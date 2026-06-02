Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για Στέιτ Ντιπάρτμεντ και Γιωτόπουλου: Επιχειρεί να παρέμβει στη Δικαιοσύνη
Τι λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου.
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει τον ουσιαστικό προβληματισμό της για την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην οποία δηλώνεται επί λέξει ότι «οι ΗΠΑ είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του Εφετείου Πειραιώς να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο», ενώ στη συνέχεια σημειώνεται ότι «παροτρύνει την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή».
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ένωσης “είναι από τις σπάνιες εκείνες φορές που Υπουργείο Εξωτερικών άλλου Κράτους επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη Δικαιοσύνη της χώρας μας αν και καλά γνωρίζει το νόημα της διάκρισης των εξουσιών”.
Και προστίθεται :”Δεν ξέρουμε εάν στις ΗΠΑ πλέον συνηθίζεται η ακύρωση δικαστικών αποφάσεων από την κυβέρνηση, ωστόσο η δημοκρατία στην Ελλάδα και η σύμφυτη διάκριση των λειτουργιών αναθέτει την αρμοδιότητα για την διάγνωση των προϋποθέσεων υφ΄ όρων απόλυσης κρατουμένων, για οποιοδήποτε έγκλημα και αν κρατούνται στις φυλακές, αποκλειστικά στη δικαστική εξουσία. Ως Δικαστική Ένωση διαμαρτυρόμαστε έντονα για την άτυχη αυτή ανακοίνωση και αναμένουμε την στήριξη του δικαστικού συστήματος από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο”.
