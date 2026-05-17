Η Ευρώπη κυριαρχεί στη νέα κατάταξη των καλύτερων πόλεων του κόσμου για περπάτημα

Η Ευρώπη παραμένει ο κορυφαίος προορισμός παγκοσμίως για εξερεύνηση με τα πόδια, καταλαμβάνοντας και τις 10 θέσεις σε μια νέα κατάταξη με τις καλύτερες πόλεις για περπάτημα για το 2026.

Από τη Ρώμη και τη Μαδρίτη έως την Πράγα και τη Λισαβόνα, η λίστα – που βασίζεται σε εκατοντάδες χιλιάδες κριτικές ταξιδιωτών – δείχνει ότι οι επισκέψεις σε ευρωπαϊκές πόλεις με εξαιρετική δυνατότητα περιήγησης με τα πόδια εξακολουθούν να πρωτοστατούν, ακόμη και καθώς προορισμοί σε όλη την Ασία και τη Λατινική Αμερική κερδίζουν ραγδαία σε δημοτικότητα.

Νέα έρευνα από την εταιρεία περιηγήσεων με τα πόδια GuruWalk αποκάλυψε τις 100 καλύτερες πόλεις για περπάτημα παγκοσμίως, χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα ταξιδιωτών.

Η λίστα της δείχνει πού πηγαίνουν πραγματικά οι τουρίστες και πώς αξιολογούν την εμπειρία τους από την περιήγηση σε μια πόλη με τοπικό ξεναγό.

Η τρίτη ετήσια λίστα με τις 100 καλύτερες πόλεις για περπάτημα βασίστηκε σε δεδομένα από πραγματική δραστηριότητα στις πλατφόρμες της κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών έως τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, εξετάζοντας περισσότερες από 467.000 επαληθευμένες κριτικές από 3.600 περιηγήσεις σε περισσότερες από 800 πόλεις παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το euronews, η τελική βαθμολογία καθορίστηκε συνδυάζοντας τον αριθμό των ταξιδιωτών, με βαρύτητα 65%, και τη βαθμολογία ικανοποίησης, με βαρύτητα 35%, και κατατάχθηκαν οι 100 κορυφαίες πόλεις.

Αυτές είναι οι 10 κορυφαίες πόλεις για περπάτημα.

Ρώμη, Ιταλία

Η Ρώμη γοητεύει τους επισκέπτες εδώ και σχεδόν 2.800 χρόνια, χάρη στην πλούσια ιστορική της κληρονομιά.

Περπατώντας στα πλακόστρωτα σοκάκια της, τα αξιοθέατα που δεν πρέπει να χάσετε περιλαμβάνουν το αρχαίο Κολοσσαίο, που κάποτε φιλοξενούσε μονομαχίες μονομάχων, το Πάνθεον και τον θόλο του από μη οπλισμένο σκυρόδεμα, τον μεγαλύτερο στον κόσμο, και, φυσικά, την Πόλη του Βατικανού.

Μαδρίτη, Ισπανία

Αν και η πρωτεύουσα της Ισπανίας δέχεται λιγότερους επισκέπτες από τη Βαρκελώνη, αξίζει σίγουρα μια επίσκεψη – ειδικά αν την εξερευνήσετε με τα πόδια.

Το Πάρκο Ρετίρο προσφέρει περίπου 125 εκτάρια ιστορικών πάρκων και κήπων, ενώ η λεωφόρος Gran Vía είναι πολυσύχναστη και ζωντανή. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το εμβληματικό Μουσείο Πράδο, που φιλοξενεί μία από τις σημαντικότερες συλλογές ευρωπαϊκής ζωγραφικής.

Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Το «Μαργαριτάρι του Δούναβη» χρονολογείται από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και εξακολουθεί να προσελκύει αμέτρητους τουρίστες – 8 εκατομμύρια επισκέπτες το 2025.

Η Βουδαπέστη προσφέρει αμέτρητα ιστορικά αξιοθέατα, τα οποία απολαμβάνετε καλύτερα με τα πόδια, όπως το εντυπωσιακό κοινοβούλιο και το Προπύργιο των Ψαράδων με τους επτά πύργους του.

Καμία επίσκεψη στην πόλη δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς μια επίσκεψη σε ένα από τα ιαματικά λουτρά της – τα Λουτρά Széchenyi είναι ιδιαίτερα δημοφιλή.

Πράγα, Τσεχία

Η τσεχική πρωτεύουσα είναι ίσως πιο γνωστή για το Αστρονομικό Ρολόι της, το οποίο μετράει το χρόνο από το 1410, αλλά υπάρχουν πολλά περισσότερα να δείτε.

Απολαύστε την υπόλοιπη Πλατεία της Παλιάς Πόλης αφού δείτε το ρολόι, πριν κατευθυνθείτε προς τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου και τη Γέφυρα του Καρόλου, εμβληματική για τα γοτθικά αγάλματά της που αγρυπνούν πάνω από τον όμορφο ποταμό Βλτάβα.

Λισαβόνα, Πορτογαλία

Παρά τους λόφους της, η Λισαβόνα παραμένει ιδανική για όσους επιθυμούν να εξερευνήσουν μια πόλη με τα πόδια.

Περπατήστε στους αιώνιους δρόμους της Αλφάμα, γεμάτους καταστήματα που πωλούν παραδοσιακά χειροτεχνήματα και καφετέριες, πριν επισκεφθείτε τα όνειρα κάθε λάτρη της ιστορίας: το Μοναστήρι των Ιερονυμιτών και το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου.

Ακόμα και αν είστε πολύ απασχολημένοι απολαμβάνοντας την τοπική κουζίνα για να κάνετε πολλές περιηγήσεις, σχεδόν κάθε δρόμος διαθέτει παραδοσιακά πορτογαλικά πλακάκια, τα οποία αξίζει να δείτε.

Άμστερνταμ, Ολλανδία

Το Άμστερνταμ μπορεί να είναι γνωστό για τα ποδήλατα και τα κανάλια του, αλλά είναι επίσης μια από τις καλύτερες πόλεις της Ευρώπης για να εξερευνήσετε με τα πόδια.

Περιπλανηθείτε κατά μήκος των υδάτινων οδών που έχουν χαρακτηριστεί μνημεία της UNESCO, διασχίζοντας μερικές από τις σχεδόν 1.200 γέφυρες της πόλης καθώς μετακινείστε ανάμεσα σε ανεξάρτητα καφέ, λουλουδάδικα και παγκοσμίου φήμης μουσεία, όπως το περίφημο Rijksmuseum

Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τη συνοικία Jordaan, γεμάτη στενά δρομάκια, μπαρ δίπλα στο νερό και μπουτίκ.

Πόρτο, Πορτογαλία

Χτισμένο κατά μήκος του ποταμού Δούρου, το Πόρτο είναι μία από τις πιο γραφικές πόλεις της Πορτογαλίας, με πολύχρωμα σπίτια να πλαισιώνουν την προκυμαία.

Περπατώντας στα απότομα δρομάκια της συνοικίας Ribeira θα ανακαλύψετε εκκλησίες με κεραμίδια, οικογενειακά μπαρ με κρασί και ιστορικά κτίρια, ενώ η διάβαση της γοτθικής γέφυρας Dom Luís I προσφέρει μερικές από τις καλύτερες θέες της πόλης.

Βαρκελώνη, Ισπανία

Η Βαρκελώνη συνδυάζει παραλίες, ιστορικά δρομάκια και μερικά από τα πιο διάσημα αρχιτεκτονικά αξιοθέατα της Ευρώπης, καθιστώντας την ιδανική για εξερεύνηση με τα πόδια.

Η πρόσφατα ολοκληρωμένη Sagrada Família παραμένει το πιο διάσημο αξιοθέατο της πόλης, ενώ το Πάρκο Güell και η Γοτθική Συνοικία είναι must-see. Μια βόλτα στη Las Ramblas είναι επίσης απαραίτητη, ειδικά για όσους επισκέπτονται την πόλη για πρώτη φορά.

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Η ιστορία του Λονδίνου εκτείνεται σχεδόν 2.000 χρόνια πίσω και, ευτυχώς, πολλά από τα πιο γνωστά αξιοθέατά του βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.

Επισκεφθείτε το Αβαείο του Γουέστμινστερ, το Μπιγκ Μπεν και το Παλάτι του Μπάκιγχαμ πριν κατευθυνθείτε κατά μήκος του Τάμεση προς το Borough Market ή τη Γέφυρα του Πύργου. Γειτονιές όπως το Σόχο, το Κάμντεν και το Νότινγκ Χιλ προσφέρουν η καθεμία μια εντελώς διαφορετική πλευρά της πρωτεύουσας.

Βερολίνο, Γερμανία

Το Βερολίνο συνδυάζει την πολύπλοκη ιστορία του με μια σύγχρονη δημιουργική σκηνή που εξερευνάται καλύτερα με τα πόδια.

Περπατήστε ανάμεσα σε σημαντικά αξιοθέατα, όπως η Πύλη του Βρανδεμβούργου, το Ράιχσταγκ και τα ερείπια του Τείχους του Βερολίνου, πριν εξερευνήσετε τις γκαλερί, τα καφέ και την τέχνη του δρόμου που χαρακτηρίζουν πλέον συνοικίες όπως το Kreuzberg-Friedrichshain.

Τα πάρκα της πόλης, όπως το Tiergarten, και τα μουσεία, συμπεριλαμβανομένου του Neues Museum, καθιστούν επίσης εύκολο να περάσετε ώρες περιπλανώμενοι.

Πού αλλού στον κόσμο υπάρχει εξαιρετική δυνατότητα περιήγησης με τα πόδια;

Η Ασία έχει ανέβει στην κατάταξη όπως ποτέ άλλοτε.

Η Ιαπωνία τα πήγε ιδιαίτερα καλά, με το Τόκιο να ανεβαίνει 16 θέσεις στην 20ή θέση, ενώ το Κιότο κατατάσσεται 35ο και η Χιροσίμα, νέα είσοδος, βρίσκεται στην 81η θέση.

Αλλού στην ήπειρο, η Χο Τσι Μινχ ανέβηκε 22 θέσεις στην 38η, και το Ανόι, νέα είσοδος για φέτος, βρίσκεται στην 35η.

Στη Λατινική Αμερική, το Σαντιάγο της Χιλής ανέβηκε 23 θέσεις στην 25η, ενώ η Πόλη του Μεξικού έφτασε στην καλύτερη θέση της ιστορίας της, στην 33η.

Η πάντα δημοφιλής Νέα Υόρκη αποδείχθηκε μια ασταμάτητη δύναμη, έχοντας ανέβει συνολικά 30 θέσεις από την 53η το 2024 στην 23η φέτος.

Είναι ενδιαφέρον ότι, παρά τη συνολική επιτυχία της Ευρώπης, ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της ηπείρου είναι αυτός που σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση.

Η Βενετία, που μαστίζεται από τον υπερτουρισμό, έπεσε 76 θέσεις, από την 15η στην 91η – κάτι που θα πρέπει να ευχαριστεί τους δυσαρεστημένους ντόπιους.