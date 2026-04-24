Τουρισμός: Στους λιγότερο κερδισμένους προορισμούς της Μεσογείου η χώρα μας
Planet Travel 24 Απριλίου 2026, 07:02

Ο τουρισμός μετατοπίζεται προς τις χώρες της Δυτικής Μεσογείου, εξαιτίας της κρίσης της Μέσης Ανατολής - Ποιες χώρες αυξάνουν μερίδια

Λάμπρος Καραγεώργος
Στους κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς για φέτος το καλοκαίρι, εξακολουθεί να συγκαταλέγεται η χώρα μας ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της. Ωστόσο, υστερεί σε ρυθμό ανάπτυξης σε σύγκριση με τις χώρες της Δυτικής Μεσογείου, οι οποίες εντυπωσιάζουν με τις επιδόσεις τους. Η πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή «σπρώχνει» τον Ευρωπαίο τουρίστα που επιλέγει “ηλιο και θάλασσα” όσο το δυνατόν πιο δυτικά, όπου αισθάνεται πιο ασφαλής.

Βελτίωση θέσης

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της European Travel Commission για το 2026, η Ελλάδα καταγράφει βελτίωση της θέσης της. Ωστόσο, η εικόνα γίνεται πιο σαφής όταν εξεταστούν αναλυτικά τα συγκριτικά στοιχεία του 2025 και του 2026.

Το 2025, στην ανάλογη έρευνα, η κατάταξη των βασικών ευρωπαϊκών προορισμών για ενδοευρωπαϊκά ταξίδια διαμορφωνόταν ως εξής: η Ισπανία κατείχε την πρώτη θέση με 6,5%, ακολουθούσε η Ιταλία με 6,0%, η Γαλλία με 5,9% και στην τέταρτη θέση βρισκόταν η Ελλάδα με 4,9%. Πιο πίσω βρίσκονταν η Αυστρία (4,5%) και η Γερμανία (4,4%), ενώ η Πορτογαλία κατέγραφε αισθητά χαμηλότερη επίδοση στο 3,5%.

Ένα χρόνο αργότερα, το 2026, η Η Ισπανία εκτοξεύεται στο 14%, σχεδόν διπλασιάζοντας το μερίδιό της, η Ιταλία ανεβαίνει στο 11% και η Γαλλία στο 8%.εικόνα αλλάζει σημαντικά σε απόλυτα μεγέθη, αλλά όχι τόσο στις σχετικές ισορροπίες. Η Ισπανία εκτοξεύεται στο 14%, σχεδόν διπλασιάζοντας το μερίδιό της, η Ιταλία ανεβαίνει στο 11% και η Γαλλία στο 8%. Η Ελλάδα ενισχύεται επίσης, φτάνοντας το 6%, ενώ η Πορτογαλία σημειώνει τη μεγαλύτερη σχετική άνοδο, αγγίζοντας επίσης το 6% και ουσιαστικά συγκλίνοντας με την Ελλάδα.

Οι ανταγωνιστές

Συνεπώς η Ελλάδα ακολουθεί τη γενική ανοδική τάση της αγοράς, αυξάνοντας το μερίδιό της κατά περίπου 1,1 ποσοστιαίες μονάδες, όμως, η άνοδός της είναι σαφώς πιο περιορισμένη σε σχέση με εκείνη των βασικών ανταγωνιστών της. Η Ισπανία αυξάνει το μερίδιό της κατά 7,5 μονάδες, η Ιταλία κατά 5 μονάδες και η Γαλλία κατά περίπου 2 μονάδες, ενώ ακόμη και η Πορτογαλία –που το 2025 βρισκόταν αρκετά χαμηλότερα– καλύπτει πλήρως τη διαφορά.

Το γεγονός αυτό δείχνει ότι, ενώ η Ελλάδα επωφελείται από τη συνολική ενίσχυση της ζήτησης για τη Μεσόγειο, δεν αποτελεί όμως τον κύριο αποδέκτη της. Η εξήγηση αυτής της διαφοροποίησης συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη γεωπολιτική συγκυρία. Το 2026, η ασφάλεια αναδεικνύεται στο σημαντικότερο κριτήριο επιλογής προορισμού, αυξάνοντας τη σημασία της στο 22% από 18% το 2025. Την ίδια στιγμή, η ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εκτοξεύεται, σχεδόν διπλασιαζόμενη και φτάνοντας το 18%. Η ίδια η έρευνα σημειώνει ότι διεξήχθη κατά την περίοδο κλιμάκωσης της σύγκρουσης, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την αντίληψη των ταξιδιωτών.

Η Δυτική Μεσόγειος

Η Δυτική Μεσόγειος φαντάζει ακόμη πιο ασφαλής σε σύγκριση με τη χώρα μας, η οποία είναι η πιο κοντινή ευρωπαϊκή περιοχή στη Μέση Ανατολή, με εξαίρεση την Κύπρο. Παράλληλα, αποτελεί και πιο μακρινό προορισμό για πολλές χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης, οι κάτοικοι των οποίων σύμφωνα με την έρευνα επιλέγουν μικρότερης διάρκειας ταξίδια και χαμηλότερου budget.

Ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο επηρεάζονται οι ταξιδιώτες από ζητήματα ασφάλειας και απόστασης είναι τα στοιχεία για τους Αυστριακούς τουρίστες. Το 2025 επέλεγαν κατά σειρά: Ιταλία 11%, Κροατία 9%, Γερμανία 6%, Ελλάδα 5% και Ισπανία 5%. Το 2026, η κατάταξη διαφοροποιείται ως εξής: Ιταλία 15%, Ισπανία 9%, Κροατία 9%, Γερμανία 9% και Ελλάδα 6%.

Αντίστοιχα, στους Πολωνούς τουρίστες καταγράφεται παρόμοια τάση: το 2026 επιλέγουν κατά σειρά Ισπανία 15%, Ιταλία 12%, Κροατία 9%, Ελλάδα 7% και Γερμανία 5%, ενώ το 2025 η εικόνα ήταν πιο ισορροπημένη, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο 7%, την Ισπανία στο 6%, την Κροατία στο 6%, την Ιταλία στο 5% και τη Γερμανία στο 5%.

Πάντως η συνολική εικόνα δείχνει μια ισχυρή επιστροφή στη Νότια και Μεσογειακή Ευρώπη. Το ενδιαφέρον για την περιοχή αυξάνεται από 41% το 2025 σε 59% το 2026, επιβεβαιώνοντας ότι οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να προτιμούν το μοντέλο «ήλιος και θάλασσα».

Η πρόθεση ταξιδιού

Σύμφωνα με τα στοιχεία της European Travel Commission για το 2026, η πρόθεση των Ευρωπαίων να ταξιδέψουν την περίοδο Απριλίου–Σεπτεμβρίου φτάνει το 82%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2020 και αυξημένο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2025.

Η άνοδος αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στους νεότερους ταξιδιώτες, ηλικίας 18 έως 34 ετών, οι οποίοι εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αύξηση πρόθεσης ταξιδιού. Παρά τη θεαματική αυτή ενίσχυση της ζήτησης, η συμπεριφορά των ταξιδιωτών αλλάζει: επιλέγουν λιγότερα ταξίδια, μικρότερης διάρκειας και με πιο συγκρατημένα budgets, δείχνοντας ότι η οικονομική πίεση παραμένει καθοριστικός παράγοντας.

Η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται καθαρά στη δομή της ζήτησης. Τα ταξίδια διάρκειας 4 έως 6 διανυκτερεύσεων γίνονται η πιο συνηθισμένη επιλογή, ενώ οι μεγαλύτερες διαμονές μειώνονται. Παράλληλα, αυξάνεται το ποσοστό των ταξιδιωτών που διαθέτουν έως 1.000 ευρώ για το ταξίδι τους, ενώ μειώνονται όσοι προϋπολογίζουν πάνω από 1.500 ευρώ. Το ταξίδι παραμένει προτεραιότητα, αλλά πλέον οργανώνεται με μεγαλύτερη προσοχή και έμφαση στην αξία.

Οι προτεραιότητες

Ένα ακόμη στοιχείο που διαφοροποιεί τη φετινή χρονιά είναι η αλλαγή στον τρόπο ταξιδιού. Οι Ευρωπαίοι εγκαταλείπουν σταδιακά τα πολυκρατικά ταξίδια και στρέφονται σε βαθύτερη εξερεύνηση ενός μόνο προορισμού, επιλέγοντας να επισκεφθούν περισσότερες πόλεις μέσα στην ίδια χώρα.

Συνολικά, το 2026 διαμορφώνει ένα τουριστικό τοπίο έντονης ζήτησης αλλά και αυξημένης επιλεκτικότητας. Η Ελλάδα βρίσκεται σε θετική τροχιά, βελτιώνοντας τη θέση της και παραμένοντας ένας από τους βασικούς πόλους έλξης στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η δυναμική των ανταγωνιστών της και οι νέες προτεραιότητες των ταξιδιωτών –ασφάλεια, κόστος και αξία– καθορίζουν ένα πιο απαιτητικό πεδίο ανταγωνισμού.

Πηγή: ΟΤ

