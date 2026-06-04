Με πυξίδα την προσφορά: Η doValue Greece δίπλα στις κοινότητες της Τήλου και της Νισύρου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τα ακριτικά νησιά της Ελλάδας είναι μικρές κοινότητες που κρατούν ζωντανή την παρουσία της χώρας στα πιο απομακρυσμένα σημεία του Αιγαίου, συχνά κάτω από απαιτητικές συνθήκες. Οι κάτοικοί τους καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν τις δυσκολίες που δημιουργούν η γεωγραφική απομόνωση, οι περιορισμένες υποδομές και η άνιση πρόσβαση σε υπηρεσίες, εκπαίδευση και ευκαιρίες ανάπτυξης. Κι όμως, παρά τις προκλήσεις, συνεχίζουν να επενδύουν στον τόπο τους, να δημιουργούν και να οραματίζονται. Γι’ αυτό η ενίσχυση αυτών των νησιωτικών κοινωνιών δεν αποτελεί απλώς μια πράξη αλληλεγγύης, αλλά μια ουσιαστική επένδυση στην ισότητα, τη συνοχή και την προοπτική της χώρας.

Στην προσπάθεια για περισσότερες ευκαιρίες και καλύτερες συνθήκες στα ακριτικά νησιά, πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς δίνουν ουσιαστικό περιεχόμενο στην έννοια της προσφοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, η doValue Greece βρέθηκε και φέτος στο πλευρό των κατοίκων των ακριτικών περιοχών, συμμετέχοντας στον 32ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου και συνεχίζοντας ένα ταξίδι ουσιαστικής προσφοράς που έχει αφήσει το αποτύπωμά του σε δεκάδες νησιωτικές κοινότητες. Φέτος, προορισμός ήταν η Τήλος και η Νίσυρος, δύο νησιά που απέδειξαν για ακόμη μία φορά πως η δύναμη ενός τόπου δεν μετριέται από το μέγεθος, αλλά από τους ανθρώπους του.

Όταν η προσφορά γίνεται πράξη στα πιο απομακρυσμένα νησιά της χώρας

Από την Ανάφη, τους Φούρνους, το Αγαθονήσι και τη Σίκινο, μέχρι τη Θηρασιά, την Αμοργό και την Ηρακλειά, η doValue Greece «ταξιδεύει» εδώ και τέσσερα χρόνια στα ακριτικά νησιά της χώρας, στηρίζοντας τις μικρές τοπικές κοινωνίες και συμβάλλοντας στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους κατοίκους τους. Κάθε νησί αποτελεί έναν ξεχωριστό σταθμό σε μία διαδρομή που φέρνει κοντά ανθρώπους, ανάγκες και πράξεις ουσίας.

Ένας από τους φετινούς προορισμούς ήταν η Τήλος των Δωδεκανήσων, ένας τόπος που ξεχωρίζει για τη φυσική ομορφιά, αλλά και για τη ζωντανή κοινότητα που συνεχίζει να αναπτύσσεται παρά τις γεωγραφικές προκλήσεις της. Εκεί, η ομάδα βίωσε μία καθημερινότητα γεμάτη αφοσίωση και επιμονή, με εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με αγάπη το λειτούργημά τους, μαθητές με ακόρεστη «δίψα» για μάθηση, αλλά και κατοίκους που υποδέχθηκαν θερμά την αποστολή.

Στα σχολεία της Τήλου, στο Νηπιαγωγείο Λιβαδιών, στο Δημοτικό, στο Εσπερινό και στο Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις, καλύφθηκαν ουσιαστικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με ηλεκτρονικές συσκευές, tablets, διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό, πίνακες και αθλητικό εξοπλισμό, ενισχύοντας έμπρακτα την καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών και προσφέροντας πολύτιμα εργαλεία για τη μαθησιακή διαδικασία.

Επόμενος σταθμός σε αυτό το ταξίδι ήταν η Νίσυρος, ένα από τα πιο ιδιαίτερα νησιά του Αιγαίου, το οποίο ξεχωρίζει για το μοναδικό ενεργό ηφαίστειό του, αλλά και για τη ζωντανή, δυναμική τοπική κοινωνία που συνεχίζει να δημιουργεί και να εξελίσσεται κόντρα στις αντιξοότητες. Εκεί, η αποστολή ήρθε σε επαφή με μαθητές που αξιοποιούν κάθε ευκαιρία για μάθηση και με εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με αφοσίωση το έργο τους, συμβάλλοντας καθημερινά στη διαμόρφωση του μέλλοντος του τόπου.

Στο Νηπιαγωγείο Μανδρακίου, στο Δημοτικό Σχολείο Ομήρειον και στο Ημερήσιο Γυμνάσιο Λυκειακών Τάξεων Νισύρου παραδόθηκε σημαντικός εκπαιδευτικός και τεχνολογικός εξοπλισμός, όπως laptops, tablets, διαδραστικά παιχνίδια, πίνακες και αθλητικό υλικό. Πρόκειται για εργαλεία που αναβαθμίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ διευκολύνουν την καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου μαθησιακού περιβάλλοντος.

Μέσα από το πρόγραμμα #ΑξίεςΖωής και τη συνεργασία της με την Ομάδα Αιγαίου, η doValue Greece συνεχίζει να χτίζει ένα σταθερό δίκτυο προσφοράς στα ακριτικά νησιά. Ένα δίκτυο που ενώνει ανθρώπους και κοινότητες, δημιουργεί ευκαιρίες, αποδεικνύοντας πως ακόμη και μία μικρή παρέμβαση μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη. Γιατί στα ακριτικά νησιά, κάθε πρωτοβουλία στήριξης αποκτά ξεχωριστή αξία. Γίνεται κίνητρο για τους μαθητές, πολύτιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς και μία σπουδαία επένδυση για το μέλλον ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας.