Αργολίδα: Ανατίναξαν μηχάνημα ΑΤΜ – Δεν κατάφεραν να πάρουν τα χρήματα
Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα της Τρίτης στο χωριό Φίχτια
Έκρηξη σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ) προκάλεσαν άγνωστοι το πρωί της Τρίτης στην περιοχή Φίχτια στην Αργολίδα.
Η έκρηξη σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο του χωριού που βρίσκεται κοντά στο Άργος περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο μηχάνημα ΑΤΜ και φθορές στον περιβάλλοντα χώρο.
Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr οι δράστες δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν χρήματα από το μηχάνημα και εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους.
Η Αστυνομία εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, καθώς και κάθε διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών. Παράλληλα, ερευνάται ο τρόπος δράσης τους και το ενδεχόμενο να σχετίζονται με παρόμοια περιστατικά που έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν σε άλλες περιοχές.
