ΠΑΣΟΚ: Σε ανασχηματισμό προχωρά ο Ανδρουλάκης – Η ενόχληση για Δούκα και οι αιχμές κατά Τσίπρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Παρόλο που, όπως είχε γίνει γνωστό, το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ ήταν προγραμματισμένο να γίνει την Τετάρτη, εν τέλει θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή. Ο λόγος είναι ο… «ανασχηματισμός». Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε σειρά συναντήσεων με στελέχη και βουλευτές του κόμματος, προκειμένου να στρώσει το έδαφος για να κατανείμει νέες αρμοδιότητες στην επικείμενη συνεδρίαση του οργάνου. Το αν σε αυτόν τον ανασχηματισμό ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα επιδιώξει να δώσει χαρακτηριστικά «σκιώδους» κυβέρνησης θα φανεί.

Πρόκειται για μία συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί υπό τη σκιά της δημοσκοπικής πίεσης, που βιώνει η Χαριλάου Τρικούπη, και της δημιουργίας των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού. Βέβαια, οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα για τις σχέσεις ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ βάρυναν εκ νέου το εσωκομματικό κλίμα.

Οι εσωκομματικοί τριγμοί μετά την παρέμβαση Δούκα

Ο Δήμαρχος Αθηναίων προχώρησε σε διευκρινιστική δήλωση, αφού πρώτα είχαν υπάρξει έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα, δε, με ασφαλείς πληροφορίες, είχε προηγηθεί επικοινωνία στελέχους της ηγεσίας με την πλευρά του κ. Δούκα.

Κομματικές πηγές σχολίαζαν ότι η στρατηγική του κόμματος είναι σαφής και δεν χωρά παρερμηνείες μετά την πρόσφατη απόφαση του συνεδρίου. Επιπλέον, υπογράμμιζαν, αφήνοντας αιχμές για τη στάση του κ. Δούκα, ότι «την ασπάζονται όλες οι φυλές του κόμματος». Σημειωτέον ότι οι τοποθετήσεις για την επιστροφή Τσίπρα στάθηκαν η αφορμή για την προσυνεδριακή ρήξη Μανώλη Χριστοδουλάκη και Χάρη Δούκα.

Πάντως, δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη ότι η τοποθέτηση του δημάρχου είναι αναντίστοιχη με τη δυναμική που εκπροσωπεί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Οι ίδιες πηγές υπενθύμιζαν με σκωπτικό ύφος τα αποτελέσματα του συνεδρίου και τους συσχετισμούς που διαμορφώθηκαν.

Αιχμηρή απάντηση έδωσε μέσω των social media και η Άννα Διαμαντοπούλου. Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού, «καρφώνοντας» τον κ. Δούκα, ανέφερε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες (πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας). Έχει αποφασίσει τον δρόμο του: αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης».

Η συζήτηση δεν αποκλείεται να μεταφερθεί στην επικείμενη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Αυτό που μένει να φανεί είναι εάν η ηγεσία του Κινήματος, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι βαθιά ενοχλημένη με την πλευρά του δημάρχου, θα μπει στη διαδικασία να του απαντήσει επισήμως.

«Καρφιά» κατά Τσίπρα από Τσουκαλά και Κουκουλόπουλο

Να αντιδράσει στη δημοσκοπική εικόνα που καταγράφει το ΠΑΣΟΚ μετά την εμφάνιση Τσίπρα και Καρυστιανού θα επιχειρήσει το επόμενο διάστημα η ηγεσία του Κινήματος. Στη Χαριλάου Τρικούπη «μελετούν» τις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού και εκτιμούν ότι «όλα θα φανούν όταν κάτσει ο κουρνιαχτός». Επιμένουν ότι η πλευρά Τσίπρα χαρακτηρίζεται από τέσσερα «κενά»: στρατηγικής, κοινωνικής γείωσης, προγραμματικής επάρκειας και στελεχών.

Στο ίδιο μήκος κύματος, στελέχη του κόμματος σχολίαζαν ότι «η κοινωνία θα ψηφίσει αυτόν που θα λύσει τα προβλήματα και όχι αυτόν που αναζητά την αυτοδικαίωση».

Εκ νέου κριτική άσκησε στον πρώην πρωθυπουργό και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος. Ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό real fm, σχολίασε με καυστικό τρόπο την εικόνα του κ. Τσίπρα στην εκδήλωση του Θησείου. «Νομίζω ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τι είναι μιμητισμός, τι είναι πραγματική πολιτική, τι είναι εργαλειοποίηση συμβόλων και τι είναι πραγματικά έκφραση διαχρονικών δημοκρατικών παραδόσεων του λαού μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρέμβαση στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ αλλά και με φόντο τις δημοσκοπήσεις και την επανεμφάνιση Τσίπρα έκανε ο Πάρις Κουκουλόπουλος. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε τα ευρήματα των ερευνών «προεξοφλημένα και αναμενόμενα», συστήνοντας ψυχραιμία. Στην ίδια λογική είπε ότι η πολιτική είναι «αγώνας αντοχής και όχι εφήμερων εντυπώσεων», ενώ άσκησε εμμέσως πλην σαφώς κριτική και στον Χάρη Δούκα.

«Κανένα σοβαρό κόμμα δεν είναι παράκλητος άλλου κόμματος παρά μόνο του λαού και της πατρίδας. Πόσο μάλλον το ΠΑΣΟΚ…» δήλωσε με νόημα.

Το κοινοβουλευτικό κενό της ΕΛ.Α.Σ. και η στρατηγική Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να συνεχίσει τις περιοδείες του με στόχο την άμεση επαφή με τους πολίτες εντός και εκτός Αθηνών. Την ερχόμενη Πέμπτη θα πραγματοποιήσει ομιλία στη Νέα Ιωνία.

Αυτό που σχεδιάζουν, πάντως, στο κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη είναι να εκμεταλλευτούν το κοινοβουλευτικό κενό της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Στη Χαριλάου Τρικούπη σχεδιάζουν πώς θα απαντήσουν στην επανεμφάνιση Τσίπρα. Το γεγονός ότι τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη απουσιάζουν από τη Βουλή δίνει τη δυνατότητα στο ΠΑΣΟΚ να καταστεί, έστω κοινοβουλευτικά, ο ισχυρότερος πόλος απέναντι στην Κυβέρνηση. Γι’ αυτόν τον λόγο, επενδύοντας στην προγραμματική του επάρκεια, θα επιδιώξει να θέσει σε πρώτο πλάνο τη μόνιμη και σταθερή σύγκριση με τη Νέα Δημοκρατία.

Το επόμενο διάστημα πρόκειται να υπάρξει από την πλευρά της πράσινης Παράταξης «βομβαρδισμός» επίκαιρων ερωτήσεων και τροπολογιών. Το μότο «δεν θέλουμε να γίνει το κράτος λάφυρο της ΝΔ» δεν θα αποτελέσει ένα ρητορικό σχήμα. Αναμένεται να ενταθούν οι πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Από τα «σπιτάκια της ανακύκλωσης», την προστασία της πρώτης κατοικίας, τα κόκκινα δάνεια έως τα εργασιακά και το Ε.Σ.Υ., η αξιωματική αντιπολίτευση θα εντείνει το «πρέσινγκ» απέναντι στην κυβέρνηση.

Ο επικείμενος εσωκομματικός ανασχηματισμός σε συνδυασμό με την κοινοβουλευτική «ρελάνς», που θα επιδιώξει ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα αποτελέσουν μία κρίσιμη «ζαριά» για την πορεία του Κινήματος. Σε κάθε περίπτωση, σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, πλέον, ο χρόνος για τις κάλπες μετρά αντίστροφα.