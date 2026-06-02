Παρέμβαση στο θέμα των υποκλοπών κάνει με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), με αφορμή τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν στην «ΕΦΣΥΝ».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Μετά τις σημερινές δηλώσεις του Ισραηλινού πωλητή του παράνομου λογισμικού παρακολουθήσεων πρέταντορ, ο κος Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται.

Όσο και αν επιχειρεί να χειραγωγεί τη δικαιοσύνη και να ευτελίζει τη Βουλή προκειμένου να συγκαλύψει τον βιασμό του κράτους δικαίου από την κυβέρνησή του, έρχεται η ώρα της αλήθειας.

Αναρωτιόμαστε ωστόσο αν σε αυτή τη χώρα υπάρχουν ακόμη θεσμοί, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει Βουλή;

Και το ελάχιστο που αναμένουμε τις επόμενες μέρες, είναι η άμεση κλήση του Τ. Ντίλιαν είτε από την ελληνική δικαιοσύνη είτε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ώστε να δώσει απαντήσεις και στοιχεία για το ποιος αγόρασε το παράνομο λογισμικό».

Τι δήλωσε ο Ντίλιαν

Ο ιδρυτής της Intellexa που εμπορεύεται το Predator και πρώην αξιωματικός του ισραηλινού στρατού, Ταλ Ντίλιαν, δήλωσε στην ΕΦΣΥΝ, ότι η εταιρεία του δεν λειτούργησε το κατασκοπευτικό λογισμικό στην Ελλάδα, παρά μόνο το πούλησε σε κρατικές υπηρεσίες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ήταν το Μέγαρο Μαξίμου και οι μυστικές υπηρεσίες που παρακολουθούσαν υπουργούς, ανώτατους αξιωματικούς, δημοσιογράφους και την αντιπολίτευση.

Ο Ντίλιαν που καταδικάστηκε πρωτόδικα για την υπόθεση των υποκλοπών κατεφέρθηκε εναντίον του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη που απέδωσε τις ευθύνες για τις υποκλοπές στους «τέσσερις ιδιώτες πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία και χωρίς να έχουν παρουσιαστεί όλα τα πραγματικά στοιχεία και οι αποδείξεις».

Ακόμα ο ίδιος είπε ότι στην έφεση σκοπεύει να καλέσει «όλους τους σχετικούς μάρτυρες ώστε να επιτύχουμε πλήρη αθώωση», υπονοώντας τους διοικητές της ΕΥΠ αλλά και τους πολιτικούς τους υπεύθυνους.

Επιπλέον εξέφρασε τη λύπη του που δεν συστάθηκε εξεταστική επιτροπή στο Κοινοβούλιο, στην οποία όπως είπε θα ήταν πρόθυμος να καταθέσει.