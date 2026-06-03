Βαρδακαστάνης: Εκτός κομματικής γραμμής τοποθετήθηκε ο Δούκας – Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριο με καθαρές πολιτικές θέσεις

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Ενοχλημένο είναι το ΠΑΣΟΚ από τις δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, όπως φάνηκε και από τη συνέντευξη του γραμματέα της ΚΠΕ του κόμματος, Γιάννη Βαρδακαστάνη, ο οποίος χαρακτήρισε τα σχόλια περί μετεκλογικής συνεργασίας ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ «εκτός κομματικής γραμμής».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε ότι «εάν ο κ. Δούκας ενδιαφερόταν να κάνει πρόταση εντός του ΠΑΣΟΚ, θα την είχε κάνει είτε στο συνέδριο είτε στο Πολιτικό Συμβούλιο, που είναι προγραμματισμένο αυτή την εβδομάδα. Επομένως δεν την έκανε, και δεν είναι πρόταση προς το ΠΑΣΟΚ. Ρωτήστε τον κ. Δούκα προς ποιον είναι».

Ερωτηθείς αν ο κ. Δούκας τοποθετείται εκτός κομματικής γραμμής, ο κ. Βαρδακαστάνης ανέφερε ότι «προφανώς. Εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κ. Δούκας να προβεί στη δήλωση που έκανε. Αν ο ίδιος κρίνει ότι υπάρχει λόγος, οφείλει να τον εξηγήσει. Βεβαίως και δεν υπήρχε λόγος. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριό του πριν από δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις, με τη διακήρυξή του».

Μελετάμε τις δημοσκοπήσεις

Σχετικά με τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις που δείχνουν πτώση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βαρδακαστάνης υπογράμμισε ότι «τις μελετάμε προσεκτικά. Και τις δημοσκοπήσεις που είναι σε εθνικό επίπεδο και τις δημοσκοπήσεις που είναι σε περιφερειακό επίπεδο. Σε όλη την Κρήτη είχαμε θετικό αποτέλεσμα, σε δύο νομούς πρώτο κόμμα κ.λπ. Τις μελετάμε προσεκτικά και τα ποσοτικά και τα ποιοτικά στοιχεία».

Διευκρινίζοντας τη θέση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στις μετρήσεις, ο Γραμματέας της ΚΠΕ ανέφερε ότι «είπα ότι τις μελετάμε προσεκτικά, δεν είπα αν είναι αξιόπιστες ή δεν είναι. Τις μελετάμε προσεκτικά και ως προς τα ποσοτικά και ως προς τα ποιοτικά».

Σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις στελεχών δημοσκοπικών εταιρειών, ο κ. Βαρδακαστάνης υπογράμμισε ότι «αυτό που δεν είναι ανεκτό, είναι άνθρωπος που διεξάγει δημοσκοπήσεις να βγαίνει και να δηλώνει “προσέξτε γιατί θα είμαστε απέναντί σας”. Αυτό δεν είναι ανεκτό, και θα έπρεπε το ΕΣΡ κάπως να το εξετάσει. Ο κ. Ζούπης το είπε. Αυτό είναι πρωτοφανές: εκπρόσωπος δημοσκοπικής εταιρείας να βγαίνει και να μιλάει –όχι “εγώ”, “εμείς” είπε– με αυτόν τον τρόπο, και οι πολίτες κρίνουν».

Άξια μελέτης η διαδρομή του Τσίπρα

Αναφερόμενος στη στρατηγική της πολιτικής διεύρυνσης, ο Γραμματέας της ΚΠΕ τόνισε ότι «εμείς μελετάμε, ετοιμαζόμαστε, έχουμε συνέχεια κύμα διεύρυνσης. Ολοκληρώνουμε σε μεγάλο βαθμό τα ψηφοδέλτιά μας. Η διεύρυνση περιλαμβάνει οποιονδήποτε θέλει να συμπαραταχθεί με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη για να φέρει στη χώρα την πολιτική αλλαγή».

Κληθείς να σχολιάσει τον νέο πολιτικό φορέα ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Βαρδακαστάνης σημείωσε ότι «η διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού είναι άξια μελέτης. Εκρίθη ως πρωθυπουργός, εκρίθη ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο λαός του έδωσε πάλι την εντολή να είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παραμέριζε, όμως δεν παραιτήθηκε, θυμάστε πως είπε ότι “παραμένω ζωντανός”. Έγινε ό,τι έγινε στον ΣΥΡΙΖΑ, διασπάστηκε σε όσα κομμάτια διασπάστηκε και τώρα οδηγείται σε εξαΰλωση».

Στο ίδιο πλαίσιο, πρόσθεσε ότι «τώρα ο κ. Τσίπρας λέει ότι “εγώ δεν θέλω κανέναν βουλευτή, πρώτα να παραιτηθεί και θα δούμε”. Από τον Ιούλιο που εξελέγη το 2023 μέχρι τον Οκτώβριο που παραιτήθηκε το ’25, δεν θυμάμαι να έκανε και καμία κοινοβουλευτική παρέμβαση».