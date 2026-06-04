Τσουκαλάς: Δεν τέθηκε θέμα διαγραφής του Δούκα
Δεν υπάρχει θέμα διαγραφής, δεν τέθηκε ποτέ τονίζει ο κ. Τσουκαλάς για τον Χάρη Δούκα που η πρόταση του για συμπόρευση με την ΕΛΑΣ δημιούργησε νέους τριγμούς στο ΠΑΣΟΚ. Δεδομένη η δέσμευση του Χάρη Δούκα στις συνεδριακές αποφάσεις για αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, τόνισε.
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«Δεν τέθηκε θέμα διαγραφής του Χάρη Δούκα», ξεκαθάρισε ο Κώστας Τσουκαλάς ερωτηθείς σχετικά με τις δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων σε τηλεοπτική εκπομπή για το σενάριο συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε ότι «ο κύριος Δούκας…έκανε μια δήλωση την Κυριακή, τη Δευτέρα έκανε μια ανάρτηση και είπε: Δεσμεύομαι, με τη συνεδριακή απόφαση, η οποία, τι είναι; Αγώνας, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αυτόνομη πορεία… Στόχος, η πρωτιά».
Σημείωσε δε ότι το κόμμα ΕΛΑΣ λέει «καμία συνεργασία ούτε προεκλογικά, ούτε μετεκλογικά… Αυτό, τι κάνει; Δικαιώνει, πρώτα απ’ όλα, την επιλογή μας, για, αυτόνομη πορεία». Σε άλλο σημείο ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε: «Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρο. Δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα. Το λέω παντού».
Τσουκαλάς: Ψυχραιμία
Ο κ. Τσουκαλάς, επέμεινε ότι «εμείς, έχουμε έναν στόχο: Πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή -για να γίνει… μπορεί να γίνει μόνο με εφαρμογή, του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Άρα… ή θα είμαστε, πρώτοι… και θα γίνει πράξη, η πολιτική αλλαγή, και θα συνεργαστούμε… με όποιον, συμφωνεί με το πρόγραμμα μας, -εξαιρείται η Νέα Δημοκρατία, γιατί ξέρουμε, ότι διαφωνεί… Είτε, αν είμαστε, δεύτεροι, εκεί… προφανώς, ο κόσμος, θα έχει πει – ξανά, Νέα Δημοκρατία».
Ερωτηθείς σχετικά, με τη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε: «έχουμε την ίδρυση δύο νέων κομμάτων. Πάντα όταν έχουμε ίδρυση προσωποπαγών κομμάτων υπάρχει μια αναδιάταξη. Εγώ λέω ψυχραιμία. Όταν κάθεται η σκόνη από το μάρκετινγκ, μένει όρθιος αυτός που έχει αξιοπιστία και ιδεολογική υπεροχή. Είμαστε 1,5 χρόνο αξιωματική αντιπολίτευση και τους τελευταίους 9 μήνες συζητάμε για τα δύο νέα κόμματα», είπε.
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