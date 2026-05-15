Ο ΛΕΞ ξανά στον δρόμο: Οι πόλεις και οι ημερομηνίες της νέας περιοδείας
Μετά τα ιστορικά sold out στο ΟΑΚΑ και τη μεγάλη συναυλία στο Καυτανζόγλειο μπροστά σε 40.000 θεατές, ο ΛΕΞ επιστρέφει με νέο tour σε όλη την Ελλάδα
Ο ΛΕΞ ετοιμάζεται να ξαναβγεί στον δρόμο, στήνοντας μια νέα συναυλιακή διαδρομή σε πόλεις της Ελλάδας όπου τον περιμένει το κοινό του.
Ύστερα από ένα καλοκαίρι που σημάδεψε την ελληνική live σκηνή, με δύο διαδοχικά sold out στο ΟΑΚΑ και μια επιβλητική εμφάνιση στο Καυτανζόγλειο μπροστά σε 40.000 θεατές, ο Θεσσαλονικιός ράπερ επιστρέφει με νέο tour, επιλέγοντας αυτή τη φορά να βρεθεί πιο κοντά στους φαν του σε διαφορετικά σημεία της χώρας.
Οι συναυλίες
Η είδηση έγινε γνωστή από τον ίδιο, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με την οποία έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα της νέας περιοδείας του.
Το tour θα ξεκινήσει από την Κρήτη, με πρώτο σταθμό το Ηράκλειο στις 13 Ιουνίου. Λίγες ημέρες αργότερα, ο ΛΕΞ θα βρεθεί στη Λάρισα, στις 21 Ιουνίου, ενώ στις 27 Ιουνίου ακολουθεί η Ξάνθη. Ο πρώτος κύκλος των καλοκαιρινών εμφανίσεων θα ολοκληρωθεί την 1η Ιουλίου στην Πάτρα.
Μετά από μια σύντομη παύση, οι συναυλίες θα συνεχιστούν τον Σεπτέμβριο. Στις 2 Σεπτεμβρίου ο ράπερ θα εμφανιστεί στον Βόλο, στις 5 Σεπτεμβρίου στα Χανιά, ενώ η αυλαία της περιοδείας θα πέσει στις 19 Σεπτεμβρίου στα Ιωάννινα.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για το πότε θα ανοίξει η προπώληση των εισιτηρίων ούτε για τις τιμές τους.
