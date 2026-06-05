Συνελήφθη γνωστή ηθοποιός να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ στην Πατησίων

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Στη σύλληψη γνωστής ηθοποιού προχώρησε χθες το βράδυ η Τροχαία, μετά από αλκοτέστ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έλεγχος έγινε περίπου στις 2 τα ξημερώματα στην οδό Πατησίων.

Οι αστυνομικοί σταμάτησαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η ηθοποιός για έλεγχο και διαπίστωσαν ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ καθώς ο δεύτερος έλεγχος που έγινε έδειξε 0,70 mg /lt με όριο τα 0,25 mg/lt.

Η ηθοποιός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.