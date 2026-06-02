ΠΑΣΟΚ: Σε ανασχηματισμό προχωρά ο Ανδρουλάκης – Η ενόχληση για Δούκα και οι αιχμές κατά Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 02 Ιουνίου 2026, 08:00

Αλλαγές αρμοδιοτήτων και κοινοβουλευτική αντεπίθεση ελλείψει Τσίπρα στη Βουλή σχεδιάζει ο Ανδρουλάκης, ενώ στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζονται οι εσωκομματικοί τριγμοί με φόντο τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Παρόλο που, όπως είχε γίνει γνωστό, το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ ήταν προγραμματισμένο να γίνει την Τετάρτη, εν τέλει θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή. Ο λόγος είναι ο… «ανασχηματισμός». Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε σειρά συναντήσεων με στελέχη και βουλευτές του κόμματος, προκειμένου να στρώσει το έδαφος για να κατανείμει νέες αρμοδιότητες στην επικείμενη συνεδρίαση του οργάνου. Το αν σε αυτόν τον ανασχηματισμό ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα επιδιώξει να δώσει χαρακτηριστικά «σκιώδους» κυβέρνησης θα φανεί.

Πρόκειται για μία συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί υπό τη σκιά της δημοσκοπικής πίεσης, που βιώνει η Χαριλάου Τρικούπη, και της δημιουργίας των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού. Βέβαια, οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα για τις σχέσεις ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ βάρυναν εκ νέου το εσωκομματικό κλίμα.

Οι εσωκομματικοί τριγμοί μετά την παρέμβαση Δούκα

Ο Δήμαρχος Αθηναίων προχώρησε σε διευκρινιστική δήλωση, αφού πρώτα είχαν υπάρξει έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα, δε, με ασφαλείς πληροφορίες, είχε προηγηθεί επικοινωνία στελέχους της ηγεσίας με την πλευρά του κ. Δούκα.

Κομματικές πηγές σχολίαζαν ότι η στρατηγική του κόμματος είναι σαφής και δεν χωρά παρερμηνείες μετά την πρόσφατη απόφαση του συνεδρίου. Επιπλέον, υπογράμμιζαν, αφήνοντας αιχμές για τη στάση του κ. Δούκα, ότι «την ασπάζονται όλες οι φυλές του κόμματος». Σημειωτέον ότι οι τοποθετήσεις για την επιστροφή Τσίπρα στάθηκαν η αφορμή για την προσυνεδριακή ρήξη Μανώλη Χριστοδουλάκη και Χάρη Δούκα.

Πάντως, δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη ότι η τοποθέτηση του δημάρχου είναι αναντίστοιχη με τη δυναμική που εκπροσωπεί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.  Οι ίδιες πηγές υπενθύμιζαν με σκωπτικό ύφος τα αποτελέσματα του συνεδρίου και τους συσχετισμούς που διαμορφώθηκαν.

Αιχμηρή απάντηση έδωσε μέσω των social media και η Άννα Διαμαντοπούλου. Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού, «καρφώνοντας» τον κ. Δούκα, ανέφερε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες (πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας). Έχει αποφασίσει τον δρόμο του: αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης».

Η συζήτηση δεν αποκλείεται να μεταφερθεί στην επικείμενη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Αυτό που μένει να φανεί είναι εάν η ηγεσία του Κινήματος, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι βαθιά ενοχλημένη με την πλευρά του δημάρχου, θα μπει στη διαδικασία να του απαντήσει επισήμως.

«Καρφιά» κατά Τσίπρα από Τσουκαλά και Κουκουλόπουλο

Να αντιδράσει στη δημοσκοπική εικόνα που καταγράφει το ΠΑΣΟΚ μετά την εμφάνιση Τσίπρα και Καρυστιανού θα επιχειρήσει το επόμενο διάστημα η ηγεσία του Κινήματος. Στη Χαριλάου Τρικούπη «μελετούν» τις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού και εκτιμούν ότι «όλα θα φανούν όταν κάτσει ο κουρνιαχτός». Επιμένουν ότι η πλευρά Τσίπρα χαρακτηρίζεται από τέσσερα «κενά»: στρατηγικής, κοινωνικής γείωσης, προγραμματικής επάρκειας και στελεχών.

Στο ίδιο μήκος κύματος, στελέχη του κόμματος σχολίαζαν ότι «η κοινωνία θα ψηφίσει αυτόν που θα λύσει τα προβλήματα και όχι αυτόν που αναζητά την αυτοδικαίωση».

Εκ νέου κριτική άσκησε στον πρώην πρωθυπουργό και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος. Ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό real fm, σχολίασε με καυστικό τρόπο την εικόνα του κ. Τσίπρα στην εκδήλωση του Θησείου. «Νομίζω ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τι είναι μιμητισμός, τι είναι πραγματική πολιτική, τι είναι εργαλειοποίηση συμβόλων και τι είναι πραγματικά έκφραση διαχρονικών δημοκρατικών παραδόσεων του λαού μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρέμβαση στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ αλλά και με φόντο τις δημοσκοπήσεις και την επανεμφάνιση Τσίπρα έκανε ο Πάρις Κουκουλόπουλος. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε τα ευρήματα των ερευνών «προεξοφλημένα και αναμενόμενα», συστήνοντας ψυχραιμία. Στην ίδια λογική είπε ότι η πολιτική είναι «αγώνας αντοχής και όχι εφήμερων εντυπώσεων», ενώ άσκησε εμμέσως πλην σαφώς κριτική και στον Χάρη Δούκα.

«Κανένα σοβαρό κόμμα δεν είναι παράκλητος άλλου κόμματος παρά μόνο του λαού και της πατρίδας. Πόσο μάλλον το ΠΑΣΟΚ…» δήλωσε με νόημα.

Το κοινοβουλευτικό κενό της ΕΛ.Α.Σ. και η στρατηγική Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να συνεχίσει τις περιοδείες του με στόχο την άμεση επαφή με τους πολίτες εντός και εκτός Αθηνών. Την ερχόμενη Πέμπτη θα πραγματοποιήσει ομιλία στη Νέα Ιωνία.

Αυτό που σχεδιάζουν, πάντως, στο κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη είναι να εκμεταλλευτούν το κοινοβουλευτικό κενό της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Στη Χαριλάου Τρικούπη σχεδιάζουν πώς θα απαντήσουν στην επανεμφάνιση Τσίπρα. Το γεγονός ότι τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη απουσιάζουν από τη Βουλή δίνει τη δυνατότητα στο ΠΑΣΟΚ να καταστεί, έστω κοινοβουλευτικά, ο ισχυρότερος πόλος απέναντι στην Κυβέρνηση. Γι’ αυτόν τον λόγο, επενδύοντας στην προγραμματική του επάρκεια, θα επιδιώξει να θέσει σε πρώτο πλάνο τη μόνιμη και σταθερή σύγκριση με τη Νέα Δημοκρατία.

Το επόμενο διάστημα πρόκειται να υπάρξει από την πλευρά της πράσινης Παράταξης «βομβαρδισμός» επίκαιρων ερωτήσεων και τροπολογιών. Το μότο «δεν θέλουμε να γίνει το κράτος λάφυρο της ΝΔ» δεν θα αποτελέσει ένα ρητορικό σχήμα. Αναμένεται να ενταθούν οι πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Από τα «σπιτάκια της ανακύκλωσης», την προστασία της πρώτης κατοικίας, τα κόκκινα δάνεια έως τα εργασιακά και το Ε.Σ.Υ., η αξιωματική αντιπολίτευση θα εντείνει το «πρέσινγκ» απέναντι στην κυβέρνηση.

Ο επικείμενος εσωκομματικός ανασχηματισμός σε συνδυασμό με την κοινοβουλευτική «ρελάνς», που θα επιδιώξει ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα αποτελέσουν μία κρίσιμη «ζαριά» για την πορεία του Κινήματος. Σε κάθε περίπτωση, σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, πλέον, ο χρόνος για τις κάλπες μετρά αντίστροφα.

Economy
Κομισιόν: Στο «μικροσκόπιό» της ξανά η ελληνική οικονομία

Κομισιόν: Στο «μικροσκόπιό» της ξανά η ελληνική οικονομία

Business
inWellness
Σακελλαρίδης: Παρακολουθούμε σε live μετάδοση τον εκβιασμό του πρωθυπουργού από τον Ντίλιαν
Νέα Αριστερά 02.06.26

Σακελλαρίδης: Παρακολουθούμε σε live μετάδοση τον εκβιασμό του πρωθυπουργού από τον Ντίλιαν

Ο κ. Σακελλαρίδης, σχολιάζοντας τη δήλωση Ντίλιαν, επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της Intellexa»

Αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά 7 βουλευτές και 143 μέλη του κόμματος με επιστολή που απευθύνεται στον Τσίπρα
Πολιτική 02.06.26

Αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά 7 βουλευτές και 143 μέλη του κόμματος με επιστολή που απευθύνεται στον Τσίπρα

«Αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του» αναφέρουν στη δήλωσή τους η οποία επί τους ουσίας απευθύνεται και στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Όσοι υπογράφουν το κείμενο τονίζουν με νόημα ότι «ακούμε την κοινωνική απαίτηση το σημερινό καθεστώς να μην έχει τρίτη θητεία»

Τσουκαλάς: Ο Ντίλιαν δείχνει Μαξίμου και ΕΥΠ – Ο Μητσοτάκης επιβαρύνει τη θέση του όσο συνεχίζει τη συγκάλυψη
Υποκλοπές 02.06.26

Τσουκαλάς: Ο Ντίλιαν δείχνει Μαξίμου και ΕΥΠ – Ο Μητσοτάκης επιβαρύνει τη θέση του όσο συνεχίζει τη συγκάλυψη

Σκληρή κριτική στο Μαξίμου και προσωπικά τον πρωθυπουργό ασκεί ο Κ. Τσουκαλάς με αφορμή τη δήλωση Ντίλιαν στην ΕΦΣΥΝ για τις υποκλοπές - «Πρόκειται για μια εικόνα, που εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση», αναφέρει

ΕΛΑΣ: Άρχισε η ανασύνθεση – Ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει διέξοδο – Χωρίς ΚΟ η Νέα Αριστερά – Το ΠΑΣΟΚ πιέζεται
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

ΕΛΑΣ: Άρχισε η ανασύνθεση – Ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει διέξοδο – Χωρίς ΚΟ η Νέα Αριστερά – Το ΠΑΣΟΚ πιέζεται

Καθαρά ρυθμιστής εξελίξεων το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, υπαρξιακά ζητήματα για ΣΥΡΙΖΑ, τριγμοί στο ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτητοποιούνται Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος και τέσσερις ακόμη βουλευτές.

Δουδωνής: Ήρθε η ώρα να θεσπίσουμε στο Σύνταγμα την υποχρέωση για προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες
Επικαιρότητα 01.06.26

Δουδωνής: Ήρθε η ώρα να θεσπίσουμε στο Σύνταγμα την υποχρέωση για προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα, επανέλαβε ότι είναι ευθύνη του κράτους η προστασία από την έμφυλη βία, τονίζοντας ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί ο όρος «γυναικοκτονία» στο Σύνταγμα.

Τσίπρας σε Ράμα: Δεν δέχομαι μαθήματα περί αριστεράς – Πατριωτικό καθήκον η στήριξη της μειονότητας
Η ανάρτηση 01.06.26

Τσίπρας σε Ράμα: Δεν δέχομαι μαθήματα περί αριστεράς – Πατριωτικό καθήκον η στήριξη της μειονότητας

Στον Εντι Ράμα που φροντισε να του απαντήσει προσωπικά μετά την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα γεγονότα στην Αλβανία απαντά ο Αλέξης Τσίπρας με μήνυμα σε τόνο φιλικό χωρίς να λείπουν οι αιχμές. «Οι δύσκολες αποφάσεις», συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών, «δεν αφήνουν σε κανέναν το δικαίωμα να μου απευθύνει μαθήματα για το τι είναι ο εθνικισμός» σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός καταλήγοντας «προσβλέπω στη μελλοντική συνεργασία μας τόσο για ένα ευρωπαϊκό μέλλον για τα Δυτικά Βαλκάνια και τη φίλη Αλβανία, όσο και για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις».

Δημοσκόπηση: Ανατροπή και αλλαγή συσχετισμών – Υποχωρεί η ΝΔ, σταθερά στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Δημοσκόπηση: Ανατροπή και αλλαγή συσχετισμών – Υποχωρεί η ΝΔ, σταθερά στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ

Ανακατατάξεις προκαλούν στο πολιτικό σκηνικό τα νέα κόμματα με τη ΝΔ να χάνει δυναμική, την ΕΛΑΣ να εμφανίζεται σταθερά στη δεύτερη θέση και την Ελπίδα της Καρυστιανού να παίρνει προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ, Ο Τσίπρας επίσημος αντίπαλος Μητσοτάκη, Από που αντλούν ψηφοφόρους Τσίπρας και Καυστιανού.

ΣΥΡΙΖΑ για Μάριο Οικονόμου: Τίμησε το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος του
Επικαιρότητα 01.06.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μάριο Οικονόμου: Τίμησε το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος του

Ο Μάριος Οικονόμου τίμησε, σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος, την αγωνιστικότητα και την παρουσία του, αναφέρει μεταξύ άλλων στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο Ράμα απαντά προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα για τα γεγονότα στην Αλβανία – «Τι περισσότερο θα έκανες ως πρωθυπουργός;»
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Ο Ράμα απαντά προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα για τα γεγονότα στην Αλβανία – «Τι περισσότερο θα έκανες ως πρωθυπουργός;»

Ο Εντι Ράμα στέλνει αιχμηρή προσωπική απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, για την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα γεγονότα στην Αλβανία, τακτική που δεν ακολούθησε σε ότι αφορά την επίσημη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης. Την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ ο Αλβανός πρωθυπουργός αρκέστηκε να σχολιάσει με προκλητικές δηλώσεις σε γενική τοποθέτηση για το θέμα.

Αυστηρή απάντηση Διαμαντοπούλου σε Δούκα: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν
Επικαιρότητα 01.06.26

Αυστηρή απάντηση Διαμαντοπούλου σε Δούκα: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν

Νέους τριγμούς προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ η πρόταση Δούκα για διάλογο και συνεργασία με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Απάντηση με αιχμές από την Άννα Διαμαντοπούλου.

Νέα Αριστερά: Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ μετά το ρεπορτάζ του in – «Όλα λάθος»
ΕΟΔΑΣΑΑΜ 01.06.26

Νέα Αριστερά: Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ μετά το ρεπορτάζ του in – «Όλα λάθος»

Η Νέα Αριστερά, με αφορμή το ρεπορτάζ του in για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων, αλλά και την υποστελέχωση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, καλεί τον αρμόδιο υπουργό να δώσει εξηγήσεις και να προχωρήσει στην άμεση ενίσχυσή του.

Έκπληκτος δηλώνει ο Ράμα για την αντίδραση του ΥΠΕΞ: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί, δεν ήταν κρατική βία
Διπλωματία 01.06.26

Έκπληκτος δηλώνει ο Ράμα για την αντίδραση του ΥΠΕΞ: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί, δεν ήταν κρατική βία

Σε δηλώσεις του για το περιστατικό στη Ζβερνέτς, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα απάντησε στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για κρατική βία αλλά για ενέργεια ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας.

Οι 301+1 υπογραφές που κατατέθηκαν μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ στον Αρειο Πάγο
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Οι 301+1 υπογραφές που κατατέθηκαν μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ στον Αρειο Πάγο

Χιλιάδες πρόσωπα από διάφορους επαγγελματικούς χώρους, με διαφορετική κοινωνική αναφορά και δράση, έχουν ήδη υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ, αριθμός που αυξάνεται ραγδαία στον δικτυακό τόπο myelas.gr. Οι 300 + 1 υπογραφές που επιλέχθηκαν, μεταξύ των οποίων γνωστές προσωπικότητες, να κατατεθούν μαζί με την Ιδρυτική Διακήρυξη στον Αρειο Πάγο, απόδειξη της πολυσυλλεκτικότητας και της πλατιάς απεύθυνσης της ΕΛΑΣ

Πάνας για σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα: Δεν απασχολούν το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή
Πολιτική 01.06.26

Πάνας για σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα: Δεν απασχολούν το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή

Ο Α. Πάνας, κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Χάρη Δούκα σχετικά με πιθανή μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ-κόμματος Τσίπρα - Είπε ότι αυτό δεν απασχολεί προς το παρόν το ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας ότι «θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στο πολιτικό τοπίο να κάνουμε τις οποιεσδήποτε ενέργειες»

Κουφονικολάκου: Ψευδές το ότι ο Τσίπρας αρνήθηκε να φορολογήσει τους εφοπλιστές – Η οικονομική ατζέντα της ΕΛΑΣ
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Κουφονικολάκου: Ψευδές το ότι ο Τσίπρας αρνήθηκε να φορολογήσει τους εφοπλιστές – Η οικονομική ατζέντα της ΕΛΑΣ

«Η πρόταση Γιούνκερ για φορολόγηση των εφοπλιστών το 2015 συνοδευόταν με επιβάρυνση δισεκατομμυρίων για τη μεσαία τάξη», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου

Πυρά αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Πυρά αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA, με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να σημειώνουν τις ευθύνες της κυβέρνησης και την εκπρόσωπο της ΝΔ να.... κουνάει το δάχτυλο στην Ευρωπαία εισαγγελέα αντί να δώσει πειστικές απαντήσεις

Νέα παρέμβαση Δούκα: Επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά αφήνει ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με Τσίπρα
Πολιτική 01.06.26

Νέα παρέμβαση Δούκα: Επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά αφήνει ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με Τσίπρα

Σε διευκρινιστική δήλωση προχώρησε ο Χάρης Δούκας μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας  του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος ΣΤ’)
Literature 02.06.26

Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος ΣΤ’)

Το λόγο του Λυσία «Κατά Αγοράτου» εκφωνεί στην Ηλιαία ο κουνιάδος και εξάδελφος του εκτελεσθέντος ταξιάρχου Διονυσόδωρου, ο οποίος ζητά την επιβολή της θανατικής ποινής στον Αγόρατο

«Παππού, πάρε το κύπελλο»: Τα εγγόνια του Αντσελότι τον… λύγισαν λίγο πριν το Μουντιάλ (vid)
Ποδόσφαιρο 02.06.26

«Παππού, πάρε το κύπελλο»: Τα εγγόνια του Αντσελότι τον… λύγισαν λίγο πριν το Μουντιάλ (vid)

Η Εθνική Βραζιλίας ετοιμάζεται για το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής και ο Κάρλο Αντσελότι φιλοξενήθηκε σε δημοφιλή εκπομπή, η οποία του έκανε μια μεγάλη έκπληξη…

Να απορριφθεί η παράσταση του ελληνικού Δημοσίου στη δίκη για τα Τέμπη πρότεινε η εισαγγελέας
Ελλάδα 02.06.26

Να απορριφθεί η παράσταση του ελληνικού Δημοσίου στη δίκη για τα Τέμπη πρότεινε η εισαγγελέας

Με τις προτάσεις της εισαγγελέως επί των παραστάσεων υποστήριξης της κατηγορίας συνεχίζεται η έβδομη δικάσιμος της δίκης των Τεμπών - Ποιοι κατηγορούμενοι δίνουν το παρών

Τι απέγινε το DNA του Έπσταϊν; Τα νέα στοιχεία από τα αρχεία δείχνουν να είχε συντηρήσει σπέρμα του
Διάδοση γενετικού υλικού; 02.06.26

Τι απέγινε το DNA του Έπσταϊν; Τα νέα στοιχεία από τα αρχεία δείχνουν να είχε συντηρήσει σπέρμα του

Νέα έγγραφα από τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν ότι ο χρηματιστής είχε αποθηκεύσει σπέρμα σε τράπεζα κρυοσυντήρησης και είχε ορίσει τι θα συμβεί στο γενετικό του υλικό σε περίπτωση θανάτου του

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Μαθηματικά για τα ΕΠΑΛ – Οι πρώτες εκτιμήσεις
Ελλάδα 02.06.26 Upd: 10:32

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Μαθηματικά για τα ΕΠΑΛ – Οι πρώτες εκτιμήσεις

Συνέχεια για τις πανελλαδικές σήμερα με τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στην Άλγεβρα - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τα θέματα και τις απαντήσεις

Διακοπές στην Ευρώπη: Οι 5 ακριβότερες και οι 5 φθηνότερες χώρες για Airbnb – Πώς σκοράρει η Ελλάδα
Έρευνα AirDNA 02.06.26

Οι 5 ακριβότερες και οι 5 φθηνότερες χώρες για Airbnb στην Ευρώπη – Πώς σκοράρει η Ελλάδα

Η AirDNA παρουσιάζει τους ακριβότερους και τους φθηνότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς, με βάση τις τιμές των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Η Ελλάδα ξεχωρίζει ως η χώρα με το μεγαλύτερο «θερινό καπέλο».

Υποκλοπές: Ο Ντίλιαν καρφώνει κυβέρνηση – «Πουλάμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα»
Ελλάδα 02.06.26

Υποκλοπές: Ο Ντίλιαν καρφώνει κυβέρνηση – «Πουλάμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα»

Ο Ταλ Ντίλιαν σε μία μακροσκελή δήλωση στην «Εφημερίδα των Συντακτών», τάσσεται επίσης υπέρ της σύστασης της Εξεταστικής Επιτροπής που εμπόδισε η κυβέρνηση - Καταφέρεται κατά του υπ. Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη, λέγοντας ότι οι δηλώσεις του δεν «συνιστούν κράτος δικαίου» και προειδοποιεί ότι στην  εκδίκαση της έφεσης θα «καλέσουμε όλους τους σχετικούς μάρτυρες»

ΗΠΑ: Σχεδιάζουν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης
Financial Times 02.06.26

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης

Την ώρα που η συμβατική στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ σε χώρες της Ευρώπης μειώνεται, η Ουάσιγκτον φαίνεται να συζητά την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων σε περισσότερες χώρες

Ουγγαρία: Σχεδιάζει νέο φόρο πλούτου που θα στοχεύει τους ολιγάρχες – «Ας το ονομάσουμε εκδίκηση της κοινωνίας»
Διεθνής Οικονομία 02.06.26

«Ας το ονομάσουμε εκδίκηση της κοινωνίας» - Η Ουγγαρία σχεδιάζει νέο φόρο πλούτου

Ο νέος πρωθυπουργός στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ αποκαλεί την πολιτική ένδειξη «κοινωνικής δικαιοσύνης» μετά από χρόνια πολιτικής αφοσίωσης που ανταμείφθηκαν με οικονομικές ευκαιρίες.

Παίκτης της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο
Μπάσκετ 02.06.26

Παίκτης της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο

Παίκτης της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο μετά από περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (1/6) στην οδό Δημοσθένους, στην Καλλιθέα.

Ο «Blue Hero» της Chanel: Ο Τζέικομπ Ελόρντι σε ένα νυχτερινό Χονγκ Κονγκ που σφύζει από ενέργεια
Άρωμα 02.06.26

Ο «Blue Hero» της Chanel: Ο Τζέικομπ Ελόρντι σε ένα νυχτερινό Χονγκ Κονγκ που σφύζει από ενέργεια

Ο Τζέικομπ Ελόρντι είναι ο νέος «Blue Hero» στη διαφήμιση του αρώματος Bleu de Chanel L'Exclusif σε σκηνοθεσία του Αλφόνσο Κουαρόν, η οποία διαδραματίζεται σε ένα νυχτερινό Χονγκ Κονγκ που σφύζει από ενέργεια.

Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη – Ξεκαθαρίζει η κατάσταση με την υποστήριξη κατηγορίας
Ελλάδα 02.06.26

Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη - Στο επίκεντρο της συνεδρίασης το δικαίωμα παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας

Μετά τις ενστάσεις κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας, η εισαγγελέας θα προτείνει ποιοι από αυτούς θα παραστούν - Αντιρρήσεις έχουν εκφραστεί και από τους συγγενείς των θυμάτων για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

