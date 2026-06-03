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Βαρδακαστάνης: Εκτός κομματικής γραμμής τοποθετήθηκε ο Δούκας – Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριο με καθαρές πολιτικές θέσεις
Πολιτική Γραμματεία 03 Ιουνίου 2026, 16:01

Βαρδακαστάνης: Εκτός κομματικής γραμμής τοποθετήθηκε ο Δούκας – Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριο με καθαρές πολιτικές θέσεις

«Εάν ο κ. Δούκας ενδιαφερόταν να κάνει πρόταση εντός του ΠΑΣΟΚ, θα την είχε κάνει είτε στο συνέδριο είτε στο Πολιτικό Συμβούλιο, που είναι προγραμματισμένο αυτή την εβδομάδα. Επομένως δεν την έκανε, και δεν είναι πρόταση προς το ΠΑΣΟΚ. Ρωτήστε τον κ. Δούκα προς ποιον είναι», τόνισε ο Γιάννης Βαρδακαστάνης

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Ενοχλημένο είναι το ΠΑΣΟΚ από τις δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, όπως φάνηκε και από τη συνέντευξη του γραμματέα της ΚΠΕ του κόμματος, Γιάννη Βαρδακαστάνη, ο οποίος χαρακτήρισε τα σχόλια περί μετεκλογικής συνεργασίας ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ «εκτός κομματικής γραμμής».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε ότι «εάν ο κ. Δούκας ενδιαφερόταν να κάνει πρόταση εντός του ΠΑΣΟΚ, θα την είχε κάνει είτε στο συνέδριο είτε στο Πολιτικό Συμβούλιο, που είναι προγραμματισμένο αυτή την εβδομάδα. Επομένως δεν την έκανε, και δεν είναι πρόταση προς το ΠΑΣΟΚ. Ρωτήστε τον κ. Δούκα προς ποιον είναι».

Ερωτηθείς αν ο κ. Δούκας τοποθετείται εκτός κομματικής γραμμής, ο κ. Βαρδακαστάνης ανέφερε ότι «προφανώς. Εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κ. Δούκας να προβεί στη δήλωση που έκανε. Αν ο ίδιος κρίνει ότι υπάρχει λόγος, οφείλει να τον εξηγήσει. Βεβαίως και δεν υπήρχε λόγος. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριό του πριν από δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις, με τη διακήρυξή του».

Μελετάμε τις δημοσκοπήσεις

Σχετικά με τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις που δείχνουν πτώση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βαρδακαστάνης υπογράμμισε ότι «τις μελετάμε προσεκτικά. Και τις δημοσκοπήσεις που είναι σε εθνικό επίπεδο και τις δημοσκοπήσεις που είναι σε περιφερειακό επίπεδο. Σε όλη την Κρήτη είχαμε θετικό αποτέλεσμα, σε δύο νομούς πρώτο κόμμα κ.λπ. Τις μελετάμε προσεκτικά και τα ποσοτικά και τα ποιοτικά στοιχεία».

Διευκρινίζοντας τη θέση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στις μετρήσεις, ο Γραμματέας της ΚΠΕ ανέφερε ότι «είπα ότι τις μελετάμε προσεκτικά, δεν είπα αν είναι αξιόπιστες ή δεν είναι. Τις μελετάμε προσεκτικά και ως προς τα ποσοτικά και ως προς τα ποιοτικά».

Σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις στελεχών δημοσκοπικών εταιρειών, ο κ. Βαρδακαστάνης υπογράμμισε ότι «αυτό που δεν είναι ανεκτό, είναι άνθρωπος που διεξάγει δημοσκοπήσεις να βγαίνει και να δηλώνει “προσέξτε γιατί θα είμαστε απέναντί σας”. Αυτό δεν είναι ανεκτό, και θα έπρεπε το ΕΣΡ κάπως να το εξετάσει. Ο κ. Ζούπης το είπε. Αυτό είναι πρωτοφανές: εκπρόσωπος δημοσκοπικής εταιρείας να βγαίνει και να μιλάει –όχι “εγώ”, “εμείς” είπε– με αυτόν τον τρόπο, και οι πολίτες κρίνουν».

Άξια μελέτης η διαδρομή του Τσίπρα

Αναφερόμενος στη στρατηγική της πολιτικής διεύρυνσης, ο Γραμματέας της ΚΠΕ τόνισε ότι «εμείς μελετάμε, ετοιμαζόμαστε, έχουμε συνέχεια κύμα διεύρυνσης. Ολοκληρώνουμε σε μεγάλο βαθμό τα ψηφοδέλτιά μας. Η διεύρυνση περιλαμβάνει οποιονδήποτε θέλει να συμπαραταχθεί με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη για να φέρει στη χώρα την πολιτική αλλαγή».

Κληθείς να σχολιάσει τον νέο πολιτικό φορέα ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Βαρδακαστάνης σημείωσε ότι «η διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού είναι άξια μελέτης. Εκρίθη ως πρωθυπουργός, εκρίθη ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο λαός του έδωσε πάλι την εντολή να είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παραμέριζε, όμως δεν παραιτήθηκε, θυμάστε πως είπε ότι “παραμένω ζωντανός”. Έγινε ό,τι έγινε στον ΣΥΡΙΖΑ, διασπάστηκε σε όσα κομμάτια διασπάστηκε και τώρα οδηγείται σε εξαΰλωση».

Στο ίδιο πλαίσιο, πρόσθεσε ότι «τώρα ο κ. Τσίπρας λέει ότι “εγώ δεν θέλω κανέναν βουλευτή, πρώτα να παραιτηθεί και θα δούμε”. Από τον Ιούλιο που εξελέγη το 2023 μέχρι τον Οκτώβριο που παραιτήθηκε το ’25, δεν θυμάμαι να έκανε και καμία κοινοβουλευτική παρέμβαση».

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Η Κομισιόν χαλαρώνει τους δημοσιονομικούς κανόνες λόγω Ιράν – Για να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη την ενεργειακή κρίση
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Η Κομισιόν χαλαρώνει τους δημοσιονομικούς κανόνες λόγω Ιράν – Για να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη την ενεργειακή κρίση

Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν μέρος του δημοσιονομικού περιθωρίου που προοριζόταν για αμυντικές δαπάνες, ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

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Καλαμάτα: Σε δικηγόρο για διαζύγιο είχε πάει η 39χρονη λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία της από τον σύζυγό της
Ελλάδα 03.06.26

Καλαμάτα: Σε δικηγόρο για διαζύγιο είχε πάει η 39χρονη λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία της από τον σύζυγό της

Η δικηγόρος λέει ότι θυμάται ακόμα τα σημάδια της κακοποίησης στα χέρια της γυναίκας. - Όπως λέει στο MEGA η εξομολόγηση της 39χρονης την είχε συγκλονίσει.

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Τουρκία: Βαθαίνει η κρίση στο CHP – Αντιπαράθεση για συνέδριο, φήμες για νέο κόμμα
Οι τελευταίες εξελίξεις 03.06.26

Βαθαίνει η κρίση του CHP στην Τουρκία - Αντιπαράθεση για συνέδριο, φήμες για νέο κόμμα

Οζέλ: Μόνη λύση το συνέδριο - Η πλευρά Κιλιτσντάρογλου το απορρίπτει - 12 Ιουλίου: Ημερομηνία ορόσημο για το CHP - Νέα δικαστικά μέτωπα και σενάρια «άρσης ασυλίας»

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Ο Τζακ Γουάιτ στο επίκεντρο αντιδράσεων για την πρώτη του έκθεση τέχνης στο Λονδίνο
Thoughts May Disappear 03.06.26

Ο Τζακ Γουάιτ στο επίκεντρο αντιδράσεων για την πρώτη του έκθεση τέχνης στο Λονδίνο

Η πρώτη δημόσια εικαστική έκθεση του Τζακ Γουάιτ άνοιξε στο Λονδίνο, προκαλώντας έντονη συζήτηση για το αν η φήμη αρκεί για να ανοίξει τις πόρτες της σύγχρονης τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
OECD: Greek Inflation to Hit 4.2%, Growth Cut to 1.9%
English edition 03.06.26

OECD: Greek Inflation to Hit 4.2%, Growth Cut to 1.9%

The Paris-based organization points to the energy price shock from the Middle East conflict, warning that Greece’s heavy reliance on imported fossil fuels leaves its economy exposed just as Recovery Fund investment begins to wind down

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Ανδρουλάκης: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο
Επικαιρότητα 03.06.26

Ανδρουλάκης: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο

«Πρέπει να ξανακάνουμε ελκυστική την ελληνική σημαία και αυτό σημαίνει άμεση εφαρμογή του ψηφιακού», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας «Ποσειδώνια»

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Ο Τραμπ ανακοινώνει ξανά δασμούς σε 60 χώρες – Επικαλείται ως επιχείρημα την… καταναγκαστική εργασία
Δεν υποχωρεί 03.06.26

Ο Τραμπ ανακοινώνει ξανά δασμούς σε 60 χώρες – Επικαλείται ως επιχείρημα την… καταναγκαστική εργασία

Δεν πέρασε ένας μήνας από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο στις ΗΠΑ έκρινε παράνομους τους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ. Τώρα επανέρχεται με δασμό 10% σε χώρες που πουλάνε αγαθά που παρήχθησαν από καταναγκαστική εργασία.

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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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