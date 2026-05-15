Νέα σενάρια για το μέλλον του Αταμάν: «Μετρημένες οι μέρες του στην Αθήνα»

Ο Εργκίν Αταμάν είναι αποδέκτης σκληρής κριτικής μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια και δημοσίευμα του σερβικού σάιτ SportKlub αναφέρει πως «οι ημέρες του Τούρκου προπονητή στην Αθήνα είναι μετρημένες».

Τι λένε στη Σερβία για το μέλλον του Αταμάν

Το εν λόγω δημοσίευμα χαρακτηρίζει τον αποκλεισμό τεράστιο πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, και συγκεκριμένα χρησιμοποιεί τη λέξη «καταστροφή». «Καταστροφή για τον επτά φορές πρωταθλητή Ευρώπης και τον σύλλογο με το μεγαλύτερο μπάτζετ, που έχασε την ευκαιρία να παίξει το Final Four μπροστά στους φιλάθλους του στο ΟΑΚΑ», αναφέρει.

Παράλληλα, η φετινή ευρωπαϊκή αποτυχία συνδέεται με το «πρέπει» που υπάρχει πλέον για το ελληνικό πρωτάθλημα, σημειώνοντας πως «αν ληφθεί υπόψη και η κακή κατάσταση στο εγχώριο πρωτάθλημα, είναι πιθανό οι ημέρες του Εργκίν Αταμάν στην Αθήνα να είναι μετρημένες».

Υπενθυμίζεται πως ο Αταμάν βρέθηκε στο στόχαστρο και του Ισραηλινού δημοσιογράφου, Άραλ Γουέισμπεργκ, ο οποίος υπερασπίστηκε τον Τι Τζέι Σορτς και έβγαλε στη… σέντρα τον Εργκίν Αταμάν.

«Ο Τι Τζέι Σορτς στη rookie σεζόν του στη EuroLeague: 19 πόντοι, 36% στο τρίποντο, 7,3 ασίστ, 22,8 PIR. «Δεν είναι “4 εναντίον 5”. Απλά δεν ξέρεις πώς να τον χρησιμοποιήσεις! Χαίρομαι που βοήθησα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γουέισμπεργκ.