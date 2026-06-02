Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
Πυρ ομαδόν για την άρνηση των ΗΠΑ να επαναπατρίσουν Αμερικανούς με Έμπολα – Διαδηλώσεις με νεκρούς στην Κένυα
Επιστήμες 02 Ιουνίου 2026, 13:08

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν «κλινικές, ηθικές, επιχειρησιακές και νομικές ανησυχίες», ενώ στην Κένυα, όπου οι ΗΠΑ σχεδιάζουν κέντρο καραντίνας για τον Έμπολα, ξέσπασαν διαδηλώσεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Αντιδράσεις από επιστήμονες ακόμα και στο εσωτερικό των ΗΠΑ προκαλεί το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ να μην δεχθεί στη χώρα τυχόν κρούσματα Έμπολα σε αμερικανούς πολίτες.  Στην Κένυα, όπου η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να δημιουργήσει κέντρο καραντίνας, δύο άτομα σκοτώθηκαν στη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων.

Με επιστολή τους προς το Κογκρέσο, στελέχη υπηρεσιών υγείας στις ΗΠΑ, ανάμεσά τους και πρώην αξιωματούχοι των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) προειδοποιούν για παραβίαση της πολιτικής επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους και σημαντικό κλινικό ρίσκο.

«Η πολιτική αυτή εγείρει σοβαρές κλινικές, ηθικές, επιχειρησιακές και νομικές ανησυχίες», γράφει η επιστολή.

Και προειδοποιεί  ότι η ανορθόδοξη νέα πολιτική θα μπορούσε να αποθαρρύνει εθελοντές και οργανώσεις από να αναπτύσσονται σε περιοχές που πλήττονται από επιδημίες.

«Σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες αντιμετώπισης επιδημιών βρίσκονται ήδη υπό μεγάλη πίεση, δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Ανησυχούμε επίσης για την εκτροπή πόρων προς τη δημιουργία έκτακτων υποδομών καραντίνας, απομόνωσης και θεραπείας στο εξωτερικό, αντί να κατευθύνονται οι επειγόντως αναγκαίοι πόροι στον έλεγχο της επιδημίας στην πηγή της».

Στο μεταξύ, διαδηλώσεις ξέσπασαν στην πόλη Νανιούκι της κεντρικής Κένυας, μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι δημιουργούν εγκαταστάσεις καραντίνας στην τοπική αεροπορική βάση, η οποία προορίζεται για αμερικανούς πολίτες που εκτέθηκαν στον ιό αλλά παραμένουν ασυμπτωματικοί.

Διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα έξω από την αμερικανική βάση όπου σχεδιάζεται να δημιουργηθεί το κέντρο καραντίνας (Reuters)

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα έξω από την αμερικανική βάση, ανέφερε το Reuters, παρά το γεγονός ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Κένυας έχει παγώσει προσωρινά το αμερικανικό σχέδιο, έπειτα από προσφυγή που κάνει λόγο για κίνδυνο δημόσιας υγείας.

Παρά τη δικαστική απόφαση, στρατιωτικά αεροπλάνα προσγειώνονταν και απογειώνονταν από το Νανιούκι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακο, ένδειξη ότι οι ΗΠΑ επιμένουν στο σχέδιο.

Εξαπλώνεται ο Έμπολα στο Κονγκό

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, μέχρι την Παρασκευή είχαν αναφερθεί 906 ύποπτα κρούσματα Έμπολα και 223 ύποπτοι θάνατοι στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας ανέφερε την Κυριακή ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αυξήθηκαν στα 282.

Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός και ανεξάρτητοι ειδικοί επισήμαναν ωστόσο ότι ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερος. Κρούσματα έχουν αναφερθεί και στη γειτονική Ουγκάντα.

Η κρίση επιδεινώνεται από την καχυποψία του πληθυσμού του Κονγκό και τις επιθέσεις σε υποδομές υγείας.

Το Σαββατοκύριακο, ένοπλοι που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος σκότωσαν 14 πολίτες και έναν στρατιώτη στην πόλη Μπένι της επαρχίας του Βόρειου Κίβου, ανέφερε η κυβένρηση.

Η επιδημία οφείλεται στον σπάνιο ιό Μπουντιμπούγκιο, έναν από τους τέσσερις ιούς Έμπολα που προσβάλλουν τον άνθρωπο, για τον οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο ιός πιθανότατα διαδιδόταν για τουλάχιστον δύο μήνες πριν γίνει αντιληπτός.

Για την ανάπτυξη εμβολίου αναμένεται να απαιτηθούν τρεις με εννέα μήνες.

Economy
Eurostat: Στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

Τι συμβαίνει όταν ένα θαλάσσιο αγγούρι διαμελίζεται; Τα κομμάτια του ζουν σαν ζόμπι για χρόνια
Μεταξύ ζωής και θανάτου 29.05.26

Βιολόγοι ανακάλυψαν τυχαία ένα θαλάσσιο αγγούρι με «αθάνατους» ιστούς. Τα ευρήματα ίσως αποδειχθούν πολύτιμα στην αγανεννητική ιατρική.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;
Επιστήμες 25.05.26

Αμερικανική εταιρεία υποστηρίζει πως το τεχνητό αβγό ανοίγει το δρόμο για τη νεκρανάσταση ενός πελώριου πτηνού που κυνηγήθηκε μέχρι θανάτου στη Νέα Ζηλανδία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού
Σχέση 3.500 ετών 22.05.26

Πολυάριθμα οστά από περιστέρια βρέθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο της Εποχής του Χαλκού κοντά στη Λευκωσία. Ισοτοπικές αναλύσεις έδειξαν ότι ταΐζονταν με ανθρώπινα τρόφιμα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Ψυχική υγεία: Η αόρατη επιδημία που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπους – Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα
Τρομάζουν οι αριθμοί 22.05.26

Πρόσφατη έρευνα για την ψυχική υγεία έδειξε απότομη άνοδο από το 1990 για τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και τις αγχώδεις διαταραχές, που αυξήθηκαν κατά 131% και 158% αντιστοίχως

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία
Επιστήμες 22.05.26

Το ΑΕΠ μπορεί να αυξάνεται ακόμα και όταν η κοινωνία υποφέρει, λέει ο ΟΗΕ. Στους προτεινόμενους νέους δείκτες περιλαμβάνουν θέματα υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός
Επικαιρότητα 02.06.26

«Η αλήθεια είναι απλή: η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Της απουσίας ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, της ανοχής στα υπερκέρδη, της αδυναμίας στήριξης των εισοδημάτων και της επιλογής μιας οικονομικής πολιτικής που αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη», λέει το ΠΑΣΟΚ

Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

«Ακόμη και στην πιο δυσμενή δημοσκοπική συγκυρία, με την κυβέρνηση να ασκεί συστηματική πολεμική κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και με την ταυτόχρονη εμφάνιση νέων κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι διαθέτει τις πιο ισχυρές κοινωνικές ρίζες», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Πάπας Λέων όπως Γκάνταλφ; Τα τσιτάτα του Τόλκιν στην εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη
Magnifica Humanitas 02.06.26

Στην πρώτη του εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ επικαλείται τον Γκάνταλφ του Τόλκιν και προειδοποιεί για τους κινδύνους της συγκέντρωσης τεχνολογικής ισχύος στα χέρια λίγων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εκδήλωση τιμής από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τους αδικοχαμένους γιατρούς του ΓΝΛ Τηλ. Ζαφειρίδη και Θεοδ. Χατζόπουλο
Αυτοδιοίκηση 02.06.26

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αποδοθεί ο ελάχιστος φόρος τιμής σε δύο εξαίρετους επιστήμονες και ανθρώπους, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Σερβικά ΜΜΕ: «Ο Ομπράντοβιτς έχει πρόταση 10 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια από τον Παναθηναϊκό»
Μπάσκετ 02.06.26

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα στη Σερβία αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για συμβόλαιο δύο ετών.

Σχολεία χωρίς οθόνες; Ένα παγκόσμιο ρεύμα στην εκπαίδευση την εποχή της AI
Κόσμος 02.06.26

Οι απαγορεύσεις της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία εξελίσσονται σε ευρύτερες προσπάθειες για τον περιορισμό της χρήσης οθονών και τη θέσπιση μέτρων ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση της AI στην εκπαίδευση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νάσος Αθανασίου: Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά έναν εκλεκτό συνάδελφο – «Άνθρωπος ευαίσθητος, βαθιά καλλιεργημένος και προσηνής»
Ελλάδα 02.06.26

Ο Νάσος Αθανασίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στη δημοσιογραφία και στους συναδέλφους που τον γνώρισαν - Ο αποχαιρετισμός της ΕΣΗΕΑ

Η Charli xcx μας συστήνει τη θρυλική παρέα της (και το νέο της άλμπουμ)
Έρχεται αλλαγή; 02.06.26

Η Charli xcx αποκάλυψε ότι το έβδομο στούντιο άλμπουμ της θα έχει τον τίτλο «Music, Fashion, Film», δημοσιεύοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία των John Cale, Marc Jacobs και Martin Scorsese.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οζγκιούρ Οζέλ: Η κρίση δημοκρατίας στην Τουρκία λαμβάνει διαστάσεις κρίσης περιφερειακής ασφάλειας
«Υπερβαίνει τα σύνορα» 02.06.26

Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Οζγκιούρ Οζέλ, υποστηρίζει ότι η κρίση στην Τουρκία υπερβαίνει τα εθνικά όρια και αφορά την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα

Πίνακας διαιτητών Super League: Σοκ για Σιδηρόπουλο που έμεινε εκτός, μόνο VAR ο Παπαδόπουλος, τέσσερις νέοι
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Λίγες αλλαγές τον πίνακα των διαιτητών της Super League. Μόνο ο Σιδηρόπουλος έμεινε εκτός, ο Παπαδόπουλος θα είναι μόνο VAR και ανέβηκαν οι Τσέτσιλας Ντάουλα, Φίτσας, Κατόπης

Βάιος Μπαλάφας
Βάιος Μπαλάφας
Στέγαση: Αύξηση κατά 85% στις τιμές κατοικιών την τελευταία δεκαετία – Τι δείχνει νέα έκθεση
Οικονομία 02.06.26

Έκθεση του ΔΝΤ που βασίστηκε σε στοιχεία της πλατφόρμας Spitogatos αναδεικνύει ότι το πρόβλημα με τη στέγαση στην Ελλάδα δεν έχει να κάνει με την έλλειψη κατοικιών

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

