Αταμάν: «Είμαστε η πιο πετυχημένη ομάδα της τριετίας στην Ευρώπη»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 99-75 της Μυκόνου Betsson και έκανε το 1-0 στην προημιτελική σειρά της Stoiximan GBL, επιστρέφοντας με επιτυχία στις εγχώριες υποχρεώσεις του μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε πως αποτυχίες όπως αυτή του αποκλεισμού από το Final-4 συμβαίνουν στον αθλητισμό, ενώ έδωσε και συγχαρητήρια στους Ισπανούς.

Ο Τούρκος τεχνικός απολογήθηκε για την ήττα στο Game 5, τονίζοντας παράλληλα πως η ομάδα του είναι η πιο πετυχημένη στην Ευρώπη την τελευταία τριετία, μαζί με τη Φενέρμπαχτσε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν:

«Είμαι ικανοποιημένος, δεν ήταν εύκολο μετά από τη μεγάλη μας απογοήτευση που χάσαμε το Final Four. Ήταν αγώνας πλέι οφ, οι παίκτες ήταν σοβαροί, παίξαμε καλά και θέλουμε να κάνουμε το ίδιο την Κυριακή.

Το να χάνεις σειρά από το 2-0 είναι δύσκολο. Καταλαβαίνουμε την απογοήτευση των φιλάθλων μας, συμβαίνουν αυτά στον αθλητισμό. Πρέπει να δώσουμε τον σεβασμό μας και στη Βαλένθια, κάνει εξαιρετική σεζόν. Μας νίκησαν και άξιζαν να πάνε στο Final Four.

Κάποιες φορές στον αθλητισμό υπάρχουν και οι αποτυχίες, η φετινή σεζόν είναι μία τέτοια για εμάς. Όμως αν κοιτάξουμε όλη την προηγούμενη τριετία, ο Παναθηναϊκός είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στην Ευρώπη μαζί με τη Φενέρμπαχτσε.

Δεν θα είμαστε στο Final Four, που δυστυχώς είναι στο γήπεδό μας, όμως αυτή είναι η ζωή».