Συνελήφθη γνωστή ηθοποιός να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ στην Πατησίων
Συνελήφθη γνωστή ηθοποιός για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
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Στη σύλληψη γνωστής ηθοποιού προχώρησε χθες το βράδυ η Τροχαία, μετά από αλκοτέστ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έλεγχος έγινε περίπου στις 2 τα ξημερώματα στην οδό Πατησίων.
Οι αστυνομικοί σταμάτησαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η ηθοποιός για έλεγχο και διαπίστωσαν ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ καθώς ο δεύτερος έλεγχος που έγινε έδειξε 0,70 mg /lt με όριο τα 0,25 mg/lt.
Η ηθοποιός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
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