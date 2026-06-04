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Καλάβρυτα: 55χρονος πήγε τη σύζυγό του στο νοσοκομείο και κατέληξε ο ίδιος
Ελλάδα 04 Ιουνίου 2026, 11:50

Καλάβρυτα: 55χρονος πήγε τη σύζυγό του στο νοσοκομείο και κατέληξε ο ίδιος

Την ώρα που η σύζυγός του ανάρρωνε στο νοσοκομείο ο 55χρονος κατέρρευσε και άφησε την τελευταία του πνοή.

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Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 3 Ιουνίου στα Καλάβρυτα με έναν 55χρονο Βρετανό τουρίστα να αφήνει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της περιοχής.

Σύμφωνα με το KalavrytaNews, το ζευγάρι Βρετανών βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές όταν η σύζυγος του άνδρα αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία. Ο 55χρονος την μετέφερε ο ίδιος στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων, όπου οι γιατροί και οι νοσηλευτές της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Ενώ η γυναίκα ανάρρωνε στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ο σύζυγός της, που βρισκόταν δίπλα της, κατέρρευσε αιφνιδίως μπροστά στα μάτια της.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα και κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για την ανάνηψή του, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο 55χρονος κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν μέσω νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καλαβρύτων διερευνά προανάκριση.

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