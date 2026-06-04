Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026
weather-icon 23o
Stream
Σημαντική είδηση:
04.06.2026 | 13:17
Υπό έλεγχο η φωτιά στη Φιλοθέη
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Με πυξίδα την προσφορά: Η doValue Greece δίπλα στις κοινότητες της Τήλου και της Νισύρου
Τα Νέα της Αγοράς 04 Ιουνίου 2026, 12:56

Με πυξίδα την προσφορά: Η doValue Greece δίπλα στις κοινότητες της Τήλου και της Νισύρου

Με τη συμμετοχή της στον 32ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου, η doValue Greece στήριξε μαθητές, εκπαιδευτικούς και τοπικές κοινωνίες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των ευκαιριών στα ακριτικά νησιά.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γυναίκες: Η “διπλή δουλειά” που κάνουν στο γραφείο & τις εξαντλεί

Γυναίκες: Η “διπλή δουλειά” που κάνουν στο γραφείο & τις εξαντλεί

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Τα ακριτικά νησιά της Ελλάδας είναι μικρές κοινότητες που κρατούν ζωντανή την παρουσία της χώρας στα πιο απομακρυσμένα σημεία του Αιγαίου, συχνά κάτω από απαιτητικές συνθήκες. Οι κάτοικοί τους καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν τις δυσκολίες που δημιουργούν η γεωγραφική απομόνωση, οι περιορισμένες υποδομές και η άνιση πρόσβαση σε υπηρεσίες, εκπαίδευση και ευκαιρίες ανάπτυξης. Κι όμως, παρά τις προκλήσεις, συνεχίζουν να επενδύουν στον τόπο τους, να δημιουργούν και να οραματίζονται. Γι’ αυτό η ενίσχυση αυτών των νησιωτικών κοινωνιών δεν αποτελεί απλώς μια πράξη αλληλεγγύης, αλλά μια ουσιαστική επένδυση στην ισότητα, τη συνοχή και την προοπτική της χώρας.

Στην προσπάθεια για περισσότερες ευκαιρίες και καλύτερες συνθήκες στα ακριτικά νησιά, πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς δίνουν ουσιαστικό περιεχόμενο στην έννοια της προσφοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, η doValue Greece βρέθηκε και φέτος στο πλευρό των κατοίκων των ακριτικών περιοχών, συμμετέχοντας στον 32ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου και συνεχίζοντας ένα ταξίδι ουσιαστικής προσφοράς που έχει αφήσει το αποτύπωμά του σε δεκάδες νησιωτικές κοινότητες. Φέτος, προορισμός ήταν η Τήλος και η Νίσυρος, δύο νησιά που απέδειξαν για ακόμη μία φορά πως η δύναμη ενός τόπου δεν μετριέται από το μέγεθος, αλλά από τους ανθρώπους του.

Όταν η προσφορά γίνεται πράξη στα πιο απομακρυσμένα νησιά της χώρας

Από την Ανάφη, τους Φούρνους, το Αγαθονήσι και τη Σίκινο, μέχρι τη Θηρασιά, την Αμοργό και την Ηρακλειά, η doValue Greece «ταξιδεύει» εδώ και τέσσερα χρόνια στα ακριτικά νησιά της χώρας, στηρίζοντας τις μικρές τοπικές κοινωνίες και συμβάλλοντας στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους κατοίκους τους. Κάθε νησί αποτελεί έναν ξεχωριστό σταθμό σε μία διαδρομή που φέρνει κοντά ανθρώπους, ανάγκες και πράξεις ουσίας.

Ένας από τους φετινούς προορισμούς ήταν η Τήλος των Δωδεκανήσων, ένας τόπος που ξεχωρίζει για τη φυσική ομορφιά, αλλά και για τη ζωντανή κοινότητα που συνεχίζει να αναπτύσσεται παρά τις γεωγραφικές προκλήσεις της. Εκεί, η ομάδα βίωσε μία καθημερινότητα γεμάτη αφοσίωση και επιμονή, με εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με αγάπη το λειτούργημά τους, μαθητές με ακόρεστη «δίψα» για μάθηση, αλλά και κατοίκους που υποδέχθηκαν θερμά την αποστολή.

Στα σχολεία της Τήλου, στο Νηπιαγωγείο Λιβαδιών, στο Δημοτικό, στο Εσπερινό και στο Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις, καλύφθηκαν ουσιαστικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με ηλεκτρονικές συσκευές, tablets, διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό, πίνακες και αθλητικό εξοπλισμό, ενισχύοντας έμπρακτα την καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών και προσφέροντας πολύτιμα εργαλεία για τη μαθησιακή διαδικασία.

YouTube thumbnail

Επόμενος σταθμός σε αυτό το ταξίδι ήταν η Νίσυρος, ένα από τα πιο ιδιαίτερα νησιά του Αιγαίου, το οποίο ξεχωρίζει για το μοναδικό ενεργό ηφαίστειό του, αλλά και για τη ζωντανή, δυναμική τοπική κοινωνία που συνεχίζει να δημιουργεί και να εξελίσσεται κόντρα στις αντιξοότητες. Εκεί, η αποστολή ήρθε σε επαφή με μαθητές που αξιοποιούν κάθε ευκαιρία για μάθηση και με εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με αφοσίωση το έργο τους, συμβάλλοντας καθημερινά στη διαμόρφωση του μέλλοντος του τόπου.

Στο Νηπιαγωγείο Μανδρακίου, στο Δημοτικό Σχολείο Ομήρειον και στο Ημερήσιο Γυμνάσιο Λυκειακών Τάξεων Νισύρου παραδόθηκε σημαντικός εκπαιδευτικός και τεχνολογικός εξοπλισμός, όπως laptops, tablets, διαδραστικά παιχνίδια, πίνακες και αθλητικό υλικό. Πρόκειται για εργαλεία που αναβαθμίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ διευκολύνουν την καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου μαθησιακού περιβάλλοντος.

YouTube thumbnail

Μέσα από το πρόγραμμα #ΑξίεςΖωής και τη συνεργασία της με την Ομάδα Αιγαίου, η doValue Greece συνεχίζει να χτίζει ένα σταθερό δίκτυο προσφοράς στα ακριτικά νησιά. Ένα δίκτυο που ενώνει ανθρώπους και κοινότητες, δημιουργεί ευκαιρίες, αποδεικνύοντας πως ακόμη και μία μικρή παρέμβαση μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη. Γιατί στα ακριτικά νησιά, κάθε πρωτοβουλία στήριξης αποκτά ξεχωριστή αξία. Γίνεται κίνητρο για τους μαθητές, πολύτιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς και μία σπουδαία επένδυση για το μέλλον ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Κομισιόν: Οι εφτά κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία

Κομισιόν: Οι εφτά κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Γυναίκες: Η “διπλή δουλειά” που κάνουν στο γραφείο & τις εξαντλεί

Γυναίκες: Η “διπλή δουλειά” που κάνουν στο γραφείο & τις εξαντλεί

Ηλεκτρισμός
Στάσσης: AI και data centers θα οδηγήσουν τη νέα έκρηξη στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας

Στάσσης: AI και data centers θα οδηγήσουν τη νέα έκρηξη στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας

inWellness
Έτσι η αβεβαιότητα επηρεάζει τη σχέση
Έρευνα 04.06.26

Έτσι η αβεβαιότητα επηρεάζει τη σχέση

Η αβεβαιότητα μέσα σε μια σχέση μπορεί να επηρεάζει έντονα τον τρόπο που επικοινωνούν οι σύντροφοι στην καθημερινότητά τους, σύμφωνα με νέα έρευνα

Σύνταξη
Τα superfoods του καλοκαιριού
Διατροφή 04.06.26

Τα superfoods του καλοκαιριού

Αυτά είναι οκτώ superfoods΄που δεν πρέπει να λείπουν από την καλοκαιρινή διατροφή μας

Σύνταξη
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Τα πλεονεκτήματα μίας ασύρματης σκούπας νέας γενιάς που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή φροντίδα του χώρου μας
Τα Νέα της Αγοράς 04.06.26

Τα πλεονεκτήματα μίας ασύρματης σκούπας νέας γενιάς που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή φροντίδα του χώρου μας

Η φροντίδα του σπιτιού γίνεται πιο απλή και πρακτική όταν δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε διαφορετικές συσκευές για κάθε ανάγκη.

Σύνταξη
Η Under Armour μας συστήνει την πιο ολοκληρωμένη σειρά running για κάθε χιλιόμετρο
Τα Νέα της Αγοράς 03.06.26

Η Under Armour μας συστήνει την πιο ολοκληρωμένη σειρά running για κάθε χιλιόμετρο

Από την άσφαλτο των μεγαλουπόλεων μέχρι τα πιο δυσπρόσιτα μονοπάτια, το δρομικό κίνημα στην Ελλάδα και τον κόσμο γνωρίζει μια άνθιση δίχως προηγούμενο. Σε αυτή τη νέα εποχή, η επιλογή του σωστού εξοπλισμού είναι η βάση για κάθε τερματισμό.

Σύνταξη
Jessica Claar (Mastercard): «Η γυναικεία ενδυνάμωση αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες»
Τα Νέα της Αγοράς 28.05.26

Jessica Claar (Mastercard): «Η γυναικεία ενδυνάμωση αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες»

Στο πλαίσιο του 7ου Live A Legacy — της επιτυχημένης πρωτοβουλίας της Mastercard και του οργανισμού WHEN — η Jessica Claar, Senior Vice President Marketing & Communications Central Europe της Mastercard, μιλά για τη σημασία της γυναικείας ενδυνάμωσης στην πράξη, τις δεξιότητες που διαμορφώνουν τη νέα γενιά ηγεσίας και την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών εξέλιξης και συμμετοχής.

Σύνταξη
11 χρόνια One Salonica: Όταν η μόδα συναντά την εμπειρία και την κοινωνική προσφορά
Τα Νέα της Αγοράς 28.05.26

11 χρόνια One Salonica: Όταν η μόδα συναντά την εμπειρία και την κοινωνική προσφορά

Οι φετινοί εορτασμοί του One Salonica outlet mall κορυφώθηκαν με ένα εντυπωσιακό Safari-inspired Fashion Show και μια σειρά δράσεων με κοινωνικό αποτύπωμα, που έδωσαν ξεχωριστό χαρακτήρα στα 11α γενέθλια

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λεμεσός: Μαζική τροφική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση – Δεκάδες με συμπτώματα, 18 νοσηλεύτηκαν
Στην Κύπρο 04.06.26

Μαζική τροφική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση στη Λεμεσό - Δεκάδες με συμπτώματα, 18 νοσηλεύτηκαν

Ανάμεσα σε όσους χρειάστηκαν νοσηλεία για την τροφική δηλητηρίαση υπήρχαν παιδιά - Οι καλεσμένοι είχαν βρεθεί στη γαμήλια δεξίωση το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Λεμεσό

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Έρχονται ανακοινώσεις από τον Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο – Οι 13 «περιφερειάρχες» ενόψει εκλογών και οι «κύκλοι πολιτικής»
Πολιτική Γραμματεία 04.06.26

ΠΑΣΟΚ: Έρχονται ανακοινώσεις από τον Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο – Οι 13 «περιφερειάρχες» ενόψει εκλογών και οι «κύκλοι πολιτικής»

Τι περιλαμβάνει η πρόταση Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο για την εκλογική διάταξη του ΠΑΣΟΚ σε όλη τη χώρα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μια αλήθεια πάντα πολιτική
Επιστημολογική στροφή 04.06.26

Μια αλήθεια πάντα πολιτική

Ένα πρόσφατο βιβλίο ασχολείται με το γιατί σήμερα η πολιτική μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο στο ερώτημα για την αλήθεια των διαφόρων τοποθετήσεων

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Απίθανο γκολ στο Πολωνία – Νιγηρία: «Ρουκέτα» σε νεκρό χρόνο (vid)
Ποδόσφαιρο 04.06.26

Απίθανο γκολ στο Πολωνία – Νιγηρία: «Ρουκέτα» σε νεκρό χρόνο (vid)

Τα διεθνή φιλικά συνεχίζονται και σε ένα από αυτά που συμμετείχαν δύο από τις εθνικές ομάδες που δεν θα βρεθούν στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής, σημειώθηκε ένα από τα γκολ της χρονιάς!

Σύνταξη
Υπό έλεγχο η φωτιά στη Φιλοθέη
Ελλάδα 04.06.26 Upd: 13:09

Υπό έλεγχο η φωτιά στη Φιλοθέη

Η Πυροσβεστική κινητοποίησε 47 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και δέκα οχήματα, ενώ συνδράμουν και εθελοντές

Σύνταξη
Υποκλοπές: Στον ΑΠ Κεσσές και Κουκάκης – Κατέθεσαν αίτηση ανάσυρσης του φακέλου από το αρχείο και εξέτασης του Ντίλιαν
Νέα δεδομένα 04.06.26

Υποκλοπές: Στον ΑΠ Κεσσές και Κουκάκης – Κατέθεσαν αίτηση ανάσυρσης του φακέλου από το αρχείο και εξέτασης του Ντίλιαν

Στην αίτηση ζητείται η ουσιαστική διερεύνηση και «για την προστασία της εθνικής ασφάλειας» σε περίπτωση που Ντίλιαν «αληθώς ισχυρίζεται ότι το Predator χρησιμοποιήθηκε από κυβέρνηση ή μυστική υπηρεσία (ως τους μόνους πελάτες του) και η μυστική αυτή Υπηρεσία δεν ήταν η ΕΥΠ»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Νέο Χωροταξικό: Στη Βουλή προς συζήτηση ο Κώδικας των 477 άρθρων – 17 ερωταπαντήσεις
Ενοποίηση νομοθεσίας 04.06.26

Στη Βουλή προς συζήτηση ο Κώδικας των 477 άρθρων του νέου Χωροταξικού - 17 ερωταπαντήσεις

Ο Κώδικας στο νέο Χωροταξικό αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ - Δεν προβλέπεται μεταβατικό διάστημα παράλληλης ισχύος του και των νομοθετημάτων που κωδικοποιεί

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Δεν τέθηκε θέμα διαγραφής του Δούκα
ΠΑΣΟΚ 04.06.26

Τσουκαλάς: Δεν τέθηκε θέμα διαγραφής του Δούκα

Δεν υπάρχει θέμα διαγραφής, δεν τέθηκε ποτέ τονίζει ο κ. Τσουκαλάς για τον Χάρη Δούκα που η πρόταση του για συμπόρευση με την ΕΛΑΣ δημιούργησε νέους τριγμούς στο ΠΑΣΟΚ. Δεδομένη η δέσμευση του Χάρη Δούκα στις συνεδριακές αποφάσεις για αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, τόνισε.

Σύνταξη
Μίλτος Τεντόγλου: Ρίχνεται στη μάχη του Diamond League της Ρώμης με το βλέμμα στο απόλυτο ρεκόρ
Άλλα Αθλήματα 04.06.26

Μίλτος Τεντόγλου: Ρίχνεται στη μάχη του Diamond League της Ρώμης με το βλέμμα στο απόλυτο ρεκόρ

Ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται το βράδυ της Πέμπτης (4/6) στο Diamond League της Ρώμης με στόχο όχι απλά τη νίκη, αλλά και γιατί όχι την κατάρριψη του ιστορικού πανελληνίου ρεκόρ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Αρχεία Έπσταϊν: Ερωτήματα για γόνο δισεκατομμυριούχου που διόρισε ο Τραμπ σε κορυφαίο αμερικανικό οργανισμό
DFC 04.06.26

Αρχεία Έπσταϊν: Ερωτήματα για γόνο δισεκατομμυριούχου που διόρισε ο Τραμπ σε κορυφαίο αμερικανικό οργανισμό

Έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτουν επαφές του Μπεν Μπλακ με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Μπλακ ηγείται σήμερα της DFC, έχοντας διοριστεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κρασί: Γιατί είναι ακριβό όταν σερβίρεται στα εστιατόρια – Μήλον της Έριδος οι πολλαπλασιαστικοί συντελεστές
Μείωση κατανάλωσης 04.06.26

Γιατί το κρασί είναι ακριβό όταν σερβίρεται στα εστιατόρια - Μήλον της Έριδος οι πολλαπλασιαστικοί συντελεστές

Το να βγάζεις τριπλάσιο έως και πενταπλάσιο κέρδος σε ένα προϊόν που απλώς σερβίρεις είναι καταστροφικό και αποτρεπτικό για το κρασί, επισημαίνουν οινόφιλοι

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026
Cookies