Π. Πολάκης, που έχει πάρει σαφείς αποστάσεις από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, φέρεται, πριν την ανάρτηση, να έχει πάρει τηλέφωνο τον Σωκράτη Φάμελλο για να του ζητήσει να συγκαλέσει αμέσως την Πολιτική Γραμματεία με εμφανή στόχο να γίνει το «μεγάλο ξεκαθάρισμα» και να μην σέρνεται το κόμμα πίσω από τις εξελίξεις, όπως τονίζει εδώ και μήνες η πλευρά των στελεχών που συγκροτεί το μπλοκ των στελεχών που «μένουν» ΣΥΡΙΖΑ.

Η δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη διαγραφή Πολάκη

«Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο. Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για ‘αφωνία’ και ‘έλλειψη πρωτοβουλίας’ την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό νοσοκομείο, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό, συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή, συναντηθήκαμε με την ΠΟΕ-ΟΤΑ στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την Αυτοδιοίκηση.

Ενώ την ίδια εβδομάδα με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μία ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επείγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση. Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απαίτηση.

Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια».

-Το χάσμα των απόψεων στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου επιβεβαιώθηκε και η διαγραφή μειώνει αριθμητικά ακόμη περισσότερο την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ που πλέον θα αριθμεί 24 βουλευτές.

Η απάντηση Πολάκη στον Φάμελλο

Ο βουλευτής Χανιών του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη διαγραφή του, δίνει «ραντεβού» με τον Σωκράτη Φάμελλο στην Πολιτική Γραμματεία ενώ καταλογίζει ευθύνες στον πρόεδρο του κόμματος γιατί «παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει!»