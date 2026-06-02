Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί από νωρίς το πρωί της Τρίτης (2/6) στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου.

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην Παραλιακή από το ύψος του Φλοίσβου προς το λιμάνι του Πειραιά, στη Συγγρού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αρδηττού, στην Κηφισίας, στη Μεσογείων, στη Βασ. Σοφίας, στην Αμαλίας, στην Αλεξάνδρας.

Μεγάλες καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό:

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο (άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας)

προς Ελευσίνα 20΄-25΄(από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας).

Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.