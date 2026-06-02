Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά – Τι ερευνούν οι Αρχές

Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το μεσημέρι, ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους, στο κέντρο της Καλαμάτας.

Η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός της. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώνονται τραύματα στην πλάτη, δύο στον θώρακα, τραύμα στον λαιμό, καθώς και αμυχές στα χέρια, οι οποίες παραπέμπουν σε προσπάθεια άμυνας. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκ νέου σήμερα και εκτιμάται ότι θα ρίξει περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.

Αντίθετα, ο 41χρονος φέρει μόνο εκδορές και επιφανειακές κακώσεις, χωρίς να διαπιστώνονται τραύματα από μαχαίρι.

Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών, πέρασαν τη νύχτα στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου βρίσκονται υπό την παρακολούθηση ειδικών και λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη. Οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες εξετάζουν τις επόμενες κινήσεις για τη φροντίδα τους, καθώς η μητέρα τους είναι νεκρή, ενώ οι γονείς της δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει μία αδελφή της 39χρονης, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την επιμέλεια και τη φιλοξενία των παιδιών.

Ιδιαίτερα έντονες στιγμές εκτυλίχθηκαν και στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, όπου επισκέφθηκε τον 41χρονο η μητέρα του. Κατά πληροφορίες, τον ρώτησε γιατί προχώρησε στην πράξη αυτή και στη συνέχεια αισθάνθηκε αδιαθεσία, χάνοντας τις αισθήσεις της. Χρειάστηκε η διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας για τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος φέρεται να ζήλευε παθολογικά τη σύζυγό του, ενώ η 39χρονη επιθυμούσε εδώ και περίπου έναν χρόνο να δώσει τέλος στον γάμο τους και να χωρίσει. Το τελευταίο διάστημα, και ιδιαίτερα τον τελευταίο μήνα, οι εντάσεις μεταξύ τους φαίνεται πως είχαν κλιμακωθεί σημαντικά. Γείτονες αναφέρουν ότι άκουγαν συχνά καβγάδες, φωνές και περιστατικά που παρέπεμπαν τόσο σε λεκτική όσο και σε σωματική βία. Ωστόσο, δεν είχε υποβληθεί κάποια επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία που να αφορά το συγκεκριμένο ζευγάρι.

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την έρευνα των αστυνομικών στο διαμέρισμα όπου διέμενε το ζευγάρι, εντοπίστηκαν συσκευασίες αγχολυτικών/ηρεμιστικών φαρμάκων, οι οποίες έχουν συλλεχθεί και εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές φέρονται να έχουν ζητήσει τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων και στα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών. Το αίτημα αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι τα παιδιά, τα οποία βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα την ώρα του φονικού, κοιμόντουσαν βαθιά.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου μία εβδομάδα πριν από το τραγικό περιστατικό, κάτοικος της περιοχής είχε επικοινωνήσει με τις αρχές, εκφράζοντας ανησυχία για έντονες φωνές που άκουγε στη γειτονιά. Η κλήση όμως δεν συνοδευόταν από συγκεκριμένη αναφορά για το σημείο προέλευσης των φωνών και δεν κατέστη δυνατό να συνδεθεί με το συγκεκριμένο διαμέρισμα.