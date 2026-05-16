Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σάββατο, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια, σε περιοχές της Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Τετάρτη, αναμένονται ακόμα και χαλαζοπτώσεις.

Ειδικότερα, στην Ήπειρο καθώς και στη δυτική και κεντρική Μακεδονία πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Η πρόγνωση της ΕΜΥ αναλυτικά

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη αρχικά αίθριος, από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στη Μακεδονία νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τις βραδινές ώρες στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς, σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα στα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 και τοπικά 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και βαθμιαία βελτίωση.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις και βαθμιαία από νότιες 4 με 5 πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 και στην Κρήτη τοπικά 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση τη νύχτα.

Ανεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά

6 μποφόρ. Στα νότια από δυτικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα οπότε υπάρχει πιθανότητα όμβρων στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 21 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς.

Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τρίτη

Στα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τετάρτη

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.