Λίβανος: Ζητά εγγυήσεις η Βηρυτός από τις ΗΠΑ για να εδραιωθεί η εκεχειρία – Επίθεση Σαλάμ στη Χεζμπολάχ
Ο Λίβανος ζητά τη δημιουργία ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης της εκεχειρίας με το Ισραήλ και αμερικανικές εγγυήσεις, ενώ επιτίθεται στη Χεζμπολάχ διότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν «ανεύθυνο» πόλεμο.
Ο Λίβανος χαιρέτισε απόψε την παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ για άλλες 45 ημέρες, μετά τις συνομιλίες που είχαν οι εκπρόσωποί του στην Ουάσιγκτον με ισραηλινούς ομολόγους τους (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Mohamed Azakir, επάνω, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ).
Παράλληλα, η Βηρυτός ζητά τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγυήσεις.
Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν νέο, «ανεύθυνο» πόλεμο
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της λιβανέζικης αντιπροσωπείας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η προεδρία της χώρας, «η παράταση της κατάπαυσης του πυρός και η εφαρμογή ενός πλαισίου ασφαλείας, με τη διευκόλυνση των ΗΠΑ, προσφέρουν ζωτική ανάσα στους πολίτες μας, ενισχύουν τους θεσμούς του κράτους και ανοίγουν τον δρόμο για μια βιώσιμη σταθερότητα».
Ωστόσο, για να αποφευχθούν «οι αποτυχίες των προηγούμενων συμφωνιών», ο Λίβανος επιμένει ότι είναι αναγκαίο «να εφαρμοστεί μια σταδιακή και επαληθεύσιμη διαδικασία» με την υποστήριξη της Ουάσιγκτον.
Εξάλλου, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παράτασης της εκεχειρίας, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν νέο, «ανεύθυνο» πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ.
«Φτάνει πια με τις ανεύθυνες περιπέτειες που εξυπηρετούν ξένα σχέδια ή συμφέροντα» είπε ο Ναουάφ Σαλάμ, αναφερόμενος στη Χεζμπολάχ, στο δείπνο που οργάνωσε μια μη κυβερνητική οργάνωση.
Πρόσθεσε ότι μόνο οι ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να κατέχουν όπλα στη χώρα.
Ο Σαλάμ εξέφρασε επίσης την ελπίδα «να κινητοποιηθεί όλη η αραβική και η διεθνής κοινότητα» για να ενισχύσει τη θέση του Λιβάνου στις διαπραγματεύσεις.
Νέες δολοφονίες διασωστών
Τρεις διασώστες της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας, που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή από ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.
Σύμφωνα με το υπουργείο, το πλήγμα «στόχευε ευθέως» την έδρα της Επιτροπής στο Χαρούφ. Ενας τέταρτος διασώστης τραυματίστηκε σοβαρά.
Αλλο ισραηλινό πλήγμα σημειώθηκε απόψε σε ένα κτίριο στην Τύρο, επίσης στον νότιο Λίβανο, αφού το Ισραήλ είχε εκδώσει προηγουμένως εντολές εκκένωσης μιας περιοχής της πόλης.
Πηγή: ΑΠΕ
