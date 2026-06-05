Σταύρος Φλώρος: Η επίσκεψη του Ατζούν Ιλιτζαλί στο κέντρο αποκατάστασης του παίκτη που ακρωτηριάστηκε

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Ο Σταύρος Φλώρος είχε ένα τραγικό ατύχημα που του στοίχισε το ένα πόδι και τον τραυματισμό του άλλου.

Η επαφή με τις προπέλες του σκάφους του προκάλεσε εκτεταμένες κακώσεις στα κάτω άκρα, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί προχώρησαν σε πολύωρες και απαιτητικές χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Σταύρος Φλώρος: «Δίνει μάθημα θετικότητας και δύναμης»

Η μία από τις δύο αδελφές του Σταύρου Φλώρου έκαναν δηλώσεις στην εκπομπή Buongiorno:

«Προς το παρόν μας ενδιαφέρει να πάει όσο καλύτερα γίνεται η αποκατάσταση του Σταύρου. Την Τετάρτη ο κύριος Ατζούν επισκέφθηκε τον Σταύρο και του έφερε κάποια ποδοσφαιρικά δώρα. Στη φωτογραφία που ανήρτησε ο κύριος Ατζούν είμαστε εγώ και η αδερφή μου.

Οι μέρες στο νοσοκομείο είναι δύσκολες και με πολλούς πόνους, ιδιαίτερα στο αριστερό πόδι, αλλά ευτυχώς πηγαίνουν καλά τα χειρουργεία του Σταύρου, οπότε αυτό μας δίνει μεγάλη δύναμη», ανέφερε στην πρωινή εκπομπή.

«Έμαθα ότι η δύναμη δεν είναι να μην πέφτεις ποτέ»

Ο Σταύρος Φλώρος έγραψε πριν λίγες ημέρες σε ανάρτηση του:

«Η πραγματική δύναμη είναι να βρίσκεις τον τρόπο να σηκώνεσαι κάθε φορά που η ζωή σε γονατίζει. Και εγώ σηκώθηκα. Όχι γιατί ήταν εύκολο, αλλά γιατί δεν ήθελα να αφήσω μια δύσκολη στιγμή να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή μου.

Σήμερα δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν πριν. Είμαι πιο δυνατός. Πιο ώριμος. Πιο ευγνώμων για όσα κάποτε θεωρούσα δεδομένα.»