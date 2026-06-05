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Σίφνος: Αποθεώνεται σε γαλλικό αφιέρωμα – «Παραμυθένιο νησί όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει»
Planet Travel 05 Ιουνίου 2026, 11:18

Σίφνος: Αποθεώνεται σε γαλλικό αφιέρωμα – «Παραμυθένιο νησί όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει»

Διακριτικό κόσμημα των Κυκλάδων που τα έχει όλα και πρέπει οπωσδήποτε να εξερευνηθεί αυτό το καλοκαίρι, χαρακτηρίζει τη Σίφνο η ταξιδιωτική ιστοσελίδα EnVols σε εκτενές αφιέρωμά της

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Ως ένα από τα πιο αυθεντικά νησιά των Κυκλάδων παρουσιάζεται η Σίφνος σε εκτενές αφιέρωμα της ταξιδιωτικής ιστοσελίδας EnVols της αεροπορικής εταιρείας Air France, το οποίο απευθύνεται σε εκατομμύρια αναγνώστες που αναζητούν ποιοτικούς προορισμούς και προτάσεις διακοπών σε όλο τον κόσμο.

Οι συντάκτες τονίζουν, μεταξύ άλλων, ότι η Σίφνος παραμένει ακόμα σχετικά ανεξερεύνητη και ανεπηρέαστη από τον μαζικό τουρισμό, προσφέροντας στους επισκέπτες μια γνήσια ελληνική εμπειρία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις δύο «ψυχές» της Σίφνου, την κεραμική και τη γαστρονομία.

Τα μονοπάτια στη Σίφνο οδηγούν «σε μια θάλασσα με εκτυφλωτικό μπλε χρώμα κάτω από τον ελληνικό ήλιο»

Το EnVols αναδεικνύει τη Σίφνο ως «ένα διακριτικό κόσμημα των Κυκλάδων που τα έχει όλα», χαρακτηρίζοντάς την ως προορισμό που «πρέπει οπωσδήποτε να εξερευνηθεί αυτό το καλοκαίρι».

Το δημοσίευμα κάνει λόγο για ένα παραμυθένιο νησί «όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει», με μονοπάτια που οδηγούν «σε μια θάλασσα με εκτυφλωτικό μπλε χρώμα» και με κάθε στροφή να αποκαλύπτει «ένα κατάλευκο σπιτάκι που λάμπει κάτω από τον ελληνικό ήλιο».

Στο αφιέρωμα αναφέρεται επίσης ότι στο νησί λειτουργούν περίπου δεκαπέντε εργαστήρια αγγειοπλαστικής, τα οποία διατηρούν ζωντανή μια τέχνη που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Επισημαίνεται επιπλέον η σημασία του νησιού ως γαστρονομικός προορισμός, υπενθυμίζοντας ότι στη Σίφνο γεννήθηκε ο Νικόλαος Τσελεμεντές, τον οποίο χαρακτηρίζει «πατέρα της σύγχρονης ελληνικής κουζίνας».

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Το άρθρο εξυμνεί τοπικές γεύσεις όπως η ρεβυθάδα, οι ρεβυθοκεφτέδες και η καπαροσαλάτα, ενώ επισημαίνει ότι σε όλο το νησί ο επισκέπτης συναντά ποιοτικά εστιατόρια ή γραφικά ταβερνάκια που ικανοποιούν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.

Ωδή στις παραλίες

Ιδιαίτερη θέση στο αφιέρωμα καταλαμβάνουν οι παραλίες της Σίφνου. Το Βαθύ παρουσιάζεται ως μια εξαιρετική παραλία του νησιού, με τα λευκά σπίτια και τις γαλάζιες στέγες να καθρεφτίζονται στα τιρκουάζ νερά, ενώ ο Πλατύς Γιαλός χαρακτηρίζεται ως μια από τις μεγαλύτερες παραλίες των Κυκλάδων.

Αναφορά γίνεται επίσης και σε άλλες ακτές όπως στη Φασολού, την οποία το μέσο περιγράφει ως «έναν πραγματικό φυσικό θησαυρό».

Το δημοσίευμα προτείνει ακόμα περιηγήσεις στο όρος Προφήτης Ηλίας με τη «συγκλονιστική πανοραμική θέα» προς όλο το νησί, πεζοπορίες από τον Αρτεμώνα έως το Κάστρο, επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο του Αγίου Ανδρέα, καθώς και γνωριμία με παραδοσιακούς οικισμούς όπως τη Χερρόνησο και την Απολλωνία.

Για το Κάστρο, το EnVols σημειώνει ότι πρόκειται για την παλιά οχυρωμένη πρωτεύουσα του 14ου αιώνα, με βενετσιάνικες καταβολές, δαιδαλώδη σοκάκια και αξιοσημείωτη ιστορική αξία.

Σίφνος: Στους πέντε κορυφαίους προορισμούς

Η προβολή της Σίφνου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς το EnVols συγκαταλέγει την Ελλάδα στους πέντε κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς που προτείνει για το 2026.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, η Ελλάδα «εκπροσωπείται» από τη Σίφνο, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική του νησιού στη διεθνή ταξιδιωτική αγορά.

Στην ίδια λίστα συμπεριλαμβάνονται η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Κροατική Ακτή της Δαλματίας, προορισμοί που θεωρούνται από τους πλέον ελκυστικούς της Ευρώπης για αυτό το καλοκαίρι.

Το εκτενές διεθνές αφιέρωμα έρχεται να συμπληρώσει το ταξιδιωτικό κάλεσμα του Δήμου Σίφνου, με στόχο την ανακάλυψη διαφορετικών πτυχών του νησιού της αρμονίας.

«Η νέα αυτή προβολή επιβεβαιώνει ότι το νησί μας κερδίζει ολοένα και περισσότερο την προσοχή των διεθνών αγορών χάρη στην αυθεντικότητα, την ποιότητα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του», σημειώνει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σίφνου, Γιάννης Ραφελέτος.

Και προσθέτει: «Η φυσική ομορφιά, η γαστρονομία, η πολιτιστική μας κληρονομιά και η φιλοξενία των κατοίκων συνθέτουν μια μοναδική ταξιδιωτική πρόταση που εμπνέει δημιουργούς περιεχομένου και επισκέπτες από όλο τον κόσμο».

Όπως επισημαίνει καταληκτικά ο ίδιος, «συνεχίζουμε να εμπλουτίζουμε το αφήγημά μας για την ανάδειξη της Σίφνου με όρους ποιότητας, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία και την εξωστρέφεια του νησιού».

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