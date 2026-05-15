newspaper
Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 19:55
Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρή 24χρονη - Έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Παρατείνεται για άλλες 45 μέρες η εκεχειρία Ισραήλ – Λιβάνου
Κόσμος 15 Μαΐου 2026, 21:50

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Παρατείνεται για άλλες 45 μέρες η εκεχειρία Ισραήλ – Λιβάνου

Η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε «ιδιαίτερα παραγωγικές» τις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που διεξήχθησαν το προηγούμενο διήμερο και ανέφερε ότι θα επαναληφθούν στις 2 και 3 Ιουνίου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Self-soothing: Η δεξιότητα που μας μαθαίνει να ηρεμούμε…μόνοι μας

Self-soothing: Η δεξιότητα που μας μαθαίνει να ηρεμούμε…μόνοι μας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες τη μεταξύ τους κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 16 Απριλίου, ανακοίνωσε απόψε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Η παύση των εχθροπραξιών της 16ης Απριλίου θα παραταθεί κατά 45 ημέρες, προκειμένου να καταστεί δυνατή περαιτέρω πρόοδος» είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Τόμι Πίγκοτ.

Η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε «ιδιαίτερα παραγωγικές» τις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που διεξήχθησαν το προηγούμενο διήμερο και ανέφερε ότι θα επαναληφθούν στις 2 και 3 Ιουνίου.

Οι συνομιλίες αυτής της εβδομάδας ήταν η τρίτη συνάντηση των δύο πλευρών από τότε που το Ισραήλ ενέτεινε τις αεροπορικές επιθέσεις στον Λίβανο, αφού η σιιτική φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους κατά του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, τρεις ημέρες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στο Ιράν.

Μολονότι ο Τραμπ κήρυξε κατάπαυση του πυρός στις 16 Απριλίου, οι εχθροπραξίες στον Λίβανο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ συνεχίζονται, αν και έχουν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό στο νότιο τμήμα της χώρας. Με βάση μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο διάστημα αυτό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
LNG: Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022 οι εισαγωγές από τη Ρωσία στην ΕΕ

LNG: Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022 οι εισαγωγές από τη Ρωσία στην ΕΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Self-soothing: Η δεξιότητα που μας μαθαίνει να ηρεμούμε…μόνοι μας

Self-soothing: Η δεξιότητα που μας μαθαίνει να ηρεμούμε…μόνοι μας

Macro
Alpha Bank: Οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας λόγω Μ. Ανατολής

Alpha Bank: Οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας λόγω Μ. Ανατολής

inWellness
inTown
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ο Τραμπ σχεδιάζει απαγγελία κατηγοριών κατά του Ραούλ Κάστρο – Πιέζει την Κούβα στο μοντέλο Βενεζουέλας
Νέος στόχος 15.05.26

Ο Τραμπ σχεδιάζει απαγγελία κατηγοριών κατά του Ραούλ Κάστρο – Πιέζει την Κούβα στο μοντέλο Βενεζουέλας

Σύμφωνα με το AP, η δίωξη πιθανότατα θα σχετίζεται με την κατάρριψη αεροσκαφους στην Κούβα που λειτούργησε από την εξόριστη ομάδα Brothers to the Rescueτο 1996. Ο Κάστρο ήταν υπουργός Άμυνας τότε.

Σύνταξη
Συναγερμός για Έμπολα στον ΠΟΥ – Ξέσπασμα σε Κονγκό και Ουγκάντα με θανάτους και αύξηση κρουσμάτων
Νέα επιδημία 15.05.26

Συναγερμός για Έμπολα στον ΠΟΥ – Ξέσπασμα σε Κονγκό και Ουγκάντα με θανάτους και αύξηση κρουσμάτων

Το Αφρικανικό CDC συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για την πρόληψη της διασυνοριακής μετάδοσης σε Ουγκάντα ​​και Νότιο Σουδάν. Οι τρεις χώρες κάλεσαν διεθνείς εταίρους να εντείνουν τη διασυνοριακή επιτήρηση

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε τον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα παρά την εκεχειρία – Νετανιάχου: Ελέγχουμε 60% του θύλακα
«Αύριο θα δούμε» 15.05.26

Το Ισραήλ σκότωσε τον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Νετανιάχου: Ελέγχουμε 60% του θύλακα

Με το επιχείρημα ότι ο Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ, ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, «εμπόδιζε τον αφοπλισμό» της οργάνωσης, Νετανιάχου και Κατζ έδωσαν την εντολή της «εξάλειψής» του. Το πλήγμα έγινε σε κτίριο κατοικιών στην Πόλη της Γάζας.

Σύνταξη
Η Ρωσία διεκδικεί 249 δισ. δολάρια για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ – Ζητά αποκατάσταση ζημιών
Πόλεμος στην Ουκρανία 15.05.26

Η Ρωσία διεκδικεί 249 δισ. δολάρια για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ – Ζητά αποκατάσταση ζημιών

Δικαστήριο της Μόσχας υποστήριξε την αγωγή που κατέθεσε η κεντρική τράπεζα στη Ρωσία κατά της Euroclear, του διεθνή χρηματοπιστωτικού οργανισμού που έχει δεσμεύσει τα ρωσικά κεφάλαια.

Σύνταξη
Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;
Διεθνής Οικονομία 15.05.26

Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;

Είναι απλώς οι καλύτεροι μισθοί και τα επιπλέον προνόμια, ή κάτι περισσότερο; Ανακαλύψτε τους κύριους λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι παραμένουν πιστοί στις εταιρείες όπου δουλεύουν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Μερτς απορρίπτει το κοινό ευρωπαϊκό χρέος: Μέτωπο με Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα για τα ευρωομόλογα
Αντιδρά ο Γερμανός 15.05.26

Ο Μερτς απορρίπτει το κοινό ευρωπαϊκό χρέος: Μέτωπο με Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα για τα ευρωομόλογα

Ο Γερμανός καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι το Βερολίνο δεν πρόκειται να συναινέσει στην έκδοση κοινού χρέους για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, παρά τις εκκλήσεις του Μάριο Ντράγκι.

Γεώργιος Μαζιάς
Σενάριο κατάρρευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων – Πώς μπορεί να αποφευχθεί η πείνα εκατομμυρίων ανθρώπων
Γεωπολιτικές εντάσεις 15.05.26

Σενάριο κατάρρευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων – Πώς μπορεί να αποφευχθεί η πείνα εκατομμυρίων ανθρώπων

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε νέα παγκόσμια επισιτιστική κρίση, αυξάνοντας δραματικά τις τιμές τροφίμων λόγω της ενεργειακής και εφοδιαστικής αστάθειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σερβία-Μαυροβούνιο: Εντείνονται οι εντάσεις εν όψει της 20ής επετείου της ανεξαρτησίας
Κόσμος 15.05.26

Κλιμακώνονται οι εντάσεις μεταξύ Σερβίας και Μαυροβουνίου εν όψει της 20ής επετείου της ανεξαρτησίας

Στις 21 Μαΐου 2006 η κυβέρνηση του Μίλο Τζουκάνοβιτς στο Μαυροβούνιο διοργάνωσε δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία, όπου το 55% των πολιτών τάχθηκε υπέρ της ίδρυσης ανεξάρτητου κράτους

Σύνταξη
Ρωσία: Ουκρανικά drones χτυπούν μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Ριαζάν – Τέσσερις νεκροί
Κόσμος 15.05.26

Ουκρανικά drones χτυπούν μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Ριαζάν της Ρωσίας - Τέσσερις νεκροί

Ο Πάβελ Μάλκοφ, κυβερνήτης της περιφέρειας Ριαζάν, δήλωσε ότι 99 ουκρανικά drones συμμετείχαν στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην κεντρική Ρωσία

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Ινδός μεγιστάνας Αντάνι συμφωνεί να καταβάλει πρόστιμο εκατομμυρίων για υπόθεση δωροδοκίας και διαφθοράς
Κόσμος 15.05.26

ΗΠΑ: Ο Ινδός μεγιστάνας Αντάνι συμφωνεί να καταβάλει πρόστιμο εκατομμυρίων για υπόθεση δωροδοκίας και διαφθοράς

Σύμφωνα με τον κατάλογο του Forbes, ο Γκαουτάμ Αντάνι είναι σήμερα ο 24ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, επικεφαλής μιας περιουσίας που υπολογίζεται σε 82 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύνταξη
Χωρίς κάτι χειροπιαστό για το Ιράν έφυγε ο Τραμπ από την Κίνα – Μιλά για «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες»
Τι λέει το Πεκίνο 15.05.26

Χωρίς κάτι χειροπιαστό για το Ιράν έφυγε ο Τραμπ από την Κίνα – Μιλά για «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες»

Οι ανακοινώσεις του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών για τις συναντήσεις Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ - Ποια είναι η θέση της Κίνας για τον πόλεμο στο Ιράν - Η συνάντηση στον κήπο του Ζονγκνανχάι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Απάντησε στον Γιανάι ο Αταμάν: «Δεν με φτάνεις ούτε με 100 εκατ. μπάτζετ» – «Θα φύγω όταν το πει ο Γιαννακόπουλος»
Μπάσκετ 15.05.26

Απάντησε στον Γιανάι ο Αταμάν: «Δεν με φτάνεις ούτε με 100 εκατ. μπάτζετ» – «Θα φύγω όταν το πει ο Γιαννακόπουλος»

Ξέσπασε ο Εργκίν Αταμάν κατά του προέδρου της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, μετά τις υποτιμητικές δηλώσεις του τελευταίου που ακολούθησαν τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια – «Θα φύγω όταν μου το πει ο Γιαννακόπουλος», είπε για το μέλλον του ο Τούρκος τεχνικός.

Σύνταξη
Ο Τραμπ σχεδιάζει απαγγελία κατηγοριών κατά του Ραούλ Κάστρο – Πιέζει την Κούβα στο μοντέλο Βενεζουέλας
Νέος στόχος 15.05.26

Ο Τραμπ σχεδιάζει απαγγελία κατηγοριών κατά του Ραούλ Κάστρο – Πιέζει την Κούβα στο μοντέλο Βενεζουέλας

Σύμφωνα με το AP, η δίωξη πιθανότατα θα σχετίζεται με την κατάρριψη αεροσκαφους στην Κούβα που λειτούργησε από την εξόριστη ομάδα Brothers to the Rescueτο 1996. Ο Κάστρο ήταν υπουργός Άμυνας τότε.

Σύνταξη
Πληθωρισμός: Ανεξάντλητα τα «καύσιμα» που πυροδοτούν αυξήσεις τιμών – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα είδη διατροφής
Τα νέα δεδομένα 15.05.26

Ανεξάντλητα τα «καύσιμα» που πυροδοτούν τον πληθωρισμό - Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα είδη διατροφής

Ο πληθωρισμός τραβάει την ανηφόρα -στο δεύτερο τρίμηνο του έτους- χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης ενώ ο δείκτης αναφοράς των παγκόσμιων τιμών τροφίμων αυξήθηκε τον Απρίλιο για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Η εύφλεκτη ύλη που απειλεί να βάλει νέες «φωτιές» στις τιμές.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Άστον Βίλα – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 15.05.26

LIVE: Άστον Βίλα – Λίβερπουλ

LIVE: Άστον Βίλα – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Λίβερπουλ για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Η Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι η δεύτερη πιο επικίνδυνη αντισημίτρια στη νέα «μαύρη λίστα» του Ισραήλ
Παγκοσμίως 15.05.26

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι η δεύτερη πιο επικίνδυνη αντισημίτρια στη νέα «μαύρη λίστα» του Ισραήλ

Έκθεση του Υπουργείου Διασποράς του Ισραήλ κατατάσσει τη Γκρέτα Τούνμπεργκ στους πιο «επικίνδυνους αντισημίτες» παγκοσμίως, βάζοντάς την πάνω από τον εθνικιστή Φουέντες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συναγερμός για Έμπολα στον ΠΟΥ – Ξέσπασμα σε Κονγκό και Ουγκάντα με θανάτους και αύξηση κρουσμάτων
Νέα επιδημία 15.05.26

Συναγερμός για Έμπολα στον ΠΟΥ – Ξέσπασμα σε Κονγκό και Ουγκάντα με θανάτους και αύξηση κρουσμάτων

Το Αφρικανικό CDC συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για την πρόληψη της διασυνοριακής μετάδοσης σε Ουγκάντα ​​και Νότιο Σουδάν. Οι τρεις χώρες κάλεσαν διεθνείς εταίρους να εντείνουν τη διασυνοριακή επιτήρηση

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε τον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα παρά την εκεχειρία – Νετανιάχου: Ελέγχουμε 60% του θύλακα
«Αύριο θα δούμε» 15.05.26

Το Ισραήλ σκότωσε τον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Νετανιάχου: Ελέγχουμε 60% του θύλακα

Με το επιχείρημα ότι ο Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ, ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, «εμπόδιζε τον αφοπλισμό» της οργάνωσης, Νετανιάχου και Κατζ έδωσαν την εντολή της «εξάλειψής» του. Το πλήγμα έγινε σε κτίριο κατοικιών στην Πόλη της Γάζας.

Σύνταξη
Αριστείδης Μπαλτάς: Παραίτηση με αιχμές για την ηγεσία της Νέας Αριστεράς – Η διαρροή που τον εξώθησε στην έξοδο
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Αριστείδης Μπαλτάς: Παραίτηση με αιχμές για την ηγεσία της Νέας Αριστεράς – Η διαρροή που τον εξώθησε στην έξοδο

Ο Αριστείδης Μπαλτάς τονίζει ότι η συνέχιση της συμμετοχής του στο Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς «δεν υπηρετεί τίποτε συναφές με τους στόχους τους οποίους όλοι και όλες είχαμε θέσει στην ιδρυτική μας διακήρυξη»

Σύνταξη
Η Ρωσία διεκδικεί 249 δισ. δολάρια για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ – Ζητά αποκατάσταση ζημιών
Πόλεμος στην Ουκρανία 15.05.26

Η Ρωσία διεκδικεί 249 δισ. δολάρια για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ – Ζητά αποκατάσταση ζημιών

Δικαστήριο της Μόσχας υποστήριξε την αγωγή που κατέθεσε η κεντρική τράπεζα στη Ρωσία κατά της Euroclear, του διεθνή χρηματοπιστωτικού οργανισμού που έχει δεσμεύσει τα ρωσικά κεφάλαια.

Σύνταξη
Περιστέρι: Νέες αποκαλύψεις για τα 6 αδερφάκια που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες – Εικόνες μέσα από το σπίτι
Ελλάδα 15.05.26

Περιστέρι: Νέες αποκαλύψεις για τα 6 αδερφάκια που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες – Εικόνες μέσα από το σπίτι

Οι γονείς των παιδιών καταδικάστηκαν χθες για παραμέληση και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο - Αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη, ενώ όπως έγινε γνωστό, η μητέρα είναι έγκυος στο 7ο παιδί της.

Σύνταξη
Η αόρατη αλήθεια της φωνής: Αυτό είναι μυστικό για να αναγνωρίζεις έναν ψεύτη
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 15.05.26

Η αόρατη αλήθεια της φωνής: Αυτό είναι μυστικό για να αναγνωρίζεις έναν ψεύτη

Ίσως νομίζετε ότι καταλαβαίνετε πότε κάποιος προσπαθεί να σας εξαπατήσει, αλλά υπάρχει ένα έξυπνο τέχνασμα που λίγοι γνωρίζουν – ένα τέχνασμα που έχει ξεφύγει τόσο από την AI όσο και από τους ανθρώπους

Σύνταξη
Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;
Διεθνής Οικονομία 15.05.26

Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;

Είναι απλώς οι καλύτεροι μισθοί και τα επιπλέον προνόμια, ή κάτι περισσότερο; Ανακαλύψτε τους κύριους λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι παραμένουν πιστοί στις εταιρείες όπου δουλεύουν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Reuters: Σενάριο «τεχνικής βλάβης» για το ουκρανικό drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα
Ελλάδα 15.05.26

Reuters: Σενάριο «τεχνικής βλάβης» για το ουκρανικό drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα

Οι ερευνητές εξετάζουν τα μεταδεδομένα του drone για να διαπιστώσουν την αποστολή του και αν ξεκίνησε από κάποιο μητρικό πλοίο ή από την ακτή, πιθανώς τη Λιβύη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters

Σύνταξη
Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»
Danse Macabre 15.05.26

Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»

Μια μοναδική μεσαιωνική καταγραφή αποκαλύπτει ότι ακόμη και στη Μαύρη Πανώλη υπήρχαν άνθρωποι που νόσησαν βαριά, επέζησαν και επέστρεψαν στην εργασία τους μέσα σε λίγες εβδομάδες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο
Διπλωματία 15.05.26

Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο

Το κυβερνών κόμμα ΑΚP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία να κηρύξει μονομερώς ΑΟΖ ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια (370 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Τουρκίας, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg

Σύνταξη
Νέα Δημοκρατία: Αυτοθαυμασμός και ξεπεσμένα συνθήματα στο εναρκτήριο λάκτισμα του συνεδρίου
«Μητσοτάκης ή χάος»; 15.05.26 Upd: 20:50

Αυτοθαυμασμός και ξεπεσμένα συνθήματα στο εναρκτήριο λάκτισμα του συνεδρίου της ΝΔ

Με ηχηρές απουσίες, βαρύγδουπα λόγια και «όλα καλώς καμωμένα», στον απολογισμό που έκανε ο Κυρ. Μητσοτάκης, ξεκίνησε το συνέδριο της ΝΔ. Σε επανάληψη τα γνωστά διλήμματα στον δρόμο προς τις κάλπες.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
Cookies