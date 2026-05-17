Η Ευρώπη κυριαρχεί στη νέα κατάταξη των καλύτερων πόλεων του κόσμου για περπάτημα
Planet Travel 17 Μαΐου 2026, 19:00

Η Ευρώπη κυριαρχεί στη νέα κατάταξη των καλύτερων πόλεων του κόσμου για περπάτημα

Η Ρώμη, η Μαδρίτη και η Βουδαπέστη συγκαταλέγονται στους κορυφαίους προορισμούς στην Ευρώπη που ηγούνται μιας νέας παγκόσμιας κατάταξης με τις καλύτερες πόλεις για εξερεύνηση με τα πόδια

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Η Ευρώπη παραμένει ο κορυφαίος προορισμός παγκοσμίως για εξερεύνηση με τα πόδια, καταλαμβάνοντας και τις 10 θέσεις σε μια νέα κατάταξη με τις καλύτερες πόλεις για περπάτημα για το 2026.

Από τη Ρώμη και τη Μαδρίτη έως την Πράγα και τη Λισαβόνα, η λίστα – που βασίζεται σε εκατοντάδες χιλιάδες κριτικές ταξιδιωτών – δείχνει ότι οι επισκέψεις σε ευρωπαϊκές πόλεις με εξαιρετική δυνατότητα περιήγησης με τα πόδια εξακολουθούν να πρωτοστατούν, ακόμη και καθώς προορισμοί σε όλη την Ασία και τη Λατινική Αμερική κερδίζουν ραγδαία σε δημοτικότητα.

Νέα έρευνα από την εταιρεία περιηγήσεων με τα πόδια GuruWalk αποκάλυψε τις 100 καλύτερες πόλεις για περπάτημα παγκοσμίως, χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα ταξιδιωτών.

Η λίστα της δείχνει πού πηγαίνουν πραγματικά οι τουρίστες και πώς αξιολογούν την εμπειρία τους από την περιήγηση σε μια πόλη με τοπικό ξεναγό.

Η τρίτη ετήσια λίστα με τις 100 καλύτερες πόλεις για περπάτημα βασίστηκε σε δεδομένα από πραγματική δραστηριότητα στις πλατφόρμες της κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών έως τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, εξετάζοντας περισσότερες από 467.000 επαληθευμένες κριτικές από 3.600 περιηγήσεις σε περισσότερες από 800 πόλεις παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το euronews, η τελική βαθμολογία καθορίστηκε συνδυάζοντας τον αριθμό των ταξιδιωτών, με βαρύτητα 65%, και τη βαθμολογία ικανοποίησης, με βαρύτητα 35%, και κατατάχθηκαν οι 100 κορυφαίες πόλεις.

Αυτές είναι οι 10 κορυφαίες πόλεις για περπάτημα.

Ρώμη, Ιταλία

Η Ρώμη γοητεύει τους επισκέπτες εδώ και σχεδόν 2.800 χρόνια, χάρη στην πλούσια ιστορική της κληρονομιά.

Περπατώντας στα πλακόστρωτα σοκάκια της, τα αξιοθέατα που δεν πρέπει να χάσετε περιλαμβάνουν το αρχαίο Κολοσσαίο, που κάποτε φιλοξενούσε μονομαχίες μονομάχων, το Πάνθεον και τον θόλο του από μη οπλισμένο σκυρόδεμα, τον μεγαλύτερο στον κόσμο, και, φυσικά, την Πόλη του Βατικανού.

Μαδρίτη, Ισπανία

Αν και η πρωτεύουσα της Ισπανίας δέχεται λιγότερους επισκέπτες από τη Βαρκελώνη, αξίζει σίγουρα μια επίσκεψη – ειδικά αν την εξερευνήσετε με τα πόδια.

Το Πάρκο Ρετίρο προσφέρει περίπου 125 εκτάρια ιστορικών πάρκων και κήπων, ενώ η λεωφόρος Gran Vía είναι πολυσύχναστη και ζωντανή. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το εμβληματικό Μουσείο Πράδο, που φιλοξενεί μία από τις σημαντικότερες συλλογές ευρωπαϊκής ζωγραφικής.

Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Το «Μαργαριτάρι του Δούναβη» χρονολογείται από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και εξακολουθεί να προσελκύει αμέτρητους τουρίστες – 8 εκατομμύρια επισκέπτες το 2025.

Η Βουδαπέστη προσφέρει αμέτρητα ιστορικά αξιοθέατα, τα οποία απολαμβάνετε καλύτερα με τα πόδια, όπως το εντυπωσιακό κοινοβούλιο και το Προπύργιο των Ψαράδων με τους επτά πύργους του.

Καμία επίσκεψη στην πόλη δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς μια επίσκεψη σε ένα από τα ιαματικά λουτρά της – τα Λουτρά Széchenyi είναι ιδιαίτερα δημοφιλή.

Πράγα, Τσεχία

Η τσεχική πρωτεύουσα είναι ίσως πιο γνωστή για το Αστρονομικό Ρολόι της, το οποίο μετράει το χρόνο από το 1410, αλλά υπάρχουν πολλά περισσότερα να δείτε.

Απολαύστε την υπόλοιπη Πλατεία της Παλιάς Πόλης αφού δείτε το ρολόι, πριν κατευθυνθείτε προς τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου και τη Γέφυρα του Καρόλου, εμβληματική για τα γοτθικά αγάλματά της που αγρυπνούν πάνω από τον όμορφο ποταμό Βλτάβα.

Λισαβόνα, Πορτογαλία

Παρά τους λόφους της, η Λισαβόνα παραμένει ιδανική για όσους επιθυμούν να εξερευνήσουν μια πόλη με τα πόδια.

Περπατήστε στους αιώνιους δρόμους της Αλφάμα, γεμάτους καταστήματα που πωλούν παραδοσιακά χειροτεχνήματα και καφετέριες, πριν επισκεφθείτε τα όνειρα κάθε λάτρη της ιστορίας: το Μοναστήρι των Ιερονυμιτών και το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου.

Ακόμα και αν είστε πολύ απασχολημένοι απολαμβάνοντας την τοπική κουζίνα για να κάνετε πολλές περιηγήσεις, σχεδόν κάθε δρόμος διαθέτει παραδοσιακά πορτογαλικά πλακάκια, τα οποία αξίζει να δείτε.

Άμστερνταμ, Ολλανδία

Το Άμστερνταμ μπορεί να είναι γνωστό για τα ποδήλατα και τα κανάλια του, αλλά είναι επίσης μια από τις καλύτερες πόλεις της Ευρώπης για να εξερευνήσετε με τα πόδια.

Περιπλανηθείτε κατά μήκος των υδάτινων οδών που έχουν χαρακτηριστεί μνημεία της UNESCO, διασχίζοντας μερικές από τις σχεδόν 1.200 γέφυρες της πόλης καθώς μετακινείστε ανάμεσα σε ανεξάρτητα καφέ, λουλουδάδικα και παγκοσμίου φήμης μουσεία, όπως το περίφημο Rijksmuseum

Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τη συνοικία Jordaan, γεμάτη στενά δρομάκια, μπαρ δίπλα στο νερό και μπουτίκ.

Χτισμένο κατά μήκος του ποταμού Δούρου, το Πόρτο είναι μία από τις πιο γραφικές πόλεις της Πορτογαλίας, με πολύχρωμα σπίτια να πλαισιώνουν την προκυμαία.

Περπατώντας στα απότομα δρομάκια της συνοικίας Ribeira θα ανακαλύψετε εκκλησίες με κεραμίδια, οικογενειακά μπαρ με κρασί και ιστορικά κτίρια, ενώ η διάβαση της γοτθικής γέφυρας Dom Luís I προσφέρει μερικές από τις καλύτερες θέες της πόλης.

Η Βαρκελώνη συνδυάζει παραλίες, ιστορικά δρομάκια και μερικά από τα πιο διάσημα αρχιτεκτονικά αξιοθέατα της Ευρώπης, καθιστώντας την ιδανική για εξερεύνηση με τα πόδια.

Η πρόσφατα ολοκληρωμένη Sagrada Família παραμένει το πιο διάσημο αξιοθέατο της πόλης, ενώ το Πάρκο Güell και η Γοτθική Συνοικία είναι must-see. Μια βόλτα στη Las Ramblas είναι επίσης απαραίτητη, ειδικά για όσους επισκέπτονται την πόλη για πρώτη φορά.

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Η ιστορία του Λονδίνου εκτείνεται σχεδόν 2.000 χρόνια πίσω και, ευτυχώς, πολλά από τα πιο γνωστά αξιοθέατά του βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.

Επισκεφθείτε το Αβαείο του Γουέστμινστερ, το Μπιγκ Μπεν και το Παλάτι του Μπάκιγχαμ πριν κατευθυνθείτε κατά μήκος του Τάμεση προς το Borough Market ή τη Γέφυρα του Πύργου. Γειτονιές όπως το Σόχο, το Κάμντεν και το Νότινγκ Χιλ προσφέρουν η καθεμία μια εντελώς διαφορετική πλευρά της πρωτεύουσας.

Το Βερολίνο συνδυάζει την πολύπλοκη ιστορία του με μια σύγχρονη δημιουργική σκηνή που εξερευνάται καλύτερα με τα πόδια.

Περπατήστε ανάμεσα σε σημαντικά αξιοθέατα, όπως η Πύλη του Βρανδεμβούργου, το Ράιχσταγκ και τα ερείπια του Τείχους του Βερολίνου, πριν εξερευνήσετε τις γκαλερί, τα καφέ και την τέχνη του δρόμου που χαρακτηρίζουν πλέον συνοικίες όπως το Kreuzberg-Friedrichshain.

Τα πάρκα της πόλης, όπως το Tiergarten, και τα μουσεία, συμπεριλαμβανομένου του Neues Museum, καθιστούν επίσης εύκολο να περάσετε ώρες περιπλανώμενοι.

Πού αλλού στον κόσμο υπάρχει εξαιρετική δυνατότητα περιήγησης με τα πόδια;

Η Ασία έχει ανέβει στην κατάταξη όπως ποτέ άλλοτε.

Η Ιαπωνία τα πήγε ιδιαίτερα καλά, με το Τόκιο να ανεβαίνει 16 θέσεις στην 20ή θέση, ενώ το Κιότο κατατάσσεται 35ο και η Χιροσίμα, νέα είσοδος, βρίσκεται στην 81η θέση.

Αλλού στην ήπειρο, η Χο Τσι Μινχ ανέβηκε 22 θέσεις στην 38η, και το Ανόι, νέα είσοδος για φέτος, βρίσκεται στην 35η.

Πόλη Χο Τσι Μιν, Βιετνάμ

Στη Λατινική Αμερική, το Σαντιάγο της Χιλής ανέβηκε 23 θέσεις στην 25η, ενώ η Πόλη του Μεξικού έφτασε στην καλύτερη θέση της ιστορίας της, στην 33η.

Η πάντα δημοφιλής Νέα Υόρκη αποδείχθηκε μια ασταμάτητη δύναμη, έχοντας ανέβει συνολικά 30 θέσεις από την 53η το 2024 στην 23η φέτος.

Είναι ενδιαφέρον ότι, παρά τη συνολική επιτυχία της Ευρώπης, ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της ηπείρου είναι αυτός που σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση.

Η Βενετία, που μαστίζεται από τον υπερτουρισμό, έπεσε 76 θέσεις, από την 15η στην 91η – κάτι που θα πρέπει να ευχαριστεί τους δυσαρεστημένους ντόπιους.

Euronext Athens: Σε ιστορικά υψηλά, κέρδη και μερίσματα των εισηγμένων

Euronext Athens: Σε ιστορικά υψηλά, κέρδη και μερίσματα των εισηγμένων

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη

Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη

Από την ηρεμία μέχρι τη νοσταλγία, αυτές είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τις φετινές διακοπές
Planet Travel 16.05.26

Από την ηρεμία μέχρι τη νοσταλγία, αυτές είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τις φετινές διακοπές

Από την αναζήτηση της ησυχίας έως το να αφήνετε τις ρίζες σας να καθορίζουν τις διακοπές σας, εδώ είναι οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν στον τουρισμο τους επόμενους μήνες

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις
Planet Travel 15.05.26

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις

Νέα έρευνα αποκάλυψε τις πόλεις στην Ευρώπη που οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν ως ορμητήρια για ημερήσιες εκδρομές, από αποδράσεις από το Λονδίνο στο Στόουνχεντζ έως επισκέψεις σε νησιά από την Αθήνα

Το χωριό στην Ινδία όπου ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν είναι… ονόματα παιδιών
Χωριό-μανιφέστο 04.05.26

Το χωριό στην Ινδία όπου ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν είναι… ονόματα παιδιών

Σε ένα χωριό της νότιας Ινδίας, ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν δεν είναι μόνο ιστορικά πρόσωπα, αλλά ονόματα παιδιών — σύμβολα μιας τοπικής ιστορίας αγώνων για γη, δικαιώματα και αξιοπρέπεια

Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 – Στη δεύτερη θέση μια ελληνική
Planet Travel 30.04.26

Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 – Στη δεύτερη θέση μια ελληνική

Η λίστα World’s Best 50 Beaches για τις καλύτερες παραλίες ψάχνει αυτά τα μικρά κομμάτια παραδείσου εδώ και χρόνια, και στην πιο πρόσφατη κατάταξή της έβαλε την παραλία Entalula στις Φιλιππίνες στην κορυφή.

Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν – Θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς
Νέες απειλές 17.05.26

Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν – Θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν να συνάψει συμφωνία - Επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου

Πόσο επικίνδυνο είναι το ξέσπασμα του ιού Έμπολα – Γιατί ο τύπος Μπουντιμπούγκιο προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία
Τι λένε ειδικοί 17.05.26

Πόσο επικίνδυνο είναι το ξέσπασμα του ιού Έμπολα - Γιατί ο τύπος Μπουντιμπούγκιο προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία

Τι ισχύει για τον τύπο του ιού Μπουντιμπούγκιο που έχει προκαλέσει την τωρινή επιδημία Έμπολα σε Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ουγκάντα, τα συμπτώματα - Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια

Τι κάνουν οι έφηβοι όταν μεγαλώσουν; Οι 3 στους 4 νέους εργαζόμενους δεν βγάζουν το μήνα
Δύο έρευνες 17.05.26

Τι κάνουν οι έφηβοι όταν μεγαλώσουν; Οι 3 στους 4 νέους εργαζόμενους δεν βγάζουν το μήνα

Στον απόηχο της τραγικής απώλειας των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη, ανατρέχουμε σε δύο σημαντικές έρευνες, που φωτίζουν την πραγματικότητα που βιώνουν οι έφηβοι και οι νέοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα.

Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων
Κίνδυνος 17.05.26

Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων

Η ισχυρή κερδοφορία και οι προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν υπερκεράσει την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας αλλά και τις ατελέσφορες μέχρι στιγμής ειρηνευτικές συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν

LIVE: Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης για την 37η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Premier League: Η Μπόρνμουθ …βλέπει Europa μετά τις γκέλες των Μπράιτον (1-0), Μπρέντφορντ (2-2)
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Premier League: Η Μπόρνμουθ …βλέπει Europa μετά τις γκέλες των Μπράιτον (1-0), Μπρέντφορντ (2-2)

Η Μπράιτον και η Μπρέντφορντ έχασαν βαθμούς και η Μπόρνμουθ, που ...χρωστά ματς για την 37η αγωνιστική, έχει το πάνω χέρι για να τερματίσει στην 6η θέση που οδηγεί στη League Phase του Europa League

«Ήμουν σε παρακμή, ήμουν ανόητη, ήμουν χαζή» – Οι σκοτεινές ημέρες της Ντόνα Σάμερ
Ντίβα ολκής 17.05.26

«Ήμουν σε παρακμή, ήμουν ανόητη, ήμουν χαζή» - Οι σκοτεινές ημέρες της Ντόνα Σάμερ

Στο κοινό έδειχνε γεμάτη γοητεία, αλλά στην ιδιωτική της ζωή η σταρ της ντίσκο, Ντόνα Σάμερ, πάλευε με την κατάθλιψη, την αυτοαπέχθεια και τις αυτοκτονικές σκέψεις.

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

ΟΦΗ-Βόλος 3-1: Οι Κρητικοί έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί και έκλεισαν με νίκη μια πετυχημένη χρονιά
Ποδόσφαιρο 17.05.26

ΟΦΗ-Βόλος 3-1: Οι Κρητικοί έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί και έκλεισαν με νίκη μια πετυχημένη χρονιά

Πρώτη νίκη του ΟΦΗ μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου και μετά από τρεις σερί ήττες. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 1’, ο Βόλος ισοφάρισε, όμως δεν ακολούθησε

Στον… κουβά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι στοιχηματικές για την Eurovision – Γιατί δεν «είδαν» την Dara
Δοκάρι κι... έξω 17.05.26

Στον… κουβά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι στοιχηματικές για την Eurovision – Γιατί δεν «είδαν» την Dara

Μπορεί τα στοιχήματα να αποτελούν αγαπημένη ασχολία δημοσιογράφων και Eurofans στον δρόμο προς την Eurovision, ωστόσο μήπως θα έπρεπε να σταματήσουμε να τα παίρνουμε τόσο σοβαρά;

Πέθανε ο αδερφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο γραφείο του
Τουρκία 17.05.26

Πέθανε ο αδερφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο γραφείο του

Απεβίωσε ο Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδερφός του πρώην τούρκου ΥΠΕΞ Μεβλούτ, που είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο, σε βενζινάδικο ιδιοκτησίας του.

Χανιά: Συλλαλητήρια για να κλείσει η βάση της Σούδας – «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»
Φωτογραφίες και βίντεο 17.05.26

Συλλαλητήρια στα Χανιά για να κλείσει η βάση της Σούδας - «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»

Διαδηλώσεις έγιναν τόσο στο κέντρο της πόλεις των Χανίων όσο και στον Μουζουρά Ακρωτηρίου - Οι συμμετέχοντες έφτασαν κοντά στη βάση της Σούδας

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

