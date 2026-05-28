Κάρπαθος: «Ανέγγιχτος παράδεισος» – Το ελληνικό νησί που ξεχωρίζει ως διεθνής πόλος έλξης ποιοτικού τουρισμού
Planet Travel 28 Μαΐου 2026, 09:34

Κάρπαθος: «Ανέγγιχτος παράδεισος» – Το ελληνικό νησί που ξεχωρίζει ως διεθνής πόλος έλξης ποιοτικού τουρισμού

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους προορισμούς που προωθούν μορφές αυθεντικής ταξιδιωτικής εμπειρίας, σύμφωνα με την τουριστική ιστοσελίδα Travel & Tour World - Διεθνής αναγνώριση για το νησί της Καρπάθου

Ως «ανέγγιχτος παράδεισος» της Μεσογείου και διεθνής πόλος έλξης ποιοτικού τουρισμού παρουσιάζεται το νησί της Καρπάθου στο δημοσίευμα της τουριστικής ιστοσελίδας Travel & Tour World, στο οποίο η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα σε σημαντικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς που προωθούν μορφές αυθεντικής ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Το άρθρο παρουσιάζει την Κάρπαθο ως προορισμό που καταφέρνει να διατηρεί ισχυρή την πολιτιστική του ταυτότητα, τα παραδοσιακά χωριά, το φυσικό περιβάλλον και τον αυθεντικό τρόπο ζωής των κατοίκων του.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα ορεινά τοπία, στις εντυπωσιακές ακτογραμμές, στα σμαραγδένια νερά, στα παραδοσιακά χωριά, στις τοπικές γαστρονομικές εμπειρίες και στις δραστηριότητες χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, όπως η πεζοπορία, η αναρρίχηση, η ποδηλασία, οι καταδύσεις και η εξερεύνηση της φύσης.

Η Κάρπαθος ξεχωρίζει για το φυσικό περιβάλλον της και τον αυθεντικό τρόπο ζωής των κατοίκων της

εικόνα που δείχνει άποψη του χωριού Πυλές Καρπάθου

Άποψη του χωριού Πυλές Καρπάθου

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι το ελληνικό νησί στα Δωδεκάνησα προσελκύει πλέον διεθνείς ταξιδιώτες που αναζητούν γνήσιες εμπειρίες, αυθεντική φιλοξενία και επαφή με την τοπική κουλτούρα, αντί για μαζικά και κορεσμένα τουριστικά μοντέλα.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η αυξανόμενη διεθνής αναγνώριση της Καρπάθου συνδέεται με τη γενικότερη στροφή της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς προς πιο βιώσιμους και αυθεντικούς προορισμούς.

Η Κάρπαθος προβάλλεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός τόπου που έχει καταφέρει να προστατεύσει τη φυσική και πολιτιστική του κληρονομιά, παραμένοντας μακριά από την υπερεκμετάλλευση και τον μαζικό τουρισμό χωρίς όμως να υπολείπεται σε ποιότητα και αισθητική σύγχρονων τουριστικών υπηρεσιών για διαμονή, γαστρονομία και ήπια διασκέδαση.

εικόνα που δείχνει το λιμάνι της Καρπάθου

Το λιμάνι της Καρπάθου

Στο πλαίσιο του εκτενούς αφιερώματος, ειδική αναφορά γίνεται επίσης στις προσπάθειες του Δήμου Καρπάθου για τη δημιουργία και προώθηση τουριστικών προϊόντων μέσα από σύγχρονες δράσεις και συνέργειες με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η συγκεκριμένη διεθνής διάκριση που προκύπτει έπειτα από συγκριτική έρευνα του Travel And Tour World, το οποίο θεωρείται μία από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνείς τουριστικές πλατφόρμες ενημέρωσης για 15 εκατομμύρια αναγνώστες παγκοσμίως.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται ταξιδιώτες, επαγγελματίες του τουρισμού, αεροπορικές εταιρείες, τουριστικοί οργανισμοί, φορείς φιλοξενίας και decision makers της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας.

