Κόμμα Τσίπρα: Σε πλήρη λειτουργία το στρατηγείο της Φιλελλήνων – Στήνουν τα ψηφοδέλτια – Σχεδιασμός μέχρι και για τις δημοτικές εκλογές

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η ημερομηνία ανακήρυξης του νέου κόμματος πλησιάζει και παράλληλα με την Αμαλίας, όπου είναι το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει και το στρατηγείο της Φιλελλήνων, εκεί όπου χτυπά η καρδιά του οργανωτικού του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού.

Στα γραφεία αυτά εργάζονται νυχθημερόν πρόσωπα της απολύτου εμπιστοσύνης του πρώην πρωθυπουργού επιφορτισμένοι με την ευθύνη να λειτουργήσουν το οργανωτικό του νέου κόμματος και να συντονίσουν πυρήνες σε όλη την Ελλάδα χωρίς να σταματά ταυτόχρονα και η προσπάθεια αναζήτησης νέων προσώπων με εχέγγυα αξιοπιστίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας από το Χαλάνδρι έδωσε ένα σαφές σήμα ετοιμότητας και αυτό δεν είχε αποδέκτες μόνο τη βάση ή στους ανυπόμονους ψηφοφόρους του, αλλά και το πολιτικό σύστημα εν μέσω εμφάνισης μάλιστα και άλλων κομματικών σχηματισμών, όπως της Μαρίας Καρυστιανού και του Αντώνη Σαμαρά.

Οργάνωση στη βάση

Μετά το κλείσιμο του κύκλου της «Ιθάκης» – επιτυχημένα για τους ανθρώπους της Αμαλίας – η δουλειά έχει τώρα επικεντρωθεί στους πυρήνες αυτοοργάνωσης οι οποίοι πολύ σύντομα και από την ανακήρυξη του κόμματος τον Ιούνιο και έπειτα θα μετατραπούν σε κομματικές οργανώσεις.

Το πρώτο δείγμα γραφής αυτής της δουλειάς οι άνθρωποι του προέδρου το έδωσαν στην τελευταία ομιλία του κ. Τσίπρα για το βιβλίο του στο Ηράκλειο της Κρήτης καθώς χωρίστηκαν σε ομάδες και υποομάδες για να δημιουργήσουν ένα τοπικό δίκτυο με την ευρύτερη δυνατή αναφορά στην τοπική κοινωνία εντοπίζοντας νέους ανθρώπους, εκπροσώπους παραγωγικών κλάδων, κοινωνικούς φορείς και κυρίως αναφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Ψηφοδέλτια

Το δεύτερο επίπεδο δουλειάς είναι η αναζήτηση νέων στελεχών και νέων προσώπων με την Αμαλίας να εκπέμπει έναν αέρα ικανοποίησης για τα πρόσωπα που ήδη έχουν βγει μπροστά σε διάφορες εκδηλώσεις.

Τα πρόσωπα αυτά θα είναι και αυτοί που θα μπουν και στις εκλογικές λίστες στις διάφορες περιφέρειες της χώρας για τις εθνικές κάλπες με το σχεδιασμό όμως να μην περιορίζεται μόνο στις επικείμενες εκλογές.

Μεγάλο στοίχημα δηλαδή μαζί με την κοινωνική γείωση είναι και η δημιουργία στέρεης αναφοράς του κόμματος και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, εκεί όπου για χρόνια υστερούσε διαχρονικά η Αριστερά.

Πολλά από τα πρόσωπα που ήδη έχουν έρθει σε επαφή με το οργανωτικό του κόμματος Τσίπρα δεν αποκλείεται να δοκιμαστούν στη συνέχεια και στις δημοτικές εκλογές.

Τα πρόσωπα αυτά είναι όλοι όσοι από τον περασμένο Οκτώβριο μέχρι και σήμερα έχουν εμφανιστεί και έχουν μιλήσει στις εκδηλώσεις είτε του Ινστιτούτου, είτε του εκδοτικού οίκου της «Ιθάκης» είτε σε συγκεντρώσεις των πυρήνων αυτοοργάνωσης και της υπό συγκρότησης νεολαίας.

Οι άνθρωποι του προέδρου

Πίσω από όλα αυτά βρίσκονται πρόσωπα της απολύτου εμπιστοσύνης του κ. Τσίπρα και οι οποίοι είναι έτσι τοποθετημένοι ώστε να καλύπτουν όλο το φάσμα αυτού που το μανιφέστο του Ινστιτούτο το ονόμασε Κυβερνώσα Αριστερά.

Στο πεδίο και στο συντονισμό είναι η πρώην Διευθύντρια του Ινστιτούτου Πουλαντζάς Τζένη Διαμαντοπούλου, η πρώην αναπληρώτρια Τομεάρχης εργασίας του ΠΑΣΟΚ Μαριζέτα Αντωνοπούλου, το ιστορικό στέλεχος της ανανεωτικής αριστεράς Δημήτρης Χαλαζωνίτης, ο στενός συνεργάτης του Αλέκου Φλαμπουράρη και της απολύτου εμπιστοσύνης του πρώην πρωθυπουργού Στέλιος Αποστόλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας διοικητικής μεταρρύθμισης Γρηγόρης Θεοδωράκης, στέλεχος που επί μια δεκαετία και πλέον βρίσκεται δίπλα στον Αλέξη.

Σε διάταξη ομόκεντρων κύκλων, όπως σημειώνουν από το επιτελείο της Αμαλίας, βρίσκονται πρόσωπα επίσης στενά συνδεδεμένα με τον κ. Τσίπρα και οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με το συντονισμό όλης της δουλειάς παρέχοντας κατευθύνσεις και οδηγίες με βάση την εμπειρία τους και το γνωστικό τους υπόβαθρο.

Πρόκειται για την Γιάννα Πεππέ, επί χρόνια συνεργάτιδα του Αλέξη Τσίπρα και τους Γιώργο Βασιλειάδη και Μίλτο Χατζηγιαννάκη.

Σταθερός αιμοδότης της προσπάθειας για τη δημιουργία της νέας Παράταξης το Ινστιτούτου Τσίπρα, που λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα ως συγκοινωνούν δοχείο με το κόμμα παρέχοντας επιστημονικές επεξεργασίες αλλά και στελέχη που θα δοκιμαστούν και εκείνα στον πολιτικό στίβο.