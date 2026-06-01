newspaper
Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
weather-icon 29o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κουφονικολάκου: Ψευδές το ότι ο Τσίπρας αρνήθηκε να φορολογήσει τους εφοπλιστές – Η οικονομική ατζέντα της ΕΛΑΣ
Πολιτική Γραμματεία 01 Ιουνίου 2026, 15:11

Κουφονικολάκου: Ψευδές το ότι ο Τσίπρας αρνήθηκε να φορολογήσει τους εφοπλιστές – Η οικονομική ατζέντα της ΕΛΑΣ

«Η πρόταση Γιούνκερ για φορολόγηση των εφοπλιστών το 2015 συνοδευόταν με επιβάρυνση δισεκατομμυρίων για τη μεσαία τάξη», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου

Σύνταξη
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Για τις προτεραιότητες της ΕΛΑΣ στην οικονομία, μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου του νέου φορέα, Θεώνη Κουφονικολάκου, ενώ ταυτόχρονα χαρακτήρισε ως «ψευδές» ότι ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε πρόταση του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ να φορολογήσει τους εφοπλιστές το 2015.

Η δήλωση που έγινε από τον Γιούνκερ στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο Χιλιοστό» που είναι αφιερωμένο στα γεγονότα του 2015, αξιοποιήθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη που μίλησε για «αποκάλυψη» που «καταρρίπτει τον μύθο ότι ο πολιτικός χώρος του Αλέξη Τσίπρας ήταν μονοπωλιακά υπέρ των φτωχών και των αδυνάτων».

Η κ. Κουφονικολάκου υπερασπίστηκε τις επιλογές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο της οικονομικής κρίσης και διευκρίνισε ότι ο Γιούνκερ δεν πρότεινε αυτοτελώς τη φορολόγηση των εφοπλιστών αλλά ένα πακέτο το οποίο ταυτόχρονα δεν περιείχε καμία δέσμευση για αναδιάρθρωση χρέους και προέβλεπε πολλά δισεκατομμύρια επιβάρυνσης για τη μεσαία τάξη, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. «Αυτό το πακέτο αρνήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και διαπραγματευόμενος δυναμικά πέτυχε μικρότερους δημοσιονομικούς στόχους και τη σχετική δέσμευση».

Δήλωσε ακόμα ότι η φορολόγηση του κλάδου της ναυτιλίας συνδέεται με ειδικό συνταγματικό και νομικό καθεστώς και ότι η σχετική συζήτηση απαιτεί βαθύτερες θεσμικές αλλαγές.

«Έχω ξαναπεί ότι χρειάζεται μια ειδική αλλαγή νομικού καθεστώτος, πιθανότατα αναθεώρηση του Συντάγματος του άρθρου 107, προκειμένου να καταστεί εφικτή η φορολόγηση, διότι στους εφοπλιστές, στις ναυτιλιακές η φορολόγηση δεν είναι η παραδοσιακή.

Υπάρχει μόνο ένας ειδικός φόρος χωρητικότητας, ο οποίος σχετίζεται με τη χωρητικότητα του πλοίου και την ηλικία του πλοίου. Καταλαβαίνω τις ενοχές για το τρομακτικό κοκτέιλ μέτρων λιτότητας που επιβλήθηκαν στην ελληνική κοινωνία πριν από το 2015, αλλά δεν μπορεί να εκφράζεται με αυτό τον τρόπο».

Σε άλλο σημείο κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι καμώνεται ότι κόπτεται για το συμφέρον των συνταξιούχων και διερωτήθηκε «γιατί δεν τους επιστρέφουν αυτά τα 7 δις που είχε δώσει ο Αλέξης Τσίπρας με την 13η σύνταξη».

Δείτε τη συνέντευξη

Οι τέσσερις άξονες στην οικονομία

Σε σχέση με την οικονομική ατζέντα της ΕΛΑΣ, η κ. Κουφονικολάκου δήλωσε ότι το επόμενο διάστημα ο νέος φορέας θα παρουσιάσει πλήρως εξειδικευμένες και κοστολογημένες προγραμματικές προτάσεις για τη φορολογία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Η ίδια προσδιόρισε τέσσερις προγραμματικούς άξονες αναφορικά με την οικονομική πολιτική: τη μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, την προστασία των πολιτών από την ακρίβεια και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας. Όπως εξήγησε, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη στέγαση, στη μείωση των τιμών στο βασικό καλάθι των νοικοκυριών και στο ενεργειακό κόστος.

Παράλληλα, έκανε λόγο για τη δημιουργία ενός εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, το οποίο, όπως είπε, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοχλός προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων με υψηλό αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση των εξαγγελιών, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι οι προτάσεις θα συνοδεύονται από συγκεκριμένες ποσοτικοποιήσεις.

Ανέφερε ότι μέρος των πόρων θα μπορούσε να προέλθει από ειδική εισφορά σε επιχειρηματικούς ομίλους και εταιρείες με πολύ υψηλή κερδοφορία, καθώς και από αλλαγές στη φορολόγηση εισοδημάτων από κινητή περιουσία, όπως οι τόκοι και τα μερίσματα.

Σε ό,τι αφορά τα μερίσματα, σημείωσε ότι η πρόθεση είναι να εφαρμοστεί ένα προοδευτικότερο σύστημα φορολόγησης, το οποίο θα προστατεύει τα χαμηλά εισοδήματα από μερίσματα και θα επιδιώκει μεγαλύτερη σύγκλιση με τη φορολογία εισοδήματος που ισχύει για τους μισθωτούς.

Ανοιχτή η πόρτα σε πρόσωπα που θέλουν να συμμετάσχουν – Δεν θα υπάρξει προνομιακή μεταχείριση

Για τις υψηλές πτήσεις που καταγράφει η ΕΛΑΣ στις δημοσκοπήσεις, η κ. Κουφονικολάκου έκανε λόγο για θετική εικόνα, ωστόσο υπογράμμισε ότι η προσπάθεια βρίσκεται ακόμη στην αρχή και πως βασική επιδίωξη είναι η οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες μέσω ενός διαφορετικού μοντέλου πολιτικής εκπροσώπησης και διαβούλευσης.

Αναφορικά με τη συζήτηση για μετεκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, η κ. Κουφονικολάκου απέφυγε να σχολιάσει και υπογράμμισε ότι η ΕΛΑΣ επιδιώκει να στηριχθεί στις δικές της δυνάμεις και να απευθυνθεί απευθείας στην κοινωνία.

«Επιθυμούμε την ανασυγκρότηση και την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες προκλήσεις, όπως οι διεθνείς συγκρούσεις, η τεχνητή νοημοσύνη, η κλιματική κρίση και οι γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σε αυτό λογοδοτεί και ο τρόπος λειτουργίας του νέου φορέα όπως και η συμμετοχή νέων προσώπων που δεν αποτελεί επικοινωνιακή επιλογή αλλά έκφραση της επιθυμίας του Αλέξη Τσίπρα να διευρύνει την απεύθυνση προς την κοινωνία, ανέφερε. Όπως είπε, στόχος είναι η αξιοποίηση ανθρώπων με επαγγελματική εμπειρία, επιστημονική κατάρτιση και σύγχρονη αντίληψη για τις προκλήσεις της χώρας.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ΕΛΑΣ δεν επιδιώκει τη διάλυση ή την απορρόφηση άλλων πολιτικών σχηματισμών, ενώ άφησε ανοιχτή την πόρτα σε πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη νέα πολιτική προσπάθεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν προνομιακές μεταχειρίσεις ή ειδικές διευθετήσεις.

Κλείνοντας, απέφυγε να σχολιάσει πληροφορίες περί επικείμενων ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών από άλλους πολιτικούς χώρους, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που αφορούν τις εσωτερικές διαδικασίες άλλων κομμάτων.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται

«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

World
FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022

FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022

inWellness
inTown
Stream newspaper
Έκπληκτος δηλώνει ο Ράμα για την αντίδραση του ΥΠΕΞ: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί, δεν ήταν κρατική βία
Διπλωματία 01.06.26

Έκπληκτος δηλώνει ο Ράμα για την αντίδραση του ΥΠΕΞ: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί, δεν ήταν κρατική βία

Σε δηλώσεις του για το περιστατικό στη Ζβερνέτς, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα απάντησε στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για κρατική βία αλλά για ενέργεια ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας.

Σύνταξη
Οι 301+1 υπογραφές που κατατέθηκαν μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ στον Αρειο Πάγο
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Οι 301+1 υπογραφές που κατατέθηκαν μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ στον Αρειο Πάγο

Χιλιάδες πρόσωπα από διάφορους επαγγελματικούς χώρους, με διαφορετική κοινωνική αναφορά και δράση, έχουν ήδη υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ, αριθμός που αυξάνεται ραγδαία στον δικτυακό τόπο myelas.gr. Οι 300 + 1 υπογραφές που επιλέχθηκαν, μεταξύ των οποίων γνωστές προσωπικότητες, να κατατεθούν μαζί με την Ιδρυτική Διακήρυξη στον Αρειο Πάγο, απόδειξη της πολυσυλλεκτικότητας και της πλατιάς απεύθυνσης της ΕΛΑΣ

Σύνταξη
Πάνας για σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα: Δεν απασχολούν το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή
Πολιτική 01.06.26

Πάνας για σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα: Δεν απασχολούν το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή

Ο Α. Πάνας, κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Χάρη Δούκα σχετικά με πιθανή μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ-κόμματος Τσίπρα - Είπε ότι αυτό δεν απασχολεί προς το παρόν το ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας ότι «θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στο πολιτικό τοπίο να κάνουμε τις οποιεσδήποτε ενέργειες»

Σύνταξη
Πυρά αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Πυρά αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA, με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να σημειώνουν τις ευθύνες της κυβέρνησης και την εκπρόσωπο της ΝΔ να.... κουνάει το δάχτυλο στην Ευρωπαία εισαγγελέα αντί να δώσει πειστικές απαντήσεις

Σύνταξη
Νέα παρέμβαση Δούκα: Επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά αφήνει ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με Τσίπρα
Πολιτική 01.06.26

Νέα παρέμβαση Δούκα: Επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά αφήνει ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με Τσίπρα

Σε διευκρινιστική δήλωση προχώρησε ο Χάρης Δούκας μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας  του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το νέο πολιτικό σκηνικό αναθερμαίνει το σενάριο εκλογών το Φθινόπωρο
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Το νέο πολιτικό σκηνικό αναθερμαίνει το σενάριο εκλογών το Φθινόπωρο

Πώς η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού μετά τη δημιουργία των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και την αναμονή του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, αναζωπυρώνει το σενάριο για πρόωρες εκλογές το Φθινόπωρο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς
Ζητά εξηγήσεις 31.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσει από την αλβανική, για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς, τα οποία είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ομογενής.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας περνάει από τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων
Για τα επεισόδια 31.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας περνάει από τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι τα επεισόδια και ο τραυματισμός του Έλληνα ομογενή αυξάνουν την ανάγκη της χώρας μας για διαρκή και επισταμένη παρακολούθηση των εξελίξεων και να γνωστοποιεί τα ζητήματα στα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Σύνταξη
Δούκας προτρέπει τον Ανδρουλάκη για συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον πρώτο σε ποσοστά
Πολιτική Γραμματεία 31.05.26

Δούκας προτρέπει τον Ανδρουλάκη για συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον πρώτο σε ποσοστά

Με τρόπο διπλωματικό, αλλά ξεκάθαρο ο Χάρης Δούκας επιμένει στη διαφοροποίηση της «γραμμής» Ανδρουλάκη κυρίως σε ότι αφορά τη συμπόρευση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και εναντίον της ΝΔ, οτιδήποτε άλλο «είναι δώρο στο Μητσοτάκη» τονίζει. «Σαν ΠΑΣΟΚ ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση, το ποιος θα είναι ο αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος».

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Καρυστιανού: Στόχος η αυτοδυναμία, καμία συνεργασία με συστημικό κόμμα – Πυρά εξαπολύει σε Μητσοτάκη και Τσίπρα
«Ξεκάθαρη κοροϊδία» 31.05.26

Καρυστιανού: Στόχος η αυτοδυναμία, καμία συνεργασία με συστημικό κόμμα – Πυρά εξαπολύει σε Μητσοτάκη και Τσίπρα

Τα στελέχη του κόμματος όπως και το πρόγραμμα θα ανακοινώνονται σιγά σιγά γιατί υπάρχει κλίμα ανθρωποφαγίας λέει η Μαρία Καρυστιανού, σε εφ' όλης της ύλης συνέντευξη. Με αρκετές αναφορές στην κόρη της Μάρθη, αντιστρέφει την κατηγορία Μητσοτάκη περί αυτόκλητων σωτήρων, ενώ κατηγορεί τον Τσίπρα για λογοκλοπή

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «βολική» ανάγνωση της έκθεσης Τυχεροπούλου από τη ΝΔ – Το σκάνδαλο είναι υπαρκτό και «γαλάζιο»
Πολιτική 31.05.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «βολική» ανάγνωση της έκθεσης Τυχεροπούλου από τη ΝΔ – Το σκάνδαλο είναι υπαρκτό και «γαλάζιο»

Το in παρουσιάζει κομμάτια της έκθεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έγινε κατόπιν παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το παρασκήνιο και τα ελλιπή στοιχεία που διατέθηκαν από το σύστημα που λυμαινόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πως εργαλειοποιεί την έκθεση η κυβέρνηση θέλοντας να πετάξει τις ευθύνες από πάνω της.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της ΝΔ πρέπει να λάβει τέλος
Αντιπολίτευση 31.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της ΝΔ πρέπει να λάβει τέλος

Την ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτοξεύοντας πυρά για την «απαξίωση των δημόσιων πανεπιστημίων» και για την ακρίβεια που μαστίζει τα νοικοκυριά

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας
Πολιτική 31.05.26

Τσουκαλάς: Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για εξυπηρέτηση συμφερόντων και κοινωνικές ανισότητες», άσκησε ο Κ. Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί πραγματική πολιτική αλλαγή - Τι είπε για τα νέα κόμματα και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Σύνταξη
Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Δεν ενδιαφέρεται για κοινωνική συνοχή – Όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θεσεις του ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ 31.05.26

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Δεν ενδιαφέρεται για κοινωνική συνοχή – Όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θεσεις του ΠΑΣΟΚ

«Ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε ως πρωθυπουργός με το παράδοξο που διέψευσε την κλασική οικονομική σκέψη. Την ανάπτυξη για τους αριθμούς χωρίς ευημερία για την κοινωνία», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Βολές στην κυβέρνηση για την ανακύκλωση – «Έγινε μπίζνα για λίγους»
Νέο βίντεο 31.05.26

Ανδρουλάκης: Βολές στην κυβέρνηση για την ανακύκλωση – «Έγινε μπίζνα για λίγους»

«Η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέροντας ότι «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Επικοινωνιακή διαχείριση της ακρίβειας με επιδόματα ψίχουλα – «Τέλος Ιουνίου τα 150 ευρώ για κάθε παιδί»
Πολιτική Γραμματεία 31.05.26

Μητσοτάκης: Επικοινωνιακή διαχείριση της ακρίβειας με επιδόματα ψίχουλα – «Τέλος Ιουνίου τα 150 ευρώ για κάθε παιδί»

Την ώρα που η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιμένει σε μέτρα «κοροϊδία» και επιδόματα που δεν λύνουν το πρόβλημα, με στόχο την επικοινωνιακή διαχείριση της δυσαρέσκειας των πολιτών

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Μπενίτεθ δηλώνει «παρών» για την Ιταλία
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Ο Μπενίτεθ δηλώνει «παρών» για την Ιταλία

Ο Ράφα Μπενίτεθ αυτοπροτάθηκε στην εθνική Ιταλίας, την ώρα που η ομοσπονδία αναζητά τον άνθρωπο που θα οδηγήσει την επιστροφή της χώρας στην κορυφή μετά από μία ακόμη οδυνηρή αποτυχία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Θλίψη: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου!
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Θλίψη: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου!

Ο Μάριος Οικονόμου δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και πέθανε μετά το σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή, σκορπώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Έκπληκτος δηλώνει ο Ράμα για την αντίδραση του ΥΠΕΞ: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί, δεν ήταν κρατική βία
Διπλωματία 01.06.26

Έκπληκτος δηλώνει ο Ράμα για την αντίδραση του ΥΠΕΞ: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί, δεν ήταν κρατική βία

Σε δηλώσεις του για το περιστατικό στη Ζβερνέτς, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα απάντησε στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για κρατική βία αλλά για ενέργεια ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας.

Σύνταξη
Μακρόν: Χαιρετίζει τις διαπραγματευτικές προσπάθειες του Τραμπ και δηλώνει ετοιμότητα για τα Στενά του Ορμούζ
Μετά τη συμφωνία 01.06.26

Μακρόν: Χαιρετίζει τις διαπραγματευτικές προσπάθειες του Τραμπ και δηλώνει ετοιμότητα για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Εμανουέλ Μακρόν επαίνεσε τις προσπάθειες του Τραμπ να διαπραγματευτεί συμφωνία στο Ιράν και δήλωσε την ετοιμότητα της Γαλλίας για να συμβάλει στην ασφάλεια της επόμενης μέρας

Σύνταξη
Οι 301+1 υπογραφές που κατατέθηκαν μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ στον Αρειο Πάγο
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Οι 301+1 υπογραφές που κατατέθηκαν μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ στον Αρειο Πάγο

Χιλιάδες πρόσωπα από διάφορους επαγγελματικούς χώρους, με διαφορετική κοινωνική αναφορά και δράση, έχουν ήδη υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ, αριθμός που αυξάνεται ραγδαία στον δικτυακό τόπο myelas.gr. Οι 300 + 1 υπογραφές που επιλέχθηκαν, μεταξύ των οποίων γνωστές προσωπικότητες, να κατατεθούν μαζί με την Ιδρυτική Διακήρυξη στον Αρειο Πάγο, απόδειξη της πολυσυλλεκτικότητας και της πλατιάς απεύθυνσης της ΕΛΑΣ

Σύνταξη
Αραγτσί: Παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα
Για τον Λίβανο 01.06.26

Αραγτσί: Παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί έκανε το παραπάνω σχόλιο αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι διέταξε επίθεση κατά των νότιων συνοικιών της Βηρυτού, προπύργιου της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Πάνας για σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα: Δεν απασχολούν το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή
Πολιτική 01.06.26

Πάνας για σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα: Δεν απασχολούν το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή

Ο Α. Πάνας, κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Χάρη Δούκα σχετικά με πιθανή μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ-κόμματος Τσίπρα - Είπε ότι αυτό δεν απασχολεί προς το παρόν το ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας ότι «θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στο πολιτικό τοπίο να κάνουμε τις οποιεσδήποτε ενέργειες»

Σύνταξη
Ιράν: «Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της» – Ο Γκαλιμπάφ κατηγορεί την Ουάσινγκτον για μη τήρηση της εκεχειρίας
Η ανάρτηση 01.06.26

«Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της» - Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσινγκτον για μη τήρηση της εκεχειρίας

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, ρίχνει ευθύνες στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι οδηγούν τη διαδικασία των συνομιλιών σε αδιέξοδο

Σύνταξη
Χάιντι Κλουμ: «Δεν είμαι έγκυος, απλώς έχω παχύνει λίγο. Είναι η εμμηνόπαυση»
Το σώμα μιλάει 01.06.26

Χάιντι Κλουμ: «Δεν είμαι έγκυος, απλώς έχω παχύνει λίγο. Είναι η εμμηνόπαυση»

Στα 52 της, η Χάιντι Κλουμ απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι να μιλά ανοιχτά για τις εμπειρίες της. Τι λένε οι ειδικοί για την αύξηση βάρους κατά την εμμηνόπαυση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O Γιαννακόπουλος πήγε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τους τελικούς του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 01.06.26

O Γιαννακόπουλος πήγε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τους τελικούς του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συγκέντρωσε παίκτες και τεχνικό τιμ στον Παναθηναϊκό, πριν την προπόνηση στο «Τ-Center» και απαίτησε το πρωτάθλημα κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
Cookies