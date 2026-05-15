Αταμάν: «Είμαστε η πιο πετυχημένη ομάδα της τριετίας στην Ευρώπη»
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για πρώτη φορά μετά τον αποκλεισμό απο τη Βαλένθια και δήλωσε ικανοποιημένος με την πορεία του Παναθηναϊκού συνολικά την τελευταία τριετία...
- «Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας
- Η αόρατη αλήθεια της φωνής: Αυτό είναι μυστικό για να αναγνωρίζεις έναν ψεύτη
- Νέο χτύπημα Τραμπ – Ακύρωσε την ανάπτυξη 4.000 Αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία
- Η Ρωσία διεκδικεί 249 δισ. δολάρια για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ – Ζητά αποκατάσταση ζημιών
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 99-75 της Μυκόνου Betsson και έκανε το 1-0 στην προημιτελική σειρά της Stoiximan GBL, επιστρέφοντας με επιτυχία στις εγχώριες υποχρεώσεις του μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε πως αποτυχίες όπως αυτή του αποκλεισμού από το Final-4 συμβαίνουν στον αθλητισμό, ενώ έδωσε και συγχαρητήρια στους Ισπανούς.
Ο Τούρκος τεχνικός απολογήθηκε για την ήττα στο Game 5, τονίζοντας παράλληλα πως η ομάδα του είναι η πιο πετυχημένη στην Ευρώπη την τελευταία τριετία, μαζί με τη Φενέρμπαχτσε.
Αναλυτικά όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν:
«Είμαι ικανοποιημένος, δεν ήταν εύκολο μετά από τη μεγάλη μας απογοήτευση που χάσαμε το Final Four. Ήταν αγώνας πλέι οφ, οι παίκτες ήταν σοβαροί, παίξαμε καλά και θέλουμε να κάνουμε το ίδιο την Κυριακή.
Το να χάνεις σειρά από το 2-0 είναι δύσκολο. Καταλαβαίνουμε την απογοήτευση των φιλάθλων μας, συμβαίνουν αυτά στον αθλητισμό. Πρέπει να δώσουμε τον σεβασμό μας και στη Βαλένθια, κάνει εξαιρετική σεζόν. Μας νίκησαν και άξιζαν να πάνε στο Final Four.
Κάποιες φορές στον αθλητισμό υπάρχουν και οι αποτυχίες, η φετινή σεζόν είναι μία τέτοια για εμάς. Όμως αν κοιτάξουμε όλη την προηγούμενη τριετία, ο Παναθηναϊκός είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στην Ευρώπη μαζί με τη Φενέρμπαχτσε.
Δεν θα είμαστε στο Final Four, που δυστυχώς είναι στο γήπεδό μας, όμως αυτή είναι η ζωή».
- Αταμάν: «Είμαστε η πιο πετυχημένη ομάδα της τριετίας στην Ευρώπη»
- Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson 99-75: Έκαναν εύκολα το 1-0 οι «πράσινοι» στην πρεμιέρα των play-off της Stoiximan GBL
- Euroleague Final-4: Άνοιξε η πλατφόρμα της μεταπώλησης των εισιτηρίων
- Με φυλάκιση οκτώ μηνών τιμωρήθηκε ο Τζόουνς της Παρτιζάν
- Ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Μπάγερν Μονάχου ο Νόιερ (pic)
- LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson
- Προς συμφωνία για διετές συμβόλαιο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κάρικ (pic)
- Παναθηναϊκός: Δεν παίζουν κόντρα στη Μύκονο Betsson οι Ναν και Φαρίντ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις